Квашневски: Трябва да признаем нещо съществено - това не е войната на Путин
Квашневски: Трябва да признаем нещо съществено - това не е войната на Путин

28 Ноември, 2025 21:20 2 203 46

Докато руснаците демонстрират този подход, Путин или неговите наследници ще продължават тази война, каза бившият президент на Полша

Квашневски: Трябва да признаем нещо съществено - това не е войната на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското общество широко подкрепя войната на Путин срещу Украйна: когато са изправени пред избора между стойността на човешкия живот и стремежа към "Велика Русия", руснаците избират второто.

Това каза бившият президент на Полша Александър Квашневски в интервю за агенция Укринформ, предаде БТА.

"Трябва да признаем нещо съществено: това не е войната на Путин. Това е войната на Путин, подкрепена от мнозинството от руското общество [...] С други думи, за обикновения руснак изборът между личния комфорт и могъществото на държавата е очевиден: те ще изберат величието на Русия", подчерта Квашневски.

По думите му, ситуацията в Западна Европа е напълно различна: хората се грижат за себе си, за семействата си, за качеството си на живот; човешкият живот се цени в Европа, което не е така в Русия.

"Докато руснаците демонстрират този подход, Путин или неговите наследници ще продължават тази война и ще продължат да работят за възстановяването на "Велика Русия". Днес в политическия пейзаж на Русия няма влиятелна политическа сила, способна да се противопостави на тази "великоруска" политика или да покаже загриженост за обикновения човек, неговото благосъстояние и индивидуална сигурност", отбеляза Квашневски.

Бившият полски президент изрази също мнение, че така нареченият мирен план на САЩ и Русия е унизителен за украинците и че американските преговарящи са подходили към него безкритично. По думите му, Русия не е заинтересована от мир, а действията ѝ са тактически маневри.


Свързани новини


  • 1 койдазнай

    8 23 Отговор
    Както каза Путин в началото на мандата си:Някои все още не разбират, че Русия не е империя. Подобни заблиди могат да унищожат Русия!

    21:22 28.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    34 8 Отговор
    Руснаците винаги са избирали величието на Русия. Ако трябва ще карат само на паница елда.

    21:24 28.11.2025

  • 3 Сатана Z

    42 6 Отговор
    Още един БИВШ ,изровен от нафталина "политик" избран под диктовката на американските служби за изпълняващ длъжността Президент.И когато потрябва му се натиска копчето и започва песента на кукувичата срещу лошите Руснаци.
    Всяка жаба трябва да си знае гьола.Русия си иска своето и не ламти за чуждото.Наприюер България,която си е турска провинция без да подозираме.

    Коментиран от #10

    21:25 28.11.2025

  • 4 Отец Афанасий

    37 6 Отговор
    Само Матушката може да ни спаси от евроатлантическата чума.

    21:28 28.11.2025

  • 5 Здрасти

    32 2 Отговор
    Тази изпята песен защо му давате гласност. Бивш някой вече никой..

    21:28 28.11.2025

  • 6 Силиций

    26 2 Отговор
    Бай Ганьо също като европейците цени собственото си благополучие,но е късопаметен и лаком,и ако някой му обещае софра за чужда сметка се връзва да прави метани доземи докато усети че пак са го "нагласили" отзад.Тогава изведнъж става "Балканский лев" и патриот.

    21:29 28.11.2025

  • 7 404

    34 2 Отговор
    : Русия няма да се съгласи с мирният план. И не защото е особено злонамерена или упорита, а защото не се нуждае от него. Украйна се нуждае от него като въздух, Америка се нуждае от него, за да угоди на Тръмп, а ЕС се нуждае от него, за да избегне преждевременен колапс. Междувременно Москва може да си позволи всичко: да поиска планът да бъде пренаписан още няколко пъти, да отлага времето чрез дипломатически консултации и да се пазари за всеки един детайл от бъдещото споразумение.

    Коментиран от #22

    21:29 28.11.2025

  • 8 Ами

    27 4 Отговор
    САЩ и Русия решават .А ЕС стои отстрани и плещи от бездилие.....нацистки наследници.

    21:30 28.11.2025

  • 9 Точно така

    5 24 Отговор
    Квашневски е абсолютно прав!

    21:30 28.11.2025

  • 10 Въпрос

    3 21 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И какво не е истина от това, което Квашневски казва?

    21:32 28.11.2025

  • 11 Гориил

    22 3 Отговор
    Чухме за цъфтящата градина (която се оказа ад), сега за ценността на човешкия живот (за която в Европа се говори с ужас).

