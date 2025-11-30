Новини
Свят »
Испания »
Испания се вдигна на протест срещу корупцията в правителството

Испания се вдигна на протест срещу корупцията в правителството

30 Ноември, 2025 18:43 511 7

  • испания-
  • протест-
  • корупция-
  • правителство

Протестите са били организирани от опозиционната дясна Народна партия

Испания се вдигна на протест срещу корупцията в правителството - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу корупцията в правителството и призоваваха за парламентарни избори в Испания, съобщава Europa Press.

Според агенцията, протестите са били организирани от опозиционната дясна Народна партия (НП). Хората се събраха на площада близо до храма Дебод в Мадрид с испански знамена и плакати, призоваващи за оставката на настоящото правителство.

Хиляди хора се събраха тази неделя на площада близо до храма Дебод в Мадрид, за да подкрепят протеста на НП срещу „корупцията“ около правителството на (испанския премиер) Педро Санчес и да призоват за незабавни общи избори“, отбелязва агенцията.

Според Europa Press сред протестиращите са били лидерът на НП Алберто Нунес Фейхоо, президентът на автономната област Мадрид Исабел Аюсо и бившите испански премиери Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.

Europa Press не предостави точния брой на протестиращите. Испанският вестник Vanguardia, позовавайки се на данни от Народната партия, твърди, че 80 000 души са присъствали на митинга.


Испания
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    12 0 Отговор
    Всички пишман лидери на държавите от ЕС и най- вече ЕК начело с Урсула и Кая ВОНЯТ НА КОРУПЦИЯ

    18:45 30.11.2025

  • 2 Русия

    7 0 Отговор
    Зели скоро като го самозастрелят, всички дето му целуваха ръка ще има го плюят барабар със всичката купена журналяга

    18:53 30.11.2025

  • 3 Практиката го доказва

    6 0 Отговор
    Демокрация = Корупция!!!

    18:53 30.11.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Пторести имаше и в Италия, протести имаше и в Белгия - на хората почна да им писва

    18:54 30.11.2025

  • 5 Игор

    1 4 Отговор
    Най корумпираната територия е рашкирия.

    18:56 30.11.2025

  • 6 Ироничен

    3 0 Отговор
    Сега разбрах зако нищо не излезе от къщата в Барселона. Ами те били НАШИ!

    19:02 30.11.2025

  • 7 ЕСССР

    1 0 Отговор
    Най-смелата корупционерка е Другарката Урсула и всички се равняват по нейния пример?

    19:04 30.11.2025

