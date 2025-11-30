Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Кой в Европа ще признае, че Западът предотврати мира в Украйна през април 2022 г.?!
  Тема: Украйна

Орбан: Кой в Европа ще признае, че Западът предотврати мира в Украйна през април 2022 г.?!

30 Ноември, 2025 04:25, обновена 30 Ноември, 2025 04:31 1 211 21

  • орбан-
  • украна-
  • война-
  • унгария

Войната е загубена, но признаването на това би предизвикало политическо земетресение, заяви унгарският премиер

Орбан: Кой в Европа ще признае, че Западът предотврати мира в Украйна през април 2022 г.?! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на ЕС претърпяха поражение в конфликта в Украйна, но се страхуват да го признаят, защото това би предизвикало политическо земетресение.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Ниредхаза.

Още новини от Украйна

„Когато някой на нашия континент загуби война, това има сериозни последици. Кой ще се осмели да каже, че през април 2022 г., когато мирът беше близо, Западът го е предотвратил? Кой ще признае, че ако беше така, стотици хиляди украинци можеха да оцелеят и Украйна щеше да има повече територия? Войната е загубена, но признаването ѝ би предизвикало политическо земетресение“, каза премиерът, чиято реч беше излъчена по телевизионния канал M1.

Той изрази увереност, че рано или късно настоящите лидери на ЕС ще трябва да признаят провала на политиката си спрямо конфликта в Украйна. Според него подобна ситуация се е развила и с проблема с нелегалната миграция. Брюксел дълго време отричаше тази заплаха, но сега страните от ЕС са принудени да преосмислят подхода си към миграционните въпроси.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велик

    28 50 Отговор
    Политик.....Задлужаващ да е начело на ЕС

    Коментиран от #13, #18

    04:43 30.11.2025

  • 2 ФАКТ

    5 18 Отговор
    го вед ооо МАДЙАРСКо скоро сха уМРЕСх

    Коментиран от #3

    04:48 30.11.2025

  • 3 Мурка

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    психично заболяване ли имаш?--или мастиката виновна

    Коментиран от #4

    04:56 30.11.2025

  • 4 КРАИ С ПРО СИА

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    МИААК ти.. е виновна... ПРО СИА приклу4и.. оЛи ГО ФРЕн а сега си набии 1 здрава 4 ЕКИА ако още ти стаФА... мУХАХАХАХХАХАХАХХАА.. СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #5

    04:57 30.11.2025

  • 5 Ycpiнi yмря

    17 8 Отговор

    До коментар #4 от "КРАИ С ПРО СИА":

    2 млн. груз 404 при Бандера, кво се радваш, niдал украински.🤭🤭

    Коментиран от #6

    04:59 30.11.2025

  • 6 ФАКТ

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ycpiнi yмря":

    МААСХСХС Ли $Акии на МоНГОЛОИДНИИА УМРЕЛ.. МУАХХАХХА.. КРАи С ПРо СИА

    Коментиран от #12

    05:02 30.11.2025

  • 7 ПРО СИА.. КАНЕЦ ФИЛМА

    10 11 Отговор
    РУСХЛИАЦИТЕ отива т д акОПАТ У ОКОПИТЕ след по малко от 20 дни... МУАХХАХАХАА> СЛАВА УКРАИНЕ..... ГОВЕД ОТО ОТ БАНКИА е РАЗХЛАБЕНо....... ГОВЕД О сха та УБИА.... СЛАВА ГЕРОИАМ

    Коментиран от #9, #11

    05:03 30.11.2025

  • 8 Дебел демагог

    9 18 Отговор
    Аре, стига с глупостите на тозиТъп маджар и путинофил.
    Все едно чега коментари на нашите, мaлoyмни копейки.

    05:06 30.11.2025

  • 9 Мурка

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "ПРО СИА.. КАНЕЦ ФИЛМА":

    ТАКА Е ----но МИНДИЧ НЕ Е

    05:06 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А где,

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "ПРО СИА.. КАНЕЦ ФИЛМА":

    НикаКая Калас ? Где она ?

