Орбан: Кой в Европа ще признае, че Западът предотврати мира в Украйна през април 2022 г.?!

Лидерите на ЕС претърпяха поражение в конфликта в Украйна, но се страхуват да го признаят, защото това би предизвикало политическо земетресение.
Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Ниредхаза.
„Когато някой на нашия континент загуби война, това има сериозни последици. Кой ще се осмели да каже, че през април 2022 г., когато мирът беше близо, Западът го е предотвратил? Кой ще признае, че ако беше така, стотици хиляди украинци можеха да оцелеят и Украйна щеше да има повече територия? Войната е загубена, но признаването ѝ би предизвикало политическо земетресение“, каза премиерът, чиято реч беше излъчена по телевизионния канал M1.
Той изрази увереност, че рано или късно настоящите лидери на ЕС ще трябва да признаят провала на политиката си спрямо конфликта в Украйна. Според него подобна ситуация се е развила и с проблема с нелегалната миграция. Брюксел дълго време отричаше тази заплаха, но сега страните от ЕС са принудени да преосмислят подхода си към миграционните въпроси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Велик
Коментиран от #13, #18
04:43 30.11.2025
2 ФАКТ
Коментиран от #3
04:48 30.11.2025
3 Мурка
До коментар #2 от "ФАКТ":психично заболяване ли имаш?--или мастиката виновна
Коментиран от #4
04:56 30.11.2025
4 КРАИ С ПРО СИА
До коментар #3 от "Мурка":МИААК ти.. е виновна... ПРО СИА приклу4и.. оЛи ГО ФРЕн а сега си набии 1 здрава 4 ЕКИА ако още ти стаФА... мУХАХАХАХХАХАХАХХАА.. СЛАВА УКРАИНЕ
Коментиран от #5
04:57 30.11.2025
5 Ycpiнi yмря
До коментар #4 от "КРАИ С ПРО СИА":2 млн. груз 404 при Бандера, кво се радваш, niдал украински.🤭🤭
Коментиран от #6
04:59 30.11.2025
6 ФАКТ
До коментар #5 от "Ycpiнi yмря":МААСХСХС Ли $Акии на МоНГОЛОИДНИИА УМРЕЛ.. МУАХХАХХА.. КРАи С ПРо СИА
Коментиран от #12
05:02 30.11.2025
7 ПРО СИА.. КАНЕЦ ФИЛМА
Коментиран от #9, #11
05:03 30.11.2025
8 Дебел демагог
Все едно чега коментари на нашите, мaлoyмни копейки.
05:06 30.11.2025
9 Мурка
До коментар #7 от "ПРО СИА.. КАНЕЦ ФИЛМА":ТАКА Е ----но МИНДИЧ НЕ Е
05:06 30.11.2025
11 А где,
До коментар #7 от "ПРО СИА.. КАНЕЦ ФИЛМА":НикаКая Калас ? Где она ?
05:08 30.11.2025
12 Дони
До коментар #6 от "ФАКТ":Тимур и ево камандои
05:18 30.11.2025
13 Орбан е като вас русофили
До коментар #1 от "Велик":Тoaлeтна хартия за пocpaни, кремълски за"дници.
Коментиран от #15
05:20 30.11.2025
14 ОРБАН ЛИДЕР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!!
НО КОГАТО СИ С ФАШИЗИРАН ИВАЛИДИЗИРАН МОЗЪК ТОВА Е ИЗКЛЮЧЕМНО ДА СЕ СЛУЧИ !!!
ЖАЛКО , ЧЕ ЗАРАДИ ЕДИН ТАКЪВ КРЪВОЖАДЕН ТИП ОТ ЛАЙНОБРИТСКИ ПРОИЗХОД , ЗАГИНАХА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МИЛОНА УКРАИНСКИ И РУСКИ МЛАДИ ХОРА И НЕ САМО , А МОЖЕШЕ КАКТО КАЗВА ОРБАН ,ТАЗИ ВОЙНА ДА ПРИКЛЮЧИ САМО НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Ѝ , СЛЕДОВАТЕЛНО УКРАЙНА ЦЯЛА, БЕЗ РАЗРУХА , НЕЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ЖЕРТВИ ИИИИИИИИИИИИИ..?? ЕТО ТОВА НАПРАВИ ОНЯ С ВАЛИДИЗИРАНИЯ МОЗЪК , А ОНЕЯ ОТ ДИВИЯ ЗАПАД ,ТОВА ЧАКАХА !!!
И ДА ГО ОПРИЗНАЯТ ЛИ - АБСУРД , ОТ ДЕ ТОЛКОВА МОЗЪК!!!!
НО ПЪК КОЙ ИМ ИСКА ПРИЗНАНИЕТО , НЕКА СИ СА ТАКИВА И ДА СИ НОСЯТ КРЪСТА!!
ОСТАВКА НА УРСУЛАНЦИТЕ , ОРБАН ЛИДЕРРНА ЕСЪЮЗ!!! ОТ ТАКИВА ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ ПОЛИТИЦИ ИМАМЕ НУЖДА!!!
05:20 30.11.2025
15 Мурка
До коментар #13 от "Орбан е като вас русофили":златна тоалетна има НО тя не е за ТЕБ
05:25 30.11.2025
16 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
05:29 30.11.2025
17 Ъъъъъъъъ
Абсолютно вярно!
И няма да го признаят, защото трима от тарторите на Коалицията на еойната" - Мерц, Макрон и Стармър са с най-нисък процент на одобрение в собствените си държави, а конфликта в Украйна е единственият начин да отклоняват фокуса от себе си и прототипите, които вършат. Това са тотално провалени политици, които след следващите избори, щъ бъдат изринати от избирателите.
05:30 30.11.2025
18 ВеликПapцaл е Орбан, наистина
До коментар #1 от "Велик":Става за чистене на кремълските кофидори.
05:45 30.11.2025
19 Нашия
Време е за Алтернатива за България !
05:51 30.11.2025
20 Ъъъъъъъъ
05:54 30.11.2025
21 батСали
За това Вова ще им го осигури!
06:18 30.11.2025