    21:32 28.11.2025

  • 12 Урсулица фон дер Лапнянен

    28 8 Отговор
    Това са глупости. Всички знаят, че руснаците ще водят тази война, докато откраднат и последната тоалетна чиния и пералня от Украйна. След което ще нападнат някоя натюфска държава за съдомиялни и микровълнови.

    21:33 28.11.2025

  • 13 нннн

    22 3 Отговор
    А може, пък, на руснаците да не им се живее наведени, да не кажа нaдyпeни.

    21:35 28.11.2025

  • 14 всичко ще свърши с победата

    17 6 Отговор
    Ставай страна огромная - ставай на смертний бой .С фашисткай силай тьомная , с проклятю ордой

    Коментиран от #41

    21:36 28.11.2025

  • 15 Прав е поляка!

    7 22 Отговор
    Болшинството "руснаци" (и русофили) "живеят" и умират като cкoтове. Затова за мужиците няма значение къде и как ще умрат.
    На това разчита хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат.

    21:36 28.11.2025

  • 16 Ъъъъъъъъъ

    22 5 Отговор
    Що ни занимавате с мненията на подобни бивши величия? Те нямат абсолютно никаква стойност. Гледам, че днес Факти са се ограничили до скучното "Ермак подаде оставка", пропускайки причините за разследването срещу него. Той е разследван заради строежа на жилищния комплекс "Династия"(името вероятно е избрано случайно) в един от най-скъпите квартали на Киев, в което няма нищо лошо. Проблемът е, че и този комплекс се строи с откраднати пари от западната помощ за Украйна, а Ермак е фактическия собственик на комплекса. Това е!

    П.с

    Следващия в списъка на разследващите е Умеров!

    21:37 28.11.2025

  • 17 Евроатлантик

    5 19 Отговор
    Путлер уверено води федерацията на злото Русия е небитието където са крайцера и СССР.

    21:38 28.11.2025

  • 18 ?????

    10 2 Отговор
    А сега де?
    Квашневски откри велосипеда.
    Четете я тая история бре.
    Колко пъти да ви го пиша?

    21:41 28.11.2025

  • 19 Не става дума

    20 2 Отговор
    За "Велика Русия" а за правото на живот на руснаците в Украйна ! Причините за войната нека да си припомним. Защо Турчинов започна репресиите ? Защо преврат се извърши в Украйна след законни избори

    21:44 28.11.2025

  • 20 Бялджип

    18 1 Отговор
    Най-важното е, че руския човек въобще не се интересува от интелектуалната неопределеност на този поляк. Руският човек има достатъчно вродена мъдрост, недостижима за западния индивид. Затова е мразен, защото не е разбиран.

    21:45 28.11.2025

  • 21 И този е...

    15 0 Отговор
    ...изкукал соросоид...!
    Нещо като нашият Чехльо Плювнанлиев...

    21:47 28.11.2025

  • 22 Силиций

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "404":

    За жалост дори в прехваления преждевременно от "западналата цивилизация" 21-ви век това се оказва твърде реално.

    Коментиран от #30

    21:49 28.11.2025

  • 23 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 10 Отговор
    До март месец ще има преврат в Русия, от военните. И ще започне зачеването на СССР2.0 с признания и документи за лъжите осъществили горбачовско-буржоазните реформи и разпад на социалистическият модел. Ще се признае лунната афера и катинската лъжа. Така ще се разпаднат и капиталистическите режими в Източна Европа и страните били в СССР, съставени от бивши комунисти на база антикомунизъм, русофобия и анти -СССР, влезли в мафията на ционистите и атлантическата олигархия. ... Бойко организира протестът. Урсула нареди 20 милиарда за Украйна, а Бойко и БКП - статуквото им се свиди, България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори... (бойко и вуйчо му кирил войнов организират всички антикомунистически митинги по заповед на луканов цру)Сол Полански заяви, че „единствената реална опозиция на комунистите в България е господин Андрей Луканов”; Промяна няма да има докато политическата класа и олигархията не се сменят. Тръмп остави байдъновите хора в ЕС-НАТО и Украйна, и няма да има промяна нито мир.

    21:50 28.11.2025

  • 24 Хер Флик от Гестапо

    8 1 Отговор
    Бих обърнал внимание на Мименцето, или как е там, че в българският език, няма " бивш президент ". Има " президент" и " действащ президент". Не , че на Мимето му дреме, ама мене ме дразни.

