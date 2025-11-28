Новини
Свят »
Украйна »
Украйна е разтърсена от безпрецедентен скандал: разследват втория най-влиятелен човек в държавата
  Тема: Украйна

Украйна е разтърсена от безпрецедентен скандал: разследват втория най-влиятелен човек в държавата

28 Ноември, 2025 14:47 3 116 57

  • украйна-
  • андрий ермак-
  • володимир зеленски-
  • корупция-
  • скандал-
  • русия

Ермак е вторият най-влиятелен човек в Киев след президента. Той е и централна фигура в продължаващите преговори с американците.

Украйна е разтърсена от безпрецедентен скандал: разследват втория най-влиятелен човек в държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западни издания коментират поредния корупционен скандал, който разтърси Украйна. Този път обаче става въпрос за високопоставен политик, смятан за дясната ръка на Володимир Зеленски.

Домът и офисът на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак бяха претърсени от украинските антикорупционни власти. Германското издание Focus.de коментира, че това е безпрецедентен корупционен скандал.

Ермак не само е смятан за дясна ръка на Зеленски, но и е един от най-влиятелните мъже в страната и многократно е описван като влиятелен посредник и сив кардинал. Той е и централната фигура в продължаващите преговори с американците.

POLITICO пише, че украинските антикорупционни части са претърсили дома на „най-близкия съюзник на Зеленски“. По-рано този месец украински депутати и наблюдатели поискаха Зеленски да уволни Ермак на фона на скандал с корупция в енергийния сектор на стойност 100 милиона долара, припомня изданието. Ермак е вторият най-влиятелен човек в Киев след президента.

Преди две седмици антикорупционните агенции разбиха предполагаемата престъпна организация, състояща се от настоящи и бивши служители в енергетиката, известен бизнесмен, министри от правителството и бивш вицепремиер.

Разследването се превърна в най-вредния вътрешен скандал от времето на управлението на Зеленски и се случва на фона на безмилостните руски бомбардировки и натиска от САЩ върху Киев да се съгласи на потенциално неблагоприятно мирно споразумение с Кремъл.

Украйна е разтърсена от скандал с подкупи, който достига до най-високите етажи на държавното управление. Ермак не само е считан за дясната ръка на Зеленски: той е един от най-влиятелните хора в Украйна и често е наричан „кукловод“ и „сив кардинал“.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“, съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров.

Украински медии съобщават, че след днешните обиски не са повдигнати засега обвинения на Ермак, но претърсването продължава.

В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна.

Претърсванията, които вероятно ще увеличат напрежението между Зеленски и политическите му опоненти, се извършват в момент, когато Киев е подложен на силен натиск да приеме подкрепяното от САЩ предложение за мир с Русия, отбелязва агенция „Ройтерс“. Ермак написа в Телеграм, че разследващите обискират дома му и че той им сътрудничи изцяло. „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той.

По информация на в. "Файненшъл Таймс" обиските в дома на Ермак са част от операция "Мидас" за разкриването на схема за злоупотреби в областта на енергетиката. Начело на тази схема се оказа приближеният до Зеленски бизнесмен Тимур Миндич, чийто дом, както и този на вече бившия министър на правосъдието Герман Галушченко, бяха претърсени.

Eрмак заяви, че знае много малко за претърсванията, които се появяват в опасен за Киев момент, когато натискът на САЩ за по-големи отстъпки за Москва се засилва и когато на Украйна ѝ липсват достатъчно войници и оръжия, за да отблъсне руските сили, отбелязва агенцията


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    46 4 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия
    там се ражда и демонокрадцията

    14:49 28.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    9 38 Отговор
    Корупцията в Русия, Украйна и България е нещо нормално!
    Ние затова сме братски народи!
    А и путин каза, че украинци и руснаци са от едно котило!

    Коментиран от #9, #11, #47

    14:50 28.11.2025

  • 3 си дзън

    19 26 Отговор
    Активното мероприятие на ФБР + ФСБ продължава.

    14:51 28.11.2025

  • 4 пак не уцелиха точния крадец

    57 4 Отговор
    наркомана трябва да разследват !!! там е ключа към милиардите на европа

    Коментиран от #13

    14:52 28.11.2025

  • 5 немо

    53 3 Отговор
    а зеления джуджак кога?

