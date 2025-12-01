„Еърбъс“ напредва с решаването на софтуерната криза

Авиокомпаниите по света постепенно възобновяват нормалните си операции, след като „Еърбъс“ успя по-бързо от първоначалните очаквания да въведе спешни софтуерни корекции. Те бяха наложени след сигнал за възможна уязвимост към влиянието на слънчеви изригвания, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Мерките бяха предприети след въздушен инцидент с A320 на „ДжетБлу“, който доведе до временното спиране на близо половината от глобалния флот на семейството A320 - около 6000 самолета.

Десетки авиопревозвачи от Азия до Съединените щати вече потвърдиха, че са извършили изисканите софтуерни обновявания, съгласувани с „Еърбъс“ и световните регулаторни органи. Въпреки това някои компании обявиха, че процесът ще отнеме повече време. Колумбийската „Авианка“, например, удължи блокирането на резервации за полети до 8 декември.

По информация на източници решението за безпрецедентното временно спиране на полети е взето малко след появата на индикации за потенциална, макар и недоказана, връзка между софтуерен риск и неочакваното понижение на височината при полета на „ДжетБлу“. В петък вечерта „Еърбъс“ разпространи осемстранично предупреждение към авиокомпаниите, с което практически разпореди незабавно да бъдат прекратени полетите до въвеждането на необходимата поправка.

Главният изпълнителен директор на саудитската нискотарифна компания „Флайадийл“ Стивън Гринуей заяви, че реакцията е била светкавична. „Ситуацията ни застигна около 21:00 ч. местно време, а към 21:30 ч. вече бях на място. Изненадан съм колко бързо се справихме, предвид сложността на операцията“, коментира той.

Мярката породи сериозни притеснения за възможни смущения в пътуванията, особено по време на натоварения уикенд около Деня на благодарността в САЩ. Според източници, цитирани от Ройтерс, предупредителният бюлетин е разкрил, че „Еърбъс“ не е разполагала в реално време с пълна информация за инсталираната във всеки самолет версия на софтуера заради забавяния в докладването от страна на операторите.

Пътници на „Финеър“ съобщиха за задържане на самолети на пистата поради допълнителни проверки. В рамките на едно денонощие инженерните екипи насочиха усилията си към конкретни машини, като редица авиокомпании преразгледаха първоначалните си оценки за броя на засегнатите самолети и времето за извършване на инсталацията, което „Еърбъс“ първоначално беше определила на около три часа на самолет.

Източник от индустрията, цитиран от Ройтерс, посочи, че броят на засегнатите самолети „значително е намалял“. Производителят не е излязъл с ново официално становище след изявлението си от петък.

Самата корекция включва връщане към по-ранна версия на софтуера за управление на ъгъла на носа. Инсталацията се извършва чрез кабел с помощта на преносимо устройство, наречено „data loader“, което се съхранява в пилотската кабина с цел ограничаване на рисковете от кибератаки. По данни на източници поне една голяма авиокомпания е срещнала забавяне, тъй като не е разполагала с достатъчно такива устройства за обслужване на десетки самолети в кратък срок.

От „ДжетБлу“ съобщиха в неделя вечерта, че планират до понеделник да приключат обновяването на 137 от общо 150 засегнати самолета и ще отменят около 20 полета заради продължаващите дейности.

Остават неясноти около по-стара подгрупа самолети от серията A320, при които ще се наложи не само преинсталиране на софтуера, но и физическа подмяна на бордовия компютър. Според източници броят им е значително по-малък от първоначалните прогнози за около 1000 машини.

Представители на авиационния сектор отбелязват, че бързата и координирана реакция при това масово отзоваване показва промяна в подхода на индустрията след кризата с „Боинг 737 MAX“. Тогава американският производител беше подложен на сериозни критики заради реакцията си след фаталните катастрофи, причинени от софтуерен дефект.

Това е първият подобен случай оттогава, при който „Еърбъс“ е изправена пред толкова мащабен глобален контрол върху безопасността. Главният изпълнителен директор Гийом Фори публично поднесе извинения, възприемайки по-пряк тон в сектор, който продължава да бъде подложен на съдебни дела и засилено обществено внимание. „Боинг“ също заяви, че ще бъде по-открита в комуникацията си.

„Дали „Еърбъс“ действат с оглед на уроците от кризата с Boeing MAX? Без съмнение - всяка компания в авиационната индустрия го прави“, коментира Рон Торосян, председател на нюйоркската PR агенция „5W Public Relations“. Според него тежките репутационни щети за „Боинг“ след нерешителната и непрозрачна реакция са доказали, че прозрачността е от решаващо значение. „„Еърбъс“ ясно показва готовност да признае: ‘Можехме да се справим по-добре’. Това се възприема положително от регулатори, клиенти и пътници“, допълва той.