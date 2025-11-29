Авиокомпаниите да не летят над Венецуела

Авиационните власти на Испания и Португалия препоръчаха на пътническите авиокомпании на страните им да не летят над венецуелското въздушно пространство през следващите дни, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение.

„Испанските граждански въздушни превозвачи са силно посъветвани да не летят над венецуелското въздушно пространство до 1 декември поради потенциалния риск“, отбеляза източникът на агенцията.

Според него португалските авиационни власти са издали подобна препоръка, но тя е валидна до 2 декември. „Португалските власти посочват, че настоящите условия във венецуелския район за полетна информация (FIR) биха могли да представляват сериозна заплаха за гражданските самолети, които експлоатират в него или транзитират през него“, отбеляза източникът.

В същото време, подчерта той, тези препоръки може да не бъдат спазени от екипажите в случай на аварийна ситуация на борда. „В такъв случай командирът на самолета може да се откаже от препоръката до степента, необходима за предотвратяване на извънредната ситуация“, отбелязват запознати.

Източникът не уточни конкретната продължителност на тези препоръки, но подчерта, че те са били съобщени на всички въздушни превозвачи.

През последните месеци американските военни увеличиха военното си присъствие край бреговете на Венецуела. Вашингтон ги обвинява, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици.

Ударна група кораби, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“, е в Карибско море. От септември американските военни са потопили най-малко 20 моторници, убивайки над 80 души.

Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат удари по територията на Боливарианската република.