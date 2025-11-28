Новини
Зеленски уволни Ермак и обяви, че ще преструктурира екипа си
28 Ноември, 2025 22:55 1 294 36

Ермак оглавява президентския кабинет от февруари 2020 г. и беше приеман за втория най-влиятелен човек в Украйна

Зеленски уволни Ермак и обяви, че ще преструктурира екипа си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висш съветник на украинския президент Володимир Зеленски - началникът на неговата канцелария Андрий Ермак - подаде оставка днес след извършен обиск от антикорупционните служби, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме за удар по дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.

Зеленски благодари на Ермак, когато обяви неговата оставка, допълвайки, че ще преструктурира канцеларията си.

„Не искам да има слухове и спекулации“, заяви държавният глава във видеообръщение, допълвайки, че утре ще разговаря с потенциален приемник на Ермак.

ДПА припомни, че воюващата вече повече от три години с Русия Украйна през последните седмици е разтърсена от корупционен скандал, който достига до националното ръководство. Зеленски запазва набиващо се на очи мълчание относно задълбочаващото се разследване около Ермак и други висши служители, поради което през целия ден днес бе обект на критики за колебанието си, отбелязва агенцията.

Операцията по претърсването е свързана с настоящо разследване, съобщиха Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализирана антикорупционна прокуратура (САП).

Преди да подаде оставка Ермак потвърди, че домът му е обискиран.

"Разследващите не срещат никакви пречки“, заяви той в социалните мрежи, обещавайки пълно съдействие.

Информационният сайт „Украинска Правда“ показа снимки на 10 служители на НАБУ и САП, влизащи в правителствения квартал.

Ермак оглавява президентския кабинет от февруари 2020 г. и беше приеман за втория най-влиятелен човек в Украйна. Наблюдателите приемат принудителното му оттегляне като сериозен удар за Зеленски.

Лоялността на парламентарната фракция, на която се основава властта на Зеленски, сега също може да бъде поставена под въпрос.

Във видеообръщението си Зеленски предупреди за външен натиск и вътрешни конфликти в Украйна. „Ако загубим единството си, рискуваме да изгубим всичко. Себе си, Украйна, бъдещето си“, заяви той.

Ермак е и централна фигура в преговорите със САЩ за прекратяване на войната с Русия. Назначаването му миналата седмица за ръководител на украинската делегация на мирните преговори изненада политическите наблюдатели в Киев, след като корупционният скандал насочи вниманието към него. Според съобщения в медиите обаче, Зеленски специално е назначил Ермак за главен преговарящ на среща в Женева в неделя, за да го отдалечи от разследването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Арестувам зеления

    22 3 Отговор
    (ТРЪМП)

    22:58 28.11.2025

  • 2 Ачо от ПП

    27 3 Отговор
    А кой ще ми върне преведените заплати за Украйна обратно?

    22:58 28.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Златната тоалетна чиния

    23 2 Отговор
    казах му да е 24 карата
    а той ми купил 18 каратова
    айде уволнен

    22:59 28.11.2025

  • 5 Мария

    23 2 Отговор
    Търси си работа и квартира! Стана за смях!

    Коментиран от #7

    22:59 28.11.2025

  • 6 Ще идвам на свидане

    22 2 Отговор
    3ел€ньй Мой друг (Урсулът)

    23:00 28.11.2025

  • 7 Тая

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мария":

    И на пиацата не я щат.

    Коментиран от #14

    23:01 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    28 4 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години. После си купи хотел с водопад в безводна България! Така, живеят от 36 години фалшива демокрация слугите на англосаксонските колонизатори!. Как, ще си върнем сега тия пари от киевската хунта?...

    23:04 28.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НИЕ

    18 4 Отговор
    С Путин и само с Путин и само към победи!

    23:05 28.11.2025

  • 12 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    След скандала е нормално ермак да понесе отговорност о да си тръгне.

    Коментиран от #16

    23:05 28.11.2025

  • 13 Ехаааа

    25 3 Отговор
    Гущерът откъсна опашката си с намерение да оцелее...
    Дали знае че дните му са преброени...

