Новини
Свят »
Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение

Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение

17 Декември, 2025 07:40 982 23

  • изтребител-
  • нато-
  • рафал-
  • еърбъс

Основният спор е около разпределението на ролите в проекта, по-специално желанието на френския производител Dassault да води програмата за сметка на германския партньор Airbus

Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Среща между министрите на отбраната на Франция, Германия и Испания не успя да постигне пробив за спасяването на проблемния проект FCAS за съвместен европейски боен самолет, съобщиха във вторник източници, запознати с разговорите. По думите им реализацията на проекта на стойност около 100 млрд. евро вече изглежда "много малко вероятна", предава "Ройтерс".

Програмата FCAS предвиждаше разработването на пето поколение изтребител до 2040 г., който да замени френските Rafale и германските и испанските Eurofighter. По-рано се очакваше на срещата на върха на ЕС в Брюксел тази седмица да бъде обявено преминаване към следващ етап, но това вече е поставено под въпрос. Според източниците Франция настоява решението да бъде отложено за догодина, докато Германия е искала финализиране до края на 2025 г.

Основният спор е около разпределението на ролите в проекта, по-специално желанието на френския производител Dassault да води програмата за сметка на германския партньор Airbus — позиция, която Берлин смята за неприемлива. Разногласия има и по ключови елементи като т.нар. "боен облак" и безпилотните системи, които са част от концепцията на FCAS.

Допълнително напрежение създават и различните военни нужди на двете държави. Франция търси самолет, способен да носи ядрени бойни глави и да оперира от самолетоносач, докато Германия вече е решила да закупи американски F-35 за задачите по ядреното възпиране на НАТО. По-рано ръководителят на Dassault постави под съмнение бъдещето на проекта, като заяви, че той зависи от готовността на Германия да преосмисли зависимостта си от вноса на американски оръжия. Френското и германското министерство на отбраната засега не коментират.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хеми значи бензин

    4 16 Отговор
    А Радка пиратка искаше да ни набита с европейски Гейпени за сметка на Щатски ф-16. Слаеа на ген.Борисов

    Коментиран от #6, #17

    07:44 17.12.2025

  • 3 Исторически парк

    17 2 Отговор
    Те Китай вече имат 6то тия за 5то се чудят🤣🤣🤣

    07:44 17.12.2025

  • 4 КАЯ КАЛАС

    12 2 Отговор
    Отпаднала парите и за евросамолета.

    07:45 17.12.2025

  • 5 Ццц

    15 2 Отговор
    Няма да ви разрешат и без това. Кой ще купува Ф-ките, ако и Европа си има самолет? Турците не щат, индийците не щат?

    07:45 17.12.2025

  • 6 Военен

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Ей гербав неграмот, Грипен са 30 години по нови от кен еф 16

    07:45 17.12.2025

  • 7 края

    15 3 Отговор
    най смешния съюз е това . Изобщо няма да има 5 поколение европата мизерната. Наглите фирми не могат да си поделят парите за този проект. Ало Китай има в момента 6то поколение 2 самолета разработки .

    07:46 17.12.2025

  • 8 НАКАРАЙТЕ ПАКИСТАНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

    12 1 Отговор
    Те ще ви сглобят набързо един изтребител.

    07:51 17.12.2025

  • 9 Фен

    13 2 Отговор
    Бе тя, Европа,без индустрия остава, вие за изтребители плямпате ..

    Коментиран от #22

    07:58 17.12.2025

  • 10 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Да си сглобят от Лего

    07:59 17.12.2025

  • 11 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Освен ако не правят самолет от пенсионери, няма ресурс

    08:00 17.12.2025

  • 12 ха-ха

    6 2 Отговор
    Докато умуват , руснаците ще са на светлинни години от тия образи !

    08:01 17.12.2025

  • 13 горски

    6 1 Отговор
    Да не се притесняват ,руснаците ще им предоставят насила ....Още малко либерастия и това ще се случи.

    08:03 17.12.2025

  • 14 Ще има и от 6 поколение

    2 3 Отговор
    Това е факт
    А русия ще продължи да атакува със лади и жигули, мото фрези и голф колички

    08:04 17.12.2025

  • 15 Иван

    3 1 Отговор
    Полска К Шикорски не може ли да извърши пробив?

    08:07 17.12.2025

  • 16 Някой

    3 0 Отговор
    Няма пари! Дадоха ги на Украйната да ги разсипе!
    Салвини го каза ясно вчер, ама няма кой да чуе и да си вземе поука - икономиките на страните от ЕС потънаха, след като въведоха санкции срещу Русия.
    Иначе, Европа няма да има нищо скоро. Освен хомогенно африканско население.

    Коментиран от #19

    08:26 17.12.2025

  • 17 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Грипен е шведски и е от 4-то поколение. По-нов от Ф-16. По-евтин и по-лесен за експлоатация, също така.
    Но то трябва да се чете с разбиране един текс - говорят ти за изтребител 5-то поколения. Каквито имат отдавна САЩ и Русия. Китай също си имат. Даже Турция има летящ прототип. Но ЕС няма и няма да има. Защото ЕС е организация на корупционери, а не на държавници. Те могат да крадат и да разбиват, но не могат да градят.

    Коментиран от #23

    08:29 17.12.2025

  • 18 Мъни мъни мъни, животът е пари

    2 0 Отговор
    Парите за разработка,отидоха в укроурсулианците

    08:40 17.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    3 0 Отговор
    ЕС имат 5то поколение самоопределящи се. Поглеждаш и хоп: зелен-хомо, зелен-транс, ама зелен нормален няма.

    08:42 17.12.2025

  • 21 БСТ

    2 0 Отговор
    ЕС загива , кви самолети , изтребители и т.н.

    08:47 17.12.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фен":

    Института Ifo е представил економическа прогноза, която предвещава на Германия 15 год економически застоя или спад. Темпы роста ВВП Германии были пересмотрены в сторону понижения. Эксперт института Тимо Волльмерсхойзер предупреждает, что без структурных реформ и роста численности экономически активного населения, потенциал роста экономики к концу десятилетия может снизиться до нуля, а в 2030-х годах перейти в отрицательную зону.

    Для населения это будет означать стагнацию доходов. Волльмерсхойзер также отметил, что расходы на социальные выплаты становятся «бомбой с часовым механизмом», так как их невозможно будет финансировать на текущем уровне без роста экономики. @banksta

    08:49 17.12.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Само руския самолет 5 поколение участва в бойни действия, само той!!!

    08:51 17.12.2025