    21:50 28.11.2025

  • 25 От кога точно да питам

    9 0 Отговор
    Поляците признават украинска "нация" ? От когато благодарение на СССР Украйна навлезе 400 км. в Полша след ВСВ или как? Полските панове къде са били ? Турците къде са ги клали .....

    Коментиран от #37

    21:51 28.11.2025

  • 26 Концепция

    1 10 Отговор
    "Велика Русия" никога е нямало ! Поредните бъртвежи

    21:53 28.11.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    1 11 Отговор
    "...това не е войната на Путин..."

    Това наистина не е вайната на Путин !!!
    Да мечтаеш за Млечния път, галактика Андромеда, Звездата на Смъртта, пък после Четири Года да се ришкаш в купчинка пясък пред Покровск стиснал пластмасова лопатка и детско танкче.
    Хитлер недорасъл......😁👍

    Коментиран от #39

    21:53 28.11.2025

  • 28 защото

    12 1 Отговор
    Този май забрави да спомене че е лично заинтересован от съдбата , не на Украйна и украинците а за неговите капиталовложения в енергийния сектор на Украйна ! Много драскачи има тука , но малко са тези които си спомнят , или БОРИЗМА им говори нещо , ама иначе са големи специалисти на тема Украйна !

    21:54 28.11.2025

  • 29 Съвет

    1 9 Отговор
    Питайте някой чат бот (или задайте въпрос в сайт с изкуствен интелект) за да ви стане ясно, защо Русия няма да бъде краен победител в тази война и нито една от целите на "СВО" няма да бъде изпълнена.
    По форумите може да пишете всевъзможни глyпости, но това няма нищо общо с реалността и логиката.
    Силата винаги е на страната на свободата и справедливостта.

    Коментиран от #31, #33, #35, #38

    21:54 28.11.2025

  • 30 Силиций

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Силиций":

    Според руския мир и сега не е важно какво е качеството на живот на обикновения човек и как ще изживее отредените му на земята години-той си остава материал за опазване на "величието".А пък за уж цивилизования Запад този същия човек си остава овца за стригане и печалба,но все пак кошарата е по-луксозна.

    21:57 28.11.2025

  • 31 Миролюб Войнов, лекуващ терапевт

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Съвет":

    "...Силата винаги е на страната на свободата и справедливостта...."

    И ти ли си от Джедаите ? 😁
    Силата е в Дубинката !!!
    Само дето американската е здпава, дебела и натопорчена, а дубинката на Путин никва веч е няма.

    21:59 28.11.2025

  • 32 "унизително за украинците"

    5 0 Отговор
    Не мисля че ще е много унизително. Ще го преживеят

    21:59 28.11.2025

  • 33 Какви "цели" на СВО? 😂

    0 7 Отговор

    До коментар #29 от "Съвет":

    Путлер гледа да си спаси кожата и жалкия животец. Моли се на Тръмп да му даде тези 30% от Донбас които вече 4 години не може да превземе с башибозука си. Спре ли войната и неговите пудели веднага ще го ликвидират.

    21:59 28.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ти нормален ли си?

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Съвет":

    (Питайте някой чат бот)....... а един боб що не хвърлиш по добре?

    22:01 28.11.2025

  • 36 Бивш, та чак пропаднал

    5 0 Отговор
    Бившият е бивш, защото не е поляк, който се грижи за страната си, а е пудел на соросоидите.

    22:02 28.11.2025

  • 37 Къса Полска памет...!

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "От кога точно да питам":

    Тия поляци май забравиха Волинското клане...?!

    22:04 28.11.2025

  • 38 Силиций

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Съвет":

    Имало е справедливост на планетата до преди около 250 000 години ,до момента в който се е появил Homo sapiens и е започнал да изобретява оръжия.До тогава еволюцията е била справедлива.

    22:07 28.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Свои

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "всичко ще свърши с победата":

    Победа будет за русскими, потому что правда за ними. Украинцы и есть русские, Украйна это месность, территория, а не держава. Все мы свои, советские.

    Коментиран от #42, #44

    22:11 28.11.2025

  • 42 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Свои":

    Тц,тц,тц...."Вы прогуливали уроки русского языка."

    22:18 28.11.2025

  • 43 Така е

    0 0 Отговор
    И болшинството от украинското общество я подкрепя и очаква с нетърпение руската армия да го освободи от европейските фашисти и техните пионки в Куиф .

    22:19 28.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Война с Русия

    0 0 Отговор
    Руският империализъм трябва да бъде унищожен във всичките му форми. Русизмът като идеология трябва също да бъде заличена в целия свят. В България и Македония трябва да бъдат затворени руските културни центрове със задна дата!

    22:25 28.11.2025

