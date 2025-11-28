Зеленски уволни Ермак и обяви, че ще преструктурира екипа си

Висш съветник на украинския президент Володимир Зеленски - началникът на неговата канцелария Андрий Ермак - подаде оставка днес след извършен обиск от антикорупционните служби, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме за удар по дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.
Зеленски благодари на Ермак, когато обяви неговата оставка, допълвайки, че ще преструктурира канцеларията си.
„Не искам да има слухове и спекулации“, заяви държавният глава във видеообръщение, допълвайки, че утре ще разговаря с потенциален приемник на Ермак.
ДПА припомни, че воюващата вече повече от три години с Русия Украйна през последните седмици е разтърсена от корупционен скандал, който достига до националното ръководство. Зеленски запазва набиващо се на очи мълчание относно задълбочаващото се разследване около Ермак и други висши служители, поради което през целия ден днес бе обект на критики за колебанието си, отбелязва агенцията.
Операцията по претърсването е свързана с настоящо разследване, съобщиха Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализирана антикорупционна прокуратура (САП).
Преди да подаде оставка Ермак потвърди, че домът му е обискиран.
"Разследващите не срещат никакви пречки“, заяви той в социалните мрежи, обещавайки пълно съдействие.
Информационният сайт „Украинска Правда“ показа снимки на 10 служители на НАБУ и САП, влизащи в правителствения квартал.
Ермак оглавява президентския кабинет от февруари 2020 г. и беше приеман за втория най-влиятелен човек в Украйна. Наблюдателите приемат принудителното му оттегляне като сериозен удар за Зеленски.
Лоялността на парламентарната фракция, на която се основава властта на Зеленски, сега също може да бъде поставена под въпрос.
Във видеообръщението си Зеленски предупреди за външен натиск и вътрешни конфликти в Украйна. „Ако загубим единството си, рискуваме да изгубим всичко. Себе си, Украйна, бъдещето си“, заяви той.
Ермак е и централна фигура в преговорите със САЩ за прекратяване на войната с Русия. Назначаването му миналата седмица за ръководител на украинската делегация на мирните преговори изненада политическите наблюдатели в Киев, след като корупционният скандал насочи вниманието към него. Според съобщения в медиите обаче, Зеленски специално е назначил Ермак за главен преговарящ на среща в Женева в неделя, за да го отдалечи от разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Арестувам зеления
22:58 28.11.2025
2 Ачо от ПП
22:58 28.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Златната тоалетна чиния
а той ми купил 18 каратова
айде уволнен
22:59 28.11.2025
5 Мария
Коментиран от #7
22:59 28.11.2025
6 Ще идвам на свидане
23:00 28.11.2025
7 Тая
До коментар #5 от "Мария":И на пиацата не я щат.
Коментиран от #14
23:01 28.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факти
23:04 28.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НИЕ
23:05 28.11.2025
12 стоян георгиев
Коментиран от #16
23:05 28.11.2025
13 Ехаааа
Дали знае че дните му са преброени...
23:06 28.11.2025
14 Мария
До коментар #7 от "Тая":Не става и за временна заетост! Ще краде от тоалетните такси!
23:06 28.11.2025
15 Пенчо
23:07 28.11.2025
16 Пффф
До коментар #12 от "стоян георгиев":Ми той Зелю и той до гуша затънал бе...
Или сигурно не е знаел...
Нале точно той е в дъното на всички тея корупционни схеми ...
23:08 28.11.2025
17 Обичам Зеленски
23:09 28.11.2025
18 Този
23:09 28.11.2025
19 Путин гол от кръста надолу без кон.
Коментиран от #22
23:10 28.11.2025
20 Фанети ма3акура
Коментиран от #25
23:10 28.11.2025
21 Тагарев Тошко
23:11 28.11.2025
22 Фанимикур0
До коментар #19 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":Ити умнико
23:12 28.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Механик
Ще се наложи да живеем без Зеленски и Украина. Трябва от сега да свикваме.
23:13 28.11.2025
25 Тиготуринаголо
До коментар #20 от "Фанети ма3акура":От Бразилия идвам.
Коментиран от #32
23:14 28.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сатана Z
23:17 28.11.2025
28 Тагарев Тошко
Коментиран от #30
23:19 28.11.2025
29 Ъъъъъъъъ
23:20 28.11.2025
30 Ъъъъъъъъъ
До коментар #28 от "Тагарев Тошко":"Беше активна, щеще заедно с Естонската армия да разбива Русия!"
Нали видя, че някакъв естонски министър...някаква жена беше, искаше в мирното споразумение да се включи клауза за на сляване на руската армия? Естония ще определя размера на руската армия? Или пък Европа....Или НАТО...😂
23:23 28.11.2025
31 Тиква
23:24 28.11.2025
32 Искам през гащити
До коментар #25 от "Тиготуринаголо":Дан тъ усеръ
23:26 28.11.2025
33 ДрайвингПлежър
23:27 28.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И украинци
23:38 28.11.2025
36 Театър " Сълза и смях 🎭"
23:41 28.11.2025