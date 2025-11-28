Новини
Андрий Ермак подаде оставка
Андрий Ермак подаде оставка

28 Ноември, 2025 17:55 2 214 78

  • андрий ермак-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • корупция

Украинските антикорупционни власти по-рано днес съобщиха, че разследват Ермак

Андрий Ермак подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на президентската канцелария в Украйна - Андрий Ермак, подаде оставка, съобщиха украинските медии. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди новината.

Украинските антикорупционни власти претърсиха офиса и дома на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак по-рано днес.

"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура.

Веднага след информацията, че Украйна е разтърсена от поредния корупционен скандал, ЕС постави ултиматум на Киев - да пребори корупцията или да се откаже от влизане в съюза.

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“.


Оценка 4.6 от 30 гласа.
Оценка 4.6 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 към 30 гушнаха букета

    73 6 Отговор
    а около 70 ближат рани...... Специалисти на НАТО бяха елиминирани от ракетен удар от въоръжените сили на РФ по летище близо до Одеса.

    Коментиран от #31

    17:59 28.11.2025

  • 2 Лека по лека

    76 2 Отговор
    облаците над Зеленски, се сгъстяват!

    Коментиран от #65

    17:59 28.11.2025

  • 3 сладкопоен чучулиг

    71 3 Отговор
    Така, така.
    Едно по едно човечетата дето се кривяха години наред биват изритани.
    Колко пъти да им се казва: нямаш карти!
    Скоро ще свалят и зелю, позорно.

    18:00 28.11.2025

  • 4 Сила

    7 64 Отговор
    Цивилизования човек в цивилизованите европейски държави така прави ...а не" пада " през прозореца !!!

    Коментиран от #8, #11, #15, #21, #44

    18:00 28.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Леле

    43 2 Отговор
    Кви тез мутри на снимката?

    Коментиран от #76

    18:01 28.11.2025

  • 7 Нено

    42 2 Отговор
    А така време беше !!

    18:02 28.11.2025

  • 8 Абе Сащисаните го принудиха

    72 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    този цивилизования крадец. Сега е ред на наркомана. Вече капата му е скроена.

    18:02 28.11.2025

  • 9 ?????

    46 1 Отговор
    Первый пошёл.

    18:02 28.11.2025

  • 10 Да,бе

    68 2 Отговор
    Вече се разкри защо целият елит на псевдорайха с пяна на устата защитава до последно корумпираните убийци на Украйна...Просто всички са заедно в далаверата и ги е страх от възмездието,а то иде неумолимо...Нищо няма да бъде простено и никой няма да бъде забравен от Нюрнберг 2.0

    18:02 28.11.2025

  • 11 Антитрол

    42 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    А Миндич от цивилизованите държави ли е или не е.

    18:03 28.11.2025

  • 12 ти да видиш

    49 0 Отговор
    На зеленияпор вече не му остана опашка за късане, скоро, ще трябва да си скъса главата!

    18:04 28.11.2025

  • 13 гост

    54 0 Отговор
    Ермак е украинското Шиши: Той дърпа конците на Зеленски още от годините му на бедна алкашка - бил му е импресарио! А сега знае и държи компромати за цялата върхушка! Сега скоропостижно ще избяга и понеже не е умен да си наляга парцалите отново ще дърпа конците на наркомана!

    18:05 28.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    47 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Много несполучливо сравнение.
    Този когото ти наричаш "цивилизован човек" е бил главатар на една шайка, която е окрала милиарди долари. С тези кражби на "тия хора" те са лишили от оръжие, храна и доволства украинците дето гинат на фронта, подлъгани точно от ТИЯ същите хора.
    Сега стана ли ти ясно, защо опита ти за манипулация е неуспешен???

    18:06 28.11.2025

  • 16 Сталин

    38 1 Отговор
    Най важния план за Укрия който е дискутиран ,както казват това е плана на века за Укрия ,а плана е след войната Укрия ще бъде наводнена с кафяви хора от Африка и Азия за да строят проектите на BlackRock,които притежават милиони хектари земя ,и приматите и талибаните ще опрашват белите жени защото вече няма да има укри ,укрите изпукаха в окопите за ционизма и Израел,това е хилядолетната мечта на талмудистите

    Коментиран от #45

    18:06 28.11.2025

  • 17 дрон

    5 36 Отговор
    Копейки к,во се пените ,бе ! Като се разпаднете на независими губернийки тогаз тролете.

