Европа постави нова червена линия в преговорите с Путин. Украйна съобщава за „значителен напредък“
  Тема: Украйна

1 Декември, 2025 09:17 3 716 214

Високопоставен европейски представител предупреди, че опитите на Доналд Тръмп да осигури мир в Украйна не трябва да освобождават Владимир Путин от отговорност за военните престъпления

Европа постави нова червена линия в преговорите с Путин. Украйна съобщава за „значителен напредък“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите за мир в Украйна във Флорида вчера са основна тема на западния и украинския печат тази сутрин, предаде БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че има „добри шансове“ за споразумение за прекратяване на войната след последните преговори на САЩ с Киев, в момент, когато специалният му пратеник се готви да отпътува за последващи разговори с Русия, пише тази сутрин британският в. „Гардиън“.

Часове след „продуктивните“ дискусии във Флорида, американският държавен секретар Марко Рубио обаче заяви, че е нужна „още работа“, а представител от делегацията на Киев окачестви преговорите като „не лесни“.

Дискусиите във Флорида подготвиха почвата за посещението на Стив Уиткоф в Москва, който се очаква да обсъди войната с руския президент Владимир Путин утре, отбеляза „Гардиън“.

Според изданието „Аксиос“ вчерашните преговори са били фокусирани върху това къде да бъде фактическата граница, зад която Русия трябва да се изтегли при мирно споразумение.

Руският президент настоява, че страната му няма да спре войната, докато не получи контрола върху целия регион Донбас в Източна Украйна.

Изданието уточнява, че първият един час от срещата е бил в разширен формат, а след това на масата за преговори са останали по трима представители от двете страни специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и съветникът и зет на Тръмп Джаред Къшнър от американска страна, както и съветникът по националната сигурност Рустем Умеров, началникът на военния щаб ген. Андрий Гнатов и заместник-началникът на военното разузнаване Вадим Скибицки от украинска.

След края на преговорите ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров е провел двустранна среща с Уиткоф, отбелязва изданието.

„Киев индипендънт“ цитира публикация на Умеров в социалните мрежи след края на срещата. По думите му, Киев е постигнал „значителен напредък към постигането на достоен мир и в сближаването на нашите позиции с американската страна“, след „труден, но продуктивен кръг преговори“.

Изданието цитира публикация на Умеров в социалните мрежи, които заяви, че след срещата в частния клуб на Уиткоф „Холандейл Бийч“ в Маями, Киев е постигнал „значителен напредък към постигането на достоен мир и в сближаването на нашите позиции с американската страна“, след „труден, но продуктивен кръг преговори“.

„Ключовите ни цели – сигурност, суверенитет и надежден мир – остават непроменени и се споделят от американската страна“, добавя той.

В. „Ню Йорк таймс“ обръща внимание на липсата в украинската делегация на Андрий Ермак – дясната ръка на президента Володимир Зеленски и началник на кабинета му, който в петък подаде оставка заради разследване на корупция. Ермак беше водещ преговарящ по време на последните преговори с американските представители.

Украинските власти твърдят, че след това динамиката на дискусиите не се е променила фундаментално, въпреки че Ермак имаше централна роля в тях.

Миналата седмица той преговаря за смекчаване на проектопредложението на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната, чиито 28 точки до голяма степен отразяваха руските искания, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

С оглед на натиска върху Украйна на бойното поле и от Белия дом, продължаващото участие на Ермак - чийто дом беше претърсен от разследващите в петък - беше възприето от някои украинци като потенциално разсейване в преговорите. Неговата оставка помогна за намаляване на опасенията в Украйна, че Русия или Съединените щати може да използват скандала за присвояване на средства на стойност 100 милиона долара като средство за натиск, за да накарат Киев да направи болезнени отстъпки в преговорите.

Британският в. „Индипендънт“ пише, че Зеленски е благодарил на Тръмп за усилията му за прекратяване на войната в Украйна след вчерашната среща във Флорида.

Украинският президент каза, че ръководителят на делегацията му е „докладвал някои предварителни резултати“ и е нарекъл преговорите „продуктивни“.

Тръмп също изрази оптимизъм, като заяви, че мирните преговори с Русия „вървят добре“.

От друга страна високопоставен европейски представител предупреди в интервю за „Политико“, че опитите на Доналд Тръмп да осигури мир в Украйна не трябва да освобождават Владимир Путин от отговорност за военните престъпления, извършени от руските сили, с което постави нова червена линия пред споразумението.

Еврокомисарят по правосъдие и демокрация Майкъл Макграт каза, че преговарящите трябва да гарантират, че натискът за примирие няма да доведе до избягване на преследване от страна на Русия.

Изказването му отразява широко разпространените опасения в Европа, че първоначалният американски план за сделка включва обещание за „пълна амнистия за действия, извършени по време на войната“, заедно с плановете за реинтегриране на Русия в световната икономика.

Екипът на Тръмп се опитва да реабилитира лидера в Кремъл въпреки международното осъждане на Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 000 украински деца и атаките срещу мирни граждани в Буча, Мариупол и други места.

„Не мисля, че историята ще оцени благосклонно всеки опит да се забравят руските престъпления в Украйна,“ каза Макграт. „Те трябва да бъдат държани отговорни за тези престъпления и това ще бъде подходът на Европейския съюз във всички тези дискусии. Ако го направим, за да позволим безнаказаност за тези престъпления, ще посеем семената на следващия вълна от агресия и следващата инвазия. И вярвам, че това би било историческа грешка с огромни размери“, добави той.


  • 1 ПОКРОВСК и КУПЯНСК

    17 119 Отговор
    Новите гробници на пълчищата путинови

    Коментиран от #155

    09:19 01.12.2025

  • 2 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    16 124 Отговор
    Като комуниста Милошевич

    Коментиран от #7, #21

    09:20 01.12.2025

  • 3 ,,Европа постави..."?!

    139 16 Отговор
    Нищо не може да ,,постави Европа"...!
    Поставят Путин и Тръмп!
    Това е!

    Коментиран от #6, #8

    09:20 01.12.2025

  • 4 оня с коня

    84 16 Отговор
    на снимката ще видите властелина на света, император ПУТИН !

    Коментиран от #15, #53

    09:21 01.12.2025

  • 5 ха-ха

    108 9 Отговор
    Урките отидоха в Щатите и ги приеха като несретници - в барове , голф игрище и т.н . Сами си правете изводите за урките .....

    Коментиран от #19, #166

    09:21 01.12.2025

  • 6 Хсхахс

    102 9 Отговор

    До коментар #3 от ",,Европа постави..."?!":

    Ей ся. Гледай. Марчето застъпи на смяна и пак ще громи Русия. За сетен път ще я победи :)) :))

    09:21 01.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    94 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    ОТ КОГО Е ОБЯВЯН?

    бай дончо му постла червено килимче ако си забравил!

    ако някоя генеколожка никому не известна го я обявила се счита за маловажно обавление

    ас и вас съм ви обявил за терориррст

    Коментиран от #16

    09:22 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзън-дзън

    101 9 Отговор
    Да напомня на дуещите се пуяци, че няма случай в човешката история, при който победилата страна да плаща репарации на победената и да бъде съдена от победените за военните си престъпления.
    Нещата стоят така в нормалния свят.
    В света на розовите понита е обратното, но на кого му пука за това?

    Коментиран от #66

    09:22 01.12.2025

  • 10 Вашето мнение

    64 5 Отговор
    Напредък на фронта, напредък, колко да е напредък щом укроделегацията е служела за носене на стиковете на голфигрището. Нито евюжинжирляка нито украинците някой ще ги пита как ще свърши войната.

    09:23 01.12.2025

  • 11 СТАНЕТЕ ПРАВИ

    55 10 Отговор
    царя на всички царе негово виличество ПУТИН !

    Коментиран от #24

    09:23 01.12.2025

  • 12 Хоризонт

    45 4 Отговор
    Кажете го на Палестинците!

    09:23 01.12.2025

  • 13 гръмовержецът

    53 5 Отговор
    Зеленият да мисли накъде ще отлита (ако оживее ), че няма карти за нищо друго !

    Коментиран от #18

    09:23 01.12.2025

  • 14 оня с коня

    78 10 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    7. Разви образователна, здравна, спортна система.
    8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец

    Коментиран от #54, #131, #204

    09:23 01.12.2025

  • 15 КГБ шофьорчето

    10 56 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Да напомня срещу Украйна Путин да мъчи вече четвърта година...

    Коментиран от #17, #30, #154

    09:24 01.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Той не се мъчи

    50 4 Отговор

    До коментар #15 от "КГБ шофьорчето":

    Мъчи бандерите.

    Коментиран от #22

    09:24 01.12.2025

  • 18 Зеленски е велик

    7 54 Отговор

    До коментар #13 от "гръмовержецът":

    Избива путинисти като за последно и не му дреме

    Коментиран от #23, #149

    09:25 01.12.2025

  • 19 ха-ха -ха

    41 5 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Това е наистина голямо унижение , но и показателно колко са жалки украинците .

    09:25 01.12.2025

  • 20 НЕКА ДА ПОМИСЛИМ.............

    49 5 Отговор
    ............ДАЛИ НЯКОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ .....ЧЕРВЕНИТЕ ЛИНИЙКИ НА ЕВРОПА🤦‍♀️🤣............?

    Коментиран от #29

    09:25 01.12.2025

  • 21 Виж сега

    46 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    А Натаняху с нобелова награда за мир!

    Коментиран от #25

    09:26 01.12.2025

  • 22 Кошмара на Путин

    8 46 Отговор

    До коментар #17 от "Той не се мъчи":

    Над 1,2 милиона избити руснаци в Украйна....жива мъка

    Коментиран от #28, #49

    09:26 01.12.2025

  • 23 село мое ,

    36 2 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски е велик":

    Ти си си така по рождение , или си на някакви субстанции от сутринта ?!

    09:26 01.12.2025

  • 24 КГБ шофьорчето

    8 35 Отговор

    До коментар #11 от "СТАНЕТЕ ПРАВИ":

    Пак са окака в Украйна....

    09:26 01.12.2025

  • 25 Стига бе

    6 43 Отговор

    До коментар #21 от "Виж сега":

    Говорим за Путин....обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК. Натаняху в други коментари

    Коментиран от #152

    09:28 01.12.2025

  • 26 Иван Иванов

    32 4 Отговор
    АЛО, ФАКТИТЕ, ДОКОГА ЩЕ БЪЛВАТЕ ФАЛШИВИ НОВИНИ, КОЕТО СИ ЧИСТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.

    09:28 01.12.2025

  • 27 Оръжие на Тръмп

    6 32 Отговор
    Избива руснаци...Путин са ръкува с Тръмп....трепача на руснаци

    Коментиран от #153

    09:28 01.12.2025

  • 28 Българка

    37 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кошмара на Путин":

    Мдаа бе.
    1000у/30р. Съотношение 1:33 в полза на руснаците.

    Коментиран от #31

    09:29 01.12.2025

  • 29 Я пъ тоа

    5 30 Отговор

    До коментар #20 от "НЕКА ДА ПОМИСЛИМ.............":

    Интересува се и още как....оръжие на ЕВРОПА избива путинисти като за последно

    Коментиран от #34

    09:30 01.12.2025

  • 30 селски ,

    27 4 Отговор

    До коментар #15 от "КГБ шофьорчето":

    С тая гладка мозъчна гънка и ти се мъчиш цял живот , но по-лошото е , че тормозиш с тъпотиите си и другите около теб ...И той тръгнал мнения да дава ...

    Коментиран от #33

    09:30 01.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БАРС

    25 7 Отговор
    БРАВО НА ПУТИН !ВРЪТКА СИ ГИ НА КУ.ТИЯ ВСИЧКИТЕ ДЕТО НАПРАВИХА ТАЯ ВОЙНА ,КАКТО СИ ИСКА.

    Коментиран от #36, #42

    09:31 01.12.2025

  • 33 Що бе

    4 16 Отговор

    До коментар #30 от "селски ,":

    Пречи ли ти нещо което мнение....

    Коментиран от #39

    09:31 01.12.2025

  • 34 ха-ха

    30 6 Отговор

    До коментар #29 от "Я пъ тоа":

    Е , да , де , ама Русия е непокътната , а укрията вече е на изчезване барабар със солдатите на зеля ! Понял ?!

    Коментиран от #41

    09:32 01.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Я пъ тоа

    5 24 Отговор

    До коментар #32 от "БАРС":

    И Путин го врътката в Украйна....с над 1,2 милиона избити руснаци

    09:32 01.12.2025

  • 37 В па знам,

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "Я па тая":

    само Ачо-вците така ги копат.

    09:33 01.12.2025

  • 38 Ролан

    11 26 Отговор
    Тия простотии ги четем години наред...ама керванът си върви😆

    Коментиран от #47, #72

    09:33 01.12.2025

  • 39 селски ,

    8 20 Отговор

    До коментар #33 от "Що бе":

    В реалността такива като теб ги подминава като товарна гара ! Щраус , мамин , сладък ...

    Коментиран от #46

    09:33 01.12.2025

  • 40 Читател

    27 18 Отговор
    Майкъл Макграт е абсолютно прав.

    Всеки замесен в агресията срещу Украйна ще бъде санкциониран и задържан за да бъде съден за престъплението си.

    Коментиран от #44

    09:33 01.12.2025

  • 41 Стига бе

    6 25 Отговор

    До коментар #34 от "ха-ха":

    Горят складове и рафинерии в...РУСИЯ. И над 1,2 милиона мужици фира....иначе Украйна се бори доста ефективно срещу Путин.

    Коментиран от #50, #157

    09:34 01.12.2025

  • 42 Кобзон

    5 13 Отговор

    До коментар #32 от "БАРС":

    Добре ги врътка.

