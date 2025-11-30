11 загинали и 60 ранени при сблъсък на два автобуса в Индия ВИДЕО

Най-малко 11 души загинаха, а 60 други бяха ранени при челен сблъсък между два пътнически автобуса в южния индийски щат Тамил Наду, съобщи NDTV.
„Единадесет души, включително дете, загинаха при пътнотранспортно произшествие в област Сиваганга“, каза началникът на щатската полиция.
Сблъсъкът е бил толкова силен, че предната част на едното превозно средство е била напълно откъсната.
На мястото на инцидента се провеждат спасителни операции. Започнато е разследване. Това е вторият голям инцидент с пътнически автобуси в Тамил Наду през последната седмица.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калима
20:32 30.11.2025
2 Ами да, те
20:33 30.11.2025