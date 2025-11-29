Филипот: Военният план на Германия разкрива лудостта на германските власти

Планът на Бундесвера за война с Русия разкрива лудостта на германските лидери. Флориан Филипот, лидер на френската партия „Патриоти“, заяви това в X.
„Браво на Wall Street Journal, който току-що публикува 1200-страничен (!) германски план за война срещу Русия, в който ще участват 800 000 войници от целия НАТО!“, написа политикът. „Наистина си имаме работа с бесни лунатици!“
На 27 ноември изданието съобщи, че германските власти са разработвали секретен план за водене на конфликт с Русия повече от две години, включително разполагането на 800 000 войници на НАТО на изток през Германия. Според вестника, проектантите са се сблъскали с проблеми. Настоящата германска инфраструктура се нуждае от ремонт и е неподходяща за военна употреба, което би могло да ограничи мобилността на войските. Освен това, законите за обществените поръчки и защитата на данните, които са по-подходящи за мирно време, биха могли да възпрепятстват изпълнението на плана.
1 това ли искат
18:24 29.11.2025
2 ТСВ
18:24 29.11.2025
3 БОЛШЕВИК
18:26 29.11.2025
6 Каква е тоя шушмига!?
18:28 29.11.2025
7 Санаките
18:29 29.11.2025
8 Данко
До коментар #6 от "Каква е тоя шушмига!?":От платените путиноиди е - то е ясно.
18:29 29.11.2025
9 Последния Софиянец
18:29 29.11.2025
10 Неподписан
18:29 29.11.2025
11 катран
18:30 29.11.2025
12 От обща култура
18:32 29.11.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "катран":Хитлер с 10 млн армия не успя а тези оптимисти се пробват с 800 000.
18:32 29.11.2025
14 Неподписан
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Билет за Африка ли да търся,бъгаро-китайски разговорник ли....
18:32 29.11.2025
15 Българин
До коментар #1 от "това ли искат":Ще ти се вее празната кратуна.
18:32 29.11.2025
16 оня с коня
18:33 29.11.2025
17 Българин
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Хитлер поизби 30 милиона орки.Доста са .
18:33 29.11.2025
18 Ами
Русия има планове за големи инфраструктурни проекти и има нужда от работна ръка.
А каква по-добра работна ръка от военнопленниците.
18:34 29.11.2025
19 На всички е ясна
18:34 29.11.2025
20 куку
До коментар #8 от "Данко":Тръмп и той е платен..защото иска да спре война..започната от Байдън и евромарионетки..
18:34 29.11.2025
22 А тоя секретен доклад кой
Бас държа, че това са британските служби, който всъщност кроят такива планове непрекъснато, насъскват с интриги, всеки срещу всеки... и те са основата на продължаването на войната!
Борис Джонсън
18:36 29.11.2025
23 После пак ще бееееесим
18:36 29.11.2025
24 сладкопоен чучулиг
18:37 29.11.2025
25 Скитник
До коментар #6 от "Каква е тоя шушмига!?":Френския Костадинов.
18:37 29.11.2025
26 Дориана
18:37 29.11.2025
27 Симо
18:38 29.11.2025
28 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "това ли искат":Само, че този път прошка не трябва да има. Всичкото немец към Сибир. Земя бол. Сталин ги пожали тези фашаги и сгреши. Влак " И те са хора" Грешка , немецът е тъпо говедо.
18:40 29.11.2025
29 бесни лунатици
18:40 29.11.2025
30 Kaлпазанин
18:42 29.11.2025
32 ФАКТ!
До коментар #1 от "това ли искат":Дори и в момента има два съветски танка-,,Т-34",паркирани от двете страни на Райхстага,да им напомня на дойчовците какво се случи през 1945 г...!
Но явно наистина са лунатици-загубили разсъдъка си и избиващи комплекси след краха им от ВСВ...!
18:45 29.11.2025
33 Нека се пробват
18:45 29.11.2025
34 ?????
А иначе Жуков го е казал преди 80 години – Европа никога няма да ни прости че я освободихме от фашизма.
18:46 29.11.2025
35 Цомчо Плюнката
До коментар #16 от "оня с коня":Този има гласоподаватели колкото бялата Златка.
18:46 29.11.2025
37 Ние го играем,че пак сме...
До коментар #29 от "бесни лунатици":...откъм...,,такованата" страна...!
18:47 29.11.2025
38 гръмовержецът
18:47 29.11.2025
39 Няма да я бъде Германия
18:48 29.11.2025
40 Стенли
18:49 29.11.2025
41 САЩ почти се измъкнаха от унижението
До коментар #22 от "А тоя секретен доклад кой":и да напуснат ни лук яли ни лук мирисали от отбора на победените. Сега е ред на UK да се опита да прехвърли всичко на Германия.
А Германия с лидери, които са потомци на кадри от вермахта на Хитлер е лесен обект за това.
И UK ще се измъкнат и те по бели костюми.
18:49 29.11.2025
42 Планът на Бундесвера за война с Русия
18:52 29.11.2025
43 така, така
В момента гордостта на немците е, че са успели да иградят палатков лагер за 500 военнослужещи за 14 дена и да го разглобят за 7 дена. Звучи като виц, но е истина и се прокламира като върховно технологично чудо. Усмивката, с която се възприемат подобни новини може да се изпари, в мига, в който осъзнем, че тия действително смятат да воюват. Не те самите, а ние ще им го играем пушечното месо. Тия ще се надяват само да печелят.
Добрата новина е, че европееца все още не загубил усета си за нормалност и ще измете управниците си.
18:53 29.11.2025
44 Ами пак
До коментар #29 от "бесни лунатици":БУЛКАТА
18:54 29.11.2025
45 Един западняк е казал
18:54 29.11.2025
46 Ами пак
До коментар #29 от "бесни лунатици":ще сме сме от Съюзниците, а след края ще се оправдаваме, че поне българска войска не сме пращали на руския фронт.
Историята винаги се повтаря в комичен вариант.
18:55 29.11.2025
47 Да,ама...
До коментар #17 от "Българин":...Хитлер имаше топки...!
А сега Мерц има само ...- избиващи комплекси,че е бледа сянка на дядо си - офицера от ,,СС",на ,,Вермахта"...!
18:55 29.11.2025
48 Няма руски фронт,
До коментар #46 от "Ами пак":има Източен фронт. ВСВ е между Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
18:57 29.11.2025
49 при немците
До коментар #47 от "Да,ама...":лустрацията трябва да е до 9 коляно.
Мерц и баба Урсула са живите доказателства, че с по-малко не става.
18:57 29.11.2025
50 Приключи Украйна
18:58 29.11.2025
51 неофашизъм
19:01 29.11.2025
52 хахаха
До коментар #50 от "Приключи Украйна":а тези 800 000 не са ли недоутрепаната украинска армия или европата има и тя толкова, демек общо 1 600 000 срещу русия
19:01 29.11.2025
53 В В.П.
19:02 29.11.2025
54 1200-страници пръдни
19:04 29.11.2025
55 То ако стане война
До коментар #50 от "Приключи Украйна":само украинците ще изпратят 800 000 бойци. 900мил. НАТО може да изпрати няколко милиона. И не ми говори за джендъри, меки китки на запад. Такива има по целия свят и не ги прави лоши бойци. Ще ти пръсне черепа с пушка, дрон, ракета или друго, ако и да имаш мустаци като Филип Тотю.
19:04 29.11.2025
56 В В.П.
19:09 29.11.2025
57 Андерсен
19:10 29.11.2025
59 В В.П.
19:12 29.11.2025
60 Ъъъъъъъъъъъ
Аз като ти говоря, че в Европа има Коалиция на войната, ти ми разправяш, че това били фантасмагориите на Захарова. Освен този план, германските болници са инструктирани да се подготвят за въоръжен сблъсък. Както и френските....И аз много се надявам че ще настъпят мотиката, ама са безгръбначни и няма да посмеят. Добрата новина е, че точно такива като Суриката, Акушерката и Кая ще съсипят Европа, заедно с Макрон и Стармър. Европа се управлява от олигофрени! Факт!🤣
19:13 29.11.2025
61 Това го кажи
До коментар #59 от "В В.П.":на 4мил. руснаци които работят там.
