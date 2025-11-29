Стотици отменени полети със самолети Airbus A320

Поради спешна актуализация на софтуера на самолетите Airbus, Air France отмени 35 полета, а японските авиокомпании отмениха най-малко 95 полета. Air Astana няма да осъществи или ще реализира със закъснение 14 полета, съобщава Kazinform.
Говорител на френския превозвач заяви, че компанията ще обяви точния брой на отменените полети до събота вечер и ще публикува актуализирано разписание същата вечер.
Френският министър на транспорта Филип Табарод предупреди за възможни нарушения в разписанието на всички авиокомпании, включително Air France, и посъветва пътниците да проверяват предварително статуса на полетите.
Според Reuters, най-голямата японска авиокомпания, All Nippon Airways, отмени 95 полета в събота, засягайки 13 500 пътници. ANA и нейното дъщерно дружество Peach Aviation експлоатират най-голям брой самолети A320 в Япония.
В Южна Корея Asiana Airlines съобщи, че не очаква големи нарушения в разписанието, тъй като актуализацията засегна само 17 от нейните самолети. Korean Air обяви, че работи по връщането на 10 самолета в експлоатация. Южнокорейското министерство на транспорта очаква актуализациите за 42 самолета да бъдат завършени до неделя сутринта.
Междувременно няколко авиокомпании заявиха, че няма сериозни смущения. Нискотарифният превозвач Wizz Air съобщи, че актуализацията е засегнала някои от самолетите му, като вече е планирана поддръжка, но някои полети през уикенда може да бъдат засегнати.
British Airways отбеляза, че изискването е засегнало три от самолетите му A320 по кратки маршрути и няма да повлияе на графика му. Turkish Airlines заяви, че изпълнява полети както обикновено, без промени в графика.
Airbus издаде директива за летателна годност, изискваща от авиокомпаниите незабавно да актуализират операционния софтуер за компютъра за управление на асансьора на самолетите от семейство Airbus преди следващото им излитане.
В събота сутринта международното летище Астана възобнови нормалната си работа, след като системите на самолета бяха актуализирани.
