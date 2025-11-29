Новини
Свят »
Всички държави »
Стотици отменени полети със самолети Airbus A320

Стотици отменени полети със самолети Airbus A320

29 Ноември, 2025 12:37 1 326 14

  • самолети-
  • полети-
  • отменени-
  • обновяване-
  • софтуер-
  • airbus a320

Причината е незабавно обновяване на софтуера на машините, което производителят разпореди

Стотици отменени полети със самолети Airbus A320 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Поради спешна актуализация на софтуера на самолетите Airbus, Air France отмени 35 полета, а японските авиокомпании отмениха най-малко 95 полета. Air Astana няма да осъществи или ще реализира със закъснение 14 полета, съобщава Kazinform.

Говорител на френския превозвач заяви, че компанията ще обяви точния брой на отменените полети до събота вечер и ще публикува актуализирано разписание същата вечер.

Френският министър на транспорта Филип Табарод предупреди за възможни нарушения в разписанието на всички авиокомпании, включително Air France, и посъветва пътниците да проверяват предварително статуса на полетите.

Според Reuters, най-голямата японска авиокомпания, All Nippon Airways, отмени 95 полета в събота, засягайки 13 500 пътници. ANA и нейното дъщерно дружество Peach Aviation експлоатират най-голям брой самолети A320 в Япония.

В Южна Корея Asiana Airlines съобщи, че не очаква големи нарушения в разписанието, тъй като актуализацията засегна само 17 от нейните самолети. Korean Air обяви, че работи по връщането на 10 самолета в експлоатация. Южнокорейското министерство на транспорта очаква актуализациите за 42 самолета да бъдат завършени до неделя сутринта.

Междувременно няколко авиокомпании заявиха, че няма сериозни смущения. Нискотарифният превозвач Wizz Air съобщи, че актуализацията е засегнала някои от самолетите му, като вече е планирана поддръжка, но някои полети през уикенда може да бъдат засегнати.

British Airways отбеляза, че изискването е засегнало три от самолетите му A320 по кратки маршрути и няма да повлияе на графика му. Turkish Airlines заяви, че изпълнява полети както обикновено, без промени в графика.

Airbus издаде директива за летателна годност, изискваща от авиокомпаниите незабавно да актуализират операционния софтуер за компютъра за управление на асансьора на самолетите от семейство Airbus преди следващото им излитане.

В събота сутринта международното летище Астана възобнови нормалната си работа, след като системите на самолета бяха актуализирани.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боеинг

    1 0 Отговор
    Отлично

    12:39 29.11.2025

  • 2 6135

    8 1 Отговор
    "операционния софтуер за компютъра за управление на асансьора на самолетите "

    Ох, ще ме уморите с тези асансьори!

    Коментиран от #11

    12:40 29.11.2025

  • 3 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Москва е виновна.

    12:41 29.11.2025

  • 4 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    "управление на асансьора на самолетите" МЪКАААА МИСИРЕШКА МЪКАААА. Къв асансьор в самолета? ква ж00рналистика???? За преводачи пари не даваме, за консултанти -хич. Ниво нулево

    12:42 29.11.2025

  • 5 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    А аз помислих, че дронове са ги нападнали.
    Руски дронове.

    12:43 29.11.2025

  • 6 Микромеките прозорци

    3 1 Отговор
    Ъпгрейда е от W95 на W98.

    12:44 29.11.2025

  • 7 Коко Н

    11 1 Отговор
    И стюардесите трябва да бъдат ъп дейтнати!

    Коментиран от #8

    12:44 29.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕЛЛИН

    4 0 Отговор
    Австралия също анулира 90 полета с А320. Или просто казано recall в авиацията 🤔

    12:54 29.11.2025

  • 10 Мисирко проста

    8 0 Отговор
    Софтуера управлява елероните и опашните елеватори, не асансьорите, ама той автоматичния преводач нали е умен като тебе... Да не говорим, че в а320 няма асансьор дори за храна.

    12:59 29.11.2025

  • 11 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    При полет от Мексико на САЩ неочаквано самолет А 320 намалява височината на полета и пилотите решават да приземят самолета на друго летище - викат Airbus и разследването установява че високата слънчева радиация заблуждава сензорите на самолета и те дават грешна информация на бордовия компютър и компанията променя програмата по спешност. Може би и другите производители да направят проверка

    Коментиран от #12, #13

    13:20 29.11.2025

  • 12 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Търновец":

    Да те щото на земята не навигират самолета да му кажат да коригира височина.
    А бе вярваш ли на тия глу пости.

    Коментиран от #14

    13:26 29.11.2025

  • 13 Урсула

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Търновец":

    Поправката не е за слънчева радиация, още повече да бързат спешно да се извърши, май друга радиация се очаква до дни.

    13:47 29.11.2025

  • 14 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хеми значи бензин":

    Самолет А 320 на Мексиканска авиокомпания лети от Канкун за град в САЩ на височина около 11000 метра когато бордовият компютър рязко намалява височината и самолетът се озовава в близост до друг самолет и съвсем правилно пилотите се приземяват на най близкото летище във Флорида и викат хора от Airbus - причината според тях е много високата слънчева радиация на тази височина. Понастоящем А 320 е дал повече от 6000 самолета и е високо надежден.

    13:47 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания