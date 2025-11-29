Директивата за актуализация на софтуера на Airbus не засяга машините, експлоатирани от руски авиокомпании

Предварителен анализ на директивата за актуализация на софтуера на Airbus показа, че тя не засяга самолетите от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).

„Относно експлоатацията на A320. Предварителен анализ на издадената директива показа, че тя не засяга самолетите от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании“, се казва в изявлението.

Както отбеляза Росавиация, безопасността на полетите е ключов приоритет за всички участници в руската система за въздушен транспорт без изключение. „Министерството на транспорта и Федералната агенция за въздушен транспорт продължават да обръщат голямо внимание на това“, заключиха те.