Пожар в руски нефтопреработвателен завод след атака с дронове

Отломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщават от БТА.
Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група.
Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.
