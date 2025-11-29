Новини
Свят »
Украйна »
Нейнски: Путин иска да приключи политическата си кариера като Сталин и Иван Грозни, а не като политик, изгубил война

Нейнски: Путин иска да приключи политическата си кариера като Сталин и Иван Грозни, а не като политик, изгубил война

29 Ноември, 2025 09:15 1 694 177

  • надежда нейнски-
  • владимир путин-
  • иван грозни-
  • сталин-
  • политика

На този етап мирът в Украйна не е реална опция, коментира още дипломатът и бивш външен министър

Нейнски: Путин иска да приключи политическата си кариера като Сталин и Иван Грозни, а не като политик, изгубил война - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На този етап мирът в Украйна не е реална опция и причините са няколко. Това заяви дипломатът и бивш външен министър Надежда Нейнски пред bTV, цитирана от news.bg.

Първо - в периода, в който текат преговорите за мир Владимир Путин заяви, че ако украинската армия не се изтегли от териториите, те ще бъдат завладени от Русия. Второ - целта на Русия е да унищожи Украйна.

Според Нейнски целта на Русия е да унищожи всякакви украински символи. "Представете си как Путин ще се съгласи да съжителства с една Украйна, която е изключително враждебна към Русия. Аз лично не виждам как с тази политика, която Путин провежда и с тази негова обсесия, ще се стигне до мира, за който Тръмп говори", коментира тя.

Според нея Путин иска да приключи своята политическа кариера като Сталин и Иван Грозни, а не да остане в историята като политик, изгубил война.

Нейнски добави, че руската пропагандна машина също едва ли би могла да пресъздаде като победа войната, ако Путин се съгласи на мирен план. "Изход от войната има и той е от натиска, който се упражнява върху Русия", каза още тя.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    10 33 Отговор
    Всеки иска това.

    Коментиран от #84

    09:23 29.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 По-добре така, отколкото

    95 8 Отговор
    като зеления наркос или както ти...

    09:24 29.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    139 7 Отговор
    Нейнски е дипломат, колкото аз съм балерина.

    Коментиран от #22, #54

    09:24 29.11.2025

  • 5 Сталин

    70 9 Отговор
    Аспиранта на Калифорнийския университет Джон Адамс,за подготовка на дипломна работа попитал ChatGTP да състави рейтинг на най добрите държави в историята на човечеството.Отговора шокирал изследователя- най добрата страна за последните пет хиляди години изкуствения интелект е определил СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

    09:25 29.11.2025

  • 6 Чета и попивам

    75 5 Отговор
    Най-вярвям на олигарха Сорос и на менторите му Валенберг и приложните им платени "демократи" и "свободни медии" МУАХАХАХ АХАХ

    Коментиран от #10, #15

    09:25 29.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    60 7 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов

    Й.В.Сталин

    Коментиран от #13, #134, #158

    09:26 29.11.2025

  • 10 Путин нинджата

    14 20 Отговор

    До коментар #6 от "Чета и попивам":

    И аз вярвам на евреите, всички около мен са евреи

    09:26 29.11.2025

  • 11 На Нейнски рендосвача

    58 6 Отговор
    Не я хулете защото е преуморена! Така я бича, че от недоспиване и удряне на главъта у таблата и дадоха ТЕЛК втора категория. Погледнете измореното и лице и кръговете около очите...

    09:27 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сорос и Валенберг

    21 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Важното е на нас да ни е добре и на Израел

    09:27 29.11.2025

  • 14 Плaмeн

    6 41 Отговор
    Всъщност Иван Грозни попилява русия и рашките.

    Коментиран от #60

    09:28 29.11.2025

  • 15 СОФИЯ

    27 6 Отговор

    До коментар #6 от "Чета и попивам":

    Четете Протоколите на ционските мъдреци, за да знаете

    09:28 29.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    41 5 Отговор
    Вече не е "хубавото Наде"......

    Коментиран от #29, #126

    09:29 29.11.2025

  • 18 Точно ти ли ще...

    30 5 Отговор
    ни редиш мисли за Иван Грозни, който убива сина си /само на картина, в историята е друго!/

    09:30 29.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пенчо

    40 4 Отговор
    Моля публикувайте актуална снимка на кроки и това ще е достаъчно като коментар!

    09:31 29.11.2025

  • 21 мучо

    33 4 Отговор
    времето не прощава, просто сбръчква...

    09:32 29.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бабе

    49 5 Отговор
    Ми той я печели войната, укро фронта рухна

    Коментиран от #97

    09:33 29.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Историк

    8 19 Отговор
    Сталин и Иван Грозни са свършили отровени от руснаци...