    Коментиран от #23, #27, #73

    18:08 28.11.2025

  • 18 Украинец

    39 0 Отговор
    "Украинските антикорупционни власти"

    Те ако бяха украински нищо нямаше да открият и още по-малко пък изобщо да търсят - антикорупционните власти са американски (по споразумение) и това ми говори единствено че зеления и кликата му са пътници.

    18:08 28.11.2025

  • 19 Евро глупак от ЕССР

    44 1 Отговор
    Огронма корупция за десетки милиарди в която както вече се узна, са замесени урсата и калас.
    А в момента ЕК подготвя закон за заем за Украйна!!
    Европейците още не могат да загреят , как ги ограбват.

    Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) разполага с всички доказателства, свързващи жената на Зеленски - Елена със „схемата на Миндич“.
    Очаква се Зеленска скоро да получи призовка от САП. Тогава, Зеленски вече няма да може да се преструва, че това няма нищо общо със самия него.
    Киевският режим е на последни издихания.

    18:09 28.11.2025

  • 20 Сталин

    35 2 Отговор
    В целия кабинет на Зеленото наркоман и парламента няма и една укра ,всичко е хазар талмудист

    18:09 28.11.2025

  • 21 Хохи Бохо

    28 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Ама все хубави новини за бандеристан напоследък. До 2 седмици са чао

    18:09 28.11.2025

  • 22 Ръководителят на Президентския офис

    20 3 Отговор
    Андрей Ермак, подаде оставка в петък, 28 ноември. Това беше обявено от президента Владимир Зеленски в неговото обръщение. Зеленски му благодари за работата му, особено за представянето на украинската позиция на преговорите. Ермак оглавява Президентския офис от 11 февруари 2020 г. – назначен е за ръководител с указ на президента на Украйна. Държавният глава обяви рестарта на Президентския офис и обяви, че утре ще се проведат консултации с потенциални претенденти за поста ръководител на Офиса на президента.

    Коментиран от #29

    18:10 28.11.2025

  • 23 Чакащ

    25 10 Отговор

    До коментар #17 от "дрон":

    "Като се разпаднете на независими губернийки"

    Кога ще стане тове бре - още през 2022 обещавахте че ще станело до 3 месеца пък те минаха близо 4 години. Май ЕС ще се разпадне преди Русия.

    Коментиран от #51

    18:10 28.11.2025

  • 24 ООрана държава

    22 8 Отговор
    Отива надалеч и на топло да си харчи откраднатото от нас

    18:11 28.11.2025

  • 25 Браво на Зеленски !

    10 25 Отговор
    В Русия щяха да го назначат на по-висока длъжност .

    18:11 28.11.2025

  • 26 ха-ха

    22 8 Отговор
    Рамбовците зеляви няма да видят нито ЕС , нито НАТО !

    Коментиран от #42

    18:11 28.11.2025

  • 27 Механик

    26 6 Отговор

    До коментар #17 от "дрон":

    Ама кога да се разпадаме? Преди да обесят Зеленото и компания или после?
    Загубихте, мой човек! Както ида го мислиш, вече НЕ ВИ ИСКАТ ония дето ви насъскаха да "да разпадате Русия и да и нанасяте стратегическо поражение".
    А сега е ред да оперете пешкиря, приятел. Така наречената "полова хавлия" ще оперете.

    Коментиран от #37

    18:11 28.11.2025

  • 28 Само един

    14 0 Отговор
    в целия свят ,не подава оставка!

    Коментиран от #33

    18:12 28.11.2025

  • 29 Запознат

    23 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ръководителят на Президентския офис":

    "Андрей Ермак, подаде оставка"

    Не е подал оставка а го изритаха защото скандала ще стане много голям - така да се каже изгърмя и последния бушон на зеления - главния - от тук нататък няма защита и ако се получи нещо изгаря той. А със сигурност ще се получи.

    Коментиран от #41

    18:15 28.11.2025

  • 30 Японски ИИ

    2 13 Отговор
    е установил три двойника на Путин!

