Украйна е разтърсена от безпрецедентен скандал: разследват втория най-влиятелен човек в държавата

Западни издания коментират поредния корупционен скандал, който разтърси Украйна. Този път обаче става въпрос за високопоставен политик, смятан за дясната ръка на Володимир Зеленски.

Домът и офисът на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак бяха претърсени от украинските антикорупционни власти. Германското издание Focus.de коментира, че това е безпрецедентен корупционен скандал.

Ермак не само е смятан за дясна ръка на Зеленски, но и е един от най-влиятелните мъже в страната и многократно е описван като влиятелен посредник и сив кардинал. Той е и централната фигура в продължаващите преговори с американците.

POLITICO пише, че украинските антикорупционни части са претърсили дома на „най-близкия съюзник на Зеленски“. По-рано този месец украински депутати и наблюдатели поискаха Зеленски да уволни Ермак на фона на скандал с корупция в енергийния сектор на стойност 100 милиона долара, припомня изданието. Ермак е вторият най-влиятелен човек в Киев след президента.

Преди две седмици антикорупционните агенции разбиха предполагаемата престъпна организация, състояща се от настоящи и бивши служители в енергетиката, известен бизнесмен, министри от правителството и бивш вицепремиер.

Разследването се превърна в най-вредния вътрешен скандал от времето на управлението на Зеленски и се случва на фона на безмилостните руски бомбардировки и натиска от САЩ върху Киев да се съгласи на потенциално неблагоприятно мирно споразумение с Кремъл.

Украйна е разтърсена от скандал с подкупи, който достига до най-високите етажи на държавното управление. Ермак не само е считан за дясната ръка на Зеленски: той е един от най-влиятелните хора в Украйна и често е наричан „кукловод“ и „сив кардинал“.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) покани Умеров да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом“, съобщиха медиите, позовавайки се на пресслужбата на Умеров.

Украински медии съобщават, че след днешните обиски не са повдигнати засега обвинения на Ермак, но претърсването продължава.

В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон, бе разпитан като свидетел от антикорупционните власти, разследващи най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна.

Претърсванията, които вероятно ще увеличат напрежението между Зеленски и политическите му опоненти, се извършват в момент, когато Киев е подложен на силен натиск да приеме подкрепяното от САЩ предложение за мир с Русия, отбелязва агенция „Ройтерс“. Ермак написа в Телеграм, че разследващите обискират дома му и че той им сътрудничи изцяло. „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той.

По информация на в. "Файненшъл Таймс" обиските в дома на Ермак са част от операция "Мидас" за разкриването на схема за злоупотреби в областта на енергетиката. Начело на тази схема се оказа приближеният до Зеленски бизнесмен Тимур Миндич, чийто дом, както и този на вече бившия министър на правосъдието Герман Галушченко, бяха претърсени.

Eрмак заяви, че знае много малко за претърсванията, които се появяват в опасен за Киев момент, когато натискът на САЩ за по-големи отстъпки за Москва се засилва и когато на Украйна ѝ липсват достатъчно войници и оръжия, за да отблъсне руските сили, отбелязва агенцията