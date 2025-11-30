Новини
Песков коментира ситуацията в Украйна
Песков коментира ситуацията в Украйна

30 Ноември, 2025 19:07 1 910 25

Песков коментира ситуацията в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нещо очевидно се случва в Украйна, където избухна корупционен скандал, но е работа на политолозите да спекулират дали тези развития са сигнали от Запада, отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

По-рано, в разговор с журналиста от „Россия 1“ Павел Зарубин, той изрази мнение, че западняци по някакъв начин контролират структурите на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

„Вероятно е работа на политолозите да спекулират дали това са сигнали или не. Но е очевидно, че нещо се случва“, каза Песков пред Зарубин, отговаряйки на въпрос дали работата на НАБУ сигнализира нещо от Запада.

На 10 ноември НАБУ обяви, че провежда мащабна специална операция в енергийния сектор и публикува снимка на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, открити по време на операцията. Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) извършва претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката и тогавашен министър на правосъдието Герман Галушченко, както и в „Енергоатом“.

„Украинска правда“ съобщи, че служители на НАБУ са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена и сътрудник на Володимир Зеленски Тимур Миндич, който, както се оказва, вече е избягал от Украйна.

По-късно агенцията публикува откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, в които фигурират лица, посочени от агенцията като „Тенор“, „Ракета“ и „Карлсон“. Според Железняк „Карлсон“ е Миндич, „Тенор“ е представителят на „Енергоатом“ Дмитро Басов, а „Ракета“ е съветникът на Галушченко Игор Миронюк.

На 11 ноември НАБУ повдигна обвинения срещу седем членове на престъпна организация, замесена в корупция в енергийния сектор, включително Миндич. Бившият украински вицепремиер Олексий Чернишов също се появи като обвиняем по делото. На 19 ноември Върховната рада уволни Галушченко, който също е замесен в случая, като министър на правосъдието, а Светлана Гринчук - като министър на енергетиката.

На 28 ноември Железняк обяви, че НАБУ и САП са извършили претърсвания в дома на Андрей Йермак, тогавашен ръководител на кабинета на Зеленски, на фона на скандала с корупцията в енергийния сектор, който избухна в Украйна. НАБУ потвърди претърсванията в дома на Йермак, отбелязвайки, че следствените действия са част от разследването. Според Укринформ, позовавайки се на НАБУ, служители на НАБУ не са повдигнали обвинения срещу никого след претърсванията. По-късно същия ден Зеленски обяви, че Йермак, който също така ръководеше преговорната група за уреждане на конфликта в Украйна, е подал оставка, след което лидерът на киевския режим подписа указ за уволнението му.


  • 1 БОЛШЕВИК

    29 6 Отговор
    Войните са печелбарство за западните мародери, затова неистово поддържат и разпалват конфликти по цял свят!

    19:11 30.11.2025

  • 2 много слабо ги пляскате

    31 5 Отговор
    такива брутални еврейски убийци не заслужават такова меко отношение

    19:11 30.11.2025

  • 3 Ситуацията е

    23 4 Отговор
    козата я няма, синджира се върна😀

    19:12 30.11.2025

  • 4 УКРАЙНА 🇺🇦

    10 18 Отговор
    Лъжи и измама

    19:12 30.11.2025

  • 5 Сергей

    9 32 Отговор
    Най корумпираната и мафиотска територия е рашкирия.

    Коментиран от #8, #15

    19:16 30.11.2025

  • 6 Шопо

    8 31 Отговор
    Зеленски е велик политик с помощ от ЕС и България Той може да победи Русия.

    19:16 30.11.2025

  • 7 Дмитрий Песков

    13 6 Отговор
    u 6ал съм ги

    19:17 30.11.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    26 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сергей":

    За съжаление България е малка страна, но много корумпирана, най-корумпираната в света!

    Коментиран от #11, #12

    19:18 30.11.2025

  • 9 Путин за 3-дневната

    4 18 Отговор
    Сорос ми заповяда да сме "многоходови"

    19:19 30.11.2025

  • 10 Кръговрат на веществата

    21 4 Отговор
    Как да си признаят и осъдят,като всички лидери от НАТО-ЕС-Украйна са в далаверата?..."Гарван,гарвану, око не вади."