19:16 29.11.2025
62 ШМИРЦ
19:16 29.11.2025
63 трън
19:16 29.11.2025
64 Така е мало Умнико
До коментар #62 от "ШМИРЦ":Виж какво прави Фюрера пеДо-фил в независима държава!
2 Милиона монголяци за Копа а още превзема Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
Хахахахаха
19:23 29.11.2025
65 Тракиец 🇺🇦
19:27 29.11.2025
66 На първа линия
До коментар #29 от "бесни лунатици":Ние сме булката ха ха
19:32 29.11.2025
67 Един ЗапаСняк ти казва-
До коментар #45 от "Един западняк е казал":Това е ,,ЗИЛ-157",известен още като-,,Джуган"...!
Една машина,която изобщо не е за подценяване!
С много висока проходимост,на която могат да завидят много съвременни западни машини...!
И сега ги използват в горските ни стопанства,където друга машина е безпомощна...!
19:33 29.11.2025
68 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
19:37 29.11.2025
69 Ами ДА...!
До коментар #65 от "Тракиец 🇺🇦":Те затова Урсула и Мерц се пънат да го осъществят,но трудно могат да стигнат нивото на дядовците си от ,,Вермахта"...!
Остава им само избиването на родови комплекси за бившо нацистко величие...!
19:37 29.11.2025
70 Никога не забравяйте кой е истинската
До коментар #42 от "Планът на Бундесвера за война с Русия":заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.
19:40 29.11.2025
71 план на Германия не знам
19:43 29.11.2025
72 Цял свят знае, ху.есос.
До коментар #70 от "Никога не забравяйте кой е истинската":168 националности и 22 РЕПУБЛИКИ ПОРОБЕНИ и днес от КОМ ФАШИСТИТЕ монголья от кремля!! ФАКТ!
Няма съсед който да не е бил нападнат от Монголо-мюсюлманските БЛАТАРИ!
Не казваш само колко от тези държави са АНЕКСИРАНИ от САЩ, и колко от СЪЮЗНИЦИТЕ на АДОЛФ --- Фашагите от блатата , включително и Монголоидния Фюрер Педофил и Ху есос!!
Хехехехехехе
19:48 29.11.2025
73 Бай онзи
19:48 29.11.2025
74 ЛОПАЙ У ЙОТ..
До коментар #71 от "план на Германия не знам":И ше се успокоиш, Долбоеб
19:49 29.11.2025
75 Забелязал
19:54 29.11.2025
76 ДЕДО ВИЯ
До коментар #73 от "Бай онзи":Ма верно си ного... проЗДТ!
Като оповръщан алкаш и цаливащ КУ РАна Монголоид
Ееееедехееее
Москалбад е Васал на ПОДНЕБЕСНАТА, ма пе-- тушар!А ху--- ЙЛО е личен мин-- етчик на СИ!! Никога Чайниците няма да воюват със Европа или САЩ!
19:54 29.11.2025
77 Браво
19:55 29.11.2025
78 Последния софиянец
До коментар #72 от "Цял свят знае, ху.есос.":Пу ткин ху йло
19:56 29.11.2025
79 Не ма г..-ей))))
До коментар #77 от "Браво":МАН афете ти пробиват задния двор
),)))
19:57 29.11.2025
80 Мазохисти
19:59 29.11.2025
81 Възраждане
До коментар #78 от "Последния софиянец":Воистина ху ЙЛО
19:59 29.11.2025
82 те и
До коментар #73 от "Бай онзи":руснаците няма да пипат с кадифени ръкавици.
Това, че жалеха дълго украинците е защото дълго ги мислеха за свои. Ако не се беше случила Курската авантюра, сигурно още шяха да пипат предпазливо. АКо се стигне до конфликт с НАТО, то хич няма да ни жалят. Може и да видим как първо се срива критична инфраструктура и после се измитат воинските части. Новите им ракети ще с влязат в действие напрактика веднага.
Трудно ще се воюва с обединени руски, корейски и китайски сили.
20:01 29.11.2025
83 Планове....
20:01 29.11.2025
84 Митко Иванов
20:03 29.11.2025