Рикси Монкада спечели президентските избори в Хондурас

1 Декември, 2025 04:46, обновена 1 Декември, 2025 04:51 924 1

Кандидатката на управляващата партия LIBRE е получила 38,06% от гласовете, сочат данни от екзит пол

Рикси Монкада спечели президентските избори в Хондурас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рикси Монкада, кандидат на управляващата Партия на свободата и преструктурирането (LIBRE) в Хондурас, спечели президентските избори в неделя.

Това сочат данни от екзит пол на Poll HN, публикувани на страницата на партията LIBRE във Facebook.

Според таблицата Монкада е получила 38,06% от гласовете. Салвадор Насрала от дясноцентристката Либерална партия на Хондурас е втори с 32,40%. Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас е трети с 23,38%.

Общи избори се проведоха в Хондурас на 30 ноември. Освен държавния глава и трима вицепрезиденти, жителите на републиката избраха 128 членове на Националния конгрес (еднокамарен парламент), 20 членове на Централноамериканския парламент (PARLACEN), както и 298 кметове и 2168 членове на общинските съвети.

Президентските избори се провеждат в един тур, като победителят се определя с обикновено мнозинство.


Хондурас
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 бай Дони

    1 0 Отговор
    Ми не я харесвам! Нови избори или затварям въздушното ви пространство!

    05:54 01.12.2025