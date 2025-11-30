Съпругата на иранския вицепрезидент загина в катастрофа, трите й деца са в болница

Съпругата на иранския вицепрезидент Есмаил Сагаб Есфахани загина при пътнотранспортно произшествие на магистралата Гармсар-Техеран, съобщи IRNA.
Според агенцията жената е починала на място, а трите ѝ деца и бащата на съпругата на вицепрезидента са откарани в медицински център в Гармсар за лечение.
