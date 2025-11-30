Нещо очевидно се случва в Украйна, където избухна корупционен скандал, но е работа на политолозите да спекулират дали тези развития са сигнали от Запада, отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
По-рано, в разговор с журналиста от „Россия 1“ Павел Зарубин, той изрази мнение, че западняци по някакъв начин контролират структурите на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).
„Вероятно е работа на политолозите да спекулират дали това са сигнали или не. Но е очевидно, че нещо се случва“, каза Песков пред Зарубин, отговаряйки на въпрос дали работата на НАБУ сигнализира нещо от Запада.
На 10 ноември НАБУ обяви, че провежда мащабна специална операция в енергийния сектор и публикува снимка на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, открити по време на операцията. Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) извършва претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката и тогавашен министър на правосъдието Герман Галушченко, както и в „Енергоатом“.
„Украинска правда“ съобщи, че служители на НАБУ са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена и сътрудник на Володимир Зеленски Тимур Миндич, който, както се оказва, вече е избягал от Украйна.
По-късно агенцията публикува откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, в които фигурират лица, посочени от агенцията като „Тенор“, „Ракета“ и „Карлсон“. Според Железняк „Карлсон“ е Миндич, „Тенор“ е представителят на „Енергоатом“ Дмитро Басов, а „Ракета“ е съветникът на Галушченко Игор Миронюк.
На 11 ноември НАБУ повдигна обвинения срещу седем членове на престъпна организация, замесена в корупция в енергийния сектор, включително Миндич. Бившият украински вицепремиер Олексий Чернишов също се появи като обвиняем по делото. На 19 ноември Върховната рада уволни Галушченко, който също е замесен в случая, като министър на правосъдието, а Светлана Гринчук - като министър на енергетиката.
На 28 ноември Железняк обяви, че НАБУ и САП са извършили претърсвания в дома на Андрей Йермак, тогавашен ръководител на кабинета на Зеленски, на фона на скандала с корупцията в енергийния сектор, който избухна в Украйна. НАБУ потвърди претърсванията в дома на Йермак, отбелязвайки, че следствените действия са част от разследването. Според Укринформ, позовавайки се на НАБУ, служители на НАБУ не са повдигнали обвинения срещу никого след претърсванията. По-късно същия ден Зеленски обяви, че Йермак, който също така ръководеше преговорната група за уреждане на конфликта в Украйна, е подал оставка, след което лидерът на киевския режим подписа указ за уволнението му.