    05:08 30.11.2025

  • 12 Дони

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Тимур и ево камандои

    05:18 30.11.2025

  • 13 Орбан е като вас русофили

    18 16 Отговор

    До коментар #1 от "Велик":

    Тoaлeтна хартия за пocpaни, кремълски за"дници.

    Коментиран от #15

    05:20 30.11.2025

  • 14 ОРБАН ЛИДЕР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!!

    14 16 Отговор
    КОГАТО ЧОВЕК Е С ЯСНО СЪЗНАНИЕ , МОЖЕ РЕАЛНО ДА ОТСЪДИ СЛУЧВАЩОТО СЕ , ДАЖЕ И ДА ПРОГНОЗИРА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТОЧНО НЯКАКВО БЪДЕЩЕ !!
    НО КОГАТО СИ С ФАШИЗИРАН ИВАЛИДИЗИРАН МОЗЪК ТОВА Е ИЗКЛЮЧЕМНО ДА СЕ СЛУЧИ !!!
    ЖАЛКО , ЧЕ ЗАРАДИ ЕДИН ТАКЪВ КРЪВОЖАДЕН ТИП ОТ ЛАЙНОБРИТСКИ ПРОИЗХОД , ЗАГИНАХА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МИЛОНА УКРАИНСКИ И РУСКИ МЛАДИ ХОРА И НЕ САМО , А МОЖЕШЕ КАКТО КАЗВА ОРБАН ,ТАЗИ ВОЙНА ДА ПРИКЛЮЧИ САМО НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Ѝ , СЛЕДОВАТЕЛНО УКРАЙНА ЦЯЛА, БЕЗ РАЗРУХА , НЕЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ЖЕРТВИ ИИИИИИИИИИИИИ..?? ЕТО ТОВА НАПРАВИ ОНЯ С ВАЛИДИЗИРАНИЯ МОЗЪК , А ОНЕЯ ОТ ДИВИЯ ЗАПАД ,ТОВА ЧАКАХА !!!
    И ДА ГО ОПРИЗНАЯТ ЛИ - АБСУРД , ОТ ДЕ ТОЛКОВА МОЗЪК!!!!
    НО ПЪК КОЙ ИМ ИСКА ПРИЗНАНИЕТО , НЕКА СИ СА ТАКИВА И ДА СИ НОСЯТ КРЪСТА!!
    ОСТАВКА НА УРСУЛАНЦИТЕ , ОРБАН ЛИДЕРРНА ЕСЪЮЗ!!! ОТ ТАКИВА ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ ПОЛИТИЦИ ИМАМЕ НУЖДА!!!

    05:20 30.11.2025

  • 15 Мурка

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Орбан е като вас русофили":

    златна тоалетна има НО тя не е за ТЕБ

    05:25 30.11.2025

  • 16 Унгариците

    7 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    05:29 30.11.2025

  • 17 Ъъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    "Лидерите на ЕС претърпяха поражение в конфликта в Украйна, но се страхуват да го признаят, защото това би предизвикало политическо земетресение."

    Абсолютно вярно!
    И няма да го признаят, защото трима от тарторите на Коалицията на еойната" - Мерц, Макрон и Стармър са с най-нисък процент на одобрение в собствените си държави, а конфликта в Украйна е единственият начин да отклоняват фокуса от себе си и прототипите, които вършат. Това са тотално провалени политици, които след следващите избори, щъ бъдат изринати от избирателите.

    05:30 30.11.2025

  • 18 ВеликПapцaл е Орбан, наистина

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Велик":

    Става за чистене на кремълските кофидори.

    05:45 30.11.2025

  • 19 Нашия

    9 0 Отговор
    Толуп 🎃 е на светлинни години от Орбан !
    Време е за Алтернатива за България !

    05:51 30.11.2025

  • 20 Ъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    Мдаааааа....Евроатлантиците заквичаха..... Орбан отново им завря боксовата ръкавица отзад. 🤔

    05:54 30.11.2025

  • 21 батСали

    5 0 Отговор
    в европа признават само след як бой!
    За това Вова ще им го осигури!

    06:18 30.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания