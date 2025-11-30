Новини
Свят »
Белгия »
Белгийски войник от НАТО е убит по време на учения в Литва

Белгийски войник от НАТО е убит по време на учения в Литва

30 Ноември, 2025 15:51 2 618 53

  • нато-
  • белгийски войник-
  • латвия-
  • убит

Той е бил тежко ранен при инцидент с минохвъргачка

Белгийски войник от НАТО е убит по време на учения в Литва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Белгийски войник, служещ в бойна група на НАТО, е бил убит по време на учения в Литва, съобщи VRT.

Според канала войникът е бил тежко ранен при инцидент с минохвъргачка на 28 ноември. Починал е на следващия ден. Той е бил разположен там като част от белгийския военен контингент в рамките на мисия на НАТО.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди инцидента на 28 ноември. Той изрази съболезнования на близките на починалия и благодари на Литва за подкрепата.

Многонационалната бойна група на НАТО, разположена в Литва като част от мисията за укрепване на източния фланг, е под германско командване.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    102 5 Отговор
    Тълкуване :
    - Утрепали са го в Украйна , завлекли са го в Литва , и разправят за злополука при учение !!!

    Коментиран от #15

    15:54 30.11.2025

  • 3 Гробарско...дорожная служба

    78 4 Отговор
    Сами са трепят...неможачи като гробарската шайка.

    15:54 30.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЩОМ НА УЧЕНИЯ

    74 3 Отговор
    Се трепят на война ще е мор !!

    15:56 30.11.2025

  • 6 Боже

    75 3 Отговор
    тия се самоутрепват. И тез, моля ти се щели да побеждават Русия. Пхахаха

    15:57 30.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    71 3 Отговор
    "Учението" в 404 ли беше ?

    15:57 30.11.2025

  • 8 Ако беше чел книга,

    59 3 Отговор
    щеше да е още жив.

    15:58 30.11.2025

  • 9 Читател

    65 3 Отговор
    Майка си ли търсиш в Литва!?

    16:01 30.11.2025

  • 10 Сатана Z

    77 3 Отговор
    Обикновенно убитите в Украйна НАТОвски наемници ги пишат загинали при злополука в планината или водата.

    16:01 30.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    51 3 Отговор
    Леваци ,руските ще ги бият тия некадърници с една ръка и с другата ще си пият водката

    16:09 30.11.2025

  • 13 Сталин

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    16:10 30.11.2025

  • 14 Верно ли

    44 3 Отговор
    И тия са тръгнали с руснаците да се бият.... Да пратим и глиста там, да се упражнява!

    16:11 30.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Че те на учения щом се избиват,

    46 3 Отговор
    какво ще стане на фронта, по добре да не ходят там!? Смешни джендъри, гола вода е прехваленото НАТО, трепери и само се озърта, недай Боже да се изправят пред Русия!?

    16:13 30.11.2025

  • 17 жоро

    50 3 Отговор
    изтрепаха са тия амарьори от НАТО.
    Няма нужда Путин да ги напада. Те ша са довършат сами!

    16:14 30.11.2025

  • 18 Оскар Уайлд

    41 2 Отговор
    Вече знам как ще завърши война НАТЮ-Русия.

    16:14 30.11.2025

  • 19 665

    27 14 Отговор
    Ученията не са безопасни, тия дето не са пипали автомат да не пишат. Навремето БНА/БА даваха по 7-10 жертви на година по учения. Най често прегазени - механик водачът на танк/бмп нищо не вижда отзад , сам трябва се пазиш.

    Коментиран от #28, #53

    16:21 30.11.2025

  • 20 стоян георгиев - лиZко

    35 4 Отговор
    Сигурно е дал фира в Украйна и сега го изписват уж в учение в Литва .

    16:22 30.11.2025

  • 21 Те и без това не са полезни за

    23 3 Отговор
    Обществото с нищо , полезни са само като пушечно месо за тези от които си получават заплатите , ще го изпишат и на негово място ще зачислят друг наивник

    16:24 30.11.2025

  • 22 Украински кашик

    29 3 Отговор
    Край Покровск трябва да са го занулили.Пишат ги после,паднал в банята.

    16:33 30.11.2025

  • 23 Бъзиктар

    19 4 Отговор
    "Телефонът на абоната е изключен,или е извън обхват😆"

    16:34 30.11.2025

  • 24 Русия

    25 3 Отговор
    Как не разбраха че нищо не става от натю последните им учения все някой загива, танк Беше потынал с екипажа, некви се бяха изгубили може още да ги търсят сега взривил ли се е взривили ли са го нещо такова е станало, скачат там покрай русия и си се трепят сами

    16:34 30.11.2025

  • 25 Минохвъргач

    20 3 Отговор
    Тия са голям майтап.Също,като маймуните дето надничат в дулото на забравена ловна пушка на дърво.Грабва я от дървото и поглежда в цевта а с крак натиска спусъка.Горе-доло такъв ще е и този случай.

    16:36 30.11.2025

  • 26 Сандо

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    В случая връзката е неистовото желание на натото да започне война с Русия.

    16:39 30.11.2025

  • 27 Дано

    23 4 Отговор
    Дано така се изпотрепят натовците помежду си!!!