    14:52 28.11.2025

  • 6 Отврат

    33 7 Отговор
    Поредната глупост която медиите раздухват за да трупат тираж... Да не е луд да държи компромати у тях си?

    14:53 28.11.2025

  • 7 Опааа

    48 2 Отговор
    Зеленото човече е покрил всичко още преди седмици! Клоунът-фашист е в основата на войната и кражбите в Осрайна!

    14:53 28.11.2025

  • 8 Мдааа

    21 4 Отговор
    По-добре в кауша отколкото на въжето ама дали ще го отърват.

    14:53 28.11.2025

  • 9 а ти защо

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    си мислиш че в еропа и сащ няма корупция???работил съм за испански вносител на кокаин за европа баща му беше политик в испанския парламент и камионите му редовно товареха от мароко стока за различни точки в европа в испания никой не ни спираше никога и така и ни бяха казали че ще бъде…

    Коментиран от #19

    14:54 28.11.2025

  • 10 Естествено

    11 8 Отговор
    Само дърти глупости по тези "новини".

    14:54 28.11.2025

  • 11 Винету

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Мен никой не може да ме надмине.

    14:54 28.11.2025

  • 12 ?????

    28 2 Отговор
    Ако остравим корупцията настрани то тва е свидетелство за абсолютна загуба на суверенитет.
    В държавата има служби, които по команда от чужда държава завеждат или не завеждат дела когато е нужно на чуждата държава.
    Но тя такава е съдбата на всички марионетки.
    И в случая не им съчувствам.
    Просто в момента пречат и трябва да бъдат наказани.

    14:55 28.11.2025

  • 13 Споко !

    30 1 Отговор

    До коментар #4 от "пак не уцелиха точния крадец":

    Изгърми ли зеленото джудже , ще гърми и компанията му от влака . Затова засега само "бият самара" . Да се сещат магаретата дали ще са покорни !

    14:56 28.11.2025

  • 14 Цитат

    28 2 Отговор
    "Ето ви прочутите кадри от завчера,които вече 24 часа разтърсватг украинските социални мрежи.
    Зеленски говори с видеобръщение на сънародниците си.
    Обаче!
    Изведнъж от носленцето му изскача-пред очите на всички гледащи-ей тази вече историческа малка бяла топчица ...Бяло прахче. Директнво от носленцето му...."

    14:58 28.11.2025

  • 15 Миролюб Войнов, следовател

    19 2 Отговор
    Няма страшно....
    Президент Зеленски с Указ ще прекрати това безобразие и въпияюща несправедливост 😁

    14:58 28.11.2025

  • 16 Феникс

    27 2 Отговор
    Не му завиждам на наркомана, след войната всеки ще иска да го пречука, от местните нацисти до ЦРУ! Руснаците не са отмъстителни могат да му дадат обежище ако поиска! :)

    14:58 28.11.2025

  • 17 От чужбина

    34 1 Отговор
    Няма нищо учудващо. Тези предадоха цялата си държава. Хвърлиха я във война за чужди интереси. И пак за чужди интереси изпратиха мъжете за пушечно месо на фронта. Дали са го направили от родолюбие? Не! За пари и власт са го направили. От това по-голяма корупция има ли???

    14:58 28.11.2025

  • 18 дясната ръка на Володимир пипала $$$$$$$

    18 2 Отговор
    а главата или зелката не знаела и не пипала

    я сега русофобите да кихнат по заплата за коледен бонус на бункера
    за стимул да сборят Мечока и прогонят до Москва

    15:00 28.11.2025

  • 19 АБе Гълабинчо

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "а ти защо":

    Тили ли си ???

    15:00 28.11.2025

  • 20 Путин не краде

    3 16 Отговор
    На него крепостниците му строят дворци съвсем законно!

    Коментиран от #32

    15:00 28.11.2025

  • 21 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Без съмнение Ермак е първият човек в Укрия.Без негово разрешение Зеления нацист—наркоман не може да шмръкне нито грам кока за закуска.

    Коментиран от #41

    15:01 28.11.2025

  • 22 Кая калас

    21 1 Отговор
    Отново злополука за нашата демокрация.

    15:01 28.11.2025

  • 23 ти да видиш

    22 1 Отговор
    Губят си времето, направо да хващат първия зеленияпор и после надолу цялата нацистка хунта!