    09:36 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ха-ха

    32 3 Отговор

    До коментар #17 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Че кога пък е била ! Сбабичосана дърта коза !

    09:36 29.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Надеждаговежда

    27 2 Отговор
    Още санкций за злия агресор и още гювеч за горките украинки.

    09:36 29.11.2025

  • 32 Да да

    27 2 Отговор
    Целта на Европа е да унищожи украйна

    Коментиран от #37

    09:36 29.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фройд

    39 2 Отговор
    Де ги вадят от нафталина тия че и много разбират от геополитика. Току се намери някой похлупак на Путин, а с България какво да направили, ауууууу, по-добре не питай.

    09:37 29.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    15 2 Отговор
    фъкчекъри

    09:38 29.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Иван

    49 2 Отговор
    Аз не знам за Путин, ама помня как "хранеше журналистите" за да пишат каквото ви е удобно.Помня как си изхвърляше през прозореца на апартамента боклуците в така нареченото "италианско кошче" т.е плика с боклука през прозореца пред блока. Помним как уреди бившият си мъж да вземе на безценица гаража на Убо в Подуяне .Всичко помним .как ни карахте да скачаме "кой не скача е червен".Ние скачахме ,вие крадяхте.

    Коментиран от #45

    09:40 29.11.2025

  • 39 КАКВА "ПРОИГНОЗА"🤦‍♂️🤣

    18 1 Отговор
    ....ОТ НАДАсТРАШНАТА......🤦‍♀️😁

    09:40 29.11.2025

  • 40 Хе!

    39 1 Отговор
    Метреса с изтекъл срок на годност! Искала да има свой почерк в политиката и като външен министър, поставена от шефовете, напираше да отива в Белград, вразумява Милошевич да подписва и още не бе стигнала Драгоман, кога бомбите на НАТО затрещяха, та чак и в Горна Баня, докато изключат РЛС на българското ПВО! Приключи като димломат в Турция да и се радват агите там, белки миряса!

    09:40 29.11.2025

  • 41 Българин

    13 1 Отговор
    Този ко ментар е према хнат от модер атор.Благодаря 1984.

    09:41 29.11.2025

  • 42 гост

    32 1 Отговор
    Хората имат по 3 добри феи - орисници, а ние имаме 3 вещици - Надето, Ленчето и Мегленчето!
    Хората имат 3-ма тенори, които пеят великолепно, а ние имаме 3-ма ТУЛУПИ Боко, Шиши и Зафирката, които гълтат неимоверно!

    09:42 29.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Щерев

    9 2 Отговор
    Този ко ментар е према хнат от модер атор.Благодаря 1984.

    09:42 29.11.2025

  • 45 А не помниш ли,

    21 2 Отговор

    До коментар #38 от "бай Иван":

    как на предизборна ексепедиция из Габровско, питаше не бил ли Стоичков от там, че да го привлекат в кампанията!?

    Коментиран от #56

    09:42 29.11.2025

  • 46 Путин

    7 2 Отговор
    Този ко ментар е према хнат от модер атор.Благодаря 1984.

    09:42 29.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Клюкар

    36 1 Отговор
    Надке, изтрещяла си батювата от службата при султана!
    Ако ще 100 години да си в дипломацията, няма да стигнеш нивото на Путин и Лавров , защото нямаш техния интелект. Иначе казано си куха седесарска мисирка и нямаш капацитета да даваш оценка на хора които няма да те вземат и за секретарка.

    09:44 29.11.2025

  • 50 Тунгус от Сибир

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":

    Скоро си при нас и ще ти се радваме

    09:44 29.11.2025

  • 51 Ти мисли за

    20 1 Отговор
    своята кариера, ни Дей гледа в канчето на другия, още повече, че си на светлинни години от възможностите на другаря Путин. Пък и пенсийката ти ще е друга бира.

    09:44 29.11.2025

  • 52 Тая Веана Скумрия излезе да ни дава Акъл

    27 1 Отговор
    Син Боклук!!

    09:45 29.11.2025

  • 53 Въпрос към леля Нейнски

    18 1 Отговор
    Стрино, накисна ли зелето в качето? Да втаса за Коледа?

    09:45 29.11.2025

  • 54 Пенчо доктора

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Този ко ментар е према хнат от модер атор.Благодаря 1984.

    09:45 29.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 бай Иван

    20 1 Отговор

    До коментар #45 от "А не помниш ли,":

    Това съм го пропуснал. Ма глупостите и са много.Бяха я снимали как си хвърля боклука през прозореца с плика.

