11 загинали и 60 ранени при сблъсък на два автобуса в Индия ВИДЕО

30 Ноември, 2025 20:15, обновена 30 Ноември, 2025 20:20 475 2

Сред жертвите има дете

Най-малко 11 души загинаха, а 60 други бяха ранени при челен сблъсък между два пътнически автобуса в южния индийски щат Тамил Наду, съобщи NDTV.

„Единадесет души, включително дете, загинаха при пътнотранспортно произшествие в област Сиваганга“, каза началникът на щатската полиция.

Сблъсъкът е бил толкова силен, че предната част на едното превозно средство е била напълно откъсната.

На мястото на инцидента се провеждат спасителни операции. Започнато е разследване. Това е вторият голям инцидент с пътнически автобуси в Тамил Наду през последната седмица.


  • 1 Калима

    1 0 Отговор
    Затова по-рано са се возели на слонове. За да не се удрят челно по пътя.

    20:32 30.11.2025

  • 2 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят автобусите в Индия...

    20:33 30.11.2025

