Новини
Свят »
Украйна »
Ермак е избухнал с обиди и упреци към Зеленски, когато е бил информиран за уволнението
  Тема: Украйна

Ермак е избухнал с обиди и упреци към Зеленски, когато е бил информиран за уволнението

1 Декември, 2025 13:05 2 427 51

  • андрий ермак-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • корупция

Ермак е бил изненадан, че никой не го е защитил – дори хора, на които самият той е помогнал да се издигнат във властта

Ермак е избухнал с обиди и упреци към Зеленски, когато е бил информиран за уволнението - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият началник на украинската президентска канцелария Андрий Ермак беше уволнен миналата седмица след грандиозен корупционен скандал, разтърсил страната, срещу която преди близо 4 години Русия започна пълномащабна война.

„Украинска правда“ разкри, че Ермак е бил изключително гневен, когато е бил уволнен от Володимир Зеленски.

Източници от екипа на Зеленски разкриха, Ермак е избухнал в истерична тирада срещу президента в продължение на половин час, засипвайки го с обиди, упреци и обвинения.

Андрий Ермак е бил изненадан също така, че никой не го е защитил – дори хора, на които самият той е помогнал да се издигнат във властта.

Човек от близкото обкръжение на Ермак заяви, че той искрено не е вярвал, че Зеленски ще го уволни. Ермак бе вторият най-силен човек в Украйна и бе смятан за сив кардинал. В крайна сметка, от гледна точка на Зеленски, това очевидно беше по-лесен, макар и неприятен, разрив.

Зеленски не може да си позволи лош имидж пред западните партньори по отношение на корупцията – особено с Ермак, който беше в преговорния екип с американците.

Ермак написа в Телеграм през миналата седмица, че разследващите обискират дома му и че той им сътрудничи изцяло. „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той. Не за първи път от началото на войната Зеленски уволнява високопоставен служител.

Миналия месец антикорупционните власти започнаха мащабно разследване в енергийния сектор на страната във връзка с предполагаема схема за отклоняването на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом". В схемата са замесени бивши високопоставени длъжностни лица и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    44 2 Отговор
    Тоя не замина ли на фронта. Кадировците го чакат за ханъма.

    Коментиран от #19

    13:08 01.12.2025

  • 2 Баце ЕООД

    39 1 Отговор
    Нимой бъде, той е почтен човек, на фронта ще ходи..

    13:09 01.12.2025

  • 3 Пермак

    24 1 Отговор
    Ха-ха-ха, изобщо няма подобно нещо. Поредният дърт фейк.

    13:09 01.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    39 1 Отговор
    Избухнал в обиди, нацисткото сборище ще се самоизяде.

    13:09 01.12.2025

  • 5 ИСТОРИК

    29 0 Отговор
    Ако милфа е тарикат ще избяга ,защото го чака съдбата на ЧАОшеко !!

    13:09 01.12.2025

  • 6 За плебса

    32 0 Отговор
    Нормално, нали са циркаджии, до последно ще играят.

    13:09 01.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    31 0 Отговор
    Как бе, нали всичко беше минало гладко, той приел благородно и ала бала?!

    Ако вземе да каже колко кинта е смъкнала нацистката Кая и колко пари са преточили през Естонските банки ще направи услуга на народа си... а американците може и да го наградят :)

    13:13 01.12.2025

  • 8 Фрапиращо

    32 0 Отговор
    е, че забогатяха върху млн жертви. Тъжно е

    13:14 01.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Ермак е вече в Швейцария.

    Коментиран от #13, #20

    13:14 01.12.2025

  • 10 Механик

    38 0 Отговор
    Ама писахте, че си бил подал оставката доброволно, нали? Че всичко минало интелигентно, цивилизовано и демократично, нали?
    Е така, един ден ще си кажете и за всичките лъжи, дето ни засипвате 4 години.

    13:15 01.12.2025

  • 11 ти да видиш

    19 0 Отговор
    С обиди не става, трябва да вземе по крути мерки към зеленияпор?

    13:15 01.12.2025

  • 12 Механик

    23 0 Отговор
    Ако Ермак успее да вазира от Укропия, нямате си на идея какво ще разкаже за Зели и компания. Евреите са изключително коварни и отмъстителни.

    Коментиран от #27

    13:16 01.12.2025

  • 13 Ахаха

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Никой няма да го вземе в Швейцария..

    13:17 01.12.2025

  • 14 Мислител

    30 0 Отговор
    Защо никои медии не показват фактите свързани с нацисткото минало на десетте високопоставени личности от ЕС които призовават “ до последния украинец “ ?

    Коментиран от #25

    13:17 01.12.2025

  • 15 Я пък тоя

    21 0 Отговор
    Ермак, като си толкова ядосан на Зеленски, кажи колко и какво е откраднал, за да ти повярвам.
    Иначе си остава цирк .

    13:18 01.12.2025

  • 16 Дедо

    14 0 Отговор
    Е такова е. Нема крава, нема млеко. Ама има некво театро с парата тука.

    13:18 01.12.2025

  • 17 Атина Палада

    13 0 Отговор
    Бла,Бла...бил избухнал срещу Зеленски за уволнението му ха ха ха ,тия ги разказвайте на децата. Все едно на Ермак не му е ясно,кой уволнява в Украйна.И това не е Зеленски .

    13:20 01.12.2025

  • 18 И защо не казвате името...?!

    14 0 Отговор
    Миндич,който бе много близък със Зеленски и явно заедно са въртели далаверите...!
    Но бе предупреден на време от авера си-еленски и духна зад граница...!

    13:20 01.12.2025

  • 19 Атина Палада

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Всичките първи в Украйна така ще бягат в Русия- през фронта .

    13:21 01.12.2025

  • 20 Е ква... ,, Швейцария",ве...?!

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ермак заяви гордо:
    ,,Аз съм човек с чест и достойнство и заминавам за фронта...!"...!

    Коментиран от #24

    13:22 01.12.2025

  • 21 Той всъщност Ермак както и

    19 1 Отговор
    Покровск и Купянск нямаха никакво стратегическо значение.

    13:23 01.12.2025

  • 22 Търновец

    13 0 Отговор
    Тоя да отиде в Евро прокуратурата и да говори

    13:23 01.12.2025

  • 23 Зеления път

    15 1 Отговор
    Да разбираме, че Андрийчо е направил "на трътка" Зеленото, въпреки че от Зеления нищо не зависи.

    Коментиран от #33

    13:24 01.12.2025

  • 24 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Е ква... ,, Швейцария",ве...?!":

    От Швейцария е лесно да се прави на смел.

    Коментиран от #36

    13:24 01.12.2025

  • 25 Защото...

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мислител":

    ...са платени от Сорос...!

    13:24 01.12.2025

  • 26 камре

    10 0 Отговор
    Да заминава на фронта!

    13:24 01.12.2025

  • 27 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Ермак са го видели в Швейцария.

    Коментиран от #44

    13:24 01.12.2025

  • 28 Важното е да има златни

    13 1 Отговор
    цукала за Зеленски!

    13:25 01.12.2025

  • 29 А рамките напредват

    14 0 Отговор
    И Гуляй поле е без значение вече

    13:26 01.12.2025

  • 30 Хахахаха

    1 16 Отговор
    Копейки, чуйте изказването на Каспаров пред НАТО, за да чуете за какво става въпрос! Ако си мислите, че знаете повече от Каспаров за раша копейки, сте в голяма грешка. Казва неща, които писах още преди години, когато започна войната! Казва директно, че ако не беше ВСУ, сега руските танкове щяха да са в Полша! Чуйте му изказването.

    Коментиран от #37, #39, #41, #42, #45, #47

    13:28 01.12.2025

  • 31 Вчера

    12 1 Отговор
    писахте че е приел уволнението спокойно а днес - избухнал с упреци и обиди!?!? Скъсахте се да лъжете ей...

    13:28 01.12.2025

  • 32 Маре

    8 0 Отговор
    Нещо не се разбира от началото на статията! На корупцията ли Русия е обявила война, защо трябва постоянно да натъртвате това! Това не е пълно мащабна война с операция за освобождаване на Донецк и Луганск!

    13:29 01.12.2025

  • 33 Хахахаха

    1 11 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления път":

    Много ви е яд на Зеленски копейки, щот прати за зелен хайвер вашия диктатор!

    Коментиран от #46

    13:29 01.12.2025

  • 34 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Бащата на Ермак е бил в съветското разузнаване Бил е и в Афганистан по съветско време..
    На Буданов родителите изобщо не се знаят- това е приом на съветското разузнаване .

    13:30 01.12.2025

  • 35 Абе,

    7 0 Отговор
    да бяга бързо при децата , в имението американско !

    13:31 01.12.2025

  • 36 Не си прав!

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Ермак заяви,че заминава за фронта,непосредствено след уволнението си!

    13:32 01.12.2025

  • 37 Хихи

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    ма чуй Емили кво разправя за теб...

    13:33 01.12.2025

  • 38 Американците го шътнаха от преговорите!

    9 0 Отговор
    Щото Ермак не знае английски и им писна ,да се размотава на масата за преговори,с разни преводачи...!

    13:34 01.12.2025

  • 39 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Каспаров не е руснак и може да си разказва каквото си иска. Също като Кая Калас...

    13:34 01.12.2025

  • 40 Пет държави желаят да се обединят

    8 0 Отговор
    с Русия доброволно. Те не искат независимостта и съдбата на Украйна. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и съвременен от стария СССР.

    13:35 01.12.2025

  • 41 Аз започнах трета работа за да мога

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    да,изпращам по три заплати месечно за Украйна и Зеленски да може да си купува нови златни тоалетни!

    13:38 01.12.2025

  • 42 По полека

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    баце, Русия никога не е казвала че ще тръгва на запад! Това са слухове пускани от европейските фашаги за да накарат хората да мразят Русия! От както е станал президент Путин говори само за взаимно-изгодно сътрудничество!

    13:41 01.12.2025

  • 43 Малкия холандец

    1 0 Отговор
    В капитализма е така, да свикват 😄

    13:41 01.12.2025

  • 44 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    клиент в "твоето заведение " ,ли ти го каза?

    13:42 01.12.2025

  • 45 Баце ЕООД

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Глей ся, Каспаров не е нито руснак, нито живее в Русия нито знае за кво става въпрос.. Поредния западен агент,вербуван заради по-залязващата си слава да дрънка там, каквото са му написали.. То и тука така малко

    13:43 01.12.2025

  • 46 Ъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    "Много ви е яд на Зеленски копейки, щот прати за зелен хайвер вашия диктатор!"

    Бе като гледам, май Зеления го пратиха за зелен хайвер с обещания за дебела филия топъл бял хляб, намазана с дебел слой масло и мед.

    13:45 01.12.2025

  • 47 улав

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Какво казвал Каспаров пред НАТю! Ми ето ти го Гарито-"Гари Кимович Вайнщайн е роден на 13 април 1963 г. в Баку, столица на тогавашната съветска република Азербайджан, в семейство на инженерите Клара и Ким Вайнщайн. Майка му е арменка, а баща му – потомък на немски евреи".

    13:47 01.12.2025

  • 48 Ццц

    2 0 Отговор
    То цял свят псува клоуна, не само съучастникът му. Не е изненада и, че дрогираният лесно е избрал коя кожица му е по-скъпа - неговата или на Ермак. Дори охлювът се прибира в черупчицата си при заплаха. Интересно ми е само като му беше пръв съветник и е откраднал милиони, какво ли Ермак е посъветвал палячото? Да стои на цирковата си заплата или да крадне и той? 🤣

    13:48 01.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Ами това е положението:

    Европа директно заяви, че няма и няма да има пари за Украйна, а Politico ясно посъветва Киев да се предаде, заявявайки, че "американският план, е най-доброто, на което Украйна може да се надява“.

    13:55 01.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания