Шестима ранени при нощна руска атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Шестима ранени при нощна руска атака срещу Киев

29 Ноември, 2025 04:05, обновена 29 Ноември, 2025 03:12 600 4

Снощи руската армия атакува районите Никопол и Синелникове в Днепропетровска област с дронове, артилерия и управляеми бомби. Двама души са убити и двама са ранени

Шестима ранени при нощна руска атака срещу Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
News.bg News.bg

Руски дронове и ракети са атакували райони на украинската столица Киев рано в събота, като има данни за шестима ранени. Това съобщава "Ройтерс", като цитира официални лица.

Чути са експлозии и са паднали отломки от дронове.

Ръководителят на военната администрация на Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че е имало удари на шест места, като са поразени жилищни сгради.

Ткаченко каза, че шестима души са ранени, включително дете и един човек в болница в тежко състояние.

Кметът Виталий Кличко заяви, че удар е предизвикал пожар в долните етажи на висок жилищен блок западно от центъра на града. Друг пожар е избухнал и бързо е овладян в централен район.

Ткаченко каза, че друг пожар е възникнал в жилищен блок в район на източния бряг на река Днепър, но не предостави повече подробности.

По-рано снощи беше съобщено за руска атака в Днепропетровска област.

Руската армия атакува районите Никопол и Синелникове в Днепропетровска област с дронове, артилерия и управляеми бомби. Двама души са убити и двама са ранени.

Владислав Хайваненко, изпълняващ длъжността началник на областната военна администрация, заяви това във Facebook, цитиран от "Укринформ".

Той каза, че врагът е ударил село Василкив в район Синелникове с дронове, докато село Покровско е било ударено с управляеми бомби (КАБ).

"37-годишен мъж и 56-годишна жена са убити. Искрени съболезнования на техните семейства и близки. Двама други са ранени", подчерта Хайваненко.

Той добави, че е разрушена частна къща и още пет са повредени. Лицей се е запалил.

В Никополския сектор руската армия е използвала артилерия и дронове FPV. Областният център, както и селата Покровско, Мирово и Марганец, са били обект на атаки.

Сутринта на 28 ноември жена е била ранена в село Славянка в Днепропетровска област в резултат на руски удари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТ

    2 2 Отговор
    ПРО СИА ПРИКЛу4и

    03:15 29.11.2025

  • 3 Толкова си могат руснаците

    0 3 Отговор
    С дронове, артилерия и управляеми бомби... и само шестима ранени от които един от тях в болница!
    И счупени прозорци!
    А дори и това не е сигурно, дали не е от украинско ПВО!?

    Уж били вече Първата Сила В Света:):):)




    .

    03:33 29.11.2025

  • 4 Артилерист

    2 0 Отговор
    Съзнавам че ще се повторя, но матряла ме провокира. Става дума за руска атака в множествено число с дронове и ракети по Киев, които са ПОРАЗИЛИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. Атаката е през нощта. Предполага се, че по това време хората са в жилищата си в тези сгради. Руските дронове и ракети, нали, поразяват сградите, ама от хората в тях само 6 души са ранени! Каквото и обективно заключение да направя, все ще е за изтриване, затова, изхождайки от тоз матрял, ще обобщя, че и на фронта, според украинските източници, укроармията почти не понася загуби, въпреки че руските средства за далечно поразяване превъзхождат в пъти украинските и нямат проблем с боеприпасите. Ако щете вярвайте, ама така излиза...

    03:58 29.11.2025

