Украйна е разтърсена от безпрецедентен скандал: разследват втория най-влиятелен човек в държавата

Западни издания коментират поредния корупционен скандал, който разтърси Украйна. Този път обаче става въпрос за високопоставен политик, смятан за дясната ръка на Володимир Зеленски.
Домът и офисът на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак бяха претърсени от украинските антикорупционни власти. Германското издание Focus.de коментира, че това е безпрецедентен корупционен скандал.
Ермак не само е смятан за дясна ръка на Зеленски, но и е един от най-влиятелните мъже в страната и многократно е описван като влиятелен посредник и сив кардинал. Той е и централната фигура в продължаващите преговори с американците.
POLITICO пише, че украинските антикорупционни части са претърсили дома на „най-близкия съюзник на Зеленски“. По-рано този месец украински депутати и наблюдатели поискаха Зеленски да уволни Ермак на фона на скандал с корупция в енергийния сектор на стойност 100 милиона долара, припомня изданието. Ермак е вторият най-влиятелен човек в Киев след президента.
Преди две седмици антикорупционните агенции разбиха предполагаемата престъпна организация, състояща се от настоящи и бивши служители в енергетиката, известен бизнесмен, министри от правителството и бивш вицепремиер.
Разследването се превърна в най-вредния вътрешен скандал от времето на управлението на Зеленски и се случва на фона на безмилостните руски бомбардировки и натиска от САЩ върху Киев да се съгласи на потенциално неблагоприятно мирно споразумение с Кремъл.
Украйна е разтърсена от скандал с подкупи, който достига до най-високите етажи на държавното управление. Ермак не само е считан за дясната ръка на Зеленски: той е един от най-влиятелните хора в Украйна и често е наричан „кукловод“ и „сив кардинал“.
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“, съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров.
Украински медии съобщават, че след днешните обиски не са повдигнати засега обвинения на Ермак, но претърсването продължава.
В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна.
Претърсванията, които вероятно ще увеличат напрежението между Зеленски и политическите му опоненти, се извършват в момент, когато Киев е подложен на силен натиск да приеме подкрепяното от САЩ предложение за мир с Русия, отбелязва агенция „Ройтерс“. Ермак написа в Телеграм, че разследващите обискират дома му и че той им сътрудничи изцяло. „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той.
По информация на в. "Файненшъл Таймс" обиските в дома на Ермак са част от операция "Мидас" за разкриването на схема за злоупотреби в областта на енергетиката. Начело на тази схема се оказа приближеният до Зеленски бизнесмен Тимур Миндич, чийто дом, както и този на вече бившия министър на правосъдието Герман Галушченко, бяха претърсени.
Eрмак заяви, че знае много малко за претърсванията, които се появяват в опасен за Киев момент, когато натискът на САЩ за по-големи отстъпки за Москва се засилва и когато на Украйна ѝ липсват достатъчно войници и оръжия, за да отблъсне руските сили, отбелязва агенцията
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
там се ражда и демонокрадцията
2 Ганя Путинофила
Ние затова сме братски народи!
А и путин каза, че украинци и руснаци са от едно котило!
3 си дзън
4 пак не уцелиха точния крадец
5 немо
6 Отврат
7 Опааа
8 Мдааа
9 а ти защо
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":си мислиш че в еропа и сащ няма корупция???работил съм за испански вносител на кокаин за европа баща му беше политик в испанския парламент и камионите му редовно товареха от мароко стока за различни точки в европа в испания никой не ни спираше никога и така и ни бяха казали че ще бъде…
10 Естествено
14:54 28.11.2025
11 Винету
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Мен никой не може да ме надмине.
12 ?????
В държавата има служби, които по команда от чужда държава завеждат или не завеждат дела когато е нужно на чуждата държава.
Но тя такава е съдбата на всички марионетки.
И в случая не им съчувствам.
Просто в момента пречат и трябва да бъдат наказани.
13 Споко !
До коментар #4 от "пак не уцелиха точния крадец":Изгърми ли зеленото джудже , ще гърми и компанията му от влака . Затова засега само "бият самара" . Да се сещат магаретата дали ще са покорни !
14:56 28.11.2025
14 Цитат
Зеленски говори с видеобръщение на сънародниците си.
Обаче!
Изведнъж от носленцето му изскача-пред очите на всички гледащи-ей тази вече историческа малка бяла топчица ...Бяло прахче. Директнво от носленцето му...."