    15:04 28.11.2025

  • 24 Украинец

    21 1 Отговор
    "разследват втория най-влиятелен човек в държавата"

    Ха ха ха очаквайте скоро и първия най-влиятелен човек в държавата да бъде разследван ако преди това украинците не го овесят на някое дърво.

    15:05 28.11.2025

  • 25 604

    18 1 Отговор
    Дет е втория там е и първия.......

    15:07 28.11.2025

  • 26 Мисля

    12 1 Отговор
    Колко пъти трябва да се повтори идно и също, за да се напише повече!

    15:07 28.11.2025

  • 27 боги

    12 1 Отговор
    Украйна освен че се тресе, ами и Вова я клати здраво.
    Ама ксто гледам, явно Зелю обича да го клатуркат.

    15:08 28.11.2025

  • 28 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Каква държава и какъв втори след като първия и то евреин не е проведен все още на улична в Киев

    15:08 28.11.2025

  • 29 Евродебил

    16 1 Отговор
    Е да де,ама и ние като видни евроатлантици сме в кюпа.

    15:08 28.11.2025

  • 30 Евро глупак от ЕССР

    23 1 Отговор
    Огронма корупция за десетки милиарди в която както вече се узна, са замесени урсата и калас.
    А в момента ЕК подготвя закон за заем за Украйна!!
    Европейците още не могат да загреят , как ги ограбват.

    15:12 28.11.2025

  • 31 Ами

    18 2 Отговор
    те са ипотекирали Украйна, заедно с хората. Пращат ги на смърт заради побърканите европейци от ЕС.

    15:12 28.11.2025

  • 32 Антитрол

    17 1 Отговор

    До коментар #20 от "Путин не краде":

    "На него крепостниците му строят дворци съвсем законно!"

    Трябва нещо да напишеш в защита на зеления наркоман и киевската хунта а пък главата ти не можа да роди нищо по-умно. И къде са тези "дворци" на Путин - какво стана с онзи дворец в Сочи дето бил ужким на Путин - май много бързо забравяте какви лъжи плещехте и сега мълчите.

    Ама то цялата козяшка пропаганда е само и единствено лъжи. Какво стана киевската хунта нали казвахте че били патриоти биещи се за свободата - пък то било за парите които им пращат от запада - затриха цяло поколение млади украинци заради тях.

    15:13 28.11.2025

  • 33 Добро утро

    16 1 Отговор
    Европа чак сега ли се усетихте че давате пари на корумпирани нацисти!

    15:14 28.11.2025

  • 34 стоян георгиев

    17 1 Отговор
    Хихихи, типични киефски фашисти! Крадат и хвърлят народа си да мре!
    Клоуна с вили, коли и кокаин! Приближените му с имения, пари и власт!

    Ама кой не скача е Москал! 😂😂😂😂 у крайна било държава, виц!

    15:15 28.11.2025

  • 35 Началото на края

    12 1 Отговор
    Американците скоро ще сготвят зелените жаби на вкусна жабешка чорбица..жалко за милионите руски и украински момчета в траповете - RIP, но всичко се връща. Виновните скоро ще се срещнат със съдбата си.

    Коментиран от #38

    15:15 28.11.2025

  • 36 Тръмп

    15 1 Отговор
    Наредих да построят ново крило в Гуантанамо за тия крадци.като свърша с тях ,почвам с помагачите им от ЕС и най вече от бг,гроб, ДПС не не,ПП ДС не не ,БСП не не и итн не не

    15:16 28.11.2025

  • 37 Боко

    18 1 Отговор
    А урсулита,кая,стър мър…кога?

    15:16 28.11.2025

  • 38 604

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Началото на края":

    Ми те американците са виновни и никой нищо няма да им направи, АКО не се сблъскат директно я с раша я с китай!

    15:17 28.11.2025

  • 39 Софиянец

    15 1 Отговор
    Ех, така ми липсват проукраймските протести и жълто сините парцали из социалните медии! 🤭
    Къде са укро перформансите, къде са инджев, бабикян, чефо, тагаренко? Къде е атлантическия клуб от бивши кумунета с пълни джобове от грантове? 😂

    Коментиран от #44

    15:18 28.11.2025

  • 40 Помнещ

    14 1 Отговор
    Ами какво се учудват - то цялата киевска хунта тъкмо заради парите затри държавата си - те ако бяха държавници и не бяха корумпиране нямаше да играят по свирката на запада а щяха да гледат интересите на собствената си държава.

