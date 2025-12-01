Новини
Еманюел Макрон посреща Володимир Зеленски в Париж
  Тема: Украйна

1 Декември, 2025 07:08, обновена 1 Декември, 2025 06:12 1 047 34

  • макрон-
  • зеленски-
  • париж

Докато украинският президент е във Франция, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

Еманюел Макрон посреща Володимир Зеленски в Париж - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Френският президент Еманюел Макрон посреща днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който е под силен военен и политически натиск, предаде Франс прес.

Срещата ще последва преговорите между украинската и американската делегации вчера във Флорида.

Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 часа местно време и двамата държавни глави ще направят изявление пред медиите преди срещата им, последвана от работен обяд.

Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.

Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.

Докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    34 0 Отговор
    И двамата убавци с по 10% одобрение от народите си!

    Да им преседнат жабешките бутчета, дано!

    06:18 01.12.2025

  • 2 Тииимимит

    28 0 Отговор
    Ами да си се срещат-те си се обичат...-ма да не ги засече дедо Бриджит-че ще има лобут и за двамата...

    06:20 01.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уса

    26 0 Отговор
    Двама пдрс и се срещнали голяма новина няма що

    06:21 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига

    25 0 Отговор
    екскурзии !!!

    06:21 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    21 1 Отговор
    Все едно да се правиш на добра физиономия, когато нещата вървят зле. И двамата загубиха войната в Украйна и се опитват да се спасят взаимно от срам и унижение. Но те не са нито съюзници, нито приятели.И двамата ще бъдат съдени от своите държави. Попитайте Саркози.Французите не харесват особено Русия, но още повече не я харесват, когато им се лъже безсрамно.

    06:26 01.12.2025

  • 11 Ще ударят по някоя "салфетка"

    21 0 Отговор
    а след това Бриджит ще се погрижи и за двамата!

    06:27 01.12.2025

  • 12 Макрон + Зеленото= ВНЛ

    16 0 Отговор
    Последна страстна нощ с много алкохол и кока. Бой, е.... и френска музика..

    06:38 01.12.2025

  • 13 А защо изявленията

    9 0 Отговор
    ще са преди работния обяд?

    Коментиран от #25

    06:41 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Двама отвратитковци,

    12 0 Отговор
    Ненавиждани от стотици милиони, се събрали!!! Какво ли ще донесе това на света?

    Коментиран от #16

    06:47 01.12.2025

  • 16 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Двама отвратитковци,":

    Имам чувството, че Саркози не е загубил надежда и се опитва да убеди френските банки да финансират продажбата на изтребители Rafale и Mirage на Украйна. Но сега няма шанс.

    Коментиран от #26

    06:52 01.12.2025

  • 17 Дедо ви...

    7 1 Отговор
    Господ пе събирач, а българина е много пословичен и го е казал " Търкулнало се гърненцето и си намерило похлупак"

    07:02 01.12.2025

  • 18 Каквото и да

    7 1 Отговор
    Обсъжда зеления и макарона просто са губещите страни в конфликта и нямат сили да наложат мирни условия на русия

    07:04 01.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Щото после ще са...

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "А защо изявленията":

    ...надрусани...!

    07:21 01.12.2025

  • 26 Я пак...!

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Саркози,или Макрон...?!

    07:22 01.12.2025

  • 27 Нищо особено!

    7 0 Отговор
    Зеленски ще поплаче на рамото на Макрон...!
    Оня ще извади една хавлия да му прибързва сълзите...!
    Ще хапнат,ще пийнат...ще дръпнат по някоя бяла линийка и ...май тва ще е...?!

    07:26 01.12.2025

  • 28 КОЙ ЛИ ЩЕ Е ЖЕНАТА

    3 0 Отговор
    Този път?

    07:27 01.12.2025

  • 29 Българин

    5 0 Отговор
    Тези двамата изобщо разделят ли се?! През ден два се посрещат и изпращат по срещи и банкети

    Коментиран от #31

    07:31 01.12.2025

  • 30 Брендо

    1 0 Отговор
    Салфетките и кетъринга са от мене.

    07:31 01.12.2025

  • 31 А бе то убуу,банкети през ден,ама...

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    ...накрая ние плащаме масрафа...🫢!

    07:33 01.12.2025

  • 32 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    На тия двамата не им ли омръзна да се напиват!
    През ден се срещат.

    07:34 01.12.2025

  • 33 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ МЕ

    1 0 Отговор
    Дребния иеврей освен наркоман е и с обратна резба. Добре ще си прекарат с макарона.

    07:43 01.12.2025

  • 34 Механик

    0 0 Отговор
    Така и не разбрах какво стана на тя среща в САЩ?
    Къде бе посрещната украинската сбирщина? В некое кръчма ли или във фоайето на някой третокласен хотел?
    И какво се реши на тая среща? Тръмп ще дава ли "томахавките", че едно време един тука ми бе проглушил ушите с тия ракети.

    07:43 01.12.2025

Новини по държави:
