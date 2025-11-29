Шестима ранени при нощна руска атака срещу Киев

Руски дронове и ракети са атакували райони на украинската столица Киев рано в събота, като има данни за шестима ранени. Това съобщава "Ройтерс", като цитира официални лица.



Чути са експлозии и са паднали отломки от дронове.



Ръководителят на военната администрация на Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че е имало удари на шест места, като са поразени жилищни сгради.



Ткаченко каза, че шестима души са ранени, включително дете и един човек в болница в тежко състояние.



Кметът Виталий Кличко заяви, че удар е предизвикал пожар в долните етажи на висок жилищен блок западно от центъра на града. Друг пожар е избухнал и бързо е овладян в централен район.



Ткаченко каза, че друг пожар е възникнал в жилищен блок в район на източния бряг на река Днепър, но не предостави повече подробности.

По-рано снощи беше съобщено за руска атака в Днепропетровска област.

Руската армия атакува районите Никопол и Синелникове в Днепропетровска област с дронове, артилерия и управляеми бомби. Двама души са убити и двама са ранени.



Владислав Хайваненко, изпълняващ длъжността началник на областната военна администрация, заяви това във Facebook, цитиран от "Укринформ".



Той каза, че врагът е ударил село Василкив в район Синелникове с дронове, докато село Покровско е било ударено с управляеми бомби (КАБ).



"37-годишен мъж и 56-годишна жена са убити. Искрени съболезнования на техните семейства и близки. Двама други са ранени", подчерта Хайваненко.



Той добави, че е разрушена частна къща и още пет са повредени. Лицей се е запалил.



В Никополския сектор руската армия е използвала артилерия и дронове FPV. Областният център, както и селата Покровско, Мирово и Марганец, са били обект на атаки.



Сутринта на 28 ноември жена е била ранена в село Славянка в Днепропетровска област в резултат на руски удари.