    А каква държава беше Украйна преди краварите да им спретнат Майдана и да назначат неонацистите на власт.

    15:19 28.11.2025

  • 41 Опааа

    13 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Абсолютно вярно! 😆 Тия укри-фашисти много шмъркат! Ей,бЕлото не прощава! ЕС е най-големият доставчик на бЕло за зеленото човече-клоун-фашист!

    15:20 28.11.2025

  • 42 Урсулата ; станала е грешка и то голяма

    14 1 Отговор
    Укронацистите никога не крадат ......те само си вземат , разбирам ги напълно , но със следващата помощ от ес със много милиарди , ще компенсираме загубите !!!!!! Моя призив за евро будалите е е ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ и така ще подкрепим европейските ценности и демократичната демокрация !!!!!

    15:22 28.11.2025

  • 43 Не така

    11 1 Отговор
    Първо крадат, после сътрудничат изцяло, егати смешката.Урсулата нека им бута пари отзад, та тия да има какво да крадат.

    15:24 28.11.2025

  • 44 Възмутен

    14 1 Отговор

    До коментар #39 от "Софиянец":

    "Къде е атлантическия клуб от бивши кумунета с пълни джобове от грантове? 😂"

    Те се изпокриват в такива моменти защото са ветропоказатели - то им е заложено в ДНК-то бързо да обръщат палачинката и да се нагаждат - както за една нощ станаха от комуняги и ченгета от ДС на "евроатлантици" така бързо могат даже и русофили да станат или пък да нахлюпят фесове ако дойдат турците.

    Такива не ги интересува кой е господаря - те винаги ще му лижат подметките.

    15:25 28.11.2025

  • 45 Мдаааа

    12 1 Отговор
    И тия със супер скъпите коли по петзвездните ни хотели (на издръжка на българския данъкоплатец) парите им не са от корупционни схеми, нали...???

    15:28 28.11.2025

  • 46 Джамбaза

    13 1 Отговор
    Всъщност Зеленски е дясната ръка на Ермак.

    15:28 28.11.2025

  • 47 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Корупцията в България, Украйна и Русия дойде от Запад..

    15:28 28.11.2025

  • 48 Медиите на запад

    13 0 Отговор
    Коментират как при изявлението си към украинския народ по повод мирния план, от дясната му ноздра се издухал бял прах

    15:31 28.11.2025

  • 49 Механик

    6 0 Отговор
    Колко пъти в една сатия можете да повторите, че претърсванията са неблагоприятн момент за Украйна, щото руснаците напредват, а САЩ натискат Зели да приема мир???
    В една нищо и никаква статия сте повторили това точно 5 пъти.

    15:38 28.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ангел

    5 0 Отговор
    „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той.
    Разбира се, че ще сътрудничиш. Парите не са у вас, те са в офшорки. Няма да намерят нищо. :)

    15:38 28.11.2025

  • 52 Тома

    4 0 Отговор
    Можем да кажем само слава на Украйна и да се радваме че са по п.рости от нас понеже ги вкараха във война

    15:42 28.11.2025

  • 53 Зелен наркоман

    4 1 Отговор
    Нищо не знам,нищо не видях

    15:44 28.11.2025

  • 54 Дребен бизнес

    3 1 Отговор
    Гадно е да те крадат политиците за които си гласувал,но още по гадно е че вече ни крадат и чуждите политици.

    15:48 28.11.2025

  • 55 Ай молим ви се драги зрители...!

    3 1 Отговор
    Те минали 2 седмици от скандала,те ,,службите" сега се сетили да правят обиск в дома и офиса на Ермак...?!
    Че той до сега 100 пъти е скрил уличаващите го улики...!
    Та нали Миндич изчезна веднага зад граница,много ясно,че и Ермак веднага е скрил у покрил всичко нелицеприятно...!
    Пък може и умишлено да са му дали необходимото време...и най-вероятно е така ..!

    15:48 28.11.2025

  • 56 Ленче кремче

    2 0 Отговор
    Ааа, рано е още... До последния украинец...

    15:50 28.11.2025

  • 57 Ама само колко емблематично звучи...

    3 0 Отговор
    ...партията на Зеленски и Ермак...-
    ,,Слуга на народа"...😉😂🤣!
    Да ви имам и ,,слугите"-крадци и обирджии на народа...!

    15:50 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания