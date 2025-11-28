Новини
Свят »
Шри Ланка »
40 български туристи блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения

40 български туристи блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения

28 Ноември, 2025 13:09, обновена 28 Ноември, 2025 13:16 718 20

  • шри ланка-
  • наводнения-
  • българи-
  • туристи

МВнР поддържа връзка с туроператора, почетният консул пътува към групата

40 български туристи блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 40 български туристи са блокирани в Шри Ланка вследствие на мащабни наводнения, обхванали големи части от страната, съобщи Nova, предава News.bg.

Министерството на външните работи е информирано за ситуацията и поддържа постоянен контакт с туристическата агенция, организирала пътуването.

Българският почетен консул, отговарящ за региона, е тръгнал към мястото, където се намира групата. Заради усложнената обстановка комуникацията с туристите е затруднена. Няма данни за пострадали българи.

Югоизточна Азия е изправена пред едни от най-сериозните наводнения от години насам. В Тайланд и Индонезия броят на загиналите общо надхвърля 100 души.

В Шри Ланка бяха затворени училища и държавни институции. По официални данни 56 души са загинали вследствие на наводнения и свлачища, а над 600 жилища са пострадали. Страната се бори с тежките метеорологични условия от миналата седмица, като проливните дъждове вчера допълнително влошиха ситуацията, заливайки домове, земеделски площи и пътна инфраструктура и предизвиквайки нови свлачища.

Само в планинските райони Бадула и Нувара Елия жертвите от свлачища са над 25. Ранени са 14 души, а 21 се водят в неизвестност. Смъртни случаи са регистрирани и в други части на страната.


Шри Ланка
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    10 1 Отговор
    Къде са били път до там и толкова пари , а трябваше сега да са в Пиринско за да видят наводненията !!

    13:18 28.11.2025

  • 2 Бат Венце Сикаджията

    11 1 Отговор
    Ко прайти там уе? Свършиха са нормалните държааи, тръгнали ми из джунглити.

    13:23 28.11.2025

  • 3 Сега и за тях ли

    10 1 Отговор
    Трябва да мислим? А?

    Коментиран от #5

    13:23 28.11.2025

  • 4 аха

    8 6 Отговор
    Българина беден. Бямал пари... Правителството го обирало...

    Коментиран от #7, #17, #19

    13:23 28.11.2025

  • 5 Да им съберем пари

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сега и за тях ли":

    Добра идея

    13:25 28.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 плевен

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "аха":

    Хайде да не обобщаваме. И да не се лъжем. За да идат до Шри Ланка тези не са били обирани от държавата. По- скоро те са обирали нас и държавата. Че и почетен консул са им пратили. И ще им платим чартъра до България.

    13:29 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хайде пак

    8 0 Отговор
    С правителственото такси а? ГЕЙргиев като нищо ще го прати

    13:31 28.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ква Шри Ланка бре?

    9 0 Отговор
    бедствено положение в Ардино има в момента и още 4 области

    13:35 28.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Освен "български туристи"

    6 1 Отговор
    Украински няма ли? Че и за тях да се "погрижим" ?

    13:39 28.11.2025

  • 17 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "аха":

    Тия са от Герб- Ново начало или Герб- Жени.

    13:45 28.11.2025

  • 18 СЗО

    3 0 Отговор
    Кой ходи в Шри Ланка през мусонния период....ама щото е по евтино

    13:51 28.11.2025

  • 19 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "аха":

    Тия не са от обираните а от обирджиите:)))

    13:53 28.11.2025

  • 20 Я да им проверите

    0 0 Отговор
    данъчните декларации откъде толкоз пари са взели, че а идат чак на другия край на света и чак тогава ги спасявайте ако всичко е наред.

    14:07 28.11.2025