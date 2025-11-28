Новини
Свят »
САЩ »
Държавният секретар на САЩ планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент
  Тема: Украйна

Държавният секретар на САЩ планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент

28 Ноември, 2025 23:30 655 10

  • украйна-
  • марко рубио-
  • сащ-
  • нато

Обикновено годишно се организират по две официални срещи на външните министри на страните от НАТО и е изключително рядко държавният секретар на САЩ да отсъства

Държавният секретар на САЩ планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио планира да пропусне планираната за идната седмица в Брюксел среща на външните министри от НАТО, съобщиха двама американски служители, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация, предаде БТА.

Единият от служителите заяви, че Вашингтон ще бъде представляван от заместника на Рубио – Кристофър Ландау. Не е ясно защо държавният секретар планира да пропусне срещата на 3 декември и е възможно плановете му да се променят в последния момент.

Още новини от Украйна

Ройтерс отбелязва, че вероятното отсъствие на Рубио идва в момент, когато американски и украински представители се опитват да намалят разминаванията по отношение на спорния план на президента Доналд Тръмп за прекратяване на руската инвазия в Украйна, докато някои европейски дипломати се оплакват, че са изключени от процеса.

Обикновено годишно се организират по две официални срещи на външните министри на страните от НАТО и е изключително рядко държавният секретар на САЩ да отсъства. През 2017 г., по време на първия мандат на Тръмп, тогавашният държавен секретар Рекс Тилърсън първоначално планираше да пропусне априлска среща, но впоследствие тя бе пренасрочена, за да бъде съобразена с графика му, припомня Ройтерс.

Говорител на Държавния департамент отказа да коментира евентуалното отсъствие на Рубио, но заяви, че алиансът НАТО е бил „напълно съживен“ по време на администрацията на Тръмп.

Натовски служител, на свой ред, заяви, че не е необичайно някои външни министри да пропуснат събитието.

Отсъствието на Рубио може да засили съмненията за това доколко Вашингтон е ангажиран с европейската сигурност, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 външни министри

    5 1 Отговор
    Въобще не би трябвало на срещи на НАТО да участват впрочем !

    23:33 28.11.2025

  • 2 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос Марко да им бъде външен министър ,а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    23:33 28.11.2025

  • 3 Шопо

    11 1 Отговор
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може защо не изпълнявате плана на Тръмп.

    23:34 28.11.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    8 0 Отговор
    Нашият външен Георг ще си обръсне ли баджаците преди срещата или ще си показва вълната на много половите НАТОвци?

    Коментиран от #10

    23:36 28.11.2025

  • 5 Точно НАТО

    5 1 Отговор
    е основната заплаха за европейската сигурност

    23:37 28.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    САЩ вече не са в НАТО Тръмп говори за НАТО в трето лице.

    23:37 28.11.2025

  • 7 Ами време е

    3 1 Отговор
    американската дипломация да стане американска

    23:39 28.11.2025

  • 8 И е време да стане ясно че

    2 2 Отговор
    руската инвазия в Украйна няма никакво отношение с НАТО

    23:41 28.11.2025

  • 9 нормално за янките

    2 1 Отговор
    15 год. забъркваха украинската каша, а сега като видяха дебелия се изтеглят от ангажименти към излъгана Украина.
    Този номер са го играли и друг път, но сега са се вживели и в ролята на миротворци? Ако така смятат да водят света няма кой да ги последва.

    23:43 28.11.2025

  • 10 Категорично не!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Още новини от Украйна":

    Ще си епилира само задните части! Така е по протокол!🤥

    23:48 28.11.2025