15 Миролюб Войнов, следовател
Президент Зеленски с Указ ще прекрати това безобразие и въпияюща несправедливост 😁
16 Феникс
17 От чужбина
18 дясната ръка на Володимир пипала $$$$$$$
я сега русофобите да кихнат по заплата за коледен бонус на бункера
за стимул да сборят Мечока и прогонят до Москва
19 АБе Гълабинчо
До коментар #9 от "а ти защо":Тили ли си ???
20 Путин не краде
21 Сатана Z
Коментиран от #41
22 Кая калас
23 ти да видиш
24 Украинец
Ха ха ха очаквайте скоро и първия най-влиятелен човек в държавата да бъде разследван ако преди това украинците не го овесят на някое дърво.
25 604
26 Мисля
27 боги
Ама ксто гледам, явно Зелю обича да го клатуркат.
28 Kaлпазанин
29 Евродебил
30 Евро глупак от ЕССР
А в момента ЕК подготвя закон за заем за Украйна!!
Европейците още не могат да загреят , как ги ограбват.
31 Ами
32 Антитрол
До коментар #20 от "Путин не краде":"На него крепостниците му строят дворци съвсем законно!"
Трябва нещо да напишеш в защита на зеления наркоман и киевската хунта а пък главата ти не можа да роди нищо по-умно. И къде са тези "дворци" на Путин - какво стана с онзи дворец в Сочи дето бил ужким на Путин - май много бързо забравяте какви лъжи плещехте и сега мълчите.
Ама то цялата козяшка пропаганда е само и единствено лъжи. Какво стана киевската хунта нали казвахте че били патриоти биещи се за свободата - пък то било за парите които им пращат от запада - затриха цяло поколение млади украинци заради тях.
33 Добро утро
34 стоян георгиев
Клоуна с вили, коли и кокаин! Приближените му с имения, пари и власт!
Ама кой не скача е Москал! 😂😂😂😂 у крайна било държава, виц!
35 Началото на края
36 Тръмп
37 Боко
38 604
До коментар #35 от "Началото на края":Ми те американците са виновни и никой нищо няма да им направи, АКО не се сблъскат директно я с раша я с китай!
39 Софиянец
Къде са укро перформансите, къде са инджев, бабикян, чефо, тагаренко? Къде е атлантическия клуб от бивши кумунета с пълни джобове от грантове? 😂
40 Помнещ
А каква държава беше Украйна преди краварите да им спретнат Майдана и да назначат неонацистите на власт.
15:19 28.11.2025
41 Опааа
До коментар #21 от "Сатана Z":Абсолютно вярно! 😆 Тия укри-фашисти много шмъркат! Ей,бЕлото не прощава! ЕС е най-големият доставчик на бЕло за зеленото човече-клоун-фашист!
42 Урсулата ; станала е грешка и то голяма
43 Не така
44 Възмутен
До коментар #39 от "Софиянец":"Къде е атлантическия клуб от бивши кумунета с пълни джобове от грантове? 😂"
Те се изпокриват в такива моменти защото са ветропоказатели - то им е заложено в ДНК-то бързо да обръщат палачинката и да се нагаждат - както за една нощ станаха от комуняги и ченгета от ДС на "евроатлантици" така бързо могат даже и русофили да станат или пък да нахлюпят фесове ако дойдат турците.
Такива не ги интересува кой е господаря - те винаги ще му лижат подметките.
45 Мдаааа
46 Джамбaза
47 Атина Палада
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Корупцията в България, Украйна и Русия дойде от Запад..
48 Медиите на запад
49 Механик
В една нищо и никаква статия сте повторили това точно 5 пъти.
51 Ангел
Разбира се, че ще сътрудничиш. Парите не са у вас, те са в офшорки. Няма да намерят нищо. :)
52 Тома
53 Зелен наркоман
54 Дребен бизнес
55 Ай молим ви се драги зрители...!
Че той до сега 100 пъти е скрил уличаващите го улики...!
Та нали Миндич изчезна веднага зад граница,много ясно,че и Ермак веднага е скрил у покрил всичко нелицеприятно...!
Пък може и умишлено да са му дали необходимото време...и най-вероятно е така ..!
56 Ленче кремче
57 Ама само колко емблематично звучи...
,,Слуга на народа"...😉😂🤣!
Да ви имам и ,,слугите"-крадци и обирджии на народа...!