    16:41 30.11.2025

  • 28 Мачията

    19 3 Отговор

    До коментар #19 от "665":

    Най-много се самоубиваха но ги пишеха за неправилно боравене с оръжие! Бил съм в поделение с почти всички видове бронирани машини и постоянни учения и нямаше жертви от машините.

    Коментиран от #44, #45

    16:41 30.11.2025

  • 29 Минохвъргач.

    13 4 Отговор
    Ако снаряда за минохвъргаката е бил произведен в България със сигурност не е бил изстрелян от цевта веднага а със закъснение.И тоя е надникнал в цевта да види що не е гръмнал и точно тогава снаряда излита от цевта и гръмва веднага.Иначе няма обяснение.Преди две години пък в Иваново двама американци се гръмнаха сами със снаряд за противотанков "юмрук".Е затова трябва да се ходи в казарма,за да се научиш,че оръжието не е детска играчка а е смъртоносно.

    16:47 30.11.2025

  • 30 Циник

    17 4 Отговор
    Лека му пръст, Отидоха си едно 5-6 процента от белгийската армия, язък!

    16:50 30.11.2025

  • 31 ТЕЗИ

    16 4 Отговор
    БЕЗ ФРОНТ И С ХАЛОСНИ СЕ ИЗТРПАХА, КВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ АКО ИМА ОТ СРЕЩА ВРАГ......!?!?

    Коментиран от #35

    16:56 30.11.2025

  • 32 Белгия сега требе да изпрати

    12 4 Отговор
    поне трима заместника като войници от НАТО. Един да запълни щата от загубата и двама да чакат ред за попълване да се не губи време.

    16:57 30.11.2025

  • 33 Спецназ

    15 5 Отговор
    Белгиец под ГЕРМАНСКО командване гръмнат от

    пиян руснак от Литва, докато "укрепвал" фланга на 3000 километра от дома си.

    ПФУ!

    16:59 30.11.2025

  • 34 Справедлив

    16 4 Отговор
    Добре, че не са пострадали хора.

    17:03 30.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смешник

    6 0 Отговор
    Всеки ден в Украйна умират хиляди войници те са се загрижели за един Както се казва юнак без рана не може

    17:25 30.11.2025

  • 37 Аква

    8 4 Отговор
    О, каква трагедия неизмерима за един белгиец! Африка още помни кървавите ръце на колониална Белгия, кланета и геноцид в минали времена!

    17:37 30.11.2025

  • 38 Добре че не е имало и руснаци

    7 3 Отговор
    Много са се вживяли натювците в играта.

    17:42 30.11.2025

  • 39 Посетител

    5 3 Отговор
    Надникнал да види какво става?!?

    17:45 30.11.2025

  • 40 Шмайзер

    16 3 Отговор
    10 млн.души изклани от Белгия в Конго ! Тази държава трябваше да бъде санкционирана за вечни времена , осъдена да плаща вечно репарации за погрома в Конго. Вместо това се превърна в меката на новия модерен еврофашизъм.
    Шмайзери трябват.

    17:47 30.11.2025

  • 41 Посетител

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Путин":

    Кой ти каза, че не е въоръжил?! Медиите писаха за няколко Ил-76, летяли по заобиколни маршрути и кацнали във Венецуела... Чудеха се какво са превозвали...

    17:50 30.11.2025

  • 42 Хихи

    10 3 Отговор
    натювците се самоубиват само като пипнат оръжие...

    18:09 30.11.2025

  • 43 Леле - леле !? 🤔

    5 3 Отговор
    Минохвъргачка Джавелини предполагам . Тези с които натовците щяха да побеждават Русия .

    18:18 30.11.2025

  • 44 Явно

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мачията":

    не си служил в "триъгълника на смъртта". Пишман мерачи често целиха "луничката" на предната машина при нощни стрелби

    Коментиран от #46

    19:32 30.11.2025

  • 45 665

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мачията":

    Елхово 24260. Единственият сакатлък беше няколко пръста , щото чоплел заряда на осколъчно фугасен 14.5 мм. Но че по време на службата ми там никой не загина не е критерий. 24260 подсиленият МС полк , колкото и да е голям е капка в морето на БА. 1991 година там бяхме 1800 срочно служещи на фона от 120 000 хил. в БА.

    20:01 30.11.2025

  • 46 665

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Явно":

    На нас , при нощни стрелби ни пускаха само най сигурните. Екипажите които ни сменяха , само ни носеха боеприпаси, без да се сменяме. От командната вишката на Пчела полигона, в тъмното не се вижда , че не се сменяме. Нощни стрелби, пешаци или в бмпта е брутално, само една шматка да има и ще стане касапница.

    20:08 30.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ей,

    1 0 Отговор
    12 МСП отдавна почина, а на стрелбището си пасат свободно офцете на местните главочи! Тогава пожари нямаше толкова много, а е имало кого да изкарат - поделения във всяко село, плюс граничен отряд! А сега лятото една кака областен управител говори пред репортери, че в гасенето ,частва военно формирование от 30 бойци! А минохвъргачката, може да е пуснал мина върху мина !

    20:24 30.11.2025

  • 52 А бе

    4 2 Отговор
    Страхотна журналистика!? Човек ще прочете и ще рече - Умишлено убит! Нормалното обяснение е загинал при инцидент с оръжие,но не - УБИТ Е..

    21:14 30.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания