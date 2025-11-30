Белгийски войник от НАТО е убит по време на учения в Литва

Белгийски войник, служещ в бойна група на НАТО, е бил убит по време на учения в Литва, съобщи VRT.

Според канала войникът е бил тежко ранен при инцидент с минохвъргачка на 28 ноември. Починал е на следващия ден. Той е бил разположен там като част от белгийския военен контингент в рамките на мисия на НАТО.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди инцидента на 28 ноември. Той изрази съболезнования на близките на починалия и благодари на Литва за подкрепата.

Многонационалната бойна група на НАТО, разположена в Литва като част от мисията за укрепване на източния фланг, е под германско командване.