    09:45 29.11.2025

  • 57 Крадлива Сган

    13 1 Отговор
    Не ща те слушам.

    09:46 29.11.2025

  • 58 Майтапчия

    15 1 Отговор
    Не след дълго ще запееш друга песен, мила птичко.

    09:46 29.11.2025

  • 59 И зарати Тази ходихме по митинги!!

    18 2 Отговор
    Веяна Скумрия, от такива Акъл не вземаме!!

    Коментиран от #70

    09:47 29.11.2025

  • 60 БАРС

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Плaмeн":

    НЕЩО ИНТЕРЕСТНО И ТО НАИСТИНА ИНТЕРЕСТНО ДОКАЗАНО ОТ ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАШКИТЕ.ТА СТАНА ВЪПРОС СПОМЕНАТОТО ИМЕ НА ИВАН ГРОЗНИ.ЗАПОМНИ ТИ И ОСТАНАЛИТЕ ЧЕТАТЕЛИ ЗАЩОТО ТОВА МОЖЕ БИ НИКОЙ НЕГО ЗНАЕ И В БЪЛГАРИЯ ,ТА ОТ ВРЕМЕТО НА ИВАН ГРОЗНИ РАША СТАВА "ЛОША"ТА ИВАН ГРОЗНИ СЕ СРЕЩНАЛ ТОГАВА С ПАПА РИМСКИ В РИМ И ПАПАТА ГО Е УГОВОРИЛ РАША ДА СТАНЕ КАТОЛИЧЕСКА И ИВАН ГРОЗНИ СЕ Е СЪГЛАСИЛ ,НО КАТО СЕ ВЪРНАЛ В РОСИЯ ВИЖДА ,ЧЕ В РУСКИЯТ НАРОД СИЛНО Е НАВЛЯЗЛО ПРАВОСЛАВИЕТО И ЗА ДА НЕ ПРЕДИЗВИКА ГНЕВА НА НАРОДА СЕ ОТКАЗАЛ ТА ОТ ТОГАВА РАША Е ЛОША ДАЖЕ ИЗМИСЛЯТ ИСТОРИЯ А ,ЧЕ ИВАН ГРОЗНИ Е БИЛ ИНОГО ЖЕСТОК И ДАЖЕ УБИЛ СОБСТВЕННИЧТ СИ СИН КОЕТО НЕ Е ВЯРНО .ИИ ОТ ТОГАВА СЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ РОСИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УНИШОЖИ КАТО НЕ И ДАВА ШАНС ДА СЕ ОБЕДИНИ С ДРУГИ СЛАВЯНСКИ НАРОДИ.А НАЙ ГОЛЕМИЯТ ПЛАН В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИЯ Е ДА ОТЦЕПЯТ УКРАИНА ОТ РАША ИМЕННО ТАКА СИ МИСЛИ ЗАПЪДЪТ ЧЕ РАША ЩЕ ПАДНЕ НА КОЛЕНЕ.

    09:48 29.11.2025

  • 61 Наде, за какво се показваш??

    15 1 Отговор
    Никой не вярва на Сините Велможи!!

    09:48 29.11.2025

  • 62 Прати си келявите щерки

    13 1 Отговор
    На фронта, ще победят Путин!

    09:49 29.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Наде, Наде, крадливо!

    16 1 Отговор
    Тази защо и давате думата??

    09:50 29.11.2025

  • 65 СедесарДедесар

    17 1 Отговор
    Надка квото можа открадна. Живота вече я обрули.
    Сега и остава само да ходи и да плещи квото и напишат, като оная изчаткалата клептоманка(атлантичка) за някое доларче.
    Жалки фъфлещи фрингий.

    09:50 29.11.2025

  • 66 Мачията

    17 1 Отговор
    Само на мен ли ми се гади като вися политик от СДС?
    Как сме ги избирали, как сме ги търпели?

    Коментиран от #79

    09:50 29.11.2025

  • 67 Отреазвяващ

    13 1 Отговор
    Кой слуша такива като тази?Срам ме е да и повторя името.

    09:52 29.11.2025

  • 68 Дедо ви...

    14 1 Отговор
    Хахахахха...., е па тааааа....?!?!?! Европа и Англия отново са отстранени от преговорите за Украйна. Европа е изключена от подробностите за мирния план на САЩ за Украйна. След истеричните изцепки на Кая Калас и "желаещите",те вече ще участват само в онези двустранни преговори, където участието им се счита за съществено. Европейските страни са изключени от дискусиите по много аспекти от мирния план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна. Те ще се включват избирателно, само в онези формати, където техният принос се счита за критичен. Като пример за такова участие, агенцията посочва съвместното разработване със Съединените щати на бъдещи гаранции за сигурност за Украйна.