    18:15 28.11.2025

  • 31 маке

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "към 30 гушнаха букета":

    Е да, ама в нашите медии къде го пише? Навели сме се толкова, че си виждаме дупето вече)))

    18:16 28.11.2025

  • 32 Само да попитам

    13 2 Отговор
    И какво сега,наркозависимият остава без придружител ли?

    18:16 28.11.2025

  • 33 а,бе ,

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само един":

    И НЕГОВИЯТ РЕД ИДВА ...Дано да не се бави много , че не остана много от държавата и солдатите !

    18:16 28.11.2025

  • 34 Малкия холандец

    14 2 Отговор
    Няма логика, тези някой ги "сготви", няма как всички до ермак да са замесени а зеления пор чист. Въпроса е защо него не го закачат?

    Коментиран от #43

    18:17 28.11.2025

  • 35 Украинският посланик в Германия

    6 2 Отговор
    Алексей Макеев се обърна към германските политици с молба да коментират по-умерено американския план за прекратяване на войната. Дипломатът е заявил това в предаването Dairy Illner по телевизионния канал ZDF. "Украинският посланик Алексей Макеев призова германските политици да се въздържат от критика към американския мирен план, като отбеляза, че Киев се нуждае от подкрепата на САЩ в процеса на преговори".

    18:17 28.11.2025

  • 36 Ангеларий

    15 1 Отговор
    И този често е акал в златната тоалетна. Ред е на наркомана.

    18:18 28.11.2025

  • 37 Чакащ

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    "Така наречената "полова хавлия" ще оперете"

    Ти пък с какво ги плашиш - то за нашите козячета това е като награда - те всички са под многоцветното знаме.

    18:18 28.11.2025

  • 38 МНС

    9 0 Отговор
    ибяви ли го за издирване,като един особено опасен?

    18:18 28.11.2025

  • 39 така, така

    15 1 Отговор
    Защо не се спряха от НАБУ и защо посетиха Ермак е ясно като бяла ден. Точно толкова е ясно, че клоуна е част от малката им схема на присвояване. САЩ са "хванали за топките" всички и сега пускат избирателно данните като сигнали - не правиш, каквото очакваме - инфото за теб вижда бяла свят. За ужас на тези в ЕС, не са само украинците - в кюпа има и американци и доста "високопоставени" европеци. Ще става интересно.
    Няма да се учудя, ако скоро всички са готови да приемат новата редакция на плана на чичо Дончо, но този път действително, написан от руснаците.

    Иначе, хич не го разбирам това лицемерие на ЕС. Държат се сякаш, днес са открили, че 0срайната е най-корумпираната държава в света. То всеки знае в каква пералня я превърнаха. От тие 48 милиарда, които ФБР разследва къде са изчезнали, само около 8-10 са заграбени от кликата на клоуна, а другите?
    И как украинците да преборят корупцията, като те са закърмени с нея.

    18:19 28.11.2025

  • 40 дрън - зи

    11 0 Отговор
    На ред е наший зеля победоносеца . Ялови напъни с пари и оръжия за тия ми ти му укри четири години и накрая - едно голямо..........НИЩО !

    18:19 28.11.2025

  • 41 Механик

    16 1 Отговор

    До коментар #29 от "Запознат":

    Не ще и дума, че Зели ша си вземе от зелето.
    ФБР са му скроили шапката вече. Ненужен е. Отработен материал. Повече нищо не може да даде на американските и английски евреи. Не с е получи да "съкруши Русия", а да се наливат още пари в тоя проект вече е отчетено като нецелесъобразно. Евреите може да са алчни и кървави, но усещат кога трябва да спрат да наливат.
    казано простичко" На Зеле краченцата му вече са без опора. Друг е въпроса кой точно ще затегне примчицата на вратленцето му. Но, повярай, вече е решено кой ще е .

    Коментиран от #46, #54

    18:22 28.11.2025

  • 42 ха-ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "ха-ха":

    Ще хванат от трите най-дългия , това ще стане с урките .

    18:22 28.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха-ха-ха

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    През прозореца е по-добре. А не като в "цивилизована" България уж прибраха Тиквата и след това я пуснаха че и я върнаха на власт. Какво стана с Хънтър Байдън? Какво стана с Борис Джонсън и милионите дето е получил като подкуп? Какво стана Урсулка и ваксините? За народа е по-добре такива да "падат от прозорците" или като в Китай. Иначе веднага се намират разни адвокатчета да ги измъкват с разни абракадабри.

