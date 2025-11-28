Началникът на президентската канцелария в Украйна - Андрий Ермак, подаде оставка, съобщиха украинските медии. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди новината.
Украинските антикорупционни власти претърсиха офиса и дома на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак по-рано днес.
"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура.
Веднага след информацията, че Украйна е разтърсена от поредния корупционен скандал, ЕС постави ултиматум на Киев - да пребори корупцията или да се откаже от влизане в съюза.
Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 към 30 гушнаха букета
Коментиран от #31
17:59 28.11.2025
2 Лека по лека
Коментиран от #65
17:59 28.11.2025
3 сладкопоен чучулиг
Едно по едно човечетата дето се кривяха години наред биват изритани.
Колко пъти да им се казва: нямаш карти!
Скоро ще свалят и зелю, позорно.
18:00 28.11.2025
4 Сила
Коментиран от #8, #11, #15, #21, #44
18:00 28.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Леле
Коментиран от #76
18:01 28.11.2025
7 Нено
18:02 28.11.2025
8 Абе Сащисаните го принудиха
До коментар #4 от "Сила":този цивилизования крадец. Сега е ред на наркомана. Вече капата му е скроена.
18:02 28.11.2025
9 ?????
18:02 28.11.2025
10 Да,бе
18:02 28.11.2025
11 Антитрол
До коментар #4 от "Сила":А Миндич от цивилизованите държави ли е или не е.
18:03 28.11.2025
12 ти да видиш
18:04 28.11.2025
13 гост
18:05 28.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
До коментар #4 от "Сила":Много несполучливо сравнение.
Този когото ти наричаш "цивилизован човек" е бил главатар на една шайка, която е окрала милиарди долари. С тези кражби на "тия хора" те са лишили от оръжие, храна и доволства украинците дето гинат на фронта, подлъгани точно от ТИЯ същите хора.
Сега стана ли ти ясно, защо опита ти за манипулация е неуспешен???
18:06 28.11.2025
16 Сталин
Коментиран от #45
18:06 28.11.2025
17 дрон
Коментиран от #23, #27, #73
18:08 28.11.2025
18 Украинец
Те ако бяха украински нищо нямаше да открият и още по-малко пък изобщо да търсят - антикорупционните власти са американски (по споразумение) и това ми говори единствено че зеления и кликата му са пътници.
18:08 28.11.2025
19 Евро глупак от ЕССР
А в момента ЕК подготвя закон за заем за Украйна!!
Европейците още не могат да загреят , как ги ограбват.
Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) разполага с всички доказателства, свързващи жената на Зеленски - Елена със „схемата на Миндич“.
Очаква се Зеленска скоро да получи призовка от САП. Тогава, Зеленски вече няма да може да се преструва, че това няма нищо общо със самия него.
Киевският режим е на последни издихания.
18:09 28.11.2025
20 Сталин
18:09 28.11.2025
21 Хохи Бохо
До коментар #4 от "Сила":Ама все хубави новини за бандеристан напоследък. До 2 седмици са чао
18:09 28.11.2025
22 Ръководителят на Президентския офис
Коментиран от #29
18:10 28.11.2025
23 Чакащ
До коментар #17 от "дрон":"Като се разпаднете на независими губернийки"
Кога ще стане тове бре - още през 2022 обещавахте че ще станело до 3 месеца пък те минаха близо 4 години. Май ЕС ще се разпадне преди Русия.
Коментиран от #51
18:10 28.11.2025
24 ООрана държава
18:11 28.11.2025
25 Браво на Зеленски !
18:11 28.11.2025
26 ха-ха
Коментиран от #42
18:11 28.11.2025
27 Механик
До коментар #17 от "дрон":Ама кога да се разпадаме? Преди да обесят Зеленото и компания или после?
Загубихте, мой човек! Както ида го мислиш, вече НЕ ВИ ИСКАТ ония дето ви насъскаха да "да разпадате Русия и да и нанасяте стратегическо поражение".
А сега е ред да оперете пешкиря, приятел. Така наречената "полова хавлия" ще оперете.
Коментиран от #37
18:11 28.11.2025
28 Само един
Коментиран от #33
18:12 28.11.2025
29 Запознат
До коментар #22 от "Ръководителят на Президентския офис":"Андрей Ермак, подаде оставка"
Не е подал оставка а го изритаха защото скандала ще стане много голям - така да се каже изгърмя и последния бушон на зеления - главния - от тук нататък няма защита и ако се получи нещо изгаря той. А със сигурност ще се получи.
Коментиран от #41
18:15 28.11.2025
30 Японски ИИ
18:15 28.11.2025
31 маке
До коментар #1 от "към 30 гушнаха букета":Е да, ама в нашите медии къде го пише? Навели сме се толкова, че си виждаме дупето вече)))
18:16 28.11.2025
32 Само да попитам
18:16 28.11.2025
33 а,бе ,
До коментар #28 от "Само един":И НЕГОВИЯТ РЕД ИДВА ...Дано да не се бави много , че не остана много от държавата и солдатите !
18:16 28.11.2025
34 Малкия холандец
Коментиран от #43
18:17 28.11.2025
35 Украинският посланик в Германия
18:17 28.11.2025
36 Ангеларий
18:18 28.11.2025
37 Чакащ
До коментар #27 от "Механик":"Така наречената "полова хавлия" ще оперете"
Ти пък с какво ги плашиш - то за нашите козячета това е като награда - те всички са под многоцветното знаме.
18:18 28.11.2025
38 МНС
18:18 28.11.2025
39 така, така
Няма да се учудя, ако скоро всички са готови да приемат новата редакция на плана на чичо Дончо, но този път действително, написан от руснаците.
Иначе, хич не го разбирам това лицемерие на ЕС. Държат се сякаш, днес са открили, че 0срайната е най-корумпираната държава в света. То всеки знае в каква пералня я превърнаха. От тие 48 милиарда, които ФБР разследва къде са изчезнали, само около 8-10 са заграбени от кликата на клоуна, а другите?
И как украинците да преборят корупцията, като те са закърмени с нея.
18:19 28.11.2025
40 дрън - зи
18:19 28.11.2025
41 Механик
До коментар #29 от "Запознат":Не ще и дума, че Зели ша си вземе от зелето.
ФБР са му скроили шапката вече. Ненужен е. Отработен материал. Повече нищо не може да даде на американските и английски евреи. Не с е получи да "съкруши Русия", а да се наливат още пари в тоя проект вече е отчетено като нецелесъобразно. Евреите може да са алчни и кървави, но усещат кога трябва да спрат да наливат.
казано простичко" На Зеле краченцата му вече са без опора. Друг е въпроса кой точно ще затегне примчицата на вратленцето му. Но, повярай, вече е решено кой ще е .
Коментиран от #46, #54
18:22 28.11.2025
42 ха-ха-ха
До коментар #26 от "ха-ха":Ще хванат от трите най-дългия , това ще стане с урките .
18:22 28.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха-ха-ха
До коментар #4 от "Сила":През прозореца е по-добре. А не като в "цивилизована" България уж прибраха Тиквата и след това я пуснаха че и я върнаха на власт. Какво стана с Хънтър Байдън? Какво стана с Борис Джонсън и милионите дето е получил като подкуп? Какво стана Урсулка и ваксините? За народа е по-добре такива да "падат от прозорците" или като в Китай. Иначе веднага се намират разни адвокатчета да ги измъкват с разни абракадабри.
18:23 28.11.2025
45 Атина Палада
До коментар #16 от "Сталин":"Черен камък" се изнесоха от Украйна още в началото на лятото на тази година .Т.е.преди половин година .
18:23 28.11.2025
46 Запознат
До коментар #41 от "Механик":"ФБР са му скроили шапката вече"
точно че тази антикорупционна комисия е американска по споразумение - пък тя корупцията не е от сега ама сега почнаха да ги ловят.
18:24 28.11.2025
47 значи ,
18:27 28.11.2025
48 Перо
18:29 28.11.2025
49 Мутра
Коментиран от #55
18:29 28.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян
До коментар #23 от "Чакащ":До 23 ком - слушай по ютуб руския професор по икономика Игор Липциски - той казва че до шест месеца долара в русия ще е поне 150 рубли и съветва рузнаците да си теглят спестяванията ако могат - и гледай по ютуб филмите ,, аналогов нет ,,да опознаеш федерацията от мюслюмански републики
Коментиран от #64
18:31 28.11.2025
52 Миролюб Войнов, следовател
18:32 28.11.2025
53 Президентът на Украйна Зеленски
18:32 28.11.2025
54 Атина Палада
До коментар #41 от "Механик":Злите езици говорят за т.н застраховка на мъртвеца.Цялата мръсотия на колективния Запад в Украйна е документирана и скрита на сигурно място .При едно физическо отстраняване всичко излиза на показ ..А светът щял да бъде потресен от зверствата на елитите на колективния Запад ...
А Украйна...още при Яценюк изтекоха записи ,където такива като този Ермак ( върхушката с парите в Украйна )говорят,че е абсурд Украйна да влезе в ЕС..В ЕС щяла да бъде ограбена и унищожена ....Значи за уж желание на влизане на Украйна в ЕС е само един цирк от страна на Украйна...
Не знам дали си спомняте за тези изтекли записи..Беше по времето на изтеклия запис на Нюланд за ЕС...
18:34 28.11.2025
55 Перо
До коментар #49 от "Мутра":Ти какво искаш само даскали по юдеизъм и джендъризъм ли да пишат тук! Ти виждал ли си партиен секретар и даскал по марксизъм, а Джендо или драскаш без да мислиш за няколко шекела дневно?
18:35 28.11.2025
56 Европеец
18:39 28.11.2025
57 Националното бюро за борба с корупцията
18:39 28.11.2025
58 След като разкрият
Става весело!
Коментиран от #68
18:41 28.11.2025
59 веселяк
18:44 28.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 бай Иван
18:52 28.11.2025
62 Милен
Коментиран от #69
18:52 28.11.2025
63 Ццц
18:55 28.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Дедо ви...
До коментар #2 от "Лека по лека":Украинския проект. Списък на украинските ционисти – евреи, използвани за насъскване на славяните срещу славяните, т.е. на украинците срещу руснаците и белорусите. Списъкът е взет от украински източници, много от тях финансирани от Хазарската мафия.
Кой насъска славяните срещу славяните: президентът Петро Порошенко (Валцман) – евреин; президентът Турчинов (Коган) – евреин; министър-председателят Арсений Яценюк (Бакай) – евреин; министър на финансите Александър Шлапак – евреин; секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Парубий - евреин; вицепремиерът Владимир Гройсман – евреин; вътрешен министър Арсен Аваков – арменски евреин; министър на културата Сергей Нишчук – евреин, масон; директорът на Националната банка Степан Кубив – евреин; ръководителят на президентската администрация Сергей Пашински – евреин; основни кандидати за президент – Юлия Тимошенко (Циля Капителман) – еврейка; Виталий Кличко (Етинзон) – баща евреин; Олег Тягнибок (Фротман) – евреин по майка; Дмитрий (Авдим) ?рош – евреин, хасид.
