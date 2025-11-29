Новини
Първи случаи на африканска чума по свинете в Испания от 1994 г.

29 Ноември, 2025 06:15 643 7

Две диви прасета, намерени мъртви близо до Барселона, са дали положителни проби за вируса

Първи случаи на африканска чума по свинете в Испания от 1994 г. - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Испания регистрира първите си случаи на африканска чума по свинете от 1994 г., след като две диви свине, намерени мъртви близо до Барселона, дадоха положителни проби за вируса, съобщи днес испанското Министерство на земеделието, цитирано от Ройтерс.

Избухването на епидемия може да застраши износа за Китай, който нарасна благодарение на усилията на Мадрид да спечели благоразположението на Пекин и да увеличи пазарния си дял в азиатската страна.

Забраната обаче може да бъде с ограничен характер, след като Китай и Испания сключиха споразумение този месец, което означава, че Пекин ще ограничи вноса от засегнатата област, а не от цяла Испания.

Испания е водещ производител на свинско месо в Европейския съюз с дял около една четвърт от производството на блока, изпреварвайки Германия, сочат данни на испанското Министерство на земеделието.

Министерството заяви, че е уведомило ЕС и е активирало спешни мерки в засегнатата област, призовавайки свиневъдните ферми да засилят мерките за сигурност, докато разследващите проучват източника на инфекцията.

Вирусът, който е безвреден за хората, но смъртоносен за свинете, се разпространява на запад в Европа през последните години.

Разпространението на болестта в Германия нанесе удар по голямата свиневъдна индустрия на страната, като много държави наложиха забрани за внос на свинско месо оттам.

През последните месеци Хърватия се опитва да овладее избухването на болестта в свиневъдните ферми.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 шо фе

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    маати там лий

    06:20 29.11.2025

  • 3 Шопо

    5 0 Отговор
    Дайте го това месо на нас, ние ще го изядем.
    Щом не е опасно за хората няма проблем.
    И за прасетата не е опасно защото такива няма, избихме ги по най варварския начин - заровени живи.

    Коментиран от #5

    06:24 29.11.2025

  • 4 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    0 0 Отговор
    Трябва да внимавам !

    07:07 29.11.2025

  • 5 Нищо не сте избили

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Останаха 2, ама са за 240. Когато и тези двете свършат, тогава ще се оправите.

    07:08 29.11.2025

  • 6 Така е

    2 0 Отговор
    Баце започна да отскача до къщата в Барселона и испанците чума ги хвана.

    07:12 29.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

