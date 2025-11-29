Нейнски: Путин иска да приключи политическата си кариера като Сталин и Иван Грозни, а не като политик, изгубил война

На този етап мирът в Украйна не е реална опция и причините са няколко. Това заяви дипломатът и бивш външен министър Надежда Нейнски пред bTV, цитирана от news.bg.

Първо - в периода, в който текат преговорите за мир Владимир Путин заяви, че ако украинската армия не се изтегли от териториите, те ще бъдат завладени от Русия. Второ - целта на Русия е да унищожи Украйна.

Според Нейнски целта на Русия е да унищожи всякакви украински символи. "Представете си как Путин ще се съгласи да съжителства с една Украйна, която е изключително враждебна към Русия. Аз лично не виждам как с тази политика, която Путин провежда и с тази негова обсесия, ще се стигне до мира, за който Тръмп говори", коментира тя.

Според нея Путин иска да приключи своята политическа кариера като Сталин и Иван Грозни, а не да остане в историята като политик, изгубил война.

Нейнски добави, че руската пропагандна машина също едва ли би могла да пресъздаде като победа войната, ако Путин се съгласи на мирен план. "Изход от войната има и той е от натиска, който се упражнява върху Русия", каза още тя.