    19:20 30.11.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Ех ПО ПЕЙКИ ОБЛЪЧЕНИ❗
    България НЕ Е МАЛКА- тя е в първата 1/3 от страните в ЕсеС и в цяла Европа❗
    Малко ви е сивото вещество в черепните кутии❗

    19:22 30.11.2025

  • 12 Руски колхозник

    18 21 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    България никак не е малка (виж Нидерландия, Белгия, Дания, Ирландия (Ейре)да не изброявам всички...) по-малки от нас,но свръх богати...при нас,крадците са големи и много,там е проблемът.

    Коментиран от #23

    19:25 30.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    19 17 Отговор
    Както винаги руснаците нищо не знаят, последни разбират, отново са изненадани и последната дупка на кавала, малко преди България. И тия полуграмотни, бездарни деревенщици тръгнали да правят Империя и Нов Световен ред !!! Как бе Митак, как ??? 😄😄😄

    Коментиран от #14, #20

    19:26 30.11.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    С мерак❗
    Отвори първия попаднал ти сайт и виж
    КЪДЕ СА Гей- 7 и къде са БРИКС❗

    Коментиран от #16

    19:32 30.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Pyccкий Карлик

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    "...с мерак..."

    Мераци голеви ма главите празни 😁
    Което и вижданеме от Четири Года СВО.

    19:35 30.11.2025

  • 17 Хохо Бохо

    7 3 Отговор
    Прав си х0 х лю шка, особенно корумпирани са в западните им територии наречени UA =00 край на

    19:36 30.11.2025

  • 18 "Европейските лидери" и зельо

    8 3 Отговор
    Са дупе и гащи. Те и за това мислят еднакво за всичко. ФОНЛАЙНЕН МАКРОН и ЕНГЛИША са вътре в играта. Но както всичко до сега ще се потули. Кучетата си лаят керванчето си върви.

    19:42 30.11.2025

  • 19 Не я мислете Украйна

    2 9 Отговор
    ПЕСков,мислете за блатната.Как и кога ще се разпада и колко милиона мужици,тьоти и бабушки ще дадат фира.Девушки позна убежали в турции.Там вече ги ползват за....и разплод.

    19:48 30.11.2025

  • 20 хикочко..

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Бгбандерскио джуджак тренира за снегурочка..ама немоо да го извади-оти е много манечак,и обикаля и3кюл0тьите да го намери..ама го нема

    19:50 30.11.2025

  • 21 Тия мижави 100 милиона

    5 2 Отговор
    са само конеца който ще дръпнат за да се разплете чорапа. А става дума за десетки милиарди и то не само в украински джобове.
    Но американците изчакват за сега, за да държат под натиск и ужас участниците в прането! И склонят главици първо!

    19:53 30.11.2025

  • 22 Рублевка

    3 3 Отговор
    Ще осъдят всички, които са крали и ще им вземат парите. Саркози как го осъдиха. И ортаците на Зеленски ще осъдят. Даже да се скрият в планината Бора-бора. Щом САЩ обяви някого за диктатор и крадец, за него няма спасение.

    19:56 30.11.2025

  • 23 Ооо и там краденето от народа

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Руски колхозник":

    под терор, стана престижно занимание!
    Вече има и резултати

    Защо мислиш, че нашите комунисти ги прибраха с ЕС и Международните структури? Да се учат от тях

    20:03 30.11.2025

  • 24 Дедо ви...

    3 1 Отговор
    Поне четирима депутати напускат Зеленски, партията му губи мнозинство. Правителството му губи мнозинство в Радата и няма да може да прокарва едностранно решения

    Коментиран от #25

    20:09 30.11.2025

  • 25 Баба ви!

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо ви...":

    Ако се чудите като напуснат къде отиват, всички депутати на Зеленски идват при бабА ви! Аз ги предавам на другаря Путин. И така ще спечелим Аперацията!

    20:37 30.11.2025