    09:34 01.12.2025

  • 43 катран

    27 7 Отговор
    Европа не може да поставя условия...когато в поза партер....САЩ дърпат конците, а марионетките на сорос изпълняват заповедите...Факти са такива каквито са...ЗАЩО украйнска делегация ще ходи и коленичи пред Тръмп ? ако европа има глас.....Урсули само правят вятър на устата..Европа в световна политиката ЕДНО НИЩО...капут..

    Коментиран от #51, #61

    09:35 01.12.2025

  • 44 Стига бе

    14 1 Отговор

    До коментар #40 от "Читател":

    Надай се моме на здрав к.....

    09:35 01.12.2025

  • 45 име

    24 5 Отговор
    На бандерите напредъка е 5 стъпки назад, една напред! И без доказателства, само пускат фишеци. Ако пуснат някое видео, то ще е старо, от началото на есента.

    Коментиран от #52

    09:35 01.12.2025

  • 46 Мен не ме мисли

    8 21 Отговор

    До коментар #39 от "селски ,":

    Путинистите в Украйна не ги подминават...избиват ги като плъхове.

    09:36 01.12.2025

  • 47 Катуна искаш да

    17 18 Отговор

    До коментар #38 от "Ролан":

    кажеш? Много хиляди рашисти се върнаха с него в чували.

    09:36 01.12.2025

  • 48 Розова линия

    11 18 Отговор
    с червена панделка поставя. Докато Зелена Хайверия се връща в средновековието и крепостните селяни ще плащат лихви по заеми и репарации в продължение на няколко поколения.

    09:37 01.12.2025

  • 49 Димитринчо

    9 9 Отговор

    До коментар #22 от "Кошмара на Путин":

    Повечко са.

    09:37 01.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Европа не я мисли

    7 19 Отговор

    До коментар #43 от "катран":

    Тя избива руснаците чрез оръжието си....лее се руска кръв...в ЕС е тихо и мирно....

    Коментиран от #56, #142, #212

    09:37 01.12.2025

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 17 Отговор

    До коментар #45 от "име":

    Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #80

    09:38 01.12.2025

  • 53 Оня с коня

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    да си стои под коня

    09:38 01.12.2025

  • 54 БАРС

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    ПРАВ СИ!НО РАША НЕ ПОМАГАЛА НЕ САМО НА БЪЛГАРИЯ КАКТО Т НА ВСИЧКИ МЛАВЯНСКИ НАРОДИ.СРАМНОЕ ТАКА ДА СЕ ДЪРЖАТ ПОЛИТИЦИ Е НИ ПРОТИВ РАША.ТАЯ НАДЕЖДА ИЕЗАЙЛОВА ЧЕСТО ВЗЕХА ДА Я ПОКАЗВАТ ТЯ АКО НЕ БЕШЕ РАША ЩЕШЕ ДА СЕ КАЗВА ВЕЧЕ НЕЖДА

    09:39 01.12.2025

  • 55 Я пъ тоа

    6 18 Отговор

    До коментар #50 от "дрънзи":

    Затова ли путинягата моли за 600 000 украинска армия....само.

    Коментиран от #57

    09:39 01.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    5 16 Отговор
    Май ша последва пътя на КОМУНИСТА Милошевич

    09:40 01.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 нафта

    6 15 Отговор

    До коментар #43 от "катран":

    Европейци не умират в окопите.Руснаци умират.

    09:41 01.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Замислен

    17 6 Отговор
    Защо така от дни няма дежурните бравурни статии за успехите на украинските воини?Май край Покровск,Купянск и Гуляй поле всичко свърши?

    Коментиран от #69

    09:43 01.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЕВРОПЕЙСКА

    4 13 Отговор
    Руснаците гинат в окопите, европейците по плажовете и ски курортите....

    09:44 01.12.2025

  • 66 Факти

    5 17 Отговор

    До коментар #9 от "Дзън-дзън":

    Тогава защо копейките ревете за Палестина? Израел я побеждава вече 7 пъти. Израел победи всичките си съседи, които й помагаха - Египет, Йордан, Сирия и Ливан. Направо ги направи за смях. Защо копейките не приложите същата логика, с която подкрепяте Русия и не подкрепите Израел? А, да, защото Израел са със САЩ и вие трябва да сте срещу тях. Изпържени мозъци, неспособни на логическа мисъл и без капка морал.

    09:44 01.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Я пъ тоа

    5 12 Отговор

    До коментар #64 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Сега бият и изнасилват путинистите и още повече ги трепат

    09:45 01.12.2025

  • 69 Точен

    7 11 Отговор

    До коментар #63 от "Замислен":

    Край Купянск и Покровск умряха 100 000 орки за няма и година.

    09:46 01.12.2025

  • 70 Украинската делегация

    16 4 Отговор
    у приета в голф игрище, а не в държавна сграда на Щатите.
    Това доказва отношението на Щатите.
    Не ги бръснат за слива

    Коментиран от #73

    09:46 01.12.2025

  • 71 ЕС е богат

    5 12 Отговор
    Живее си живота и се чуди на простотията на руснаците, дето гинат в Украйна.

    09:47 01.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 При тия жеги във Флорида..

    3 12 Отговор

    До коментар #70 от "Украинската делегация":

    Къде да ги приемат бре.....

    Коментиран от #76

    09:48 01.12.2025

  • 74 Дали Европа ще постави

    12 4 Отговор
    Червена или пембена линия, никой не се съобразява с нея.

    Коментиран от #77

    09:48 01.12.2025

  • 75 Ъъъъъъъъъъъъ

    0 7 Отговор

    До коментар #59 от "селски ,":

    Ъъъъъуъъъъъъъ

    09:49 01.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Важно е

    4 10 Отговор

    До коментар #74 от "Дали Европа ще постави":

    Европа да избива путинисти....червените линии да за...другарите.

    Коментиран от #82

    09:50 01.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Клепар, днес кой месец се пада от санкциите, дето щяха да сринат руската икономика за три месеца?

    Благодаря за отговора!

    09:51 01.12.2025

  • 81 така, така

    12 5 Отговор
    Жалък е тоя хленч на европейците. Тя историята си знае работата. Може да се напомни на смешниците, че историята няма да е благосклонна да се забравят и украинските военнопрестъпления в Донбас, в Курск и в Луганск.
    Нелепия евроелит се пъне да показва, че не е в състояние да гледа обективно на нещата - няма начин да избяга от двойния стандарт. Нещо, с което искат или не, ама ще останат в историята.

    Ако не друго, но именно историята е показала, че правилата се пишат от победителя. Никой не се интересува от мнението на европейците, загубилите нямат думата.

    Коментиран от #85, #87, #89

    09:51 01.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 4 Отговор
    Европа може само да постави червен килим на Путин.....

    09:52 01.12.2025

  • 84 Простотиите на Мария НЕ ги чета!

    15 4 Отговор
    Путин Категорично и Ясно заяви:
    Нови Мински споразумения НЯМА да има!

    Коментиран от #88

    09:53 01.12.2025

  • 85 Стига бе

    5 11 Отговор

    До коментар #81 от "така, така":

    Що преди 2914г бе тихо и спокойно в Донбас...после дойдоха паравоенните на...Путин.

    Коментиран от #92, #113

    09:53 01.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Европейци не умират

    6 9 Отговор

    До коментар #81 от "така, така":

    Руснаци умират 4 години от натовско оръжие.

    09:54 01.12.2025

  • 88 Путинистче идиотче

    4 12 Отговор

    До коментар #84 от "Простотиите на Мария НЕ ги чета!":

    Путине, подписвай някакви споразумения че в Украйна ни избиват като плъхове

    09:54 01.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Механик

    14 3 Отговор
    Чета и се чудя до кога и до колко е възможно да се живее в халюцинации?
    На Путин нищо не може да му кажете. Точно като на Нетаняху.
    Не го ли разбирате това или просто живеете е НЕпаралелна система??

    Коментиран от #146

    09:55 01.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #85 от "Стига бе":

    Беше спокойно и тихо с АТО .Авиация и артилерия срещу Донбас и избиване на 14 000 цивилни и 500 деца.
    Изгорени живи на 2.май 2914 г.40 души и един българин Инжинер.
    Марш на фронта за тор

    Коментиран от #94, #100

    09:57 01.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Изпражнението гайтанджиева

    3 11 Отговор

    До коментар #92 от "Ха ХаХа":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #99

    09:58 01.12.2025

  • 95 Европеец

    7 2 Отговор
    "Европа постави нова червена линия"

    Струва ми се че урсилиците поставят поредната кафява линия а не червена. Ех как им се иска войната да продължи да последния украинец че направиха добри пари от нея.

    Коментиран от #103

    09:59 01.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха ХаХа

    6 2 Отговор
    От Тиквата на шебека Умеров една казарма може да яде 2 седмици чорба

    09:59 01.12.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ъхъ ъхъ

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Простак 110%

    10:00 01.12.2025

  • 100 Говоря ти

    3 8 Отговор

    До коментар #92 от "Ха ХаХа":

    За преди 2014г....после дойдоха паравоенните на Путин ...и патакламата стана....

    Коментиран от #106, #110

    10:01 01.12.2025

  • 101 В В.П.

    5 3 Отговор
    Цялата СВО е на руска земя.Истинската покрайнина Нее пипната ...Лвов и иванофранкивск..

    Коментиран от #105

    10:01 01.12.2025

  • 102 Антитрол

    6 3 Отговор

    До коментар #89 от "Пак аз":

    "Абе що се не изметеш към руската кочина?"

    Как пък едно козяче от тези които защитават зеления наркоман не се записа доброволец във ВСУ а само по цял ден громят Путин добре скрити зад компютрите.

    10:02 01.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 стоян георгиев

    3 6 Отговор
    Няма как да има мир без поражение на путлер на фронта.всичко това са пълни глупости.сближаване на позиции ...стига бе!дайте ракети ма Украйна помогнете и финансово и военно .позициите са сближени още.от началото на руското нападение.

    Коментиран от #108, #111, #114

    10:03 01.12.2025

  • 105 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #101 от "В В.П.":

    Излиза че Путин сам си пали...земята.

    10:03 01.12.2025

  • 106 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Говоря ти":

    Ще дойдат разбира се, няма да оставят милиони руснаци да бъдат унижава и избивани от престъпната Кийифска банда.
    Това не е България да остави българите в Македония да ги бият и уволняват.
    А за българите в Гърция и погърчването им гък не се казва

    Коментиран от #112

    10:04 01.12.2025

  • 107 Добре че

    4 3 Отговор
    Не е имало ЕС по време на Освобождението....тогава със сигурност ЕС щеше да осъди русия че е откъснала България от османската империя ....така де и тогава е имало непредизвикана агресия и тогава е имало освобождение на българите а сега на руснаците които украинците започнаха да подтискат

    10:04 01.12.2025

  • 108 име

    5 1 Отговор

    До коментар #104 от "стоян георгиев":

    Деске, ма, колко пъти да ти казвам, пиши кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем!

    10:05 01.12.2025

  • 109 България е НАТО.

    3 5 Отговор
    И БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива путинисти..
    .мир трупаме дебели пачки....

    10:05 01.12.2025

  • 110 Учуден

    5 3 Отговор

    До коментар #100 от "Говоря ти":

    "после дойдоха паравоенните на Путин"

    Обаче се получил амнезия че преди да дойдат "паравоенните на Путин" господарите ти организираха кървав преврат и назначиха неонацистка хунта на власт като смъкнаха законния президент на Украйна. Защо така ви наляга колективна амнезия.

    Пък "паравоенните на Путин" и в Одеса ли бяха че хунтата ги пали живи.

    Коментиран от #115, #116, #175

    10:05 01.12.2025

  • 111 Колко още да помагат

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "стоян георгиев":

    На тази банда крадци и престъпници?

    10:06 01.12.2025

  • 112 Преди 2014 г....в Донбас

    3 4 Отговор

    До коментар #106 от "Ха ХаХа":

    Никой никого не избиваше....хората със смесени бракове си живееха мирно....и дойдоха ПАРАВОЕННИТЕ НА ПУТИН...и войната почна....

    Коментиран от #117

    10:07 01.12.2025

  • 113 така, така

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "Стига бе":

    Само дето президента на 0срайната, дошъл на власт точно през 2014 с фамозния преврат (говоря за онова недоразумение Порошенко, дето днес никой дори от украинците не понася) се беше изцепил с програмна реч - "Русофилите няма да вземат пенция, нашите деца ще бъдат в училищата, а техните (руските), ще се крият в мазетата."
    Путин даже твърде много чакаше, преди да се намеси. Късата памет е симптом.
    Всички знаем, че има държави, които да са заличили 0срайната много по-рано, ако такова отношение има към техни граждани или етнически групи.

    Коментиран от #119, #121

    10:08 01.12.2025

  • 114 Антитрол

    1 5 Отговор

    До коментар #104 от "стоян георгиев":

    "Няма как да има мир без поражение на путлер на фронта"

    Ами стоенчо мамин стягай мешката и заминавай на фронта да "поразяваш Путин" - то поражение на фронта няма да стане ако се криеш зад компютъра и го громиш от там - трябва някой да спре Путин а всички козячета се крият като мишоци в дупките си.

    Коментиран от #118, #126

    10:09 01.12.2025

  • 115 Тоа път.....

    3 4 Отговор

    До коментар #110 от "Учуден":

    МАЙДАНА помете ПРОРУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ Янукович....народа на Украйна не иска да е под ботуша на Кремъл....кво лошо има....

    10:09 01.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Преди 2014 г....в Донбас":

    "и дойдоха ПАРАВОЕННИТЕ НА ПУТИН...и войната почна...."

    Хайде бе още един получил от колективната козяшка амнезия - преди "ПАРАВОЕННИТЕ НА ПУТИН" не дойдоха ли едни кравари да организират кървав преврат и да свалят законния президент на Украйна - или това не съответства на пропагандата.

    Коментиран от #124, #129

    10:12 01.12.2025

  • 118 Пепи Волгата

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Антитрол":

    Аз на фронта не отивам!Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #130

    10:12 01.12.2025

  • 119 Стига бе....

