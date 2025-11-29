Новини
Авиокомпаниите да не летят над Венецуела

Авиокомпаниите да не летят над Венецуела

29 Ноември, 2025

Съветът е на авиационните власти на Испания и Португалия

Авиокомпаниите да не летят над Венецуела - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Авиационните власти на Испания и Португалия препоръчаха на пътническите авиокомпании на страните им да не летят над венецуелското въздушно пространство през следващите дни, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение.

„Испанските граждански въздушни превозвачи са силно посъветвани да не летят над венецуелското въздушно пространство до 1 декември поради потенциалния риск“, отбеляза източникът на агенцията.

Според него португалските авиационни власти са издали подобна препоръка, но тя е валидна до 2 декември. „Португалските власти посочват, че настоящите условия във венецуелския район за полетна информация (FIR) биха могли да представляват сериозна заплаха за гражданските самолети, които експлоатират в него или транзитират през него“, отбеляза източникът.

В същото време, подчерта той, тези препоръки може да не бъдат спазени от екипажите в случай на аварийна ситуация на борда. „В такъв случай командирът на самолета може да се откаже от препоръката до степента, необходима за предотвратяване на извънредната ситуация“, отбелязват запознати.

Източникът не уточни конкретната продължителност на тези препоръки, но подчерта, че те са били съобщени на всички въздушни превозвачи.

През последните месеци американските военни увеличиха военното си присъствие край бреговете на Венецуела. Вашингтон ги обвинява, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици.

Ударна група кораби, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“, е в Карибско море. От септември американските военни са потопили най-малко 20 моторници, убивайки над 80 души.

Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат удари по територията на Боливарианската република.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еърстрак

    2 7 Отговор
    Започна се.
    Украйна отива при Раша а Венецуела при Сащ.
    гейрманския кло зет ЕУ се разпада.

    13:31 29.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор
    Те ТАЙНИТЕ операции скоро ще станат ЯВНИ❗

    13:35 29.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор
    СеРеУ има над 200 опита за убийството на Фидел Кастро❗

    13:37 29.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор
    Оппааа, изтриха какво е станало в Чили на един 11 септември Защо ли🤔❗

    13:38 29.11.2025

  • 6 име

    4 0 Отговор
    Еърбъс не летят, Боинг не летят, с кво да летят тея авиокомпании, че вече и над Венецуела да се натискат.

    13:42 29.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Ще из-три-ете ли и ДВ🤔❓
    "Снимките на бомбардирания президентския дворец "Ла Монеда" обиколиха света – също както и снимката на Пиночет, на която той е в униформа, с тъмни очила и безизразно лице, обкръжен от хората си.

    За Жоан дел Алкасар, професор по съвременна история в университета на Валенсия, той символизира пълната противоположност на сваления президент – лекаря Салвадор Алиенде. "Фигурата на възпитания, любезен и съпричастен лекар – един безспорно привлекателен човек, е в пълен контраст с отвратителния образ на един много неприятен, авторитарен, деспотичен, а и престъпен военен", казва той пред ДВ.

    13:43 29.11.2025

  • 8 DW смърди

    4 0 Отговор
    "гражданските самолети, които експлоатират в него"

    Пак Гугъл мъки, а?
    И какво точно експлоатират тия самолети?
    Може би просто трябва да е "летят"?

    Не е лесно в редакцията на ФАКти...

    13:43 29.11.2025