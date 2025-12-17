Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение

Среща между министрите на отбраната на Франция, Германия и Испания не успя да постигне пробив за спасяването на проблемния проект FCAS за съвместен европейски боен самолет, съобщиха във вторник източници, запознати с разговорите. По думите им реализацията на проекта на стойност около 100 млрд. евро вече изглежда "много малко вероятна", предава "Ройтерс".

Програмата FCAS предвиждаше разработването на пето поколение изтребител до 2040 г., който да замени френските Rafale и германските и испанските Eurofighter. По-рано се очакваше на срещата на върха на ЕС в Брюксел тази седмица да бъде обявено преминаване към следващ етап, но това вече е поставено под въпрос. Според източниците Франция настоява решението да бъде отложено за догодина, докато Германия е искала финализиране до края на 2025 г.

Основният спор е около разпределението на ролите в проекта, по-специално желанието на френския производител Dassault да води програмата за сметка на германския партньор Airbus — позиция, която Берлин смята за неприемлива. Разногласия има и по ключови елементи като т.нар. "боен облак" и безпилотните системи, които са част от концепцията на FCAS.

Допълнително напрежение създават и различните военни нужди на двете държави. Франция търси самолет, способен да носи ядрени бойни глави и да оперира от самолетоносач, докато Германия вече е решила да закупи американски F-35 за задачите по ядреното възпиране на НАТО. По-рано ръководителят на Dassault постави под съмнение бъдещето на проекта, като заяви, че той зависи от готовността на Германия да преосмисли зависимостта си от вноса на американски оръжия. Френското и германското министерство на отбраната засега не коментират.