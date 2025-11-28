Началникът на президентската канцелария в Украйна - Андрий Ермак, подаде оставка, съобщиха украинските медии. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди новината.

Украинските антикорупционни власти претърсиха офиса и дома на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак по-рано днес.

"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура.

Веднага след информацията, че Украйна е разтърсена от поредния корупционен скандал, ЕС постави ултиматум на Киев - да пребори корупцията или да се откаже от влизане в съюза.

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“.