Испания се вдигна на протест срещу корупцията в правителството

Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу корупцията в правителството и призоваваха за парламентарни избори в Испания, съобщава Europa Press.

Според агенцията, протестите са били организирани от опозиционната дясна Народна партия (НП). Хората се събраха на площада близо до храма Дебод в Мадрид с испански знамена и плакати, призоваващи за оставката на настоящото правителство.

„Хиляди хора се събраха тази неделя на площада близо до храма Дебод в Мадрид, за да подкрепят протеста на НП срещу „корупцията“ около правителството на (испанския премиер) Педро Санчес и да призоват за незабавни общи избори“, отбелязва агенцията.

Според Europa Press сред протестиращите са били лидерът на НП Алберто Нунес Фейхоо, президентът на автономната област Мадрид Исабел Аюсо и бившите испански премиери Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.

Europa Press не предостави точния брой на протестиращите. Испанският вестник Vanguardia, позовавайки се на данни от Народната партия, твърди, че 80 000 души са присъствали на митинга.