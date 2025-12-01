Еманюел Макрон посреща Володимир Зеленски в Париж

Френският президент Еманюел Макрон посреща днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който е под силен военен и политически натиск, предаде Франс прес.
Срещата ще последва преговорите между украинската и американската делегации вчера във Флорида.
Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 часа местно време и двамата държавни глави ще направят изявление пред медиите преди срещата им, последвана от работен обяд.
Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.
Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.
Докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.