    18:23 28.11.2025

  • 45 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    "Черен камък" се изнесоха от Украйна още в началото на лятото на тази година .Т.е.преди половин година .

    18:23 28.11.2025

  • 46 Запознат

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    "ФБР са му скроили шапката вече"

    точно че тази антикорупционна комисия е американска по споразумение - пък тя корупцията не е от сега ама сега почнаха да ги ловят.

    18:24 28.11.2025

  • 47 значи ,

    7 2 Отговор
    Наливат им пари , а те крадат от тях . Те това не е ли укринска работа ? Сега и без държава ще останат , без подкрепа , без армия , че тя се разбяга или измря .

    18:27 28.11.2025

  • 48 Перо

    7 2 Отговор
    Физиономии на типични мутри от 90-те! Човек само като ги погледне и ги изключва от възможността за справяне с корупцията! Той Зеленски за това не иска в никакъв случай да подписва мирен договор: първо няма да може да краде от помощите и второ ще трябва да се явява на избори и заплахата от загуба е твърде реална! Пая за западноевропейските политици също ще увисне, а ФБР започна разследване за много милиарди $ срещу Кая Калас и Зеленски и далаверата става все по-трудна!

    18:29 28.11.2025

  • 49 Мутра

    3 7 Отговор
    Значи Митрофанова е отнела надника от Дачков и го е насочила тука. Малей. И същите фатмаци, партийни секретари и да скали по марксизъм пишат тук. Отврат.

    Коментиран от #55

    18:29 28.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Чакащ":

    До 23 ком - слушай по ютуб руския професор по икономика Игор Липциски - той казва че до шест месеца долара в русия ще е поне 150 рубли и съветва рузнаците да си теглят спестяванията ако могат - и гледай по ютуб филмите ,, аналогов нет ,,да опознаеш федерацията от мюслюмански републики

    Коментиран от #64

    18:31 28.11.2025

  • 52 Миролюб Войнов, следовател

    7 1 Отговор
    Честно казано товapищ Еpмак не мислеше да подава никакви отставки и много се сърдеше когато сложихме краката му в леген с вода и две жици в него. След 30 минути процедури стана необичайно приказлив, любезен, съдействаше на следствието и дори сам предложи да подаде отставка, плюс да върне 30 млрд долара. Питам се кой ли е следващия, който ще стои в легена.......😄😄😄

    18:32 28.11.2025

  • 53 Президентът на Украйна Зеленски

    4 1 Отговор
    е подписал Указ No 868 / 2025, с който освобождава Андрей Ермак от поста ръководител на Офиса на президента. Указът беше Публикувано на уебсайта на Президентския офис на 28 ноември 2025 г.

    18:32 28.11.2025

  • 54 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    Злите езици говорят за т.н застраховка на мъртвеца.Цялата мръсотия на колективния Запад в Украйна е документирана и скрита на сигурно място .При едно физическо отстраняване всичко излиза на показ ..А светът щял да бъде потресен от зверствата на елитите на колективния Запад ...
    А Украйна...още при Яценюк изтекоха записи ,където такива като този Ермак ( върхушката с парите в Украйна )говорят,че е абсурд Украйна да влезе в ЕС..В ЕС щяла да бъде ограбена и унищожена ....Значи за уж желание на влизане на Украйна в ЕС е само един цирк от страна на Украйна...
    Не знам дали си спомняте за тези изтекли записи..Беше по времето на изтеклия запис на Нюланд за ЕС...

    18:34 28.11.2025

  • 55 Перо

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Мутра":

    Ти какво искаш само даскали по юдеизъм и джендъризъм ли да пишат тук! Ти виждал ли си партиен секретар и даскал по марксизъм, а Джендо или драскаш без да мислиш за няколко шекела дневно?

    18:35 28.11.2025

  • 56 Европеец

    5 0 Отговор
    Ермак беше втория в украинската хунта.... А щом втория е уличен в корупция значи и първия е уличен, ако ли не, няма начин да не е знаел и си е затварял очите..... Втория гледа Какво прави първия и той започва да прави същото, а зеленият просяк милионер следва да абдикира от власта, още повече година и половина как изтече мандата и като някой клоун узурпира властта, самозванеца... А глупаците от Европа да продължават да дават пари на корумпираната и гнила украинска хунта... А после Русия уж говорила лъжи ... Следва Пълна денацификация на украинската хунта и последваща капитулация....

    18:39 28.11.2025

  • 57 Националното бюро за борба с корупцията

    3 0 Отговор
    на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), са извършили претърсване в офиса на Ермак в правителствения квартал сутринта на 28 ноември. След което Ермак през същия ден спешно подава оставка и напуска държавната работа на Украйна.

    18:39 28.11.2025

  • 58 След като разкрият

    4 0 Отговор
    как са разпределени между бандерите откраднатите милиони, ще разследват и как са разпределени милиардите за проценти на западните щедри "лидери"!
    Става весело!

    Коментиран от #68

    18:41 28.11.2025

  • 59 веселяк

    3 0 Отговор
    А к,о стана с Али Баба? Той невинен бе, а Зеленката още повече! Туй ще да е руска хибридна атака!

    18:44 28.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 бай Иван

    2 0 Отговор
    Предлагам в знак на съпричастност да организираме кампания за доброволни дарения. Първи предлагам да са нашите политици, дето само не му целуваха краката .просто да дадат пример на населението. А да питам сега и този ли ни е знаме на борбата на Европа за свобода и демокрация?.Този ли е човекът символ дето се бори за нашите ценностти?

    18:52 28.11.2025

  • 62 Милен

    1 0 Отговор
    "Веднага след информацията, че Украйна е разтърсена от поредния корупционен скандал, ЕС постави ултиматум на Киев - да пребори корупцията или да се откаже от влизане в съюза." Е па тия от ЕС откога взеха да имат проблеми с корупцията? Миналата година преди нашите избори сумати еврочиновници бяха на гости на нашите видни корупционери и се разбираха много добре.

    Коментиран от #69

    18:52 28.11.2025

  • 63 Ццц

    1 0 Отговор
    Комуната на дрогата се разпада, като всичко друго украинско. Поредното блестящо решение на палячото беше да прати тази престъпна кратуна да преговаря с хората, чийто пари е откраднал. Но успя да свърши работата на стопаните си за последен път и отказа мирния план, който можеше да спаси частично държавата. Групировки като "Слуги на народа", замаскирани като политическа партия, трябва да са пример за поколенията, че клоуните имат работа само в цирка и не трябва да се пускат да си правят маймунжалъците на друго място. И, че истината винаги излиза наяве, колкото и журналисти да работят против нея!

    18:55 28.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дедо ви...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лека по лека":

    Украинския проект. Списък на украинските ционисти – евреи, използвани за насъскване на славяните срещу славяните, т.е. на украинците срещу руснаците и белорусите. Списъкът е взет от украински източници, много от тях финансирани от Хазарската мафия.
    Кой насъска славяните срещу славяните: президентът Петро Порошенко (Валцман) – евреин; президентът Турчинов (Коган) – евреин; министър-председателят Арсений Яценюк (Бакай) – евреин; министър на финансите Александър Шлапак – евреин; секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Парубий - евреин; вицепремиерът Владимир Гройсман – евреин; вътрешен министър Арсен Аваков – арменски евреин; министър на културата Сергей Нишчук – евреин, масон; директорът на Националната банка Степан Кубив – евреин; ръководителят на президентската администрация Сергей Пашински – евреин; основни кандидати за президент – Юлия Тимошенко (Циля Капителман) – еврейка; Виталий Кличко (Етинзон) – баща евреин; Олег Тягнибок (Фротман) – евреин по майка; Дмитрий (Авдим) ?рош – евреин, хасид.
    Всички олигарси на Украйна са евреи: И. Коломойски, Е. Хурвиц, Г. Боголюбов, П. Порошенко, Д. Фирташ, С. Левочкин, В. Гайдук, В. Немировский, К. Жеваго, В. Пинчук, Е. Прутник, Р. Ахметов, А. Мартинов, В. Костелман, Е. Сигал, Б. Колесников, А. Елдман, Ф. Шпиг, Н. Шуфрич, А. Роднянски, И. Дворецки, А. Абдинов, В. Ермолаев, М. Киперман, Е. Звягилски, Ф. Жебровская, С. Ронис, Г. Корбан, Г. Суркис, И. Суркис, В. Шамотий, А. Лещински, Ю.

