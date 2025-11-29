Новини
Директивата за актуализация на софтуера на Airbus не засяга машините, експлоатирани от руски авиокомпании

Директивата за актуализация на софтуера на Airbus не засяга машините, експлоатирани от руски авиокомпании

29 Ноември, 2025 16:21 668 18

Директивата за актуализация на софтуера на Airbus не засяга машините, експлоатирани от руски авиокомпании - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предварителен анализ на директивата за актуализация на софтуера на Airbus показа, че тя не засяга самолетите от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).

„Относно експлоатацията на A320. Предварителен анализ на издадената директива показа, че тя не засяга самолетите от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании“, се казва в изявлението.

Както отбеляза Росавиация, безопасността на полетите е ключов приоритет за всички участници в руската система за въздушен транспорт без изключение. „Министерството на транспорта и Федералната агенция за въздушен транспорт продължават да обръщат голямо внимание на това“, заключиха те.


Русия
  • 1 🇺🇦🇧🇬

    5 11 Отговор
    Малките рашистчета ще започнат да си пожелават желание като виждат падащ самолет...

    16:24 29.11.2025

  • 2 Абе аФторке

    4 1 Отговор
    Има толкова по- интересни и важни теми, като например неволите на пицарите по бул. Витоша. Пиши за нещо, което ти е ясно! В предната тема беше писала за асансьори в А320.

    16:30 29.11.2025

  • 3 кой е Росавиация

    3 10 Отговор
    че да каже дали нелегалните Аирбуси в РФ имат нужда от ъпдейт на софтуера или нямат? Всички тези аирбуси летят незаконно и без поддръжка на територията на РФ.

    Коментиран от #8

    16:32 29.11.2025

  • 4 Руснаците не са роби на тъпоевропия

    9 2 Отговор
    Имат Ту-204М със собствени двигатели, вероятно купуват аеробуса за да се подиграват на немските недумислици.

    Коментиран от #7

    16:32 29.11.2025

  • 5 В отговор

    6 0 Отговор
    Руснаците ще ъпдейтват софтуера на Орешник, Сатана и Воевода

    16:35 29.11.2025

  • 6 Интересно

    3 1 Отговор
    Аеро автобуса дали издържа на ядрена радиация?

    16:38 29.11.2025

  • 7 имат

    0 7 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците не са роби на тъпоевропия":

    чушки - Ту204 с РолсРойс двигатели гори ДВА ПЪТИ по-малко гориво от Ту204 с отечествените двигатели, които дори вече не могат да произведат.

    Коментиран от #9, #12

    16:39 29.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "кой е Росавиация":

    Ами таА ✈️е дето не разрешава на много авиокомпании да летят над руска територия, та те търпят огромни загуби изминавайки хиляди километри вповече❗

    16:40 29.11.2025

  • 9 Това ли измисли

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "имат":

    Горивото да им е проблема. Бутай тротинетката Емили по баира, гориво имат, не бери грижа.

    Коментиран от #11

    16:41 29.11.2025

  • 10 Браво

    3 1 Отговор
    Русия и Китай трябва да се откажат по най-бързия начин от западните трошки.

    16:43 29.11.2025

  • 11 не им е проблема горивото

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това ли измисли":

    а далечината на полета с това гориво.

    Ама откъде толкова акъл в тролски израстък....

    Коментиран от #15, #17

    16:43 29.11.2025

  • 12 Ко речи?

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "имат":

    Ролс-Ройс авиационните двигатели се произвеждат в Русия, горивните камери и лопатките на турбината.

    16:45 29.11.2025

  • 13 Руски катун в българия

    1 0 Отговор
    Тази информация беше много важна за българския читател

    16:45 29.11.2025

  • 14 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Е тука вече се излагате, това е опасно

    Коментиран от #16

    16:48 29.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    но ако ги пратят на АИрбус да им ъпдейтне софтуера, няма да ги видят повече, защото са ги откраднали и от години не им плащат лизинга. Те затова и не летят извън границите на РФ.

    16:49 29.11.2025

  • 17 СПЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "не им е проблема горивото":

    Никакъв проблем нямат с горивото на дистанцията на А320. Летят Москва-Пекин и Пхенян десетки курсове всеки ден.

    16:51 29.11.2025

  • 18 Икар

    0 0 Отговор
    Проблемът идва от предишна актуализация, която е качена през последния месец, така или иначе я няма на руските А320. И друг път са летели на слънце. Да видим междуконтиненталните на 550 ешелон не ги ли пече?

    16:56 29.11.2025

