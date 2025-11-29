Директивата за актуализация на софтуера на Airbus не засяга машините, експлоатирани от руски авиокомпании

Предварителен анализ на директивата за актуализация на софтуера на Airbus показа, че тя не засяга самолетите от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).
„Относно експлоатацията на A320. Предварителен анализ на издадената директива показа, че тя не засяга самолетите от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании“, се казва в изявлението.
Както отбеляза Росавиация, безопасността на полетите е ключов приоритет за всички участници в руската система за въздушен транспорт без изключение. „Министерството на транспорта и Федералната агенция за въздушен транспорт продължават да обръщат голямо внимание на това“, заключиха те.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦🇧🇬
16:24 29.11.2025
2 Абе аФторке
16:30 29.11.2025
3 кой е Росавиация
Коментиран от #8
16:32 29.11.2025
4 Руснаците не са роби на тъпоевропия
Коментиран от #7
16:32 29.11.2025
5 В отговор
16:35 29.11.2025
6 Интересно
16:38 29.11.2025
7 имат
До коментар #4 от "Руснаците не са роби на тъпоевропия":чушки - Ту204 с РолсРойс двигатели гори ДВА ПЪТИ по-малко гориво от Ту204 с отечествените двигатели, които дори вече не могат да произведат.
Коментиран от #9, #12
16:39 29.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "кой е Росавиация":Ами таА ✈️е дето не разрешава на много авиокомпании да летят над руска територия, та те търпят огромни загуби изминавайки хиляди километри вповече❗
16:40 29.11.2025
9 Това ли измисли
До коментар #7 от "имат":Горивото да им е проблема. Бутай тротинетката Емили по баира, гориво имат, не бери грижа.
Коментиран от #11
16:41 29.11.2025
10 Браво
16:43 29.11.2025
11 не им е проблема горивото
До коментар #9 от "Това ли измисли":а далечината на полета с това гориво.
Ама откъде толкова акъл в тролски израстък....
Коментиран от #15, #17
16:43 29.11.2025
12 Ко речи?
До коментар #7 от "имат":Ролс-Ройс авиационните двигатели се произвеждат в Русия, горивните камери и лопатките на турбината.
16:45 29.11.2025
13 Руски катун в българия
16:45 29.11.2025
14 ООрана държава
Коментиран от #16
16:48 29.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 така е
До коментар #14 от "ООрана държава":но ако ги пратят на АИрбус да им ъпдейтне софтуера, няма да ги видят повече, защото са ги откраднали и от години не им плащат лизинга. Те затова и не летят извън границите на РФ.
16:49 29.11.2025
17 СПЛ
До коментар #11 от "не им е проблема горивото":Никакъв проблем нямат с горивото на дистанцията на А320. Летят Москва-Пекин и Пхенян десетки курсове всеки ден.
16:51 29.11.2025
18 Икар
16:56 29.11.2025