    18:56 28.11.2025

  • 66 На фронта

    2 0 Отговор
    На фронта да го пратят тоя Ермак ! Със шутове мобилизация

    18:56 28.11.2025

  • 67 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 68 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "След като разкрият":

    Не се надявай да стигне до европейските лидери. Процеса е контролиран и няма да излезе извън рамките. Най-много някои дребни риби в Естония, България Полша дето са помагали за изнасянето на парите.

    18:57 28.11.2025

  • 69 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Милен":

    Ма брюкселските зелки ни представяха дрогирания клоун като висш борец за евроатлантическите ценности, ти с нашите карикатури си се хванал! 🤣 Колкото и да ни лъжат, не могат да стигнат Вол Оди (към насилствен) МИР!

    Коментиран от #78

    18:58 28.11.2025

  • 70 С тоя хубаво

    1 0 Отговор
    Ама другите избягаха в Израел. И то със съдействието на НАТО и ЕК в Полша нали ?

    18:58 28.11.2025

  • 71 Гарабед Каспаров

    2 0 Отговор
    Хи хи хи
    Айдееее зеха а падат не само пешки ами и коне, топове и офицери..........

    18:59 28.11.2025

  • 72 Дедо ви

    2 0 Отговор
    Всички медии са в ръцете на ционисти: П. Порошенко, И. Коломойски, Д. Фирташ, В. Пинчук, Р. Ахметов.
    Предишни президенти на "Независимата": Кравчук (Блум), евреин; Кучма (Кучман) – евреин.
    Икони на нацизма в Западна Украйна: Бандера (Шимон Стефан) – полски евреин, Роман Шухевич – евреин, хомосексуалист.
    От страна на САЩ молдовската еврейка Виктория Нуделман (Нуланд) през 2014 г. беше инициаторката на Майдана с нейните курабийки. Започна при Обама, продължава и при Байдън, чийто държавен секретар Антъни Блинкен е с украински еврейски произход.
    Ще добавим и думите на Зеленски – марионетка на Коломойски, че иска да превърне Украйна в Голям Израел, т.е. в Нова Хазария.
    Ще добавим и участието в преврата в Киев през 2014 г. на Ротшилд и Сорос, на "Сивите вълци", на Gladio и дълбоката държава, ЦРУ, Моссад, Mi6, криминалистите, финансирани от Коломойски и т.н.

    19:02 28.11.2025

  • 73 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "дрон":

    Има да чакаш розов еврео-атлантичекки жендъре...

    19:03 28.11.2025

  • 74 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    На евреина вече са му скроили капа.

    19:06 28.11.2025

  • 75 Хаха

    1 0 Отговор
    Кукловодът на Зеленски, Ермак, подаде оставка след обиските.
    Самият Зеленски обяви това в обръщението си.
    „Искам никой да няма въпроси относно Украйна. Затова днес вземам следните вътрешни решения. Първо, офисът на президента на Украйна ще бъде рестартиран. Ръководителят на офиса Андрей Йермак подаде оставка.“
    „Благодарен съм на Андрей, че винаги представя позицията на Украйна по преговорния път точно както трябва. Винаги е била патриотична позиция. Но искам да няма слухове или спекулации. Относно новия ръководител на Службата, утре ще проведа консултации с тези, които биха могли да я ръководят“, добави той.
    По-рано Йермак заяви, че Киев няма да се откаже от териториите си по „плана на Тръмп“, а украинските разузнавателни служби, създадени от ФБР, веднага дойдоха да претърсят дома му.

    19:06 28.11.2025

  • 76 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Леле":

    Аааа недей така, не са мутри борчета сЪ.......я им виж вратовете.......

    19:06 28.11.2025

  • 77 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    В държавното ръководство на бандерията повечето са евреи. Там украинци почти няма. На украинците е отредена почетната роля да мрат на фронта.

    19:08 28.11.2025

  • 78 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ццц":

    Е па кой вярва на брюкселските бюрократи, а и честно казано не ми дреме какви корупционни схеми ще излезнат в Украйна. За мен по-важното е да излезнат наяве схемите у нас и каква част от КПСС със седалище Брюксел е набъркан в тях.

    19:11 28.11.2025