    2 3 Отговор

    До коментар #113 от "така, така":

    Говоренето е едно, действията друго...ПУТИН не можа да преживее че изгониха позорно неговото протеже Янукович и Украйна се ориентира към ЕС и НАТО...Майдана Путин не можа да спре, щото бе безсилен да го стори.

    Коментиран от #134, #135

    10:12 01.12.2025

  • 120 Преговорите могат да попадат в категория

    5 1 Отговор
    "твърде трудни за разрешаване". Напредъкът в мирните преговори между Украйна и Съединените щати се предполага, че може да бъде спрян следващата седмица когато специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обсъди нов мирен план с Русия. Според експерта по отбрана и сигурност Майкъл Кларк, адаптираната версия на 19-точковия мирен план, обсъден днес между САЩ и Украйна, ще се върне към оригиналната 28-точкова версия след срещата на Уиткоф с руснаците. Това е заявено в анализа на Sky News. Както отбелязва Кларк, "руснаците няма да отстъпят от исканията си", и според него Уиткоф няма достатъчно твърдост, за да принуди Русия да промени позицията си. Според него Русия продължава стриктно да държи ситуацията под контрол и американците не могат да ги изтласкат от исканията им. Това може да доведе до факта, че или Украйна подписва споразумението, или преговорите попадат в категорията "твърде трудни за разрешаване", заключи Кларк. Той също прегледа ситуацията на бойното поле, отбелязвайки, че руснаците се опитват да демонстрират победата си, докато Украйна се опитва да докаже, че няма да загуби.

    10:14 01.12.2025

  • 121 Пак аз

    2 4 Отговор

    До коментар #113 от "така, така":

    Що се не изметеш към руската ко4ина?

    10:14 01.12.2025

  • 122 Весел Патиланец

    3 4 Отговор
    Абе да подготвят нормалните вати да плащат - 400-500 млрд$ ще покрият щетите на донецк и луганск. Джуджето да се приготви за Гага ;-)
    Да не се притеснява там няма смъртно наказание, но ако го изпуснат за тези пари ще лети!

    10:14 01.12.2025

  • 123 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Име":

    Не върви ли козяшката пропаганда - хващам ви в лъжи.

    Коментиран от #127

    10:14 01.12.2025

  • 124 Ами що путин

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Антитрол":

    Не прати Захарова и Соловьов на Майдана, да защитят Янукович.....

    10:15 01.12.2025

  • 125 да е ясно

    5 1 Отговор
    ЕС винаги поставя крайно неприемливи устройства, за да саботиравсякакъв мир ида продължи войната. Това е заветната муцел - война до последния гражданин на Европа - първо Украйна, послеРУмъния иБългария, после Прибалтика и т.н. А нашите политици им съдействат.Чета вчера как поредния шушляк и мекере, продало си задника на други държави / а иначе беше глава на службите у нас/ да обяснява, че Русия е враг и трябва да се бием срещу нея. Да му е ясно и да си набие в кратуната следното. Българинът ще се бие срещу Русия само ако тя ни нападне вероломно и безпричинно. Да се бие за кефа на някакви психопати като Урсули, Каласи или за кефа на ЕС и НАТО, а още по-малко за крадените милиарди и златни тоалетни на украинските крадци, фашисти и бългороубийци – няма как да стане. НЯМА. По-скоро ще се бие на страната на Русия. Даже някой българи чакат с нетърпение такъв момент, та да ни отърват от поредните натресени ни господари. Макар че това е прекалено, защото Левски казва, че „всеки освободител е поробител”, съм сигурен че почти цяла България в омразата си към сегашната политическа измет и нейните ментори, ще го направи. Да не говорим, че същите вече ни вкараха във война с Русия без никаква причина, и самата Русия има моралното право да се защити в случая. Защото българското управление направи страната ни агресор, включвайки се в тази война срещу Русия без те да са ни нападнали или провокирали.

    Коментиран от #128, #143

    10:15 01.12.2025

  • 126 Копейкотрошач

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Антитрол":

    Тук сме за такива като теб...

    10:15 01.12.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Никой няма да се бие.

    3 4 Отговор

    До коментар #125 от "да е ясно":

    Пращаме оръжие да избива рашисти.Което не е малко.

    Коментиран от #148

    10:17 01.12.2025

  • 129 Кво общо

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Антитрол":

    Имаше Путин с Украйна по времето на Майдана, че нещо не са разбра....

    10:17 01.12.2025

  • 130 глупаците, избрали еврото

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Пепи Волгата":

    Еврото значи точно това. Щом си избрал еврото - утре те пращат на фронта - иначе няма евро, няма заплата, няма живот. Искаш евро - ето ти война. Друг избор нямаш.

    10:17 01.12.2025

  • 131 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Леле, колко си зле. Българите сме били с българско самосъзнание, говорили сме на български език и сме запазили българските си традиции и обичаи и след 5 века турско робство. Нещо повече - Българската екзархия, включваща градове и села с предимно българско население, е била над 200 000 кв.км. с излаз на Бяло море. Има я на карти от Османската империя. Има документи, описващи всички населени места, които обхваща, с точен брой на населението по етноси. България с "освобождението" се свива на 64 000 кв.км. - над три пъти по-малко. Ние се съединяваме сами. Само Англия ни помага, защото ние тогава сме срещу Русия. Интересно защо само 7 години след "освобождението" България е била срещу Русия. Дали тогава българите не са били наясно, че Руската империя е дошла у нас за да ни анексира? Англия притиска султана да не ни нападне. Русия вади офицерите си от армията ни и насъсква своя съюзник Сърбия срещу нас. След като ги бием и се съединяваме къса дипломатически отношения с България за 10 години. Когато паднахме под руско робство веднага ни махната две букви от азбуката, защото руснаците не ги ползват. После ни пренаписаха историята и започнаха да учат децата на руски лъжи, които се въртят до ден днешен. Ти си жертва на 80 години руски лъжи и пропаганда. Русия ни сдъвка и ни изплю с режим на тока, празни магазини, държавен фалит и мораториум на плащанията по външния дълг. Русия създаде комунистическата ни мафия, която още ни управлява. До ден днешен корупцията, с коя

    10:17 01.12.2025

  • 132 Велинград

    3 2 Отговор
    В 99% от случаите границите се променят само със сила.
    Историята неизменно показва, че победителите диктуват условията на всеки мир. Украйна и препиканата коалиция на "желаещите" никак не изглеждат като победители. А "желаещите" са само подкупните политици - социологията показва ясно, че те ни набутаха в тази коалиция без подкрепа от суверена - както направиха с НАТО и Еврозоната.

    10:17 01.12.2025

  • 133 Демократ

    3 3 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #138

    10:18 01.12.2025

  • 134 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Стига бе....":

    "Майдана Путин не можа да спре, щото бе безсилен да го стори"

    Ами интересно ми е защо тогава ревете сега - значи господарите ви са били силни и са го направили а сега Путин е силен и го отменя. Значи правото е на по-силния - какво се пените тогава.

