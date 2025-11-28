40 български туристи блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения

Около 40 български туристи са блокирани в Шри Ланка вследствие на мащабни наводнения, обхванали големи части от страната, съобщи Nova, предава News.bg.
Министерството на външните работи е информирано за ситуацията и поддържа постоянен контакт с туристическата агенция, организирала пътуването.
Българският почетен консул, отговарящ за региона, е тръгнал към мястото, където се намира групата. Заради усложнената обстановка комуникацията с туристите е затруднена. Няма данни за пострадали българи.
Югоизточна Азия е изправена пред едни от най-сериозните наводнения от години насам. В Тайланд и Индонезия броят на загиналите общо надхвърля 100 души.
В Шри Ланка бяха затворени училища и държавни институции. По официални данни 56 души са загинали вследствие на наводнения и свлачища, а над 600 жилища са пострадали. Страната се бори с тежките метеорологични условия от миналата седмица, като проливните дъждове вчера допълнително влошиха ситуацията, заливайки домове, земеделски площи и пътна инфраструктура и предизвиквайки нови свлачища.
Само в планинските райони Бадула и Нувара Елия жертвите от свлачища са над 25. Ранени са 14 души, а 21 се водят в неизвестност. Смъртни случаи са регистрирани и в други части на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
13:18 28.11.2025
2 Бат Венце Сикаджията
13:23 28.11.2025
3 Сега и за тях ли
Коментиран от #5
13:23 28.11.2025
4 аха
Коментиран от #7, #17, #19
13:23 28.11.2025
5 Да им съберем пари
До коментар #3 от "Сега и за тях ли":Добра идея
13:25 28.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 плевен
До коментар #4 от "аха":Хайде да не обобщаваме. И да не се лъжем. За да идат до Шри Ланка тези не са били обирани от държавата. По- скоро те са обирали нас и държавата. Че и почетен консул са им пратили. И ще им платим чартъра до България.
13:29 28.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хайде пак
13:31 28.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ква Шри Ланка бре?
13:35 28.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Освен "български туристи"
13:39 28.11.2025
17 Новичок
До коментар #4 от "аха":Тия са от Герб- Ново начало или Герб- Жени.
13:45 28.11.2025
18 СЗО
13:51 28.11.2025
19 Атина Палада
До коментар #4 от "аха":Тия не са от обираните а от обирджиите:)))
13:53 28.11.2025
20 Я да им проверите
14:07 28.11.2025