"Eрмак не таи злоба към Зеленски за оставката му"

Бившият ръководител на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, не таи злоба към бившия си шеф за оставката му на фона на корупционен скандал в Украйна. Това съобщи британският вестник Financial Times (FT), чиито журналисти се свързаха с Йермак по телефона.

На 28 ноември стана известно, че украинските антикорупционни органи са претърсили апартамента и офиса на Eрмак. Той потвърди, че се водят разследващи действия. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал оставка.