    Коментиран от #144

    10:18 01.12.2025

  • 135 така, така

    4 2 Отговор

    До коментар #119 от "Стига бе....":

    Абе то се видя колко е безсилен Путин. Руснаците са на масата, докато европейците са в менюто.

    Коментиран от #150

    10:18 01.12.2025

  • 136 Обективно

    3 2 Отговор
    Европейци просите си шамарите.

    Коментиран от #140

    10:19 01.12.2025

  • 137 ЕС го има

    3 5 Отговор
    Той е жизнен, мирен, богат....дава оръжия за избиване на путинисти. Така требе....кой беше казал...като не щеш мира, на ти секира

    Коментиран от #145

    10:19 01.12.2025

  • 138 Евроджендърче

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Демократ":

    Ааа не съм съгласен - изконна демократична ценност са еднополовите бракове

    Коментиран от #141

    10:20 01.12.2025

  • 139 604

    0 3 Отговор
    Тия съ ептен изкукуригъли....май че приключи таъ сага я в берлин я в париж..

    10:20 01.12.2025

  • 140 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #136 от "Обективно":

    Направо отнася шамарите от ЕС.

    10:20 01.12.2025

  • 141 Синчето на Соловьов

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Евроджендърче":

    Не говори така за нас.....

    10:21 01.12.2025

  • 142 Терореро

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Европа не я мисли":

    Коледните празненства наближават, вече имаше достатъчно терористични атаки, засега предимно от ислямисти. Но вече нещата много се промениха.

    10:21 01.12.2025

  • 143 да се чете и помни

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "да е ясно":

    Ако ще и свръх главоломно да ни напада не само Русия или сащ или Турция, нормалния българин няма да се бие за някаква територия, независимо , как се каза тя, защото живота е основното и най-ценно нещо , което човек притежава, а дали ще си под Руски натискт, американски такъв няма никакво значение, винаги ще сме си зависими. АЗ НИКОГА НЯМА ДА СЕ бия за някаква си средновековна идеология или територия, и всики дето ще бъдеме довечера пред Ларгото смятат така, да се чете и помни.

    Коментиран от #164

    10:21 01.12.2025

  • 144 бебето

    2 3 Отговор

    До коментар #134 от "Учуден":

    силният не се крие 4 години в бункери.

    Коментиран от #151, #162

    10:22 01.12.2025

  • 145 Антитрол

    0 2 Отговор

    До коментар #137 от "ЕС го има":

    "богат"

    Ха ха ха толкова е богат ЕС че няма пари да даде на Украйна и опряха до активите на "бедна" Русия. Представяш ли си някой да стопира толкова милиарди от "богатия" ЕС - че той го пиши утанул.

    10:22 01.12.2025

  • 146 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    Разликата между Путин и Нетаняху е това, че на Путин му избиват народа и му съсипват икономиката, а Нетаняху не търпи никакви загуби. Путин е лузър, а Нетаняху си върши работата.

    10:23 01.12.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 в заблуда си

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Никой няма да се бие.":

    То така и украинците си мислеха - че само ще въздържат Русия и няма да се бибят. Виж сега - няколко милиона жертви, за които на Запад официално казват, че са най-добрата им инвестиция. Щом ти искаш да си такава инвестиция на Урсула и ЕС - твой си проблем. А само оръжие не става - трябват хора, а хора в Украйна вече няма.
    Ес вече има готов план за инфраструктура, пътища, бази, логистика за война с Русия, който естествено обхваща и България. А какво мислиш, че Русия ще гледа тази инфраструктура, насочена срещу нея и ще се радвали? Не, директно ще я почне с ракети, както с Украйна. И тогава искаш - не искаш - отиваш на война.

    Коментиран от #171

    10:23 01.12.2025

  • 149 Краси Стоянов

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски е велик":

    Капитулацията на Украйна не е просто военен акт!
    Тя е урок по илюзии.
    Америка диктува, Европа философства, Русия сваля завесата.

    Коментиран от #158

    10:24 01.12.2025

  • 150 Прав си

    2 3 Отговор

    До коментар #135 от "така, така":

    ЕС трепе путинисти....маса на ЕС му не требе, а оръжия.

    Коментиран от #161, #174

    10:24 01.12.2025

  • 151 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "бебето":

    Крие се наркомана в бункер в Иваново Вознесенск за 1,5 млн.долара

    10:24 01.12.2025

  • 152 Гомез

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Стига бе":

    Наистина е отвратително да се гледа, как се опитват да подържат пожара на една ЗАГУБЕНА вече война и кауза - още стотици хиляди безмислени жертви и месеци страдания за цивилните, само и само да се отложи НЕИЗБЕЖНИЯТ трибунал и ликвидиране на наркоманизираната марионетка в Киев.

    10:24 01.12.2025

  • 153 Еленко

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Оръжие на Тръмп":

    Англичаните са основният виновник , за войната в Украйна-колкото и на някой полирани мозъци да не им се иска да е така.
    И сега, ББС прави репортаж, който да "обясни" на народонаселението, че видиш ли , украинците не искат мирният план.Същата тази медия се прослави с уникални лъжи и интерпретации на речта на Тръмп.
    А кой беше казал - Ще се бием до последният укреаинец?

    10:24 01.12.2025

  • 154 Вертоломей първи

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "КГБ шофьорчето":

    В Европа не се провали дипломацията, а политическата зависимост. Вместо да се води разумен разговор с Русия, няколко „ястребови държави“ решиха да диктуват дневния ред, под звуците на .....сещай се !
    Резултатът: унищожени градове, много смърт и омраза, милиони бежанци и Европа, която сега плаща цената за собствената си слепота.
    САЩ и Европа имат пряка роля в преврата в Киев през 2014 г..
    А Меркел още преди това си призна, че Минските споразумения не са били за мир, а за „купуване на време“, за да се въоръжи Украйна.
    И сега, три години и половина по-късно, всички се чудят „защо Путин нападна“.
    А може би по-добрият въпрос е:
    Кой всъщност саботира мира, преди дори войната да започне?
    И за ВСИЧКО ТОВА е виновна или голяма част от вината има тази УРСУЛА. Това достатъчно ли ти е малък човек ?

    10:25 01.12.2025

  • 155 Те всъщност се оказа,

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ПОКРОВСК и КУПЯНСК":

    че нямали никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #163, #165

    10:25 01.12.2025

  • 156 Ъъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор
    Ми да потърсят сметка на Израел и САЩ и после да търсят сметка на Русия.
    САЩ убиха 500 000 деца в Ирак, а Израел убиха детски хиляди в Палестина.

    10:25 01.12.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЕВРОПЕЙСКА

    3 1 Отговор

    До коментар #149 от "Краси Стоянов":

    Пък нека Европа си философства, а Русия да сваля каквото си ще

    10:25 01.12.2025

  • 159 Орфей

    5 2 Отговор
    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    10:26 01.12.2025

  • 160 батьо

    6 2 Отговор
    Зеленски е загубил адекватно светоусещане и дори вярва, че може да победи със сила, въпреки очевидното превъзходство на Русия. Най-тъжното е, че западните лидери също са податливи на това, те не са готови да се изправят пред истината и да приемат поражението.

