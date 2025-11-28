Квашневски: Трябва да признаем нещо съществено - това не е войната на Путин

Руското общество широко подкрепя войната на Путин срещу Украйна: когато са изправени пред избора между стойността на човешкия живот и стремежа към "Велика Русия", руснаците избират второто.
Това каза бившият президент на Полша Александър Квашневски в интервю за агенция Укринформ, предаде БТА.
"Трябва да признаем нещо съществено: това не е войната на Путин. Това е войната на Путин, подкрепена от мнозинството от руското общество [...] С други думи, за обикновения руснак изборът между личния комфорт и могъществото на държавата е очевиден: те ще изберат величието на Русия", подчерта Квашневски.
По думите му, ситуацията в Западна Европа е напълно различна: хората се грижат за себе си, за семействата си, за качеството си на живот; човешкият живот се цени в Европа, което не е така в Русия.
"Докато руснаците демонстрират този подход, Путин или неговите наследници ще продължават тази война и ще продължат да работят за възстановяването на "Велика Русия". Днес в политическия пейзаж на Русия няма влиятелна политическа сила, способна да се противопостави на тази "великоруска" политика или да покаже загриженост за обикновения човек, неговото благосъстояние и индивидуална сигурност", отбеляза Квашневски.
Бившият полски президент изрази също мнение, че така нареченият мирен план на САЩ и Русия е унизителен за украинците и че американските преговарящи са подходили към него безкритично. По думите му, Русия не е заинтересована от мир, а действията ѝ са тактически маневри.
1 койдазнай
21:22 28.11.2025
2 Данко Харсъзина
21:24 28.11.2025
3 Сатана Z
Всяка жаба трябва да си знае гьола.Русия си иска своето и не ламти за чуждото.Наприюер България,която си е турска провинция без да подозираме.
Коментиран от #10
21:25 28.11.2025
4 Отец Афанасий
21:28 28.11.2025
5 Здрасти
21:28 28.11.2025
6 Силиций
21:29 28.11.2025
7 404
Коментиран от #22
21:29 28.11.2025
8 Ами
21:30 28.11.2025
9 Точно така
21:30 28.11.2025
10 Въпрос
До коментар #3 от "Сатана Z":И какво не е истина от това, което Квашневски казва?
21:32 28.11.2025
11 Гориил
21:32 28.11.2025
12 Урсулица фон дер Лапнянен
21:33 28.11.2025
13 нннн
21:35 28.11.2025
14 всичко ще свърши с победата
Коментиран от #41
21:36 28.11.2025
15 Прав е поляка!
На това разчита хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат.
21:36 28.11.2025
16 Ъъъъъъъъъ
П.с
Следващия в списъка на разследващите е Умеров!
21:37 28.11.2025
17 Евроатлантик
21:38 28.11.2025
18 ?????
Квашневски откри велосипеда.
Четете я тая история бре.
Колко пъти да ви го пиша?
21:41 28.11.2025
19 Не става дума
21:44 28.11.2025
20 Бялджип
21:45 28.11.2025
21 И този е...
Нещо като нашият Чехльо Плювнанлиев...
21:47 28.11.2025
22 Силиций
До коментар #7 от "404":За жалост дори в прехваления преждевременно от "западналата цивилизация" 21-ви век това се оказва твърде реално.
Коментиран от #30
21:49 28.11.2025
23 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
21:50 28.11.2025
24 Хер Флик от Гестапо
21:50 28.11.2025
25 От кога точно да питам
Коментиран от #37
21:51 28.11.2025
26 Концепция
21:53 28.11.2025
27 Pyccкий Карлик
Това наистина не е вайната на Путин !!!
Да мечтаеш за Млечния път, галактика Андромеда, Звездата на Смъртта, пък после Четири Года да се ришкаш в купчинка пясък пред Покровск стиснал пластмасова лопатка и детско танкче.
Хитлер недорасъл......😁👍
Коментиран от #39
21:53 28.11.2025
28 защото
21:54 28.11.2025
29 Съвет
По форумите може да пишете всевъзможни глyпости, но това няма нищо общо с реалността и логиката.
Силата винаги е на страната на свободата и справедливостта.
Коментиран от #31, #33, #35, #38
21:54 28.11.2025
30 Силиций
До коментар #22 от "Силиций":Според руския мир и сега не е важно какво е качеството на живот на обикновения човек и как ще изживее отредените му на земята години-той си остава материал за опазване на "величието".А пък за уж цивилизования Запад този същия човек си остава овца за стригане и печалба,но все пак кошарата е по-луксозна.
21:57 28.11.2025
31 Миролюб Войнов, лекуващ терапевт
До коментар #29 от "Съвет":"...Силата винаги е на страната на свободата и справедливостта...."
И ти ли си от Джедаите ? 😁
Силата е в Дубинката !!!
Само дето американската е здпава, дебела и натопорчена, а дубинката на Путин никва веч е няма.
21:59 28.11.2025
32 "унизително за украинците"
21:59 28.11.2025
33 Какви "цели" на СВО? 😂
До коментар #29 от "Съвет":Путлер гледа да си спаси кожата и жалкия животец. Моли се на Тръмп да му даде тези 30% от Донбас които вече 4 години не може да превземе с башибозука си. Спре ли войната и неговите пудели веднага ще го ликвидират.
21:59 28.11.2025
35 Ти нормален ли си?
До коментар #29 от "Съвет":(Питайте някой чат бот)....... а един боб що не хвърлиш по добре?
22:01 28.11.2025
36 Бивш, та чак пропаднал
22:02 28.11.2025
37 Къса Полска памет...!
До коментар #25 от "От кога точно да питам":Тия поляци май забравиха Волинското клане...?!
22:04 28.11.2025
38 Силиций
До коментар #29 от "Съвет":Имало е справедливост на планетата до преди около 250 000 години ,до момента в който се е появил Homo sapiens и е започнал да изобретява оръжия.До тогава еволюцията е била справедлива.
22:07 28.11.2025
41 Свои
До коментар #14 от "всичко ще свърши с победата":Победа будет за русскими, потому что правда за ними. Украинцы и есть русские, Украйна это месность, территория, а не держава. Все мы свои, советские.
Коментиран от #42, #44
22:11 28.11.2025
42 Силиций
До коментар #41 от "Свои":Тц,тц,тц...."Вы прогуливали уроки русского языка."
22:18 28.11.2025
43 Така е
22:19 28.11.2025
46 Война с Русия
22:25 28.11.2025