Всички олигарси на Украйна са евреи: И. Коломойски, Е. Хурвиц, Г. Боголюбов, П. Порошенко, Д. Фирташ, С. Левочкин, В. Гайдук, В. Немировский, К. Жеваго, В. Пинчук, Е. Прутник, Р. Ахметов, А. Мартинов, В. Костелман, Е. Сигал, Б. Колесников, А. Елдман, Ф. Шпиг, Н. Шуфрич, А. Роднянски, И. Дворецки, А. Абдинов, В. Ермолаев, М. Киперман, Е. Звягилски, Ф. Жебровская, С. Ронис, Г. Корбан, Г. Суркис, И. Суркис, В. Шамотий, А. Лещински, Ю.
18:56 28.11.2025
66 На фронта
18:56 28.11.2025
67 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
68 Ха-ха-ха
До коментар #58 от "След като разкрият":Не се надявай да стигне до европейските лидери. Процеса е контролиран и няма да излезе извън рамките. Най-много някои дребни риби в Естония, България Полша дето са помагали за изнасянето на парите.
18:57 28.11.2025
69 Ццц
До коментар #62 от "Милен":Ма брюкселските зелки ни представяха дрогирания клоун като висш борец за евроатлантическите ценности, ти с нашите карикатури си се хванал! 🤣 Колкото и да ни лъжат, не могат да стигнат Вол Оди (към насилствен) МИР!
Коментиран от #78
18:58 28.11.2025
70 С тоя хубаво
18:58 28.11.2025
71 Гарабед Каспаров
Айдееее зеха а падат не само пешки ами и коне, топове и офицери..........
18:59 28.11.2025
72 Дедо ви
Предишни президенти на "Независимата": Кравчук (Блум), евреин; Кучма (Кучман) – евреин.
Икони на нацизма в Западна Украйна: Бандера (Шимон Стефан) – полски евреин, Роман Шухевич – евреин, хомосексуалист.
От страна на САЩ молдовската еврейка Виктория Нуделман (Нуланд) през 2014 г. беше инициаторката на Майдана с нейните курабийки. Започна при Обама, продължава и при Байдън, чийто държавен секретар Антъни Блинкен е с украински еврейски произход.
Ще добавим и думите на Зеленски – марионетка на Коломойски, че иска да превърне Украйна в Голям Израел, т.е. в Нова Хазария.
Ще добавим и участието в преврата в Киев през 2014 г. на Ротшилд и Сорос, на "Сивите вълци", на Gladio и дълбоката държава, ЦРУ, Моссад, Mi6, криминалистите, финансирани от Коломойски и т.н.
19:02 28.11.2025
73 стоян георгиев
До коментар #17 от "дрон":Има да чакаш розов еврео-атлантичекки жендъре...
19:03 28.11.2025
74 Данко Харсъзина
19:06 28.11.2025
75 Хаха
Самият Зеленски обяви това в обръщението си.
„Искам никой да няма въпроси относно Украйна. Затова днес вземам следните вътрешни решения. Първо, офисът на президента на Украйна ще бъде рестартиран. Ръководителят на офиса Андрей Йермак подаде оставка.“
„Благодарен съм на Андрей, че винаги представя позицията на Украйна по преговорния път точно както трябва. Винаги е била патриотична позиция. Но искам да няма слухове или спекулации. Относно новия ръководител на Службата, утре ще проведа консултации с тези, които биха могли да я ръководят“, добави той.
По-рано Йермак заяви, че Киев няма да се откаже от териториите си по „плана на Тръмп“, а украинските разузнавателни служби, създадени от ФБР, веднага дойдоха да претърсят дома му.
19:06 28.11.2025
76 Хи хи хи
До коментар #6 от "Леле":Аааа недей така, не са мутри борчета сЪ.......я им виж вратовете.......
19:06 28.11.2025
77 Данко Харсъзина
19:08 28.11.2025
78 Милен
До коментар #69 от "Ццц":Е па кой вярва на брюкселските бюрократи, а и честно казано не ми дреме какви корупционни схеми ще излезнат в Украйна. За мен по-важното е да излезнат наяве схемите у нас и каква част от КПСС със седалище Брюксел е набъркан в тях.
19:11 28.11.2025