    10:26 01.12.2025

  • 161 Трепе ЕС дръжки

    4 2 Отговор

    До коментар #150 от "Прав си":

    Снощи Искендер М удари възлов склад за западни БПЛА ведно с френските офицери инструктори.5 часа са се чували взривове

    Коментиран от #167

    10:26 01.12.2025

  • 162 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "бебето":

    "силният не се крие 4 години в бункери"

    Така е зеления не е излизал от бункера в Украйна - даже и на бункера няма доверие че му направиха такъв във Полша. Пък Путин и в САЩ ходи даже (Аляска) - зеления дали ще посмее да отиде при "враговете" в Техеран например.

    10:27 01.12.2025

  • 163 Там умряха 100 000 орки

    2 3 Отговор

    До коментар #155 от "Те всъщност се оказа,":

    Тези орки са вече без стратегическо значение.

    10:27 01.12.2025

  • 164 въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "да се чете и помни":

    Е как така "всички довечера, които са на Ларгото, няма да се бибят". Та там лично Глишев, Бимбалов и други държат речи и настояват веднага да водим война срещу Русия. Ти с тях ли си? Това ли искаш?

    Коментиран от #188

    10:27 01.12.2025

  • 165 ПОКРОВСК и КУПЯНСК

    1 3 Отговор

    До коментар #155 от "Те всъщност се оказа,":

    Имат голямо стратегическо значение за масовото загробване на руснаци...

    Коментиран от #169

    10:27 01.12.2025

  • 166 Инна

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Депутатът от Върховната рада Дмитрук отбеляза в своя Telegram канал, че преговорите между Киев и Вашингтон се провеждат извън правителствените сгради. Според депутата, по този начин САЩ показват на Украйна реалното състояние на нещата и отношението на Тръмп към легитимността на Зеленски.
    Депутатът смята, че преговарящият екип на Украйна няма легитимен статут за участие в официални събития от това ниво.

    10:28 01.12.2025

  • 167 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "Трепе ЕС дръжки":

    Че кой изби над 1,2 милиона путинисти.....

    10:28 01.12.2025

  • 168 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Ама кииф с краварите ли воюват та с тях да водят преговори???? Сбърканяци тотални. Редно е да изядат един ядрен заряд у кииф за отрезвяване на побърканяците от запада. Тези само от як бой разбират

    10:29 01.12.2025

  • 169 Глупак

    2 2 Отговор

    До коментар #165 от "ПОКРОВСК и КУПЯНСК":

    Тези градове са адът за скапаните бандери.
    Руснаците ги трепят като кърлежи

    Коментиран от #176

    10:29 01.12.2025

  • 170 000

    0 2 Отговор
    Лондон
    Сити
    Инвестиции във ВПК
    Дестабилизация на европа
    Геополитическо влияние на Англия

    10:29 01.12.2025

  • 171 Пацифист

    4 1 Отговор

    До коментар #148 от "в заблуда си":

    напротив не искаш и не отиваш на война, представи си с автомат и пълнители и знаещ че ще умреш, към кого ще бъде насочено дулото, аз бих го обърнал назад, насилствено не става мой човек, трябва морал и идеология, такава тука липства, не ни сравнявай с украинците те са подготвяни през последните 30 г да мразят всико руско, еее при нас не е така.

    10:29 01.12.2025

  • 172 Майдана в украйна

    2 4 Отговор
    Доживотния кошмар на Путин....

    Коментиран от #177, #183

    10:29 01.12.2025

  • 173 Преди руснаците бяха крепостни.

    2 4 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #194

    10:30 01.12.2025

  • 174 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #150 от "Прав си":

    "маса на ЕС му не требе, а оръжия"

    Ама тези оръжия струват пари а нито едно козяче до сега не е заделило поне по една заплата в помощ на зеления или на урсулиците - хайде дайте пример и не се стискайте.

    10:30 01.12.2025

  • 175 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Учуден":

    Я кажи как се организират стотици хиляди украинци да протестират денонощно в продължение на три месеца в люта зима? Янукович спечели изборите с обещание за членство в ЕС. После направи обратен завой, скъса приетия от парламента договор с ЕС и подписа такъв с Русия. Янукович излъга украинците, подмени вота им и те излязоха на улицата. Това се нарича демокрация - най-големият кошмар на всеки диктатор, какъвто е Путин. Затова той окупира Крим, създаде сепаратисткото движение в Донбас и подпали конфликта там, а после нападна тотално Украйна. Путин го е страх, че демокрацията може да прескочи от Киев в Москва. Путин го е страх от народа, затова убива по хиляда руснака на ден.

    Коментиран от #180

    10:30 01.12.2025

  • 176 За кой е ад

    2 2 Отговор

    До коментар #169 от "Глупак":

    Не се знае, щом Путин половин година са мъчи с Покровск и Купянск...

    Коментиран от #182, #184

    10:31 01.12.2025

  • 177 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Майдана в украйна":

    През оная работа му е на Путин.
    Той гледа как скоро ФБР ще обезглави наркомана

    10:31 01.12.2025

  • 178 Основните есенни учения

    1 0 Отговор
    "Frosty Winds 2025", провеждащи се в момента от Военноморските сили, ще бъдат в Южна Финландия, Архипелагско море и устието на Финския залив от 24 ноември до 4 декември 2025 г. Освен флота, в международните военноморски учения ще участват войски и кораби на армията, военновъздушните сили, логистичното звено на въоръжените сили и граничната охрана на Финландия. Планирано е ветерани от Въоръжените сили на Украйна, които са преминали през войната, ще обучават германски офицери. Бундесверът иска да интегрира украинския боен опит в системата за обучение на своите офицери и подофицери.

    10:32 01.12.2025

  • 179 Това с а глупости, защото всички

    1 2 Отговор
    които четем редовно форума на Факти бг знаем, че няма как да е истина това, понеже Путин умрятри пъти, още когато долара стана 200 рубли и Русия свърши ракетите и се разпадна два месеца след налагането на санкциите от Байдън.

    Коментиран от #186

    10:32 01.12.2025

  • 180 Прав си

    3 2 Отговор

    До коментар #175 от "Факти":

    Ама примирите комунистически мозъци на путинистите не го признават....

    Коментиран от #187, #191

    10:32 01.12.2025

  • 181 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    Накратко:

    1. Разбирателство между Вашингтон и Лондон не е постигнато. Киев не приема условията на САЩ. Войната продължава с пълна сила.

    2. Следващият след Ермак, когото Вашингтон може да "отстрела", за да постигне целите си може да е самият просрочен от Киев.

    3. Руснаците влязоха в Гуляйполе, Константиновка и Северск. Личното ми мнение е, че преди руснаците да освободят Харковска, Днепропетровска, Николаевска и Одеска области, огънят не трябва да спира.

    Коментиран от #190, #202

    10:32 01.12.2025

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #172 от "Майдана в украйна":

    "Доживотния кошмар на Путин...."

    Е чак пък доживотен - той Майдана ще бъде поправен най скоро време- нали вече няма пушечно месо за фронта колкото и да ги ловят по улиците на Украйна.

    10:33 01.12.2025

  • 184 Те всъщност се оказа, че и бездруго

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "За кой е ад":

    нямали никакво стратегическо значение.

    10:33 01.12.2025

  • 185 Ха ха

    3 2 Отговор
    Смешници! С една дума : Принуждават Русия да стигне до полската граница! А за престъпленията си ще бъдат съдени единствено укронацистите!

    Коментиран от #189

    10:33 01.12.2025

  • 186 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #179 от "Това с а глупости, защото всички":

    Путин може да умира колкото пъти си иска...негова работа...Важно е оръжие на ЕС да избива руснаците.

    10:34 01.12.2025

  • 187 Идиот

    2 1 Отговор

    До коментар #180 от "Прав си":

    Комунистическите мозъци са в Ню Йорк

    Коментиран от #193

    10:34 01.12.2025

  • 188 да се чете и помни

    2 4 Отговор

    До коментар #164 от "въпрос":

    Аз съм хибрид:
    1. Против украинския фашиски режим, но не против обикновенните хора там;
    2. Никога няма да се бия за България, а какво остава за Украйна ?!"
    3. За еврото, но след задължителен реферндум на който ще гласувам с ДА;
    4. Против голямото Д и малкото б;
    5. Против всякакви военни разходи и увеличение парите на военните, по-скоро съм за разпускане на армията:
    6. Пълен рестар на системата след Велко Народно събрание;
    7. Против бюджета за 2026, където ние трудещите се ще изхранваме над 500к ненужна администарция.

    Коментиран от #210

    10:35 01.12.2025

  • 189 Стига бе

    3 2 Отговор

    До коментар #185 от "Ха ха":

    Путин за четири години стигна до ...Покровск....за толкова време Хитлер стигна от Берлин до Москва....

    Коментиран от #195

    10:35 01.12.2025

  • 190 Геро

    2 2 Отговор

    До коментар #181 от "az СВО Победа 80":

    Мнението на ута-йка като теб е без значение.

    10:35 01.12.2025

  • 191 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #180 от "Прав си":

    "комунистически мозъци на путинистите"

    Дай да се разберем - комунистическите мозъци не са путинисти а евроатлантици - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС (или пък родителите му че минаха 36 години).

    Коментиран от #197

    10:36 01.12.2025

  • 192 Два руски танкера

    3 0 Отговор
    МИНУС

    Коментиран от #201

    10:36 01.12.2025

  • 193 Де да бяха

    2 1 Отговор

    До коментар #187 от "Идиот":

    Комунисти в Ню Йорк.....евала на такъв комунизъм

    Коментиран от #200

    10:37 01.12.2025

  • 194 Роби сме ние

    1 2 Отговор

    До коментар #173 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    Американците нахлува в Оризаре и робите по очи на земята.
    Ние издържаме 5 техни бази и сме абсолютни роби

    10:37 01.12.2025

  • 195 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #189 от "Стига бе":

    "за толкова време Хитлер стигна от Берлин до Москва...."

    Ха ха ха за толкова време стигна от Берлин до Москва и пак до Берлин след като изяде боя - що не кажеш пък за колко време превзе Париж.

    Коментиран от #199

    10:39 01.12.2025

  • 196 Копейки разотивайте се.

    4 0 Отговор
    Файда от вас няма.България е в НАТО, ЕС, Шенген и в еврозоната.

    10:39 01.12.2025

  • 197 Ами какви да бъдат

    2 0 Отговор

    До коментар #191 от "Запознат":

    Като в БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ САМО БКП....другите партии бяха забранени а членовете им избити или пратени в лагерите на смъртта...комунизъм, реален....преди 36 години.

    10:39 01.12.2025

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Ти кажи за Путин...

    1 2 Отговор

    До коментар #195 от "Антитрол":

    Кога ша превземе Украйна....че нещо тридневното СВО са точи четвърта година.....иначе Путин е пале, спрямо Хитлер....

    Коментиран от #207

    10:41 01.12.2025

  • 200 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #193 от "Де да бяха":

    "евала на такъв комунизъм"

    Да бе евала на такива дето си нападат която си искат държава и я ограбват - ама пък пращат редовни грантове за да я хвалите нали та за това "евала".

    10:41 01.12.2025

  • 201 Целият

    1 2 Отговор

    До коментар #192 от "Два руски танкера":

    Укрофлот аут

    10:41 01.12.2025

  • 202 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    1 1 Отговор

    До коментар #181 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Мммм?Тебе питам.

    10:42 01.12.2025

  • 203 Това си е мой проблем....

    2 0 Отговор

    До коментар #198 от "Орк":

    Пиша каквото си искам и не ми дреме от никой...

    10:42 01.12.2025

  • 204 Ей човече...

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Не си наред с главата ве ейййй...

    10:43 01.12.2025

  • 205 Баба

    1 0 Отговор
    Щом като Украйна го казва , значе е.............."вярно".

    10:43 01.12.2025

  • 206 Оръжие на Тръмп

    1 2 Отговор
    Избива руснаци. Путин са РЪКУВА с Тръмп....убиеца на руснаци....

    10:44 01.12.2025

  • 207 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #199 от "Ти кажи за Путин...":

    "Кога ша превземе Украйна....че нещо тридневното СВО са точи четвърта година"

    Ти бързаш ли за някъде - може да е 4-та година но цялото НАТО е на колене и молят за мир - аз не съм чул до сега от Кремъл да са предложили някакъв мирен план за разлика от господарите ти - този е поне 10-тия под ред.

    Коментиран от #209, #211

    10:44 01.12.2025

  • 208 А где

    2 0 Отговор
    МОЧАТА?

    10:44 01.12.2025

  • 209 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #207 от "Антитрол":

    Значи,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    10:45 01.12.2025

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Натовско оръжие

    0 1 Отговор

    До коментар #207 от "Антитрол":

    Избива РУСНАЦИТЕ.....НАТО не е на колене а трепе путинисти, лее руска кръв, громи руски рафинерии и складове с оръжия....в НАТО се живее тихо и мирно....ако не знаеш.

    10:47 01.12.2025

  • 212 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Европа не я мисли":

    мирно, мирно с тези гладни Урсулинок и Каи недей дьрпа дявола за опашката. Те и в Укр. така мислеха и затова палиха и убиваха ама каква стана - пукнаха гума на голям завой. Експериментите не са никак за предпочитане стигат ни скьпите газ и бензин и претрепаната икономика!!

    Коментиран от #214

    10:47 01.12.2025

  • 213 Оръжие на Тръмп

    0 0 Отговор
    Избива путинисти.....Путин са ръкува със своя палач....

    10:48 01.12.2025

  • 214 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #212 от "А бе":

    Важно е че не се избиване както Русия и Украйна....тва да са ни ЕВРОПЕЙСКИТЕ проблеми....

    10:49 01.12.2025