    09:53 29.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Национал

    11 3 Отговор

    До коментар #59 от "И зарати Тази ходихме по митинги!!":

    Тази още по комунистическо време е учила средно в швейцария.После както и другите Дс артисти излъгаха хората да протестират и да се борят за демокрацията.Но само се награбиха с имоти.Истинските борци които не бяха от техните ги елиминираха-кой с катастрофа,кой паднал в асансьо,кой със самолет и пр.Сега ни я показват колко е велика.Но най-голяма вина имат тези от запад-отдавна съюзени с нашите ДС БКП фирми.Чак сега разбраха че зад тях стоят КГБ и ГРУ.А доста продажни се оказаха.

    09:55 29.11.2025

  • 71 Бай Мите

    13 1 Отговор
    Тая мастия докога ще дрънка глупости ?

    Коментиран от #89

    09:57 29.11.2025

  • 72 ганев

    11 1 Отговор
    БРАВО..НА ФАКТИ ЧЕ НИ ПОКАЗАХА И КАЗАХА ЧЕ ТАЗИ Е..РАЗПРАНА БРЪНТИЯ

    09:57 29.11.2025

  • 73 Ццц

    12 1 Отговор
    Надке, и ти уж хубава, ама загуби девствеността си в края на кариерата? Няколко пъти до сега се мъчи да правиш анализи, но мисля, че ти е време да потърсиш друго амплоа. Външната политика не ти е силата. Никога не е късно, ако човек има желание. Има баби скачат с парашути и на 90!

    09:57 29.11.2025

  • 74 За Путин

    11 1 Отговор
    Не мога да коментирам, но всички български евроатлантически политици като тая Нейнски ще приключат като Хитлер-ЗАГУБИЛИ ВОЙНАТА.

    09:58 29.11.2025

  • 75 Поредната Калинка

    12 1 Отговор
    Тази е поредният Манипулатор:
    Завършила е испанския профил на 9 френска езикова гимназия.
    След това завършва българска филология в Софийския университет през 1985 г.
    До настъпването на демократичните промени работи като преводач!
    И сега е Политически наблюдател, Дипломат, Политолог, Историк,
    Въобще каквото Ви дойде на ум!

    09:59 29.11.2025

  • 76 Ъъъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    Колко удобно модераторите трият менията за лъжите, които се разпростаняват по българските национални медии, "простите" водещи, едни и същи гости, които мечтаят да живеят в един красив свят без Русия.....🤣
    Това да каниш "Кириак Стефчоф"... Нищо, че му личи, че е кръгла нула.... Тъжна картинка!

    10:00 29.11.2025

  • 77 Плaмeн

    6 8 Отговор
    Иван Грозни попилява русия и рашките.Първо ,,Опричнина", после "Смута" , после Борис Годунов ...и накрая поляците окупипрат Московското царство . Това е Иванушка Грозный. Путя наистина може да свърши като него.

    Бел.авт.
    За копейките-незнайковци, "Смута" е историческият период в Московското царство между 1598 и 1613 г., характеризиращ се с нестабилност, въстания и войни.

    Коментиран от #83, #133, #156

    10:00 29.11.2025

  • 78 Ген.Дан Дрискол

    12 4 Отговор
    Министър на Сухопътните сили на САЩ:
    ФАКТ Е ЧЕ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА А УКРАЙНА ГУБИ ВОЙНАТА

    10:00 29.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Така е

    10 7 Отговор
    Путлер загуби войната още през 2014 година ...

    Коментиран от #86

    10:02 29.11.2025

  • 83 Идиот

    9 8 Отговор

    До коментар #77 от "Плaмeн":

    Иван Грозни обединява Вовгородското,Киевското и Московските княжества и така побеждава Златната орда.
    Недоучен розоф трол

    10:03 29.11.2025

  • 84 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    данко..ТЕЛЕНЦЕТО

    10:04 29.11.2025

  • 85 СЛОНА

    8 4 Отговор
    ТОВА ГО КАЗВАШ ЗА ПРОГНИЛИЯТ ЗАПАДЕН СВЯТ!!!
    АКО РЕШИ МОЖЕ ДА ВИ ИЗЧИСТИ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!!!
    ОГЪН БРАТУШКИ!!!

    10:04 29.11.2025

  • 86 Ха ХаХа

    6 6 Отговор

    До коментар #82 от "Така е":

    Прочети по горе какво казва Дрискол.Министър на сухопътните сили а не безказармен невзрачен тъпак като теб

    10:05 29.11.2025

  • 87 БеГемот

    7 3 Отговор
    Куха лейка....

    10:05 29.11.2025

  • 88 Гласоподавател

    9 3 Отговор
    Тая мома от къде знае какво иска Путин. Това да не ти Костов дето се вреше у него.

    10:06 29.11.2025

  • 89 Ъъъъъъъъъ

    12 1 Отговор

    До коментар #71 от "Бай Мите":

    "Тая мастия докога ще дрънка глупости ?"

    Ми докато такива като БТВ и Факти и дават трибуна.... Нали виждаш, че се канят "правилните" гости, задават се "удобните" въпроси и като цяло строго се съблюдава да не се излезне от "правия" път. 🤣

    10:06 29.11.2025

  • 90 СЛОНА

    9 1 Отговор
    ТЪПА И ОГРАНИЧЕНА,НЯМА ДУМАТА!!!

    10:07 29.11.2025

  • 91 ЯНА

    5 1 Отговор
    ИМИТИРАЩА НАДКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    10:08 29.11.2025

  • 92 Баце ЕООД

    5 1 Отговор
    Ку-ку-ри-гууууууу!

    10:09 29.11.2025

  • 93 само питам

    4 2 Отговор
    а бе как свърши хитлер навремето маи загина у бункера

    10:09 29.11.2025

  • 94 Баце ЕООД

    8 3 Отговор
    Надето и ония другия истерик Иво Инджев като ги пуснат, значи Русия гази яко на фронта.

    Коментиран от #105

    10:10 29.11.2025

  • 95 ежко

    7 2 Отговор
    Надето да отговори първо на въпроса къде е СДС?Що го няма бе Наде?

    Коментиран от #100

    10:11 29.11.2025

  • 96 ами

    3 2 Отговор
    ха ха ха как пък всички знаят какво иска путин само той не знае

    10:11 29.11.2025

  • 97 димитри

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Бабе":

    В твойта грава е рухнал фронта , а в мойта путинката още след 3ден е за предаване.Сега разиграват театър за пред орките в масква и ленинград.Някой републики са обезлюдени от мъже щото просия пиичели.......Да ти изброя ли кои или се правиш ,че не ги знаеш?

    Коментиран от #143

    10:11 29.11.2025

  • 98 Хаха

    5 3 Отговор
    Ва.па Нейнски нещо бърка годините!
    Не сме 2022 г., а 2025 г., руската армия превзема нови територии, а не обратното, не на Путин, а на зеления обкръжението се разпада,като домино, като се започне отзад напред - неговия "ПееФски", т.е. Ермак отече, преди него Умеров, министъра на енергетиката, Кулеба, Залужни, Арестович... Тръмп 2 /два/ пъти заяви: "нямате карти", покойния папа също каза на зеления: "белия байрак", при размяната на убити съотношение 1:100.... Какво очакват да се случи от ЕССР урсуловци!? Вероятно накрая и техния край, като уличени в корупция и подклаждане на война и смърт!

    10:11 29.11.2025

  • 99 То добре че

    7 1 Отговор
    Като Нейнски няма да приключи политическата си кариера. Като сдуухана астия

    Коментиран от #101

    10:12 29.11.2025

  • 100 СДС..гробокопача на БКП.

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "ежко":

    СДС е в управлението.......ама кой да знае

    10:13 29.11.2025

  • 101 Немски е права

    2 8 Отговор

    До коментар #99 от "То добре че":

    Путин е агресор и не бива да се жали

    Коментиран от #106

    10:14 29.11.2025

  • 102 Тома

    3 1 Отговор
    Когато питаха кой дипломат може да го взема от з.ад за Турция надето вдигна първа ръка

    10:14 29.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Светльо

    7 1 Отговор
    Тази жена вече няма смисъл да се изказва публично. Губи времето на телевизиите, тя не го разбира. Славата й е като тази на Иван Костов.

    Коментиран от #109

    10:15 29.11.2025

  • 105 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Баце ЕООД":

    Руските трупове са над 1,2 милиона....май газят Русията....

    Коментиран от #107

    10:15 29.11.2025

  • 106 Агресор

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "Немски е права":

    е запада отпадък

    10:16 29.11.2025

  • 107 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Я пъ тоа":

    3 000 000 укро фашисти заровени

    Коментиран от #112, #123

    10:16 29.11.2025

  • 108 И кой е изгубил войната ?

    9 1 Отговор
    Нейнски да не е дрогирана ?

    Коментиран от #110, #122

    10:16 29.11.2025

  • 109 Стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Светльо":

    То па БСП другарите не губят времето по телевизиите...Абе кво стана с БСТВ....фалира ли.

    10:17 29.11.2025

  • 110 Путинистче идиотче

    3 3 Отговор

    До коментар #108 от "И кой е изгубил войната ?":

    Нема печеливши и губещи в тая война....само труповете растат.

    10:18 29.11.2025

  • 111 Уж вече

    4 1 Отговор
    студено, а тази кобра пак изпълзя от дупката си. Ееех и змиите вече не са змии като едно време!

    Коментиран от #116

    10:18 29.11.2025

  • 112 Да не верваш

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Ха ХаХа":

    То Украйна нема такава армия бре....

    10:19 29.11.2025

  • 113 Подигравка с интелекта на хората е

    7 1 Отговор
    Точно пък неадекватно продажно същество като Нейнски нещо да им обяснява.

    10:19 29.11.2025

  • 114 Груню

    4 1 Отговор
    я са скрий

    10:19 29.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 То и БСП комунистите

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Уж вече":

    Изпълзяват от дупките си, ама айде...

    10:20 29.11.2025

  • 117 Перо

    2 1 Отговор
    И тая еврейка знае как Путин ще свърши с кариерата! Драгалевския циганин ли е врачката?

    10:20 29.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 идиоти вън

    3 2 Отговор
    Чини ми се, че Путин постига своето - САЩ да разговарят като равен с равен, а не както беше един изкукал дъртак да им се подиграва(справка Швейцария 2022г.), Европа остава без пари(справка желанието да присвои руските парета), е и?!?!?!

    Коментиран от #124, #125

    10:21 29.11.2025

  • 120 шаа

    3 1 Отговор
    пепелянката изпълзя на припек

    10:21 29.11.2025

  • 121 Нейнска

    0 0 Отговор
    Е права в едно.....докато натовско оръжие громи путинистите, мир в Украйна нема да има....

    10:22 29.11.2025

  • 122 НЕ НЕ Е ДРОГИРАНА

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "И кой е изгубил войната ?":

    ХЛОПА И ДЪСКАТА КРАДЛА

    10:22 29.11.2025

  • 123 СЛОНА

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Ха ХаХа":

    ОЩЕ ТРЕБВА!!!

    10:23 29.11.2025

  • 124 Докато щатско оръжие

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "идиоти вън":

    Громи Путин, нема равен с равен.....Путин преговаря със своя убиец....

    10:23 29.11.2025

  • 125 идиоти вън

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "идиоти вън":

    съжалявам - (справка Швейцария, декември 2021г.)

    10:24 29.11.2025

  • 126 Как да

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    кажеш така на мухлясала мумия?

    10:24 29.11.2025

  • 127 СДС..гробокопача на БКП.

    1 0 Отговор
    Наде, много та обичат комунистите...о така????

    10:24 29.11.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 0 Отговор
    От преговори не разбира.....само военен и политически натиск за него

    10:26 29.11.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Тази лъжкиня

    1 3 Отговор
    Да изрече нещо вярно, дали е за пръв път? Иван Грозни обгражда, избива и завладява волжките българи. Паметникът Свети Василий, с на учените кръстове върху чалмите, е символ на победата над българите и завладяването на държавата им. Сталин въщоне извършвал геноцид над българите. На таврийските, бесарабските, дунавските. Да не се забравя Сталин създава Македония. Болшевизмът създава идеологиите за добруджанска, шопска, тракийска и македонска нации. Още около 970 989 руския княз извършва поход на балканите при което във Филипополис, Пловдив са избити около 20000 души. Нно нали разбирате че се говори за русите зад тези имена? Те са такива варварски и примитивен народ, който днес е тръгнал на поредния си поход. Но ще бъдат спрени завинаги.

    Коментиран от #144, #172, #176

    10:27 29.11.2025

  • 132 наблюдател

    2 2 Отговор
    Майкъл Флин, който е съветник по националната сигурност на президента на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп.

    „Зеленски, основният губещ, и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Дългогодишните измами, присвоявания и злоупотреба с власт трябва да бъдат разследвани, а десетките милиарди долари, които бяха откраднати, трябва да бъдат върнати“, пише той

    10:27 29.11.2025

  • 133 Аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Плaмeн":

    ние в този период бяхме цъфнали и вързали и бяхме големата работа.

    10:27 29.11.2025

  • 134 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Сталин: "Винаги съм мислел, че демокрацията е власт на народа. Но моят приятел президентът Рузвелт ми каза, че демокрацията е власт на американския народ."

    10:27 29.11.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 СДС..гробокопача на БКП.

    1 0 Отговор
    То седесарите не управляват ли с герб бре....

    10:28 29.11.2025

  • 137 Кой е тоя Тиери Мариани

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "В момента украинските въоръжени сили":

    Я да иде на фронта, да види кой е на ръба на изтощението....

    10:29 29.11.2025

  • 138 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "В момента украинските въоръжени сили":

    "Депутатът от Върховната рада Роман Костенко обяви в ефир по време на телемарафон, че вече 121 хиляди млади хора на възраст 18-22 години са напуснали Украйна, откакто забраната за спускане на страната беше вдигната в началото на септември."

    В същото време, по германския телевизионен канал ZDF беше излъчен репортаж за млади украинци, които са се установили в Германия след вдигането на забраната за пътуване.

    "Когато войната започна, бях на 17. Можех да си тръгна, но никой не мислеше, че войната ще продължи толкова дълго. Когато границите се отвориха отново, с родителите ми решихме, че е най-добре да си тръгна. Обичам Украйна, но не толкова, че да умра само на 21 в една безсмислена война“, каза 21-годишният Богдан.

    Подобни са мненията на всички участници в репортажа. Никой не иска да умира и едва ли някой може да съди тези деца за избора, който са направили.

    Коментиран от #146

    10:30 29.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 пиночет

    2 2 Отговор
    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не могат да завършат нищо!

    10:30 29.11.2025

  • 141 Надето и СДС....

    2 1 Отговор
    Трън в очите на комунистите.....

    10:30 29.11.2025

  • 142 нннн

    3 1 Отговор
    А някои българи/ки приключват политическата си кариера като еничари.

    10:30 29.11.2025

  • 143 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "димитри":

    Сигурно си "бил" в тия републики и "лично" си видял "обезлюдяването" им!
    Фактите обаче при последната размяна на убити са 1000:30, при предишните също подобни съотношения! Ти си сънувай руските "загуби", гледай Холивуд, чети ЕСДезинфо и цъкай на плейстейшъна укро перемогата...

    10:31 29.11.2025

  • 144 Още преди над 10 години

    1 3 Отговор

    До коментар #131 от "Тази лъжкиня":

    Путин започна с опитите да променя историята на българската писменост, защото знанието че азбуката която използват е българска, вреди на имперските им мечти. Руската църква, в която се служи на български, също провежда антибългарска политика спрямо Охридската патриаршия опитвайки се да я подръчни, което е историческо престъпление. Охридската патриаршия има изцяло български характер от самото си създаване.

    Коментиран от #162, #166

    10:31 29.11.2025

  • 145 чико

    3 0 Отговор
    Тази разбира от политика , колкото св.ня от кладенчова вода

    10:32 29.11.2025

  • 146 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Ъъъъъъъъъ":

    Като гледам, то РУСНАЦИТЕ С КЕФ умират за Путин....да не верваш....

    Коментиран от #164

    10:32 29.11.2025

  • 147 гост

    2 1 Отговор
    Тези дни около 40 немски военни са се наяли с отровни гъби около Харков.Натю е гола вода.

    10:32 29.11.2025

  • 148 Зелен Наркоманов

    4 1 Отговор
    Лоша работа е когато остарееш и изкукуригаш....

    Коментиран от #154

    10:33 29.11.2025

  • 149 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Да му пожелаем да приключи като Хитлер.

    10:33 29.11.2025

  • 150 Хубавото Наде....

    2 0 Отговор
    Мечтата на БКП другарите......

    10:33 29.11.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 пиночет

    2 3 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    10:33 29.11.2025

  • 153 Любител на тихоокеанските ценности

    3 1 Отговор
    Вие госпожо приключихте с един прекрасен гараж.

    Коментиран от #157

    10:33 29.11.2025

  • 154 ПУТИН

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Зелен Наркоманов":

    Верно го казваш....

    10:34 29.11.2025

  • 155 Тунтун

    1 0 Отговор
    Наде, кога ти каза какво иска, нали не си говорите?!
    Кажи сега нещо за племенника си?

    10:34 29.11.2025

  • 156 37.51т

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Плaмeн":

    Пламене те не окупират ,а превземат Кремъл и там са обсадени ,,,научи "кво" става с тях след това,,,,

    10:34 29.11.2025

  • 157 БКП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Любител на тихоокеанските ценности":

    Ние приключихме с ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ....

    10:35 29.11.2025

  • 158 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Сталин е най-жестокия убиец на руснаци. Най-големия убиец на собственото си население. Това ли е лидер за вас, копейки? Искате такъв ли?

