Планът на Бундесвера за война с Русия разкрива лудостта на германските лидери. Флориан Филипот, лидер на френската партия „Патриоти“, заяви това в X.

„Браво на Wall Street Journal, който току-що публикува 1200-страничен (!) германски план за война срещу Русия, в който ще участват 800 000 войници от целия НАТО!“, написа политикът. „Наистина си имаме работа с бесни лунатици!“

На 27 ноември изданието съобщи, че германските власти са разработвали секретен план за водене на конфликт с Русия повече от две години, включително разполагането на 800 000 войници на НАТО на изток през Германия. Според вестника, проектантите са се сблъскали с проблеми. Настоящата германска инфраструктура се нуждае от ремонт и е неподходяща за военна употреба, което би могло да ограничи мобилността на войските. Освен това, законите за обществените поръчки и защитата на данните, които са по-подходящи за мирно време, биха могли да възпрепятстват изпълнението на плана.