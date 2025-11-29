Новини
Филипот: Военният план на Германия разкрива лудостта на германските власти

Филипот: Военният план на Германия разкрива лудостта на германските власти

29 Ноември, 2025 18:21 2 737 84

Наистина си имаме работа с бесни лунатици, допълни френският политик

Филипот: Военният план на Германия разкрива лудостта на германските власти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планът на Бундесвера за война с Русия разкрива лудостта на германските лидери. Флориан Филипот, лидер на френската партия „Патриоти“, заяви това в X.

Браво на Wall Street Journal, който току-що публикува 1200-страничен (!) германски план за война срещу Русия, в който ще участват 800 000 войници от целия НАТО!“, написа политикът. „Наистина си имаме работа с бесни лунатици!“

На 27 ноември изданието съобщи, че германските власти са разработвали секретен план за водене на конфликт с Русия повече от две години, включително разполагането на 800 000 войници на НАТО на изток през Германия. Според вестника, проектантите са се сблъскали с проблеми. Настоящата германска инфраструктура се нуждае от ремонт и е неподходяща за военна употреба, което би могло да ограничи мобилността на войските. Освен това, законите за обществените поръчки и защитата на данните, които са по-подходящи за мирно време, биха могли да възпрепятстват изпълнението на плана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 това ли искат

    106 17 Отговор
    Над Райхстага май ще се вее пак руското знаме .

    Коментиран от #4, #15, #28, #32

    18:24 29.11.2025

  • 2 ТСВ

    76 9 Отговор
    Дрезден го поправиха след ВСВ, но стъклен Берлин не е зле. Да продължават.

    18:24 29.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    94 13 Отговор
    Много точно ги е описал, бесни лунатици изтрещяло из роди на български!

    Коментиран от #14

    18:26 29.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Каква е тоя шушмига!?

    10 53 Отговор
    Има под 1 процент на изборите.

    Коментиран от #8, #25

    18:28 29.11.2025

  • 7 Санаките

    3 27 Отговор
    В коментарите пак сънуват

    18:29 29.11.2025

  • 8 Данко

    12 53 Отговор

    До коментар #6 от "Каква е тоя шушмига!?":

    От платените путиноиди е - то е ясно.

    Коментиран от #20

    18:29 29.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    26 7 Отговор
    В Хаинбоаз еничарите на Шиши арестуваха Любо Петков.Запрян е в конака в Казанлък.

    18:29 29.11.2025

  • 10 Неподписан

    4 20 Отговор
    Флориан,този път няма ли да успеете с общи усилия...

    18:29 29.11.2025

  • 11 катран

    59 11 Отговор
    Хитлер..нямаше да направи същата грешка...НО...както каза Путин...Нацизма никъде не ходил от Европа..там си е..Това нещо трудно се лекува..Този път ще има задължително .-принудително лечение..на урсули..

    Коментиран от #13

    18:30 29.11.2025

  • 12 От обща култура

    30 0 Отговор
    Поне като журналисти да знаете, че във френския език т-то в края на думата се пише, но не се произнася

    18:32 29.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    55 7 Отговор

    До коментар #11 от "катран":

    Хитлер с 10 млн армия не успя а тези оптимисти се пробват с 800 000.

    Коментиран от #17

    18:32 29.11.2025

  • 14 Неподписан

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Билет за Африка ли да търся,бъгаро-китайски разговорник ли....

    18:32 29.11.2025

  • 15 Българин

    6 22 Отговор

    До коментар #1 от "това ли искат":

    Ще ти се вее празната кратуна.

    18:32 29.11.2025

  • 16 оня с коня

    10 40 Отговор
    Преди дададе думата на Политици подобни на Другарят Филипот,всяка уважавана Медия следва да отчете Партията му Парламентарно представена ли е,Колко членове наброява ит.н. щото е ДОСАДНО разни Еднофайтонни Партийки препускащи направо през Лука и развели високо Руското знаме ЗА ПАРИ да цапат без да им пука Медийния ефир!

    Коментиран от #35

    18:33 29.11.2025

  • 17 Българин

    4 36 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Хитлер поизби 30 милиона орки.Доста са .

    Коментиран от #47

    18:33 29.11.2025

  • 18 Ами

    48 6 Отговор
    Планът си е супер.
    Русия има планове за големи инфраструктурни проекти и има нужда от работна ръка.
    А каква по-добра работна ръка от военнопленниците.

    18:34 29.11.2025

  • 19 На всички е ясна

    44 5 Отговор
    лудостта на германските власти.... то впрочем е и пълна олигофрения на всички около Мерц

    18:34 29.11.2025

  • 20 куку

    27 4 Отговор

    До коментар #8 от "Данко":

    Тръмп и той е платен..защото иска да спре война..започната от Байдън и евромарионетки..

    18:34 29.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А тоя секретен доклад кой

    36 4 Отговор
    го е хакнал и подхвърлил на Wall Street Journal?
    Бас държа, че това са британските служби, който всъщност кроят такива планове непрекъснато, насъскват с интриги, всеки срещу всеки... и те са основата на продължаването на войната!

    Борис Джонсън

    Коментиран от #41

    18:36 29.11.2025

  • 23 После пак ще бееееесим

    24 4 Отговор
    Депутати атлантици-нацисти .....

    18:36 29.11.2025

  • 24 сладкопоен чучулиг

    26 4 Отговор
    Севернокорейчетата ще си играят с вас, да потренират.

    18:37 29.11.2025

  • 25 Скитник

    5 19 Отговор

    До коментар #6 от "Каква е тоя шушмига!?":

    Френския Костадинов.

    18:37 29.11.2025

  • 26 Дориана

    25 5 Отговор
    Да, отдавна предупреждавахме. Европейските лидери неистово искат да вкарат Европа във война и сами ще я унищожат,ще унищожат собствените си народи.

    18:37 29.11.2025

  • 27 Симо

    21 3 Отговор
    Ха, ха, ха, щом германската инфраструктура не е подходяща за водене на война, изчакайте само НАТОвските войски да стигнат до нашите територии. Ще запецнат още преди да са стигнали до фронта. Или това е хитър ход с който хитро ще пуснат руските войски да стигнат до българските територии и докато руснаците се борят за оцеляване с нашата инфраструктура, НАТО да ги прасне изтерзани и смачкани.

    18:38 29.11.2025

  • 28 РЕАЛИСТ

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "това ли искат":

    Само, че този път прошка не трябва да има. Всичкото немец към Сибир. Земя бол. Сталин ги пожали тези фашаги и сгреши. Влак " И те са хора" Грешка , немецът е тъпо говедо.

    18:40 29.11.2025

  • 29 бесни лунатици

    20 2 Отговор
    Планът на Бундесвера за война с Русия.... и ние в този филм кви го играем? ... ганкиното

    Коментиран от #37, #44, #46, #66

    18:40 29.11.2025

  • 30 Kaлпазанин

    22 3 Отговор
    Не са бесни а наркозависими барабар с макарон

    18:42 29.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ФАКТ!

    27 5 Отговор

    До коментар #1 от "това ли искат":

    Дори и в момента има два съветски танка-,,Т-34",паркирани от двете страни на Райхстага,да им напомня на дойчовците какво се случи през 1945 г...!
    Но явно наистина са лунатици-загубили разсъдъка си и избиващи комплекси след краха им от ВСВ...!

    18:45 29.11.2025

  • 33 Нека се пробват

    23 4 Отговор
    С разполагането на 800 000 войници на НАТО "на изток" през Германия......завършени олигофрени.

    18:45 29.11.2025

  • 34 ?????

    25 4 Отговор
    Флориан Филипот на френски се пише Florian Philippot, но се чете Филиппо – t не се произнася.
    А иначе Жуков го е казал преди 80 години – Европа никога няма да ни прости че я освободихме от фашизма.

    18:46 29.11.2025

  • 35 Цомчо Плюнката

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Този има гласоподаватели колкото бялата Златка.

    18:46 29.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ние го играем,че пак сме...