    10:35 29.11.2025

  • 159 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 1 Отговор
    Засега оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    10:36 29.11.2025

  • 160 9689

    1 0 Отговор
    Що се закопавате с мнения от некадърни крадливи ........има и още.

    10:36 29.11.2025

  • 161 Атлантически рупори

    2 0 Отговор
    Не искаме да слушаме. Мнозинството от българите сме категорично за Русия и подобни индивиди какво мислят не ни интересува. Има си мнение женицата, но то не е важно в случая. И кво ни казва в случая ? Нищо ...(Според нея Путин иска да приключи своята политическа кариера като Сталин и Иван Грозни, а не да остане в историята като политик, изгубил война.)

    10:36 29.11.2025

  • 162 История

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Още преди над 10 години":

    Вие тези неща трябва да ги знаете за да видите истинското лице на Русия, на русите. Не ма ми знаете само освобождението та освобождението. Още с освобождението руският цар предава българската област Северна Добруджа на румънците с което им отварят и пътят за война с българите за превземане на Южна Добруджа, в която война участва и самите руснаци в полза на румънците. Тези неща трябва да ги знаете, не да вярвате на поредния политически шарлатанин откъснал парче от историята и предлагащ го на сергията за деликатеси. Така не се изгражда българско самосъзнание. Изгражда се една историческа бутафория удобна за представянето и в зоопарковете и на щандовете в магазините с етикет българска история. Българска история, ама друг път.

    10:37 29.11.2025

  • 163 Поправка

    2 1 Отговор
    Урсула иска да приключи политическата си кариера като Хитлер и Наполеон, а не като политик, със здрав разум

    10:37 29.11.2025

  • 164 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    Ми виж сега... Украйна е история. Кой умира за кеф, кой за пари, няма никакво значение. И колкото и да се пенявите, че това не е така, рано или късно ще се събудите и ще разберете, че сте били част от унищожаването на една цяла държава.

    10:37 29.11.2025

  • 165 Динго

    2 2 Отговор
    Никога не късно да станеш за резил!!!

    10:38 29.11.2025

  • 166 История

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Още преди над 10 години":

    Руската църква се опитва да посръбчи, не подръчни. Объркана е думата.

    10:39 29.11.2025

  • 167 Гъстата

    1 1 Отговор
    Да се смееш ли или да плачеш? Докога сухи пръчки ще получават трибуна за глупостите си? Не Путин е с обсесия, а шепата български неадекватници завладели медиите.

    10:41 29.11.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Гост

    0 0 Отговор
    Таз беше барабар с Ваньо Костов кога разпродадоха България и Лукойл тогава ни взе рафинерията, е тия е дадоха е така.

    10:43 29.11.2025

  • 171 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    1 2 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #174

    10:44 29.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Бях срещу влизането ни в НАТО,

    0 0 Отговор
    Бях срещу признаването на Македония за държава, бях срещу изпращането на български наемници в Кербала- Ирак, където знаем как приключи филма за българите. и т.н и т.н.. Всичко за което тази жена е работила за пари, аз безплатно съм го отричал. Никакви общи ценности с нея нямам и ме е гнус от подобни индивиди. Точно подобни същества са виновни за 36 годишният атлантически погром на България

    10:44 29.11.2025

  • 174 Дърт зелен наркоман

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Дните ми са преброени великият Владимир Владимирович победителя ни разгроми воглаве шитняшкия запад!Аааа рева от яд

    10:46 29.11.2025

  • 175 Българин

    0 0 Отговор
    На никой не му пука за миризливите руски смотаняци и палячовци, защото ние българите смятаме руснаците за добитък!

    10:47 29.11.2025

  • 176 Княз Светослав управлява

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Тази лъжкиня":

    Киевска Рус. Уточнете се дали Киевска Рус е протодържавата на съвременната Украйна или на съвременната Русия.

    10:47 29.11.2025

  • 177 така, така

    0 0 Отговор
    Не знам какъв е тоя парад на стари износени чанти, от които, ако ги отвориш, се носи ужасната смрад на посредствеността. Някога тая баба поне минаваше за хубава (то и тогава нямаше какво друго добро да се каже за нея - все пак, конгитивните й проблеми не са от днес), ама сега е трудно да се намери нещо, което да не звучи обидно.

    Желанието на тая женица да обикаля студията е разбираемо, що да не заработи някой лев. Всъщност, чудя се на медиите, че продължават да канят латерни, които повтарят едни и същи опорки. Никой ли не мисли, че трябва да осигури поне средно качество на медийните услуги. Нищо чудно, че все повече хора се информират от актернативни източници на информация.

    10:47 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания