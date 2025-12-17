Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение

Среща между министрите на отбраната на Франция, Германия и Испания не успя да постигне пробив за спасяването на проблемния проект FCAS за съвместен европейски боен самолет, съобщиха във вторник източници, запознати с разговорите. По думите им реализацията на проекта на стойност около 100 млрд. евро вече изглежда "много малко вероятна", предава "Ройтерс".
Програмата FCAS предвиждаше разработването на пето поколение изтребител до 2040 г., който да замени френските Rafale и германските и испанските Eurofighter. По-рано се очакваше на срещата на върха на ЕС в Брюксел тази седмица да бъде обявено преминаване към следващ етап, но това вече е поставено под въпрос. Според източниците Франция настоява решението да бъде отложено за догодина, докато Германия е искала финализиране до края на 2025 г.
Основният спор е около разпределението на ролите в проекта, по-специално желанието на френския производител Dassault да води програмата за сметка на германския партньор Airbus — позиция, която Берлин смята за неприемлива. Разногласия има и по ключови елементи като т.нар. "боен облак" и безпилотните системи, които са част от концепцията на FCAS.
Допълнително напрежение създават и различните военни нужди на двете държави. Франция търси самолет, способен да носи ядрени бойни глави и да оперира от самолетоносач, докато Германия вече е решила да закупи американски F-35 за задачите по ядреното възпиране на НАТО. По-рано ръководителят на Dassault постави под съмнение бъдещето на проекта, като заяви, че той зависи от готовността на Германия да преосмисли зависимостта си от вноса на американски оръжия. Френското и германското министерство на отбраната засега не коментират.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хеми значи бензин
Коментиран от #6, #17
07:44 17.12.2025
3 Исторически парк
07:44 17.12.2025
4 КАЯ КАЛАС
07:45 17.12.2025
5 Ццц
07:45 17.12.2025
6 Военен
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Ей гербав неграмот, Грипен са 30 години по нови от кен еф 16
07:45 17.12.2025
7 края
07:46 17.12.2025
8 НАКАРАЙТЕ ПАКИСТАНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
07:51 17.12.2025
9 Фен
Коментиран от #22
07:58 17.12.2025
10 ООрана държава
07:59 17.12.2025
11 Баце ЕООД
08:00 17.12.2025
12 ха-ха
08:01 17.12.2025
13 горски
08:03 17.12.2025
14 Ще има и от 6 поколение
А русия ще продължи да атакува със лади и жигули, мото фрези и голф колички
08:04 17.12.2025
15 Иван
08:07 17.12.2025
16 Някой
Салвини го каза ясно вчер, ама няма кой да чуе и да си вземе поука - икономиките на страните от ЕС потънаха, след като въведоха санкции срещу Русия.
Иначе, Европа няма да има нищо скоро. Освен хомогенно африканско население.
Коментиран от #19
08:26 17.12.2025
17 Някой
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Грипен е шведски и е от 4-то поколение. По-нов от Ф-16. По-евтин и по-лесен за експлоатация, също така.
Но то трябва да се чете с разбиране един текс - говорят ти за изтребител 5-то поколения. Каквито имат отдавна САЩ и Русия. Китай също си имат. Даже Турция има летящ прототип. Но ЕС няма и няма да има. Защото ЕС е организация на корупционери, а не на държавници. Те могат да крадат и да разбиват, но не могат да градят.
Коментиран от #23
08:29 17.12.2025
18 Мъни мъни мъни, животът е пари
08:40 17.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
08:42 17.12.2025
21 БСТ
08:47 17.12.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Фен":Института Ifo е представил економическа прогноза, която предвещава на Германия 15 год економически застоя или спад. Темпы роста ВВП Германии были пересмотрены в сторону понижения. Эксперт института Тимо Волльмерсхойзер предупреждает, что без структурных реформ и роста численности экономически активного населения, потенциал роста экономики к концу десятилетия может снизиться до нуля, а в 2030-х годах перейти в отрицательную зону.
Для населения это будет означать стагнацию доходов. Волльмерсхойзер также отметил, что расходы на социальные выплаты становятся «бомбой с часовым механизмом», так как их невозможно будет финансировать на текущем уровне без роста экономики. @banksta
08:49 17.12.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Някой":Само руския самолет 5 поколение участва в бойни действия, само той!!!
08:51 17.12.2025