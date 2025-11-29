Новини
Свят »
Германия »
Огромен протест срещу формирането на новата германска младежка организация "Алтернатива за Германия"

Огромен протест срещу формирането на новата германска младежка организация "Алтернатива за Германия"

29 Ноември, 2025 11:15 1 732 50

  • германия-
  • протест-
  • младежка организация-
  • учредяване-
  • алтернатива за германия

Той се провежда в Гисен

Огромен протест срещу формирането на новата германска младежка организация "Алтернатива за Германия" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Протестиращи започнаха да блокират улиците в централния германски град Гисен, като се очаква десетки хиляди хора да се съберат, за да протестират срещу учредяването на новата младежка организация на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полицията съобщи, че групи демонстранти са започнали да спират движението по магистралите, както и по пътищата около града.

Полицията каза, че в самия Гисен кръстовище е било блокирано с автобус и обстановката „е активна“, като в целия град са били „засегнати много различни места“.

Общинските власти и полицията очакват до 50 000 участници да се съберат за около 30 регистрирани демонстрации, митинги и бдения в университетския град с население от около 90 000 жители, една трета от които са студенти.

Някои от протестиращите също така обявиха, че ще блокират достъпа до мястото на учредителното събрание с цел да попречат на провеждането му.

АзГ иска да създаде нова организация, наречена „Поколение Германия“, която да наследи вече разпуснатата организация „Млада алтернатива“. „Млада алтернатива“ беше разпусната след решение на партийната конференция през март, след като беше включена в списъка с екстремистки организации от федералната разузнавателна агенция на Германия.

Очаква се начело на новата организация да застане Жан-Паскал Хом, политик от провинция Бранденбург. Службата за вътрешна сигурност на провинцията е включила Хом в списък на „потвърдените десни екстремисти“.

Полицията и министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Посек заявиха, че се подготвят за „сложна и широкомащабна ситуация“ в Гисен, отчасти защото от страна на левицата вече са били разпространени призиви за насилие.

Очаква се да бъдат мобилизирани няколко хиляди полицаи от Хесен и 14 други федерални провинции, както и федерални полицейски сили.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    43 0 Отговор
    А "демонстрантите" водят ли си козите с тях?

    Коментиран от #12

    11:20 29.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    5 24 Отговор
    Всичко мине ясно,но не знам как алтернатива за германия се ръководи от джендър с деца от ромската общност?какви крайни националисти може да са ле сбийк а и жена и от шри ланка?

    Коментиран от #9, #37

    11:20 29.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ХаХа

    27 2 Отговор
    Погледнете на снимката.
    Всички са араби

    11:23 29.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    29 1 Отговор
    "отчасти защото от страна на левицата вече са били разпространени призиви за насилие". Кои са наистина екстремистите в Германия?

    11:23 29.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 таксиджия 🚖

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Точно така. Това е клон на Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲

    Жената на ДжейДинВанс е индийка. Той е би. Същото зло са като Демократите, даже по-лошо, заради митата.

    Коментиран от #15

    11:25 29.11.2025

  • 10 А пък

    2 25 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    Коментиран от #19

    11:26 29.11.2025

  • 11 Човек

    30 0 Отговор
    Сорос пак е развързал кесията за зоофили и разни терористи които живеят за да видят гибелта на Германия и Европа!! Ако Хитлер беше жив всичката тая терористична измет която се съвокуплява с не+гри щеше да бъде разстреляна на момента

    11:26 29.11.2025

  • 12 Хахахаха

    3 29 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Копейка, колко ви плащат от руския пасьола за протестите в България?

    Коментиран от #25, #26

    11:27 29.11.2025

  • 13 Тракиец 🇺🇦

    23 3 Отговор
    Кое му е огромното на този менте измислен малоброен протест ? Това са терористи от терористичната организация на антифа КОМУНЯГИТЕ...Не знам защо народа на Германия не излезе масово и не ги избие тези розови терористи до един .Унищожиха Германия с емигранти от Африка Азия Арабия и всички останали от десетия свят...и искат още унищожение..за кво протестират тези терористи? Има демокрация,народа излиза и гласува за АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ..ТОВА Е ИЗБОР ТОВА Е ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО.. МРЪСНИ БО+К+ЛУЦИ НА ВЕЩИЦАТА МЕРКЕЛ..САМО ТРЕПАНЕ ЗА ТЕЯ ТЕРОРИСТИ

    11:27 29.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    26 0 Отговор
    Бил съм в Заксен когато къщите и нямаха огради, колите и колелетата не се заключваха, и най голямото престъпление беше да изхвърлиш в контейнера за хартия, алуминиево кенче от кока кола. Това отдавна го няма макар, че в източните провинции ситуацията не е трагична като във западните.

    11:28 29.11.2025

  • 15 стоян георгиев

    2 24 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Това е клон на простотията.да гласуваш за подобни мошеници е като да гласуваш за пепи волгата или за волен русофила.само ако леееко им видиш истинското лице и не би трябвало да ги имаш за живи.

    Коментиран от #20

    11:29 29.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Бранденбург и Заксен - истинската Германия.

    11:30 29.11.2025

  • 17 Фен

    29 0 Отговор
    Мигрантите може и да протестират, но на германците им писна от либералните глупости. АзГ вече е първа политическа сила, и само ще расте!

