Нейнски: Путин иска да приключи политическата си кариера като Сталин и Иван Грозни, а не като политик, изгубил война

На този етап мирът в Украйна не е реална опция и причините са няколко. Това заяви дипломатът и бивш външен министър Надежда Нейнски пред bTV, цитирана от news.bg.
Първо - в периода, в който текат преговорите за мир Владимир Путин заяви, че ако украинската армия не се изтегли от териториите, те ще бъдат завладени от Русия. Второ - целта на Русия е да унищожи Украйна.
Според Нейнски целта на Русия е да унищожи всякакви украински символи. "Представете си как Путин ще се съгласи да съжителства с една Украйна, която е изключително враждебна към Русия. Аз лично не виждам как с тази политика, която Путин провежда и с тази негова обсесия, ще се стигне до мира, за който Тръмп говори", коментира тя.
Според нея Путин иска да приключи своята политическа кариера като Сталин и Иван Грозни, а не да остане в историята като политик, изгубил война.
Нейнски добави, че руската пропагандна машина също едва ли би могла да пресъздаде като победа войната, ако Путин се съгласи на мирен план. "Изход от войната има и той е от натиска, който се упражнява върху Русия", каза още тя.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #84
09:23 29.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 По-добре така, отколкото
09:24 29.11.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #22, #54
09:24 29.11.2025
5 Сталин
09:25 29.11.2025
6 Чета и попивам
Коментиран от #10, #15
09:25 29.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
Й.В.Сталин
Коментиран от #13, #134, #158
09:26 29.11.2025
10 Путин нинджата
До коментар #6 от "Чета и попивам":И аз вярвам на евреите, всички около мен са евреи
09:26 29.11.2025
11 На Нейнски рендосвача
09:27 29.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сорос и Валенберг
До коментар #9 от "Сталин":Важното е на нас да ни е добре и на Израел
09:27 29.11.2025
14 Плaмeн
Коментиран от #60
09:28 29.11.2025
15 СОФИЯ
До коментар #6 от "Чета и попивам":Четете Протоколите на ционските мъдреци, за да знаете
09:28 29.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #29, #126
09:29 29.11.2025
18 Точно ти ли ще...
09:30 29.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пенчо
09:31 29.11.2025
21 мучо
09:32 29.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бабе
Коментиран от #97
09:33 29.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Историк
09:36 29.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ха-ха
До коментар #17 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Че кога пък е била ! Сбабичосана дърта коза !
09:36 29.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Надеждаговежда
09:36 29.11.2025
32 Да да
Коментиран от #37
09:36 29.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Фройд
09:37 29.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
09:38 29.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Иван
Коментиран от #45
09:40 29.11.2025
39 КАКВА "ПРОИГНОЗА"🤦♂️🤣
09:40 29.11.2025
40 Хе!
09:40 29.11.2025
41 Българин
09:41 29.11.2025
42 гост
Хората имат 3-ма тенори, които пеят великолепно, а ние имаме 3-ма ТУЛУПИ Боко, Шиши и Зафирката, които гълтат неимоверно!
09:42 29.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Щерев
09:42 29.11.2025
45 А не помниш ли,
До коментар #38 от "бай Иван":как на предизборна ексепедиция из Габровско, питаше не бил ли Стоичков от там, че да го привлекат в кампанията!?
Коментиран от #56
09:42 29.11.2025
46 Путин
09:42 29.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Клюкар
Ако ще 100 години да си в дипломацията, няма да стигнеш нивото на Путин и Лавров , защото нямаш техния интелект. Иначе казано си куха седесарска мисирка и нямаш капацитета да даваш оценка на хора които няма да те вземат и за секретарка.
09:44 29.11.2025
50 Тунгус от Сибир
До коментар #27 от "Pyccкий Карлик":Скоро си при нас и ще ти се радваме
09:44 29.11.2025
51 Ти мисли за
09:44 29.11.2025
52 Тая Веана Скумрия излезе да ни дава Акъл
09:45 29.11.2025
53 Въпрос към леля Нейнски
09:45 29.11.2025
54 Пенчо доктора
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Този ко ментар е према хнат от модер атор.Благодаря 1984.
09:45 29.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 бай Иван
До коментар #45 от "А не помниш ли,":Това съм го пропуснал. Ма глупостите и са много.Бяха я снимали как си хвърля боклука през прозореца с плика.
09:45 29.11.2025
57 Крадлива Сган
09:46 29.11.2025
58 Майтапчия
09:46 29.11.2025
59 И зарати Тази ходихме по митинги!!
Коментиран от #70
09:47 29.11.2025
60 БАРС
До коментар #14 от "Плaмeн":НЕЩО ИНТЕРЕСТНО И ТО НАИСТИНА ИНТЕРЕСТНО ДОКАЗАНО ОТ ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАШКИТЕ.ТА СТАНА ВЪПРОС СПОМЕНАТОТО ИМЕ НА ИВАН ГРОЗНИ.ЗАПОМНИ ТИ И ОСТАНАЛИТЕ ЧЕТАТЕЛИ ЗАЩОТО ТОВА МОЖЕ БИ НИКОЙ НЕГО ЗНАЕ И В БЪЛГАРИЯ ,ТА ОТ ВРЕМЕТО НА ИВАН ГРОЗНИ РАША СТАВА "ЛОША"ТА ИВАН ГРОЗНИ СЕ СРЕЩНАЛ ТОГАВА С ПАПА РИМСКИ В РИМ И ПАПАТА ГО Е УГОВОРИЛ РАША ДА СТАНЕ КАТОЛИЧЕСКА И ИВАН ГРОЗНИ СЕ Е СЪГЛАСИЛ ,НО КАТО СЕ ВЪРНАЛ В РОСИЯ ВИЖДА ,ЧЕ В РУСКИЯТ НАРОД СИЛНО Е НАВЛЯЗЛО ПРАВОСЛАВИЕТО И ЗА ДА НЕ ПРЕДИЗВИКА ГНЕВА НА НАРОДА СЕ ОТКАЗАЛ ТА ОТ ТОГАВА РАША Е ЛОША ДАЖЕ ИЗМИСЛЯТ ИСТОРИЯ А ,ЧЕ ИВАН ГРОЗНИ Е БИЛ ИНОГО ЖЕСТОК И ДАЖЕ УБИЛ СОБСТВЕННИЧТ СИ СИН КОЕТО НЕ Е ВЯРНО .ИИ ОТ ТОГАВА СЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ РОСИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УНИШОЖИ КАТО НЕ И ДАВА ШАНС ДА СЕ ОБЕДИНИ С ДРУГИ СЛАВЯНСКИ НАРОДИ.А НАЙ ГОЛЕМИЯТ ПЛАН В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИЯ Е ДА ОТЦЕПЯТ УКРАИНА ОТ РАША ИМЕННО ТАКА СИ МИСЛИ ЗАПЪДЪТ ЧЕ РАША ЩЕ ПАДНЕ НА КОЛЕНЕ.
09:48 29.11.2025
61 Наде, за какво се показваш??
09:48 29.11.2025
62 Прати си келявите щерки
09:49 29.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Наде, Наде, крадливо!
09:50 29.11.2025
65 СедесарДедесар
Сега и остава само да ходи и да плещи квото и напишат, като оная изчаткалата клептоманка(атлантичка) за някое доларче.
Жалки фъфлещи фрингий.
09:50 29.11.2025
66 Мачията
Как сме ги избирали, как сме ги търпели?
Коментиран от #79
09:50 29.11.2025
67 Отреазвяващ
09:52 29.11.2025
68 Дедо ви...
09:53 29.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Национал
До коментар #59 от "И зарати Тази ходихме по митинги!!":Тази още по комунистическо време е учила средно в швейцария.После както и другите Дс артисти излъгаха хората да протестират и да се борят за демокрацията.Но само се награбиха с имоти.Истинските борци които не бяха от техните ги елиминираха-кой с катастрофа,кой паднал в асансьо,кой със самолет и пр.Сега ни я показват колко е велика.Но най-голяма вина имат тези от запад-отдавна съюзени с нашите ДС БКП фирми.Чак сега разбраха че зад тях стоят КГБ и ГРУ.А доста продажни се оказаха.
09:55 29.11.2025
71 Бай Мите
Коментиран от #89
09:57 29.11.2025
72 ганев
09:57 29.11.2025
73 Ццц
09:57 29.11.2025
74 За Путин
09:58 29.11.2025
75 Поредната Калинка
Завършила е испанския профил на 9 френска езикова гимназия.
След това завършва българска филология в Софийския университет през 1985 г.
До настъпването на демократичните промени работи като преводач!
И сега е Политически наблюдател, Дипломат, Политолог, Историк,
Въобще каквото Ви дойде на ум!
09:59 29.11.2025
76 Ъъъъъъъъъ
Това да каниш "Кириак Стефчоф"... Нищо, че му личи, че е кръгла нула.... Тъжна картинка!
10:00 29.11.2025
77 Плaмeн
Бел.авт.
За копейките-незнайковци, "Смута" е историческият период в Московското царство между 1598 и 1613 г., характеризиращ се с нестабилност, въстания и войни.
Коментиран от #83, #133, #156
10:00 29.11.2025
78 Ген.Дан Дрискол
ФАКТ Е ЧЕ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА А УКРАЙНА ГУБИ ВОЙНАТА
10:00 29.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Така е
Коментиран от #86
10:02 29.11.2025
83 Идиот
До коментар #77 от "Плaмeн":Иван Грозни обединява Вовгородското,Киевското и Московските княжества и така побеждава Златната орда.
Недоучен розоф трол
10:03 29.11.2025
84 ганев
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":данко..ТЕЛЕНЦЕТО
10:04 29.11.2025
85 СЛОНА
АКО РЕШИ МОЖЕ ДА ВИ ИЗЧИСТИ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!!!
ОГЪН БРАТУШКИ!!!
10:04 29.11.2025
86 Ха ХаХа
До коментар #82 от "Така е":Прочети по горе какво казва Дрискол.Министър на сухопътните сили а не безказармен невзрачен тъпак като теб
10:05 29.11.2025
87 БеГемот
10:05 29.11.2025
88 Гласоподавател
10:06 29.11.2025
89 Ъъъъъъъъъ
До коментар #71 от "Бай Мите":"Тая мастия докога ще дрънка глупости ?"
Ми докато такива като БТВ и Факти и дават трибуна.... Нали виждаш, че се канят "правилните" гости, задават се "удобните" въпроси и като цяло строго се съблюдава да не се излезне от "правия" път. 🤣
10:06 29.11.2025
90 СЛОНА
10:07 29.11.2025
91 ЯНА
10:08 29.11.2025
92 Баце ЕООД
10:09 29.11.2025
93 само питам
10:09 29.11.2025
94 Баце ЕООД
Коментиран от #105
10:10 29.11.2025
95 ежко
Коментиран от #100
10:11 29.11.2025
96 ами
10:11 29.11.2025
97 димитри
До коментар #23 от "Бабе":В твойта грава е рухнал фронта , а в мойта путинката още след 3ден е за предаване.Сега разиграват театър за пред орките в масква и ленинград.Някой републики са обезлюдени от мъже щото просия пиичели.......Да ти изброя ли кои или се правиш ,че не ги знаеш?
Коментиран от #143
10:11 29.11.2025
98 Хаха
Не сме 2022 г., а 2025 г., руската армия превзема нови територии, а не обратното, не на Путин, а на зеления обкръжението се разпада,като домино, като се започне отзад напред - неговия "ПееФски", т.е. Ермак отече, преди него Умеров, министъра на енергетиката, Кулеба, Залужни, Арестович... Тръмп 2 /два/ пъти заяви: "нямате карти", покойния папа също каза на зеления: "белия байрак", при размяната на убити съотношение 1:100.... Какво очакват да се случи от ЕССР урсуловци!? Вероятно накрая и техния край, като уличени в корупция и подклаждане на война и смърт!
10:11 29.11.2025
99 То добре че
Коментиран от #101
10:12 29.11.2025
100 СДС..гробокопача на БКП.
До коментар #95 от "ежко":СДС е в управлението.......ама кой да знае
10:13 29.11.2025
101 Немски е права
До коментар #99 от "То добре че":Путин е агресор и не бива да се жали
Коментиран от #106
10:14 29.11.2025
102 Тома
10:14 29.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Светльо
Коментиран от #109
10:15 29.11.2025
105 Я пъ тоа
До коментар #94 от "Баце ЕООД":Руските трупове са над 1,2 милиона....май газят Русията....
Коментиран от #107
10:15 29.11.2025
106 Агресор
До коментар #101 от "Немски е права":е запада отпадък
10:16 29.11.2025
107 Ха ХаХа
До коментар #105 от "Я пъ тоа":3 000 000 укро фашисти заровени
Коментиран от #112, #123
10:16 29.11.2025
108 И кой е изгубил войната ?
Коментиран от #110, #122
10:16 29.11.2025
109 Стига бе
До коментар #104 от "Светльо":То па БСП другарите не губят времето по телевизиите...Абе кво стана с БСТВ....фалира ли.
10:17 29.11.2025
110 Путинистче идиотче
До коментар #108 от "И кой е изгубил войната ?":Нема печеливши и губещи в тая война....само труповете растат.
10:18 29.11.2025
111 Уж вече
Коментиран от #116
10:18 29.11.2025
112 Да не верваш
До коментар #107 от "Ха ХаХа":То Украйна нема такава армия бре....
10:19 29.11.2025
113 Подигравка с интелекта на хората е
10:19 29.11.2025
114 Груню
10:19 29.11.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 То и БСП комунистите
До коментар #111 от "Уж вече":Изпълзяват от дупките си, ама айде...
10:20 29.11.2025
117 Перо
10:20 29.11.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 идиоти вън
Коментиран от #124, #125
10:21 29.11.2025
120 шаа
10:21 29.11.2025
121 Нейнска
10:22 29.11.2025
122 НЕ НЕ Е ДРОГИРАНА
До коментар #108 от "И кой е изгубил войната ?":ХЛОПА И ДЪСКАТА КРАДЛА
10:22 29.11.2025
123 СЛОНА
До коментар #107 от "Ха ХаХа":ОЩЕ ТРЕБВА!!!
10:23 29.11.2025
124 Докато щатско оръжие
До коментар #119 от "идиоти вън":Громи Путин, нема равен с равен.....Путин преговаря със своя убиец....
10:23 29.11.2025
125 идиоти вън
До коментар #119 от "идиоти вън":съжалявам - (справка Швейцария, декември 2021г.)
10:24 29.11.2025
126 Как да
До коментар #17 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":кажеш така на мухлясала мумия?
10:24 29.11.2025
127 СДС..гробокопача на БКП.
10:24 29.11.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
10:26 29.11.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Тази лъжкиня
Коментиран от #144, #172, #176
10:27 29.11.2025
132 наблюдател
„Зеленски, основният губещ, и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Дългогодишните измами, присвоявания и злоупотреба с власт трябва да бъдат разследвани, а десетките милиарди долари, които бяха откраднати, трябва да бъдат върнати“, пише той
10:27 29.11.2025
133 Аааа
До коментар #77 от "Плaмeн":ние в този период бяхме цъфнали и вързали и бяхме големата работа.
10:27 29.11.2025
134 АБВ
До коментар #9 от "Сталин":Сталин: "Винаги съм мислел, че демокрацията е власт на народа. Но моят приятел президентът Рузвелт ми каза, че демокрацията е власт на американския народ."
10:27 29.11.2025
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 СДС..гробокопача на БКП.
10:28 29.11.2025
137 Кой е тоя Тиери Мариани
До коментар #135 от "В момента украинските въоръжени сили":Я да иде на фронта, да види кой е на ръба на изтощението....
10:29 29.11.2025
138 Ъъъъъъъъъ
До коментар #135 от "В момента украинските въоръжени сили":"Депутатът от Върховната рада Роман Костенко обяви в ефир по време на телемарафон, че вече 121 хиляди млади хора на възраст 18-22 години са напуснали Украйна, откакто забраната за спускане на страната беше вдигната в началото на септември."
В същото време, по германския телевизионен канал ZDF беше излъчен репортаж за млади украинци, които са се установили в Германия след вдигането на забраната за пътуване.
"Когато войната започна, бях на 17. Можех да си тръгна, но никой не мислеше, че войната ще продължи толкова дълго. Когато границите се отвориха отново, с родителите ми решихме, че е най-добре да си тръгна. Обичам Украйна, но не толкова, че да умра само на 21 в една безсмислена война“, каза 21-годишният Богдан.
Подобни са мненията на всички участници в репортажа. Никой не иска да умира и едва ли някой може да съди тези деца за избора, който са направили.
Коментиран от #146
10:30 29.11.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 пиночет
10:30 29.11.2025
141 Надето и СДС....
10:30 29.11.2025
142 нннн
10:30 29.11.2025
143 Хаха
До коментар #97 от "димитри":Сигурно си "бил" в тия републики и "лично" си видял "обезлюдяването" им!
Фактите обаче при последната размяна на убити са 1000:30, при предишните също подобни съотношения! Ти си сънувай руските "загуби", гледай Холивуд, чети ЕСДезинфо и цъкай на плейстейшъна укро перемогата...
10:31 29.11.2025
144 Още преди над 10 години
До коментар #131 от "Тази лъжкиня":Путин започна с опитите да променя историята на българската писменост, защото знанието че азбуката която използват е българска, вреди на имперските им мечти. Руската църква, в която се служи на български, също провежда антибългарска политика спрямо Охридската патриаршия опитвайки се да я подръчни, което е историческо престъпление. Охридската патриаршия има изцяло български характер от самото си създаване.
Коментиран от #162, #166
10:31 29.11.2025
145 чико
10:32 29.11.2025
146 Я пъ тоа
До коментар #138 от "Ъъъъъъъъъ":Като гледам, то РУСНАЦИТЕ С КЕФ умират за Путин....да не верваш....
Коментиран от #164
10:32 29.11.2025
147 гост
10:32 29.11.2025
148 Зелен Наркоманов
Коментиран от #154
10:33 29.11.2025
149 Хахахаха
10:33 29.11.2025
150 Хубавото Наде....
10:33 29.11.2025
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 пиночет
10:33 29.11.2025
153 Любител на тихоокеанските ценности
Коментиран от #157
10:33 29.11.2025
154 ПУТИН
До коментар #148 от "Зелен Наркоманов":Верно го казваш....
10:34 29.11.2025
155 Тунтун
Кажи сега нещо за племенника си?
10:34 29.11.2025
156 37.51т
До коментар #77 от "Плaмeн":Пламене те не окупират ,а превземат Кремъл и там са обсадени ,,,научи "кво" става с тях след това,,,,
10:34 29.11.2025
157 БКП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #153 от "Любител на тихоокеанските ценности":Ние приключихме с ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ....
10:35 29.11.2025
158 Хахахаха
До коментар #9 от "Сталин":Сталин е най-жестокия убиец на руснаци. Най-големия убиец на собственото си население. Това ли е лидер за вас, копейки? Искате такъв ли?
10:35 29.11.2025
159 Пасивен Кремълски педофил с токчета
10:36 29.11.2025
160 9689
10:36 29.11.2025
161 Атлантически рупори
10:36 29.11.2025
162 История
До коментар #144 от "Още преди над 10 години":Вие тези неща трябва да ги знаете за да видите истинското лице на Русия, на русите. Не ма ми знаете само освобождението та освобождението. Още с освобождението руският цар предава българската област Северна Добруджа на румънците с което им отварят и пътят за война с българите за превземане на Южна Добруджа, в която война участва и самите руснаци в полза на румънците. Тези неща трябва да ги знаете, не да вярвате на поредния политически шарлатанин откъснал парче от историята и предлагащ го на сергията за деликатеси. Така не се изгражда българско самосъзнание. Изгражда се една историческа бутафория удобна за представянето и в зоопарковете и на щандовете в магазините с етикет българска история. Българска история, ама друг път.
10:37 29.11.2025
163 Поправка
10:37 29.11.2025
164 Ъъъъъъъъъ
До коментар #146 от "Я пъ тоа":Ми виж сега... Украйна е история. Кой умира за кеф, кой за пари, няма никакво значение. И колкото и да се пенявите, че това не е така, рано или късно ще се събудите и ще разберете, че сте били част от унищожаването на една цяла държава.
10:37 29.11.2025
165 Динго
10:38 29.11.2025
166 История
До коментар #144 от "Още преди над 10 години":Руската църква се опитва да посръбчи, не подръчни. Объркана е думата.
10:39 29.11.2025
167 Гъстата
10:41 29.11.2025
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Гост
10:43 29.11.2025
171 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #174
10:44 29.11.2025
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Бях срещу влизането ни в НАТО,
10:44 29.11.2025
174 Дърт зелен наркоман
До коментар #171 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Дните ми са преброени великият Владимир Владимирович победителя ни разгроми воглаве шитняшкия запад!Аааа рева от яд
10:46 29.11.2025
175 Българин
10:47 29.11.2025
176 Княз Светослав управлява
До коментар #131 от "Тази лъжкиня":Киевска Рус. Уточнете се дали Киевска Рус е протодържавата на съвременната Украйна или на съвременната Русия.
10:47 29.11.2025
177 така, така
Желанието на тая женица да обикаля студията е разбираемо, що да не заработи някой лев. Всъщност, чудя се на медиите, че продължават да канят латерни, които повтарят едни и същи опорки. Никой ли не мисли, че трябва да осигури поне средно качество на медийните услуги. Нищо чудно, че все повече хора се информират от актернативни източници на информация.
10:47 29.11.2025