Орбан: Кой в Европа ще признае, че Западът предотврати мира в Украйна през април 2022 г.?!

Лидерите на ЕС претърпяха поражение в конфликта в Украйна, но се страхуват да го признаят, защото това би предизвикало политическо земетресение.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Ниредхаза.

„Когато някой на нашия континент загуби война, това има сериозни последици. Кой ще се осмели да каже, че през април 2022 г., когато мирът беше близо, Западът го е предотвратил? Кой ще признае, че ако беше така, стотици хиляди украинци можеха да оцелеят и Украйна щеше да има повече територия? Войната е загубена, но признаването ѝ би предизвикало политическо земетресение“, каза премиерът, чиято реч беше излъчена по телевизионния канал M1.

Той изрази увереност, че рано или късно настоящите лидери на ЕС ще трябва да признаят провала на политиката си спрямо конфликта в Украйна. Според него подобна ситуация се е развила и с проблема с нелегалната миграция. Брюксел дълго време отричаше тази заплаха, но сега страните от ЕС са принудени да преосмислят подхода си към миграционните въпроси.