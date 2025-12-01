Рикси Монкада спечели президентските избори в Хондурас

Рикси Монкада, кандидат на управляващата Партия на свободата и преструктурирането (LIBRE) в Хондурас, спечели президентските избори в неделя.

Това сочат данни от екзит пол на Poll HN, публикувани на страницата на партията LIBRE във Facebook.

Според таблицата Монкада е получила 38,06% от гласовете. Салвадор Насрала от дясноцентристката Либерална партия на Хондурас е втори с 32,40%. Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас е трети с 23,38%.

Общи избори се проведоха в Хондурас на 30 ноември. Освен държавния глава и трима вицепрезиденти, жителите на републиката избраха 128 членове на Националния конгрес (еднокамарен парламент), 20 членове на Централноамериканския парламент (PARLACEN), както и 298 кметове и 2168 членове на общинските съвети.

Президентските избори се провеждат в един тур, като победителят се определя с обикновено мнозинство.