"Eрмак не таи злоба към Зеленски за оставката му"

Бившият ръководител на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, не таи злоба към бившия си шеф за оставката му на фона на корупционен скандал в Украйна. Това съобщи британският вестник Financial Times (FT), чиито журналисти се свързаха с Йермак по телефона.
На 28 ноември стана известно, че украинските антикорупционни органи са претърсили апартамента и офиса на Eрмак. Той потвърди, че се водят разследващи действия. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал оставка.
19:07 29.11.2025
Важното сега е да върнеш милионите, йермакчо.
19:09 29.11.2025
19:09 29.11.2025
19:09 29.11.2025
19:09 29.11.2025
19:10 29.11.2025
До коментар #5 от "Андрей Ермак и неговото изявление за":Батальонът защитаваше къщи на улица Патрис Лумумба в покрайнините на Бахмут – няколко пететажни сгради, които врагът се опитваше да превземе почти всеки ден, именно тук се водеха най-ожесточените боеве. Щанко е изпратен там под ескорт като обикновен пехотинец. Очевидно, по чии инструкции беше разпределен конвоят", написа Юрий Бутусов. Той подчерта, че Дмитро Щанко наистина е показал честност и достойнство на фронта. По време на една от битките Щанко попада под интензивен обстрел, получава сътресение, но въпреки това отказва евакуация и остава в боя. На 4 октомври 2022 г. Дмитро Щанко загина по време на контраатака на позиция, превзета от врага. Седмица преди смъртта си Штанко написа във Facebook: "Отвратително е да гледаш PR майстори, които си връчват чужди награди, без да забравят да изграждат политика и да увеличават богатството си за сметка на живота и здравето на истинските украински войници."
19:11 29.11.2025
До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":Сега пък американците ли ви станаха приятели?За талибаните и Хамас знаехме че ги обичате.
19:12 29.11.2025
19:13 29.11.2025
19:13 29.11.2025
До коментар #10 от "Пич":Ти твоята зелка пази.
19:13 29.11.2025
19:14 29.11.2025
До коментар #9 от "АБВ":Говори се че украинците имат по 8 дрона за главата на а всеки руснак.
19:15 29.11.2025
Да пуснат видео където държи вестник с днешна дата, тогава може и да се замисля дали има нещо вярно.
19:17 29.11.2025
До коментар #8 от "Ае копейките":Гледаме от западните лидери, които много обичат джихадисти от Ал Кайда, особено ако успеят да ги сложат за пезиденти на Сирия.
19:17 29.11.2025
19:18 29.11.2025
До коментар #13 от "Ачо":Ти и другите трима козяка го повтаряте тава вече четвърта година.
19:19 29.11.2025
До коментар #17 от "ТАЯ БАНДЕРА":Що имате фиксация към тоалетни чинии?Виждали ще ли сте такова нещо на живо?
19:23 29.11.2025
нали после ще делят париците като свърши всичко
лайенените хорица явно не могат да се досетят
19:23 29.11.2025
19:25 29.11.2025
До коментар #4 от "Zaхарова":Ти май им завиждаш, че те избраха пак печалившата страна, за разлика от вашата диванна партия на ...
Абе четете я тази история , бе майна! И си взимайте поука от нея
19:27 29.11.2025
Интересно е къде се е покрил и Подоляк ?
19:28 29.11.2025
19:30 29.11.2025
19:32 29.11.2025
До коментар #17 от "ТАЯ БАНДЕРА":За сега само за Миндич(л)а дето избяга в Израел има сведения да си е направил такава. Ама знае ли ги човек, след някоя друга седмица може да се съберата двамата и да си я ползват взаимно някаде на яхтите паркирани около Яс Марина Бей.
19:33 29.11.2025
До коментар #8 от "Ае копейките":Не виждам кво се учудваш.
Така свъшват марионетките когато вече са непотребни на сахиба.
19:37 29.11.2025
До коментар #13 от "Ачо":Ама как се говори!? Под сурдинка ли!??
Абе откъде ви копат такива .айнари бе?
19:39 29.11.2025
До коментар #7 от "Андрей Ермак и неговото изявление за":Ермак е юрист и кино продуцент (как се съчетават само а?) по професия. Май май фронта ще го гледа и снима в някое кино студио само. Е може и да бяга напред назад с някой пластмасова играчка автомат в ръцете.
До няколко дни го пишете избягал от Украйна, а около коледа ще са му забравили и името, кой и какво е бил. Ще харчи откраднаните наши пари (да и наши щото са от помощите на ЕС и САЩ) някаде из топлите страни с Миндич.
19:44 29.11.2025
До коментар #10 от "Пич":Ма украинците ировиха едно от преди 4,5 години....Една пресконференция на Зеленски, където казва за Ермак, че заедно са дошли и заедно ще си тръгнат....Та сега питат Зеления какво чака и защо не си тръгва с Ермак? Ама това не са видеа за пред хората....Трябва да се следват наратитивкте на Брюксел - за Украйна и Зеленски или добро, или нищо. Като за мъртвите....Щото и Украйна и Зеленски са "Живите мъртви".
19:44 29.11.2025
А, научете го тоя език бе!!!
Не съм чувал Зели да е подавал оставка, а заглавието ви точно това казва.
19:49 29.11.2025
19:54 29.11.2025
19:55 29.11.2025