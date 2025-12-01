Ермак е избухнал с обиди и упреци към Зеленски, когато е бил информиран за уволнението

Бившият началник на украинската президентска канцелария Андрий Ермак беше уволнен миналата седмица след грандиозен корупционен скандал, разтърсил страната, срещу която преди близо 4 години Русия започна пълномащабна война.

„Украинска правда“ разкри, че Ермак е бил изключително гневен, когато е бил уволнен от Володимир Зеленски.

Източници от екипа на Зеленски разкриха, Ермак е избухнал в истерична тирада срещу президента в продължение на половин час, засипвайки го с обиди, упреци и обвинения.

Андрий Ермак е бил изненадан също така, че никой не го е защитил – дори хора, на които самият той е помогнал да се издигнат във властта.

Човек от близкото обкръжение на Ермак заяви, че той искрено не е вярвал, че Зеленски ще го уволни. Ермак бе вторият най-силен човек в Украйна и бе смятан за сив кардинал. В крайна сметка, от гледна точка на Зеленски, това очевидно беше по-лесен, макар и неприятен, разрив.

Зеленски не може да си позволи лош имидж пред западните партньори по отношение на корупцията – особено с Ермак, който беше в преговорния екип с американците.

Ермак написа в Телеграм през миналата седмица, че разследващите обискират дома му и че той им сътрудничи изцяло. „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той. Не за първи път от началото на войната Зеленски уволнява високопоставен служител.

Миналия месец антикорупционните власти започнаха мащабно разследване в енергийния сектор на страната във връзка с предполагаема схема за отклоняването на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом". В схемата са замесени бивши високопоставени длъжностни лица и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.