    23:06 28.11.2025

  • 14 Мария

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тая":

    Не става и за временна заетост! Ще краде от тоалетните такси!

    23:06 28.11.2025

  • 15 Пенчо

    18 1 Отговор
    Те всичките вмирисани като нашите, какво ще преструктурира тоя!?

    23:07 28.11.2025

  • 16 Пффф

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Ми той Зелю и той до гуша затънал бе...
    Или сигурно не е знаел...
    Нале точно той е в дъното на всички тея корупционни схеми ...

    23:08 28.11.2025

  • 17 Обичам Зеленски

    15 2 Отговор
    Като торта-студен и със много свещи...

    23:09 28.11.2025

  • 18 Този

    14 1 Отговор
    Гном Мара дали ще защитава така настървено ге.. джендърите и след нова година

    23:09 28.11.2025

  • 19 Путин гол от кръста надолу без кон.

    2 12 Отговор
    Разбиха цялото НАТО, нали ?

    Коментиран от #22

    23:10 28.11.2025

  • 20 Фанети ма3акура

    10 0 Отговор
    (японец съм)

    Коментиран от #25

    23:10 28.11.2025

  • 21 Тагарев Тошко

    12 1 Отговор
    И ти да съобщиш нещо приятно!

    23:11 28.11.2025

  • 22 Фанимикур0

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":

    Ити умнико

    23:12 28.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    12 2 Отговор
    На зеленото наркоманче, крачетата му вече губят земя под себе си. Към това като добавим и тънкото стоманено въженце, дето ФБР и МИ-6 са му оплели покрай вратленцето, переспективата на Селинцето никак не е розАва, макар и розАвите понита още да викат за него.
    Ще се наложи да живеем без Зеленски и Украина. Трябва от сега да свикваме.

    23:13 28.11.2025

  • 25 Тиготуринаголо

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Фанети ма3акура":

    От Бразилия идвам.

    Коментиран от #32

    23:14 28.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Земенски и Ермак са двете страни на една монета,но Ермак е човек на Лондон ,а там не прощават на никой,който им пречи на интересите та бил той и Зеленски.

    23:17 28.11.2025

  • 28 Тагарев Тошко

    7 0 Отговор
    Марче а къде е военния министър на ЕС Каето, май нещо настъпи котето! Беше активна, щеще заедно с Естонската армия да разбива Русия! Жалките бивши комунистически отрочета май са алчни лъжци който за пет лева и майка си ще продадат! Да не забравяме и слугинчето на народа, вече и бидето му е златно!

    Коментиран от #30

    23:19 28.11.2025

  • 29 Ъъъъъъъъ

    6 0 Отговор
    Зеленски уволни Ермак от кумова срама. Това обаче е за пред "западняците". Ермак ще продължи да дърпа конците на Зеленски, защото все пак той е "кукловода", а Зеленски "куклата". И не Еемак зависи от Земенски, а Зеленски от Ермак. Въпросът е, кой ще се върже на тази театрална постановка?

    23:20 28.11.2025

  • 30 Ъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тагарев Тошко":

    "Беше активна, щеще заедно с Естонската армия да разбива Русия!"

    Нали видя, че някакъв естонски министър...някаква жена беше, искаше в мирното споразумение да се включи клауза за на сляване на руската армия? Естония ще определя размера на руската армия? Или пък Европа....Или НАТО...😂

    23:23 28.11.2025

  • 31 Тиква

    3 0 Отговор
    Наследникът на ермок, ще бъде олеся ермок,така е в окрабандерия,крадем до последното.

    23:24 28.11.2025

  • 32 Искам през гащити

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тиготуринаголо":

    Дан тъ усеръ

    23:26 28.11.2025

  • 33 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    А кой ще освободи самия Зеленски и нацистката Кая Калас, като според американските източници и двамата са замесени в кражбите?!!

    23:27 28.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И украинци

    0 0 Отговор
    и руснаци ,много не струват!

    23:38 28.11.2025

  • 36 Театър " Сълза и смях 🎭"

    1 0 Отговор
    И този цирк няма да ги спаси

    23:41 28.11.2025