    15 4 Отговор

    До коментар #29 от "бесни лунатици":

    ...откъм...,,такованата" страна...!

    18:47 29.11.2025

  • 38 гръмовержецът

    18 4 Отговор
    Немците първо да се научат как да свалят дроновете , дето редовно ги притесняват по никое време ! И те са едни гадове , дето си търсят белята , но ще си я намерят , щом искат .

    18:47 29.11.2025

  • 39 Няма да я бъде Германия

    17 3 Отговор
    И след мира няма да я бъде. Ще яде шутове от всякъде

    18:48 29.11.2025

  • 40 Стенли

    14 4 Отговор
    Има надежда за Европа щом има политици като този човек

    18:49 29.11.2025

  • 41 САЩ почти се измъкнаха от унижението

    21 3 Отговор

    До коментар #22 от "А тоя секретен доклад кой":

    и да напуснат ни лук яли ни лук мирисали от отбора на победените. Сега е ред на UK да се опита да прехвърли всичко на Германия.

    А Германия с лидери, които са потомци на кадри от вермахта на Хитлер е лесен обект за това.
    И UK ще се измъкнат и те по бели костюми.

    18:49 29.11.2025

  • 42 Планът на Бундесвера за война с Русия

    15 2 Отговор
    Прекрасно демонстрира колко отбранително е реално НАТО.... Въпроса е само до кога ще сме член на тази престъпна организация

    Коментиран от #70

    18:52 29.11.2025

  • 43 така, така

    13 2 Отговор
    Ще има още прозрения, относно мераците на европейския елит. Пуешкото им поведение предизвикваше в голямата си част насмешка и съжаление, е може би и възмущение. Да, когато политиците говорят е малко като цирк, но когато изтекат реални планове, то става страшно. Ще излезе, че всички небивалици, всъщност са подгряване за ужасната съдба, която елита готви за народите в ЕС.
    В момента гордостта на немците е, че са успели да иградят палатков лагер за 500 военнослужещи за 14 дена и да го разглобят за 7 дена. Звучи като виц, но е истина и се прокламира като върховно технологично чудо. Усмивката, с която се възприемат подобни новини може да се изпари, в мига, в който осъзнем, че тия действително смятат да воюват. Не те самите, а ние ще им го играем пушечното месо. Тия ще се надяват само да печелят.
    Добрата новина е, че европееца все още не загубил усета си за нормалност и ще измете управниците си.

    18:53 29.11.2025

  • 44 Ами пак

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "бесни лунатици":

    БУЛКАТА

    18:54 29.11.2025

  • 45 Един западняк е казал

    8 4 Отговор
    виждайки "това" на снимката: Какво ли не правят руснаците за да не строят пътища?!

    Коментиран от #67

    18:54 29.11.2025

  • 46 Ами пак

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "бесни лунатици":

    ще сме сме от Съюзниците, а след края ще се оправдаваме, че поне българска войска не сме пращали на руския фронт.
    Историята винаги се повтаря в комичен вариант.

    Коментиран от #48

    18:55 29.11.2025

  • 47 Да,ама...

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    ...Хитлер имаше топки...!
    А сега Мерц има само ...- избиващи комплекси,че е бледа сянка на дядо си - офицера от ,,СС",на ,,Вермахта"...!

    Коментиран от #49

    18:55 29.11.2025

  • 48 Няма руски фронт,

    4 10 Отговор

    До коментар #46 от "Ами пак":

    има Източен фронт. ВСВ е между Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    18:57 29.11.2025

  • 49 при немците

    14 2 Отговор

    До коментар #47 от "Да,ама...":

    лустрацията трябва да е до 9 коляно.
    Мерц и баба Урсула са живите доказателства, че с по-малко не става.

    18:57 29.11.2025

  • 50 Приключи Украйна

    13 2 Отговор
    Браво на Wall Street Journal, който току-що публикува 1200-страничен (!) германски план за война срещу Русия, в който ще участват 800 000 войници от целия НАТО!

    Коментиран от #52, #55

    18:58 29.11.2025

  • 51 неофашизъм

    13 2 Отговор
    Така е било и преди Втората Световна Война! Отново ненормални политици ни тикат в бездната на войната!

    19:01 29.11.2025

  • 52 хахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Приключи Украйна":

    а тези 800 000 не са ли недоутрепаната украинска армия или европата има и тя толкова, демек общо 1 600 000 срещу русия

    19:01 29.11.2025

  • 53 В В.П.

    14 3 Отговор
    Zaнемците само Сармат .И после тишина .Това са отрепките на Европата .Вечно губещи реваншисти..

    19:02 29.11.2025

  • 54 1200-страници пръдни

    13 3 Отговор
    и сметки без кръчмар. Ще ги търпи някой конвенционална война да си правят. Късмет имат че Путин е добряк ама след него ако дойде някой зъл ей тогава ще видят едни планове верно. Ще ги избиват директно по домовете им барабар с жените и децата им

    19:04 29.11.2025

  • 55 То ако стане война

    5 12 Отговор

    До коментар #50 от "Приключи Украйна":

    само украинците ще изпратят 800 000 бойци. 900мил. НАТО може да изпрати няколко милиона. И не ми говори за джендъри, меки китки на запад. Такива има по целия свят и не ги прави лоши бойци. Ще ти пръсне черепа с пушка, дрон, ракета или друго, ако и да имаш мустаци като Филип Тотю.

    19:04 29.11.2025

  • 56 В В.П.

    9 3 Отговор
    Немската смрад трябва да бъде закопана надълбоко..Да не вони.

    19:09 29.11.2025

  • 57 Андерсен

    7 0 Отговор
    Новите дрехи на царя, един здраво мислещ да каже истината

    19:10 29.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В В.П.

    8 5 Отговор
    Германия е най мизерната нация в света..

    Коментиран от #61

    19:12 29.11.2025

  • 60 Ъъъъъъъъъъъ

    7 3 Отговор
    Стояне....Стоян Георгиев!
    Аз като ти говоря, че в Европа има Коалиция на войната, ти ми разправяш, че това били фантасмагориите на Захарова. Освен този план, германските болници са инструктирани да се подготвят за въоръжен сблъсък. Както и френските....И аз много се надявам че ще настъпят мотиката, ама са безгръбначни и няма да посмеят. Добрата новина е, че точно такива като Суриката, Акушерката и Кая ще съсипят Европа, заедно с Макрон и Стармър. Европа се управлява от олигофрени! Факт!🤣

    19:13 29.11.2025

  • 61 Това го кажи

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "В В.П.":

    на 4мил. руснаци които работят там.

    19:16 29.11.2025

  • 62 ШМИРЦ

    5 2 Отговор
    ФАШИСТИТЕ ВЪЗКРЪСТВАТ.

    Коментиран от #64

    19:16 29.11.2025

  • 63 трън

    1 1 Отговор
    Европейския съюз трябва да смаже с демократична сила всички американски

    19:16 29.11.2025

  • 64 Така е мало Умнико

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "ШМИРЦ":

    Виж какво прави Фюрера пеДо-фил в независима държава!

    2 Милиона монголяци за Копа а още превзема Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    Хахахахаха

    19:23 29.11.2025

  • 65 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор
    Само Адолф Хитлер може да възстанови реда в Европа включително и във Франция...нов ТРЕТИ РАЙХ

    Коментиран от #69

    19:27 29.11.2025

  • 66 На първа линия

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "бесни лунатици":

    Ние сме булката ха ха

    19:32 29.11.2025

  • 67 Един ЗапаСняк ти казва-

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Един западняк е казал":

    Това е ,,ЗИЛ-157",известен още като-,,Джуган"...!
    Една машина,която изобщо не е за подценяване!
    С много висока проходимост,на която могат да завидят много съвременни западни машини...!
    И сега ги използват в горските ни стопанства,където друга машина е безпомощна...!

    19:33 29.11.2025

  • 68 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 3 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН

    19:37 29.11.2025

  • 69 Ами ДА...!