    11:30 29.11.2025

  • 18 Мнение

    20 0 Отговор
    Мисля, че жената, написала, или по скоро превела на Гугъл материала, не заслужава повече от 200-300 лева заплата. В Гисен има поне хиляда българи, може да се свържете със студенти, с работници, с пенсионери за мнение

    Коментиран от #21

    11:31 29.11.2025

  • 19 Ти пък

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "А пък":

    Оплачи се на арменският поп, че укроиСвинетеСиМрат.

    11:31 29.11.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Ако отидеш в Дуисбург, а след това в Дрезден, лекичко ще промениш мнението си.

    Коментиран от #22

    11:32 29.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Много са и. Заслужава 200-300 тояги на голо.

    11:34 29.11.2025

  • 22 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    За кое?че ще гласувам за жена дето се прави на Хитлер ама е лесбиика и женена за циганка? Верно ли?

    Коментиран от #34

    11:34 29.11.2025

  • 23 БГ ПУЯК

    13 1 Отговор
    И сега има протести на фермери в Германия, изсипват тор пред сгпадите на разни институции, и както при предишните протести, преди три години, пернатите колеги пе обелват и дума за това. Но пък ни занимават с "крайно десни" и простести срещу тях. Праведна пропаганда!

    11:34 29.11.2025

  • 24 А ние си мислехме, че

    7 2 Отговор
    в Германия живота е добър и Демокрацията е на ниво.

    Коментиран от #27

    11:35 29.11.2025

  • 25 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Знаеш, на редовите. 4000 , на мен - 400 000 еврака,! Не са стиснати като чичо ви Сирос!

    Коментиран от #28

    11:35 29.11.2025

  • 26 ленчето с мустака за 800 милиона

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Питай мен, не него. Аз знам всички пари ;)

    11:36 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Седи мирен бе руска подметко?

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    За да не усетиш мирз на изгоряло около задвратника.

    Коментиран от #38

    11:40 29.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тя младежката организация на

    4 3 Отговор
    АЗГ не е още учредена, а протестите вече избухнали. Проактивни мерки или поредната стъпка към хаос?

    11:47 29.11.2025

  • 31 нормално

    3 3 Отговор
    Там има много травecтити и пeдeрунгели.

    11:47 29.11.2025

  • 32 Европейца

    9 5 Отговор
    Хаха, на този "протест" ще има само индивид с жълто-кафяво-лилава кожа и такива минали под дъгата. Ако наистина с е съберат толкова паплач, значи у Германята не е останало нищо читаво

    11:48 29.11.2025

  • 33 Нищоправеца

    5 3 Отговор
    Ихааа, значи може да се сдружават всякакви тритинеткаджии, пандишпани и прочие извратеняци, че даже и да им отпускат финансиране, обаче ако си крайно десен" си фашист?.... е-ем ти демокрацията

    11:50 29.11.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Вземи самолет до Айндховен и на летището наеми кола. До Дуисбург не е далеч. От Дуисбург хвани за Берлин а след това за Дрезден. Ще минеш и по аутобана строен от Хитлер. И ще рсзбереш какво искам да кажа. Ако го напиша тук ще го изтрият като политически некоректно.

    Коментиран от #49

    11:51 29.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хихи

    3 3 Отговор
    това от дойчезеле ли го преписахте !?

    11:54 29.11.2025

  • 37 Ех, стоянее

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подложке!

    11:55 29.11.2025

  • 38 Нидей

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Седи мирен бе руска подметко?":

    Рива, шъ тъ намажъ с лубрикант!

    11:55 29.11.2025

  • 39 Ъъъъъъъъъъ

    5 3 Отговор
    И този протест ще да е под наслов:

    "Да спрем гората да се разлиства!"

    11:55 29.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Същите са като нашите копейки. Но популярността им расте главоломно. По горе бях написал защо, но го премахнаха като политически некоректно. При нас тези фактори ги няма и за това копейките са дребни хулигани.

    12:00 29.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Муто от Булгаргладеж

    0 0 Отговор
    Аууу тия ще ми спрат помощите и ще трябва да работя

    12:10 29.11.2025

  • 46 Райнхард

    2 1 Отговор
    Удобно обаче се пропуска факта, че протестиращите не са етнически немци! Все пак тук е Германия и ако на някого нещо не му харесва е свободен да се завърне в държавата от която произхожда...!!! Германия принадлежи на немския народ!

    12:11 29.11.2025

  • 47 Не се гаси

    0 0 Отговор
    туй що не гасне!Каквото и да правят"розовите понита",нещата в Европа отиват към 1932 година!Железен ред и дисциплина!!! Плявата се отвява,или гори!

    12:12 29.11.2025

  • 48 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Хей , умния били ни обяснил какво е това "лесбиика" защото немога даго намеря нито в граматиката нито в гугъл !

    Коментиран от #50

    12:18 29.11.2025

  • 49 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    Аз какво те питам ти какво ми пишеш.хаха...най харесвам как феновете на путлер дето мрязите нацизма с който се бие лидера ви изведнъж ставате фенове на хитлер.та данчо ще гласуваш ли за лизбиййка дето има деца от жена от Шри Ланка за да изгони бежанците от германия и да се оправи с обратните?

    12:19 29.11.2025

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Про стачка":

    Това е същото каквото си ти ама с женски полови белези

    12:20 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания