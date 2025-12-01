Европа постави нова червена линия в преговорите с Путин. Украйна съобщава за „значителен напредък“

Преговорите за мир в Украйна във Флорида вчера са основна тема на западния и украинския печат тази сутрин, предаде БТА.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че има „добри шансове“ за споразумение за прекратяване на войната след последните преговори на САЩ с Киев, в момент, когато специалният му пратеник се готви да отпътува за последващи разговори с Русия, пише тази сутрин британският в. „Гардиън“.
Часове след „продуктивните“ дискусии във Флорида, американският държавен секретар Марко Рубио обаче заяви, че е нужна „още работа“, а представител от делегацията на Киев окачестви преговорите като „не лесни“.
Дискусиите във Флорида подготвиха почвата за посещението на Стив Уиткоф в Москва, който се очаква да обсъди войната с руския президент Владимир Путин утре, отбеляза „Гардиън“.
Според изданието „Аксиос“ вчерашните преговори са били фокусирани върху това къде да бъде фактическата граница, зад която Русия трябва да се изтегли при мирно споразумение.
Руският президент настоява, че страната му няма да спре войната, докато не получи контрола върху целия регион Донбас в Източна Украйна.
Изданието уточнява, че първият един час от срещата е бил в разширен формат, а след това на масата за преговори са останали по трима представители от двете страни специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и съветникът и зет на Тръмп Джаред Къшнър от американска страна, както и съветникът по националната сигурност Рустем Умеров, началникът на военния щаб ген. Андрий Гнатов и заместник-началникът на военното разузнаване Вадим Скибицки от украинска.
След края на преговорите ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров е провел двустранна среща с Уиткоф, отбелязва изданието.
„Киев индипендънт“ цитира публикация на Умеров в социалните мрежи след края на срещата. По думите му, Киев е постигнал „значителен напредък към постигането на достоен мир и в сближаването на нашите позиции с американската страна“, след „труден, но продуктивен кръг преговори“.
Изданието цитира публикация на Умеров в социалните мрежи, които заяви, че след срещата в частния клуб на Уиткоф „Холандейл Бийч“ в Маями, Киев е постигнал „значителен напредък към постигането на достоен мир и в сближаването на нашите позиции с американската страна“, след „труден, но продуктивен кръг преговори“.
„Ключовите ни цели – сигурност, суверенитет и надежден мир – остават непроменени и се споделят от американската страна“, добавя той.
В. „Ню Йорк таймс“ обръща внимание на липсата в украинската делегация на Андрий Ермак – дясната ръка на президента Володимир Зеленски и началник на кабинета му, който в петък подаде оставка заради разследване на корупция. Ермак беше водещ преговарящ по време на последните преговори с американските представители.
Украинските власти твърдят, че след това динамиката на дискусиите не се е променила фундаментално, въпреки че Ермак имаше централна роля в тях.
Миналата седмица той преговаря за смекчаване на проектопредложението на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната, чиито 28 точки до голяма степен отразяваха руските искания, отбелязва „Ню Йорк таймс“.
С оглед на натиска върху Украйна на бойното поле и от Белия дом, продължаващото участие на Ермак - чийто дом беше претърсен от разследващите в петък - беше възприето от някои украинци като потенциално разсейване в преговорите. Неговата оставка помогна за намаляване на опасенията в Украйна, че Русия или Съединените щати може да използват скандала за присвояване на средства на стойност 100 милиона долара като средство за натиск, за да накарат Киев да направи болезнени отстъпки в преговорите.
Британският в. „Индипендънт“ пише, че Зеленски е благодарил на Тръмп за усилията му за прекратяване на войната в Украйна след вчерашната среща във Флорида.
Украинският президент каза, че ръководителят на делегацията му е „докладвал някои предварителни резултати“ и е нарекъл преговорите „продуктивни“.
Тръмп също изрази оптимизъм, като заяви, че мирните преговори с Русия „вървят добре“.
От друга страна високопоставен европейски представител предупреди в интервю за „Политико“, че опитите на Доналд Тръмп да осигури мир в Украйна не трябва да освобождават Владимир Путин от отговорност за военните престъпления, извършени от руските сили, с което постави нова червена линия пред споразумението.
Еврокомисарят по правосъдие и демокрация Майкъл Макграт каза, че преговарящите трябва да гарантират, че натискът за примирие няма да доведе до избягване на преследване от страна на Русия.
Изказването му отразява широко разпространените опасения в Европа, че първоначалният американски план за сделка включва обещание за „пълна амнистия за действия, извършени по време на войната“, заедно с плановете за реинтегриране на Русия в световната икономика.
Екипът на Тръмп се опитва да реабилитира лидера в Кремъл въпреки международното осъждане на Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 000 украински деца и атаките срещу мирни граждани в Буча, Мариупол и други места.
„Не мисля, че историята ще оцени благосклонно всеки опит да се забравят руските престъпления в Украйна,“ каза Макграт. „Те трябва да бъдат държани отговорни за тези престъпления и това ще бъде подходът на Европейския съюз във всички тези дискусии. Ако го направим, за да позволим безнаказаност за тези престъпления, ще посеем семената на следващия вълна от агресия и следващата инвазия. И вярвам, че това би било историческа грешка с огромни размери“, добави той.
