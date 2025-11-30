Белгийски войник от НАТО е убит по време на учения в Литва

Белгийски войник, служещ в бойна група на НАТО, е бил убит по време на учения в Литва, съобщи VRT.
Според канала войникът е бил тежко ранен при инцидент с минохвъргачка на 28 ноември. Починал е на следващия ден. Той е бил разположен там като част от белгийския военен контингент в рамките на мисия на НАТО.
Белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди инцидента на 28 ноември. Той изрази съболезнования на близките на починалия и благодари на Литва за подкрепата.
Многонационалната бойна група на НАТО, разположена в Литва като част от мисията за укрепване на източния фланг, е под германско командване.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
- Утрепали са го в Украйна , завлекли са го в Литва , и разправят за злополука при учение !!!
Коментиран от #15
15:54 30.11.2025
3 Гробарско...дорожная служба
15:54 30.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЩОМ НА УЧЕНИЯ
15:56 30.11.2025
6 Боже
15:57 30.11.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
15:57 30.11.2025
8 Ако беше чел книга,
15:58 30.11.2025
9 Читател
16:01 30.11.2025
10 Сатана Z
16:01 30.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сталин
16:09 30.11.2025
13 Сталин
До коментар #4 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
16:10 30.11.2025
14 Верно ли
16:11 30.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Че те на учения щом се избиват,
16:13 30.11.2025
17 жоро
Няма нужда Путин да ги напада. Те ша са довършат сами!
16:14 30.11.2025
18 Оскар Уайлд
16:14 30.11.2025
19 665
Коментиран от #28, #53
16:21 30.11.2025
20 стоян георгиев - лиZко
16:22 30.11.2025
21 Те и без това не са полезни за
16:24 30.11.2025
22 Украински кашик
16:33 30.11.2025
23 Бъзиктар
16:34 30.11.2025
24 Русия
16:34 30.11.2025
25 Минохвъргач
16:36 30.11.2025
26 Сандо
До коментар #4 от "си дзън":В случая връзката е неистовото желание на натото да започне война с Русия.
16:39 30.11.2025
27 Дано
16:41 30.11.2025
28 Мачията
До коментар #19 от "665":Най-много се самоубиваха но ги пишеха за неправилно боравене с оръжие! Бил съм в поделение с почти всички видове бронирани машини и постоянни учения и нямаше жертви от машините.
Коментиран от #44, #45
16:41 30.11.2025
29 Минохвъргач.
16:47 30.11.2025
30 Циник
16:50 30.11.2025
31 ТЕЗИ
Коментиран от #35
16:56 30.11.2025
32 Белгия сега требе да изпрати
16:57 30.11.2025
33 Спецназ
пиян руснак от Литва, докато "укрепвал" фланга на 3000 километра от дома си.
ПФУ!
16:59 30.11.2025
34 Справедлив
17:03 30.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Смешник
17:25 30.11.2025
37 Аква
17:37 30.11.2025
38 Добре че не е имало и руснаци
17:42 30.11.2025
39 Посетител
17:45 30.11.2025
40 Шмайзер
Шмайзери трябват.
17:47 30.11.2025
41 Посетител
До коментар #15 от "Путин":Кой ти каза, че не е въоръжил?! Медиите писаха за няколко Ил-76, летяли по заобиколни маршрути и кацнали във Венецуела... Чудеха се какво са превозвали...
17:50 30.11.2025
42 Хихи
18:09 30.11.2025
43 Леле - леле !? 🤔
18:18 30.11.2025
44 Явно
До коментар #28 от "Мачията":не си служил в "триъгълника на смъртта". Пишман мерачи често целиха "луничката" на предната машина при нощни стрелби
Коментиран от #46
19:32 30.11.2025
45 665
До коментар #28 от "Мачията":Елхово 24260. Единственият сакатлък беше няколко пръста , щото чоплел заряда на осколъчно фугасен 14.5 мм. Но че по време на службата ми там никой не загина не е критерий. 24260 подсиленият МС полк , колкото и да е голям е капка в морето на БА. 1991 година там бяхме 1800 срочно служещи на фона от 120 000 хил. в БА.
20:01 30.11.2025
46 665
До коментар #44 от "Явно":На нас , при нощни стрелби ни пускаха само най сигурните. Екипажите които ни сменяха , само ни носеха боеприпаси, без да се сменяме. От командната вишката на Пчела полигона, в тъмното не се вижда , че не се сменяме. Нощни стрелби, пешаци или в бмпта е брутално, само една шматка да има и ще стане касапница.
20:08 30.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ей,
20:24 30.11.2025
52 А бе
21:14 30.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.