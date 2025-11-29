Новини
Свят »
Русия »
Пожар в руски нефтопреработвателен завод след атака с дронове

Пожар в руски нефтопреработвателен завод след атака с дронове

29 Ноември, 2025 09:37 883 53

  • пожар-
  • нефтопреработвателен завод-
  • русия-
  • дронове

Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група

Пожар в руски нефтопреработвателен завод след атака с дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщават от БТА.

Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група.

Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емо

    18 17 Отговор
    Приятна гледка със съботното кафенце.С кеф изгледах цялото видео.

    Коментиран от #6, #13

    09:53 29.11.2025

  • 2 Копейкиииии

    13 13 Отговор
    От Нова година или ставате €вропейци или ставате руснаци в Донбас.

    Коментиран от #46

    09:55 29.11.2025

  • 3 Пич

    16 11 Отговор
    Това украинско малоумие най много нервира САЩ! Те са основните купувачи на руския петрол. Последно като проверявах , девет американски фирми бяха изключени от данкционните изисквания към европейските магарета !!!

    Коментиран от #5, #7, #11, #17

    09:57 29.11.2025

  • 4 Отломка

    16 4 Отговор
    Само една празна цистерна е одрскана.🤣

    09:57 29.11.2025

  • 5 Механик

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Чий Лукойл?

    Коментиран от #18

    09:58 29.11.2025

  • 6 Путин многоходовия

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Емо":

    Сорос не дава да целим Киев. Стигнахме Киев, обкръжих го, но Сорос каза да се омитаме. И ние си тръгнахме.

    Коментиран от #8

    09:58 29.11.2025

  • 7 Ако някой ти каже, че не си ииот

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не му вярвай.

    Коментиран от #10

    09:59 29.11.2025

  • 8 И он стана

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Путин многоходовия":

    Сорос заповяда на Пуслер да стане многоходов.

    Коментиран от #9

    10:00 29.11.2025

  • 9 ФАКТ

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "И он стана":

    Всички копейки сме многоходови.

    Коментиран от #14

    10:01 29.11.2025

  • 10 Ако ти кажат, че си рендераст

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ако някой ти каже, че не си ииот":

    Еярвай им!

    10:01 29.11.2025

  • 11 Ицо

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Обра ли краставиците?

    Коментиран от #19

    10:02 29.11.2025

  • 12 666

    6 10 Отговор
    Някой знае ли кога Сорос ще позволи на великана Путин да не е многоходов?

    10:02 29.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Емо":

    ПЕ. Е. РАСССССЗ!

    10:02 29.11.2025

  • 14 Друг Факт !

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Всички паветници сме хомосексуалисти !

    10:03 29.11.2025

  • 15 Глас от крайцера

    10 9 Отговор
    Всичко е по план ,каза бункерния ,дърт плъх .

    10:03 29.11.2025

  • 16 Чета и попивам

    7 4 Отговор
    Най-вярвям на олигарха Сорос и на менторите му Валенберг и приложните им платени "демократи" и "свободни медии" МУАХАХАХ АХАХ

    10:03 29.11.2025

  • 17 Питам

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Какво е чувството да си рублоидиот?

    Коментиран от #22

    10:03 29.11.2025

  • 18 Руснак

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Я там назначил твоя мать на болшой креват !

    10:05 29.11.2025

  • 19 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    Да не съм дупчен билет като тебе , та да бера краставици ? Само росни прасковки лаская !

    10:08 29.11.2025

  • 20 Коментатор

    5 4 Отговор
    Бей по морду!

    Коментиран от #24

    10:09 29.11.2025

  • 21 Усс...ран русофил

    5 5 Отговор
    Силно съм възмутен!

    10:09 29.11.2025

  • 22 Тизе

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Питам":

    По добре кажи какво е чувството да си чист идиот! Радват ли ти се у къщи?

    10:10 29.11.2025

  • 23 Само питам

    6 4 Отговор
    А колко ватенки са изгоряли?

    10:10 29.11.2025

  • 24 Удри копейката с лопатата!

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Коментатор":

    До нас.и.ране.

    10:11 29.11.2025

  • 25 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 8 Отговор
    пожар значи......

    Нощес F-16 Block 70 изпълнихме важна мисия дълбоко в руска територия - Краснодар, Русия. Задача - поразяване обект на Росатом, тайна лаборатория със секретно термоядрено оръжие от ново поколение с бързи неутрони и опасни вируси, Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над гората, на прицела "склад за детски играчки" с охлаждащи резервоари отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя прихващат целта, БАМ - взрив, огън, целта поразена, силен пожар. Десетина войничета с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #33, #37

    10:12 29.11.2025

  • 26 Фейк на часа

    5 2 Отговор
    Пуснах страховитата снимка с пожара в търсачката на Гугъл и търсенето показа, че снимката е на повече от 10 години, а пожарът е бил в САЩ.

    Коментиран от #28

    10:14 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Zaхарова

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Фейк на часа":

    Брау бе гуведо!Ако кажеш,че съм и красива печелиш още 100 рубли към надника.

    10:16 29.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Изпражнението гайтанджиева

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Стратегическият проект на западните":

    Лари Джонсън и Даниел Дейвис разпостраняват руски фейкове.

    Коментиран от #34

    10:17 29.11.2025

  • 31 Ха ХаХа

    4 3 Отговор
    600 дрона ш ракети подпалиха Украйна

    10:20 29.11.2025

  • 32 Владо

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Това ли ти казаха да напишеш?Сбърканяк.

    10:21 29.11.2025

  • 33 д-р Гълъбова

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ползвал си повече от 10 ника само в коментарите под тази статия.

    10:22 29.11.2025

  • 34 Велко

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Какво ли би могъл да каже един простак като теб

    10:22 29.11.2025

  • 35 ЗАТОВА

    0 3 Отговор
    УТРЕ ЦЕЛА КРАИНА ЩЕ ГОРИ

    10:23 29.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 полковник гъзобаров

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    стига с тези тренировъчни игри. Кога ще се научите да летите на тея самолети Пратихме ви в америка 20 некадърника и само 2ма могат да карат ,останалите още сте по тренажорите и се перчите с глупости в интернет АЙДЕ ЧЕ САМОЛЕТИТЕ СА В БЪЛГАРИЯ и дойдоха за 2 години, а ладите идваха за 10 Да ви напомням ли че за 10 години пилотите се пенсионират НЕ СМЕ ГОВОРИЛИ ДА ВИ ПЕНСИОНИРАМЕ ПО ТРЕНАЖОРИТЕ

    10:24 29.11.2025

  • 38 Добре,добре са ги подпалили.

    3 3 Отговор
    Добре,добре! Много добре се е получило.

    10:26 29.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ХаХа":

    Не спеши !!!
    Путин все още е жив 😁😁😁

    10:29 29.11.2025

  • 41 Пожарна команда

    2 2 Отговор
    Цитираният от БТА Ройтерс на чии местни власти се позовава? Защото от известно време там няма чужди кореспонденти.

    10:29 29.11.2025

  • 42 наблюдател

    3 2 Отговор
    Майкъл Флин, който е съветник по националната сигурност на президента на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп.

    „Зеленски, основният губещ, и корумпираното му обкръжение трябва да бъдат арестувани. Дългогодишните измами, присвоявания и злоупотреба с власт трябва да бъдат разследвани, а десетките милиарди долари, които бяха откраднати, трябва да бъдат върнати“, пише той

    10:30 29.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Копейки,

    4 1 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    10:31 29.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Превалутиране на тролските стотинки

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкиииии":

    Събирай евроцентове още от сега, за да не си събираш зъбите по земята после, като много лаеш.

    10:32 29.11.2025

  • 47 Миролюб Войнов, анализатор

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "В момента украинските въоръжени сили":

    "...в момента..."

    Ситуацията в момента, 10.30ч сутринта, Русия :

    Четири Года
    500 000 загинали
    500 000 инвалиди
    12000 бронетехника
    1200 авиация
    25 кораба
    300 млрд долара
    20 трлн рубли
    Байконур 😁😁😁

    Коментиран от #50

    10:37 29.11.2025

  • 48 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Не можем, Сорос заповяда да сме многоходови.

    10:37 29.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А така

    2 1 Отговор
    Това да се чува.

    10:39 29.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Фродо fpv

    2 1 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    10:43 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания