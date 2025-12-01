Ермак е избухнал с обиди и упреци към Зеленски, когато е бил информиран за уволнението

Бившият началник на украинската президентска канцелария Андрий Ермак беше уволнен миналата седмица след грандиозен корупционен скандал, разтърсил страната, срещу която преди близо 4 години Русия започна пълномащабна война.
„Украинска правда“ разкри, че Ермак е бил изключително гневен, когато е бил уволнен от Володимир Зеленски.
Източници от екипа на Зеленски разкриха, Ермак е избухнал в истерична тирада срещу президента в продължение на половин час, засипвайки го с обиди, упреци и обвинения.
Андрий Ермак е бил изненадан също така, че никой не го е защитил – дори хора, на които самият той е помогнал да се издигнат във властта.
Човек от близкото обкръжение на Ермак заяви, че той искрено не е вярвал, че Зеленски ще го уволни. Ермак бе вторият най-силен човек в Украйна и бе смятан за сив кардинал. В крайна сметка, от гледна точка на Зеленски, това очевидно беше по-лесен, макар и неприятен, разрив.
Зеленски не може да си позволи лош имидж пред западните партньори по отношение на корупцията – особено с Ермак, който беше в преговорния екип с американците.
Ермак написа в Телеграм през миналата седмица, че разследващите обискират дома му и че той им сътрудничи изцяло. „Разследващите не срещат никакви пречки. От моя страна, сътруднича изцяло“, обяви той. Не за първи път от началото на войната Зеленски уволнява високопоставен служител.
Миналия месец антикорупционните власти започнаха мащабно разследване в енергийния сектор на страната във връзка с предполагаема схема за отклоняването на 100 милиона долара чрез сделки с участието на украинската национална атомна енергийна компания „Енергоатом". В схемата са замесени бивши високопоставени длъжностни лица и бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.
Коментиран от #19
13:08 01.12.2025
2 Баце ЕООД
13:09 01.12.2025
3 Пермак
13:09 01.12.2025
4 Вашето мнение
13:09 01.12.2025
5 ИСТОРИК
13:09 01.12.2025
6 За плебса
13:09 01.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Ако вземе да каже колко кинта е смъкнала нацистката Кая и колко пари са преточили през Естонските банки ще направи услуга на народа си... а американците може и да го наградят :)
13:13 01.12.2025
8 Фрапиращо
13:14 01.12.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #20
13:14 01.12.2025
10 Механик
Е така, един ден ще си кажете и за всичките лъжи, дето ни засипвате 4 години.
13:15 01.12.2025
11 ти да видиш
13:15 01.12.2025
12 Механик
Коментиран от #27
13:16 01.12.2025
13 Ахаха
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Никой няма да го вземе в Швейцария..
13:17 01.12.2025
14 Мислител
Коментиран от #25
13:17 01.12.2025
15 Я пък тоя
Иначе си остава цирк .
13:18 01.12.2025
16 Дедо
13:18 01.12.2025
17 Атина Палада
13:20 01.12.2025
18 И защо не казвате името...?!
Но бе предупреден на време от авера си-еленски и духна зад граница...!
13:20 01.12.2025
19 Атина Палада
До коментар #1 от "Вашето мнение":Всичките първи в Украйна така ще бягат в Русия- през фронта .
13:21 01.12.2025
20 Е ква... ,, Швейцария",ве...?!
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ермак заяви гордо:
,,Аз съм човек с чест и достойнство и заминавам за фронта...!"...!
Коментиран от #24
13:22 01.12.2025
21 Той всъщност Ермак както и
13:23 01.12.2025
22 Търновец
13:23 01.12.2025
23 Зеления път
Коментиран от #33
13:24 01.12.2025
24 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Е ква... ,, Швейцария",ве...?!":От Швейцария е лесно да се прави на смел.
Коментиран от #36
13:24 01.12.2025
25 Защото...
До коментар #14 от "Мислител":...са платени от Сорос...!
13:24 01.12.2025
26 камре
13:24 01.12.2025
27 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Механик":Ермак са го видели в Швейцария.
Коментиран от #44
13:24 01.12.2025
28 Важното е да има златни
13:25 01.12.2025
29 А рамките напредват
13:26 01.12.2025
30 Хахахаха
Коментиран от #37, #39, #41, #42, #45, #47
13:28 01.12.2025
31 Вчера
13:28 01.12.2025
32 Маре
13:29 01.12.2025
33 Хахахаха
До коментар #23 от "Зеления път":Много ви е яд на Зеленски копейки, щот прати за зелен хайвер вашия диктатор!
Коментиран от #46
13:29 01.12.2025
34 Атина Палада
На Буданов родителите изобщо не се знаят- това е приом на съветското разузнаване .
13:30 01.12.2025
35 Абе,
13:31 01.12.2025
36 Не си прав!
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Ермак заяви,че заминава за фронта,непосредствено след уволнението си!
13:32 01.12.2025
37 Хихи
До коментар #30 от "Хахахаха":ма чуй Емили кво разправя за теб...
13:33 01.12.2025
38 Американците го шътнаха от преговорите!
13:34 01.12.2025
39 Атина Палада
До коментар #30 от "Хахахаха":Каспаров не е руснак и може да си разказва каквото си иска. Също като Кая Калас...
13:34 01.12.2025
40 Пет държави желаят да се обединят
13:35 01.12.2025
41 Аз започнах трета работа за да мога
До коментар #30 от "Хахахаха":да,изпращам по три заплати месечно за Украйна и Зеленски да може да си купува нови златни тоалетни!
13:38 01.12.2025
42 По полека
До коментар #30 от "Хахахаха":баце, Русия никога не е казвала че ще тръгва на запад! Това са слухове пускани от европейските фашаги за да накарат хората да мразят Русия! От както е станал президент Путин говори само за взаимно-изгодно сътрудничество!
13:41 01.12.2025
43 Малкия холандец
13:41 01.12.2025
44 Някой
До коментар #27 от "Последния Софиянец":клиент в "твоето заведение " ,ли ти го каза?
13:42 01.12.2025
45 Баце ЕООД
До коментар #30 от "Хахахаха":Глей ся, Каспаров не е нито руснак, нито живее в Русия нито знае за кво става въпрос.. Поредния западен агент,вербуван заради по-залязващата си слава да дрънка там, каквото са му написали.. То и тука така малко
13:43 01.12.2025
46 Ъъъъъъъъъ
До коментар #33 от "Хахахаха":"Много ви е яд на Зеленски копейки, щот прати за зелен хайвер вашия диктатор!"
Бе като гледам, май Зеления го пратиха за зелен хайвер с обещания за дебела филия топъл бял хляб, намазана с дебел слой масло и мед.
13:45 01.12.2025
47 улав
До коментар #30 от "Хахахаха":Какво казвал Каспаров пред НАТю! Ми ето ти го Гарито-"Гари Кимович Вайнщайн е роден на 13 април 1963 г. в Баку, столица на тогавашната съветска република Азербайджан, в семейство на инженерите Клара и Ким Вайнщайн. Майка му е арменка, а баща му – потомък на немски евреи".
13:47 01.12.2025
48 Ццц
13:48 01.12.2025
50 Ъъъъъъъъъ
Европа директно заяви, че няма и няма да има пари за Украйна, а Politico ясно посъветва Киев да се предаде, заявявайки, че "американският план, е най-доброто, на което Украйна може да се надява“.
13:55 01.12.2025