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Тракиец 🇺🇦":

    Те затова Урсула и Мерц се пънат да го осъществят,но трудно могат да стигнат нивото на дядовците си от ,,Вермахта"...!
    Остава им само избиването на родови комплекси за бившо нацистко величие...!

    19:37 29.11.2025

  • 70 Никога не забравяйте кой е истинската

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Планът на Бундесвера за война с Русия":

    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    Коментиран от #72

    19:40 29.11.2025

  • 71 план на Германия не знам

    2 3 Отговор
    Но заводи за барути в България ще гърмят ! И едва ли някой се съмнява в това

    Коментиран от #74

    19:43 29.11.2025

  • 72 Цял свят знае, ху.есос.

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Никога не забравяйте кой е истинската":

    168 националности и 22 РЕПУБЛИКИ ПОРОБЕНИ и днес от КОМ ФАШИСТИТЕ монголья от кремля!! ФАКТ!
    Няма съсед който да не е бил нападнат от Монголо-мюсюлманските БЛАТАРИ!
    Не казваш само колко от тези държави са АНЕКСИРАНИ от САЩ, и колко от СЪЮЗНИЦИТЕ на АДОЛФ --- Фашагите от блатата , включително и Монголоидния Фюрер Педофил и Ху есос!!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #78

    19:48 29.11.2025

  • 73 Бай онзи

    1 1 Отговор
    При евентуален такъв конфликт,няма да е като в Украйна.Ако е конвенционална,ще има 500 000 севернокорейци и 1 000 000 китайци,защото вече знаят,че падне ли Русия ,те са следващите.

    Коментиран от #76, #82

    19:48 29.11.2025

  • 74 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "план на Германия не знам":

    И ше се успокоиш, Долбоеб

    19:49 29.11.2025

  • 75 Забелязал

    6 1 Отговор
    Този има поглед на натровена копейка😂. Гледа като фанатик.

    19:54 29.11.2025

  • 76 ДЕДО ВИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Бай онзи":

    Ма верно си ного... проЗДТ!
    Като оповръщан алкаш и цаливащ КУ РАна Монголоид
    Ееееедехееее
    Москалбад е Васал на ПОДНЕБЕСНАТА, ма пе-- тушар!А ху--- ЙЛО е личен мин-- етчик на СИ!! Никога Чайниците няма да воюват със Европа или САЩ!

    19:54 29.11.2025

  • 77 Браво

    0 5 Отговор
    Истината пробиеа

    Коментиран от #79

    19:55 29.11.2025

  • 78 Последния софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Цял свят знае, ху.есос.":

    Пу ткин ху йло

    Коментиран от #81

    19:56 29.11.2025

  • 79 Не ма г..-ей))))

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Браво":

    МАН афете ти пробиват задния двор
    ),)))

    19:57 29.11.2025

  • 80 Мазохисти

    2 1 Отговор
    Да си оправят площада на Бранденбурската стена първо, че иде нов Парад на Победата.

    19:59 29.11.2025

  • 81 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Последния софиянец":

    Воистина ху ЙЛО

    19:59 29.11.2025

  • 82 те и

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Бай онзи":

    руснаците няма да пипат с кадифени ръкавици.

    Това, че жалеха дълго украинците е защото дълго ги мислеха за свои. Ако не се беше случила Курската авантюра, сигурно още шяха да пипат предпазливо. АКо се стигне до конфликт с НАТО, то хич няма да ни жалят. Може и да видим как първо се срива критична инфраструктура и после се измитат воинските части. Новите им ракети ще с влязат в действие напрактика веднага.

    Трудно ще се воюва с обединени руски, корейски и китайски сили.

    20:01 29.11.2025

  • 83 Планове....

    0 0 Отговор
    Куршум у кратуната на Армин Папергер и рязко ще им охладнеят мераците за печалби от смърт

    20:01 29.11.2025

  • 84 Митко Иванов

    0 0 Отговор
    Мнения на М.Б стил салавьов

    20:03 29.11.2025

Новини по държави:
