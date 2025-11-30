Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Съпругата на иранския вицепрезидент загина в катастрофа, трите й деца са в болница

Съпругата на иранския вицепрезидент загина в катастрофа, трите й деца са в болница

30 Ноември, 2025 19:12, обновена 30 Ноември, 2025 19:22 1 712 13

  • иран-
  • катастрофа-
  • вицепрезидент

Есмаил Сагаб Есфахани е починала на място

Съпругата на иранския вицепрезидент загина в катастрофа, трите й деца са в болница - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на иранския вицепрезидент Есмаил Сагаб Есфахани загина при пътнотранспортно произшествие на магистралата Гармсар-Техеран, съобщи IRNA.

Според агенцията жената е починала на място, а трите ѝ деца и бащата на съпругата на вицепрезидента са откарани в медицински център в Гармсар за лечение.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СОФИЯ

    6 12 Отговор
    Слава на Моссад и "демократите" им в "свободна" Западна Европа

    19:25 30.11.2025

  • 2 Вчерашен

    19 6 Отговор
    Много кофти става за изссрраел
    Този път няма да има прошка
    Къде се скри оранжевият клоун

    Коментиран от #6

    19:30 30.11.2025

  • 3 ЧNФУТ

    20 3 Отговор
    Австрийският художник е бил прав за тази сган. Или ние ще се оправим или те ще ни оправят нас. Затова целият свят трябва да се обяви в коалиция срещу неонацистите.

    19:33 30.11.2025

  • 4 Механик

    5 12 Отговор
    Днес бурката;, утре и Аятолаха чал--мосан!
    У ДРИ

    19:37 30.11.2025

  • 5 Дик диверсанта

    3 16 Отговор
    Рашизъм е фашизъм, кой доколко го споделя и разпространява сигурно се знае.
    Но, който разпространява фзшизъм трябва да знае какво ще получи.

    19:37 30.11.2025

  • 6 Дик диверсанта

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Вчерашен":

    Прочети № 5.
    Разпространяваш рашизъм.

    19:38 30.11.2025

  • 7 Баба Гошка

    2 9 Отговор
    Там се множат с милион екстра на година. Сега джербела ще си вземе втора жена и ще направи още 3. Само да не ни ги пращат после насам да трябва да ги търпим. По принцип търпя много, но един такъв с часове джари на фарси и не мога да ги понасям вече.

    Коментиран от #9

    19:39 30.11.2025

  • 8 Висящият от колесник

    10 4 Отговор
    20 пакета санкции за нападение на една страна
    0 санкции за нападение на 6 страни
    демократично а

    Коментиран от #12

    19:40 30.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Първо и второ

    1 0 Отговор
    Жената на вицепрезидента, както и останалите жени, са девета дупка на кавала. Сигурно е пътувала с шкодата на Деса.
    От вицепрезидента нищо не зависи. От президента или раис-е джумхур също нищо не зависи. Върховната власт е дадена на рахбар, който се назначава от съвета на религиозните водачи. В момента това е Сеид Али Хосейни Хаменеи, Аллах да даде крепкост на бункера над главата му.

    20:25 30.11.2025

  • 12 висящ от крачол

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Висящият от колесник":

    Когато нападаш терористи не се брои. Страните са 4.

    20:28 30.11.2025

  • 13 Нищо де, той

    1 0 Отговор
    нали има и други съпруги?

    20:35 30.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания