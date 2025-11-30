Всички авиокомпании остраниха софтуерния проблем в самолетите Airbus A320

Големи въздушни превозвачи от цял свят, включително American Airlines, индийската IndiGo и британската easyJet, бързо са отстранили софтуерна уязвимост в повечето самолети A320 на Airbus, като са ги върнали към предишната версия, след като са уведомили производителя и авиационните регулатори за проблема. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на данни на авиокомпаниите.

Бързите действия на компаниите помогнаха да се избегне срив по време на сезона на празничните пътувания, включително увеличеното търсене на въздушен транспорт в САЩ по време на празника Денят на благодарността, отбелязва агенцията.

В петък Airbus обяви, че е идентифицирал проблем, при който слънчевата радиация е влияела пагубно върху данните, критични за управлението на полетите. Производителят обяви спешна актуализация на софтуера за своите самолети от серията A320. Росавиация съобщи, че предварителен анализ на директивата на Airbus е показал, че тя не се прилага за самолети от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании.