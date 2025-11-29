Новини
Eрмак не таи злоба към Зеленски за оставката му
  Тема: Украйна

Eрмак не таи злоба към Зеленски за оставката му

29 Ноември, 2025 19:05 1 152 34

  • володимир зеленски-
  • андрий ермак-
  • оставка-
  • обиск-
  • отношения

Украинските антикорупционни органи са претърсили апартамента и офиса на Eрмак

Eрмак не таи злоба към Зеленски за оставката му - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият ръководител на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, не таи злоба към бившия си шеф за оставката му на фона на корупционен скандал в Украйна. Това съобщи британският вестник Financial Times (FT), чиито журналисти се свързаха с Йермак по телефона.

На 28 ноември стана известно, че украинските антикорупционни органи са претърсили апартамента и офиса на Eрмак. Той потвърди, че се водят разследващи действия. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал оставка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    А що да таи злоба? Прибра си рушветите без да го вкарат в дранголника, сега ще се изниже от окраИна и ще си харчи милионите на спокойствие - мен ако питате е благодарен, че минава толкова тънко

    19:07 29.11.2025

  • 2 сладкопоен чучулиг

    20 3 Отговор
    Американците го изритаха, не зелю, зелю е пионка, кукла, момче за всичко.
    Важното сега е да върнеш милионите, йермакчо.

    Коментиран от #8

    19:09 29.11.2025

  • 3 Дали

    14 3 Отговор
    Лъжат че са се свързали, нямам вяра на MI6

    19:09 29.11.2025

  • 4 Zaхарова

    6 9 Отговор
    Aйде диванната армия!Действайте! Затова ви храним!

    Коментиран от #22

    19:09 29.11.2025

  • 5 Андрей Ермак и неговото изявление за

    10 3 Отговор
    намерение да "отиде на фронта". Юрий Бутусов е заявил, че най-доброто потвърждение на тези думи би било изпращането на Ермак в частта, където по негова заповед е изпратен Дмитро Щанко, войник, който публично обяви възможна корупция в правителството, свързана с високопоставен служител."Разбира се, много военни вече обявиха, че са готови да го приемат. Тъй като армията наистина няма достатъчно пари за всичко – за дронове, боеприпаси, коли, а Ермак има много приятели, които са станали милиардери през последните години, връзки в Енергоатом, държавни банки, отбранителни договори, крипто бизнес, хазарт, той лесно може да се справи с много военни части. Но тъй като Ермак казва, че е "честен и достоен човек", очевидно е решил да отиде на фронта точно на онези позиции, където сам е изпращал други честни и достойни хора. Първото обвинение в корупция при Ермак беше отправено от Дмитро Щанко, който публикува видео с разговори за разпределението на позициите с братът на Ермак. През лятото на 2022 г. Щанко беше мобилизиран и той, придружен от офицери от военната контраразузнавателна служба, беше изпратен в учебния център Десна, а след това двама офицери от контраразузнаването придружиха Дмитро до мястото на служба – до най-горещата точка на фронта по това време – до 2-ри моторизиран пехотен батальон на 93-та механизирана бригада в Бахмут. Батальонът защитаваше къщи на улица Патрис Лумумба в покрайнините на Бахмут – няколко пететажни сгради, които врагът се опитваше да п

    Коментиран от #7

    19:09 29.11.2025

  • 6 име

    12 3 Отговор
    Че, за кво да таи злоба, човека, има десет имота в САЩ и кой знае колко милиони, ако не и милиарди по банковите сметки. Ееее, можеше още малко да порабти, че не всички имоти имат златни тоалетни, ама здраве да е! Или да им е здрава гърбината на оцеляващите у Бандеристан, какт предпочитате!

    19:10 29.11.2025

  • 7 Андрей Ермак и неговото изявление за

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Андрей Ермак и неговото изявление за":

    Батальонът защитаваше къщи на улица Патрис Лумумба в покрайнините на Бахмут – няколко пететажни сгради, които врагът се опитваше да превземе почти всеки ден, именно тук се водеха най-ожесточените боеве. Щанко е изпратен там под ескорт като обикновен пехотинец. Очевидно, по чии инструкции беше разпределен конвоят", написа Юрий Бутусов. Той подчерта, че Дмитро Щанко наистина е показал честност и достойнство на фронта. По време на една от битките Щанко попада под интензивен обстрел, получава сътресение, но въпреки това отказва евакуация и остава в боя. На 4 октомври 2022 г. Дмитро Щанко загина по време на контраатака на позиция, превзета от врага. Седмица преди смъртта си Штанко написа във Facebook: "Отвратително е да гледаш PR майстори, които си връчват чужди награди, без да забравят да изграждат политика и да увеличават богатството си за сметка на живота и здравето на истинските украински войници."

    Коментиран от #30

    19:11 29.11.2025

  • 8 Ае копейките

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":

    Сега пък американците ли ви станаха приятели?За талибаните и Хамас знаехме че ги обичате.

    Коментиран от #15, #28

    19:12 29.11.2025

  • 9 АБВ

    10 3 Отговор
    Ермак да заминава на фронта ! Пожелавам му бърза среща с руски дрон ! И бързо връщане в чувал !

    Коментиран от #13

    19:13 29.11.2025

  • 10 Пич

    13 3 Отговор
    Аха....... това изявление - за идиотите ! Обзалагам се че при промяна на вятъ , Ермак ще бъде в първите редици на тези , който ще резнат зелката на Зелю !!!

    Коментиран от #11, #31

    19:13 29.11.2025

  • 11 Копейкотрошач

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Ти твоята зелка пази.

    Коментиран от #16

    19:13 29.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Ермак е вече в Швейцария.

    19:14 29.11.2025

  • 13 Ачо

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Говори се че украинците имат по 8 дрона за главата на а всеки руснак.

    Коментиран от #18, #29

    19:15 29.11.2025

  • 14 Айде де

    8 3 Отговор
    Кви "журналисти" са тия от тези британски парцали бе.
    Да пуснат видео където държи вестник с днешна дата, тогава може и да се замисля дали има нещо вярно.

    19:17 29.11.2025

  • 15 т-п трол cоpoсoиден

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ае копейките":

    Гледаме от западните лидери, които много обичат джихадисти от Ал Кайда, особено ако успеят да ги сложат за пезиденти на Сирия.

    19:17 29.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТАЯ БАНДЕРА

    10 4 Отговор
    Има ли златна тоалетна чиния?

    Коментиран от #19, #26

    19:18 29.11.2025

  • 18 Да де

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ачо":

    Ти и другите трима козяка го повтаряте тава вече четвърта година.

    19:19 29.11.2025

  • 19 Ае копейките

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "ТАЯ БАНДЕРА":

    Що имате фиксация към тоалетни чинии?Виждали ще ли сте такова нещо на живо?

    19:23 29.11.2025

  • 20 Eрмак не таи злоба към Зелkaта

    7 3 Отговор
    що да го мрази
    нали после ще делят париците като свърши всичко

    лайенените хорица явно не могат да се досетят

    19:23 29.11.2025

  • 21 Феникс

    6 2 Отговор
    И аз нямаше да тая злоба ако аках в златен кенеф! :) Но като свърши войната руснаците рано или късно ще му видят сметката, всичко се паща на този свят!

    19:25 29.11.2025

  • 22 Ами...

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Zaхарова":

    Ти май им завиждаш, че те избраха пак печалившата страна, за разлика от вашата диванна партия на ...

    Абе четете я тази история , бе майна! И си взимайте поука от нея

    19:27 29.11.2025

  • 23 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Не че нещо, но защо трябва Ермак да таи злоба към Зеленски ? Какво е това недоизказано недописано нещо в статията, което води до предположението че може да има тази злоба ?

    Интересно е къде се е покрил и Подоляк ?

    19:28 29.11.2025

  • 24 Джепето

    3 0 Отговор
    Ква стана сега, Европа вика дръжте Европа, Европа = крадеца. Ще сготвят и зеления да отърват кожите.

    19:30 29.11.2025

  • 25 Тоя Eрмак

    1 1 Отговор
    Съд и затвор трябва. Кво ми зел да умува ... мобилизация със шутове и на фронта

    19:32 29.11.2025

  • 26 ЦИРК

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ТАЯ БАНДЕРА":

    За сега само за Миндич(л)а дето избяга в Израел има сведения да си е направил такава. Ама знае ли ги човек, след някоя друга седмица може да се съберата двамата и да си я ползват взаимно някаде на яхтите паркирани около Яс Марина Бей.

    19:33 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ?????

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ае копейките":

    Не виждам кво се учудваш.
    Така свъшват марионетките когато вече са непотребни на сахиба.

    19:37 29.11.2025

  • 29 Леонсио

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ачо":

    Ама как се говори!? Под сурдинка ли!??
    Абе откъде ви копат такива .айнари бе?

    19:39 29.11.2025

  • 30 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Андрей Ермак и неговото изявление за":

    Ермак е юрист и кино продуцент (как се съчетават само а?) по професия. Май май фронта ще го гледа и снима в някое кино студио само. Е може и да бяга напред назад с някой пластмасова играчка автомат в ръцете.

    До няколко дни го пишете избягал от Украйна, а около коледа ще са му забравили и името, кой и какво е бил. Ще харчи откраднаните наши пари (да и наши щото са от помощите на ЕС и САЩ) някаде из топлите страни с Миндич.

    19:44 29.11.2025

  • 31 Ъъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Ма украинците ировиха едно от преди 4,5 години....Една пресконференция на Зеленски, където казва за Ермак, че заедно са дошли и заедно ще си тръгнат....Та сега питат Зеления какво чака и защо не си тръгва с Ермак? Ама това не са видеа за пред хората....Трябва да се следват наратитивкте на Брюксел - за Украйна и Зеленски или добро, или нищо. Като за мъртвите....Щото и Украйна и Зеленски са "Живите мъртви".

    19:44 29.11.2025

  • 32 Механик

    2 1 Отговор
    "Eрмак не таи злоба към Зеленски за оставката му"
    А, научете го тоя език бе!!!
    Не съм чувал Зели да е подавал оставка, а заглавието ви точно това казва.

    19:49 29.11.2025

  • 33 Рублевка

    1 0 Отговор
    Каква злоба, какви пет лева? Зеленски и Ермак откраднаха и си поделиха милиарди! Ермак ще се оттегли на своя частен остров в топлия океан и ще "страда" под палмите с чаша мохито.

    19:54 29.11.2025

  • 34 ти да видиш

    0 0 Отговор
    А да ве ич, много обича даже зеления гном затова, че му заби нож в гърба за да си отърве наркоманската кожичка!

    19:55 29.11.2025

