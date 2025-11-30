Новини
Всички авиокомпании остраниха софтуерния проблем в самолетите Airbus A320

30 Ноември, 2025 11:53 543 12

Бързите действия на компаниите помогнаха да се избегне срив по време на сезона на празничните пътувания

Всички авиокомпании остраниха софтуерния проблем в самолетите Airbus A320 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Големи въздушни превозвачи от цял свят, включително American Airlines, индийската IndiGo и британската easyJet, бързо са отстранили софтуерна уязвимост в повечето самолети A320 на Airbus, като са ги върнали към предишната версия, след като са уведомили производителя и авиационните регулатори за проблема. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на данни на авиокомпаниите.

Бързите действия на компаниите помогнаха да се избегне срив по време на сезона на празничните пътувания, включително увеличеното търсене на въздушен транспорт в САЩ по време на празника Денят на благодарността, отбелязва агенцията.

В петък Airbus обяви, че е идентифицирал проблем, при който слънчевата радиация е влияела пагубно върху данните, критични за управлението на полетите. Производителят обяви спешна актуализация на софтуера за своите самолети от серията A320. Росавиация съобщи, че предварителен анализ на директивата на Airbus е показал, че тя не се прилага за самолети от семейството Airbus A320, експлоатирани от руски авиокомпании.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    4 2 Отговор
    Западняците нямат един свестен и надежден пътнически самолет, какво да кажем за военните им щайги?!

    Коментиран от #4

    11:57 30.11.2025

  • 2 Московски

    4 2 Отговор
    Кефи как гейрманците освен дизел друго нямат и клечка за зъб не могат да изделат

    11:58 30.11.2025

  • 3 Хасан Васала Кокорчо

    3 0 Отговор
    Руснаците са хакнали чуждите самолети само, така ли пак стана?

    12:02 30.11.2025

  • 4 Бау

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Затова ли цял свят ползва Airbus и Boeing включително Водколандия бе булшитвик

    Коментиран от #9, #11

    12:06 30.11.2025

  • 5 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Донт тъч дъ воркинг систем.........

    След упдейта следват многочислени упдейти на упдейта

    12:07 30.11.2025

  • 6 Мнение

    1 0 Отговор
    Хубаво, ама това много би трябвало да притеснява пътниците с Боинг, щом там е нямало какво да се синхронизира, ми е много подозрително. Освен това а320 е много голямо понятие, и защо само на а320, а 310, А 322 Бомбардие, не са по малко засегнати. Нямам доверие нито на медиите, нито на авиоиндустеията. Преди 20 години пак плащахме 300 долара за билет до Франкфурт и ни обещаваха по ниски цени в бъдеще. Единственото ниско стана обслужването

    12:08 30.11.2025

  • 7 ОСТРАНИХА

    1 0 Отговор
    ха-ха още в първите думи грешка очевидно в този сайт журналистите не четат това което пишат
    аз и останалите балъци все пак си правим труда да прегледаме тези материали

    12:10 30.11.2025

  • 8 Нотариуса

    1 0 Отговор
    Как се пише остраниха. Нещастници

    12:10 30.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурка

    0 0 Отговор
    А ЗАЩО Е ДОПУСНАТО ---И КОЛКО ЖИВОТА СА РИСКУВАНИ

    12:12 30.11.2025

  • 11 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бау":

    ЖАЛКО НЕ ОСТАВИХА ЕДИН НЕ ПОПРАВЕН ЗА ТЕБ

    12:15 30.11.2025

  • 12 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Оправиха ли асансьора на самолета ве мисирки?

    12:15 30.11.2025

