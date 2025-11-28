40 български туристи блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения

Около 40 български туристи са блокирани в Шри Ланка вследствие на мащабни наводнения, обхванали големи части от страната, съобщи Nova, предава News.bg.

Министерството на външните работи е информирано за ситуацията и поддържа постоянен контакт с туристическата агенция, организирала пътуването.

Българският почетен консул, отговарящ за региона, е тръгнал към мястото, където се намира групата. Заради усложнената обстановка комуникацията с туристите е затруднена. Няма данни за пострадали българи.

Югоизточна Азия е изправена пред едни от най-сериозните наводнения от години насам. В Тайланд и Индонезия броят на загиналите общо надхвърля 100 души.

В Шри Ланка бяха затворени училища и държавни институции. По официални данни 56 души са загинали вследствие на наводнения и свлачища, а над 600 жилища са пострадали. Страната се бори с тежките метеорологични условия от миналата седмица, като проливните дъждове вчера допълнително влошиха ситуацията, заливайки домове, земеделски площи и пътна инфраструктура и предизвиквайки нови свлачища.

Само в планинските райони Бадула и Нувара Елия жертвите от свлачища са над 25. Ранени са 14 души, а 21 се водят в неизвестност. Смъртни случаи са регистрирани и в други части на страната.