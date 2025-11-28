Зеленски уволни Ермак и обяви, че ще преструктурира екипа си

Висш съветник на украинския президент Володимир Зеленски - началникът на неговата канцелария Андрий Ермак - подаде оставка днес след извършен обиск от антикорупционните служби, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме за удар по дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.

Зеленски благодари на Ермак, когато обяви неговата оставка, допълвайки, че ще преструктурира канцеларията си.

„Не искам да има слухове и спекулации“, заяви държавният глава във видеообръщение, допълвайки, че утре ще разговаря с потенциален приемник на Ермак.

ДПА припомни, че воюващата вече повече от три години с Русия Украйна през последните седмици е разтърсена от корупционен скандал, който достига до националното ръководство. Зеленски запазва набиващо се на очи мълчание относно задълбочаващото се разследване около Ермак и други висши служители, поради което през целия ден днес бе обект на критики за колебанието си, отбелязва агенцията.

Операцията по претърсването е свързана с настоящо разследване, съобщиха Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализирана антикорупционна прокуратура (САП).

Преди да подаде оставка Ермак потвърди, че домът му е обискиран.

"Разследващите не срещат никакви пречки“, заяви той в социалните мрежи, обещавайки пълно съдействие.

Информационният сайт „Украинска Правда“ показа снимки на 10 служители на НАБУ и САП, влизащи в правителствения квартал.

Ермак оглавява президентския кабинет от февруари 2020 г. и беше приеман за втория най-влиятелен човек в Украйна. Наблюдателите приемат принудителното му оттегляне като сериозен удар за Зеленски.

Лоялността на парламентарната фракция, на която се основава властта на Зеленски, сега също може да бъде поставена под въпрос.

Във видеообръщението си Зеленски предупреди за външен натиск и вътрешни конфликти в Украйна. „Ако загубим единството си, рискуваме да изгубим всичко. Себе си, Украйна, бъдещето си“, заяви той.

Ермак е и централна фигура в преговорите със САЩ за прекратяване на войната с Русия. Назначаването му миналата седмица за ръководител на украинската делегация на мирните преговори изненада политическите наблюдатели в Киев, след като корупционният скандал насочи вниманието към него. Според съобщения в медиите обаче, Зеленски специално е назначил Ермак за главен преговарящ на среща в Женева в неделя, за да го отдалечи от разследването.