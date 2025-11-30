11 загинали и 60 ранени при сблъсък на два автобуса в Индия ВИДЕО

Най-малко 11 души загинаха, а 60 други бяха ранени при челен сблъсък между два пътнически автобуса в южния индийски щат Тамил Наду, съобщи NDTV.

„Единадесет души, включително дете, загинаха при пътнотранспортно произшествие в област Сиваганга“, каза началникът на щатската полиция.

Сблъсъкът е бил толкова силен, че предната част на едното превозно средство е била напълно откъсната.

На мястото на инцидента се провеждат спасителни операции. Започнато е разследване. Това е вторият голям инцидент с пътнически автобуси в Тамил Наду през последната седмица.