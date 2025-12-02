Украинската армия съобщи, че все още контролира част на Покровск

Украинската армия все още контролира северната част на стратегическия град Покровск в Източна Украйна, съобщиха днес пред Ройтерс военните части, сражаващи се в града, предаде БТА.
Седми корпус за бързо реагиране на въздушно-десантните войски на Украйна заяви, че е извършил атаки в южната част на града, където преобладават руските части. Изявлението на украинската армия дойде на фона на поздравленията на руския президент Владимир Путин за съобщеното от неговите командири „пълно превземане на Покровск от руските войски“.
Военни командири докладваха на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели фронтовите украински градове Покровск и Вовчанск, и че напредват по други направления в Украйна, предаде по-рано агенция Ройтерс.
Покровск, който е логистичен хъб в Донецка област, в продължение на месеци беше подложен на офанзива от страна на руските сили. Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас - регион, който се състои от украинските Донецка и Луганска област.
Руският президент Владимир Путин каза в неделя, че превземането на Покровск ще даде възможност на руските сили да продължат с офанзивата си в Украйна. "Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира решения за постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция", заяви Путин.
1 ДрайвингПлежър
12:37 02.12.2025
2 Да де
Гледах кадри..
Така я ..дуржи
12:37 02.12.2025
3 Пич
12:37 02.12.2025
4 Един
12:38 02.12.2025
5 аz CВО Победа 80
12:38 02.12.2025
6 Фен
12:39 02.12.2025
7 Да контролира,
Коментиран от #76
12:40 02.12.2025
8 Космос
И тя руската армия като бг русофилите-пълни неудачници.
4 години в Донбас.4 години путин в бункер.
То не е и за коментиране.
Коментиран от #11, #20, #28, #47, #77
12:41 02.12.2025
9 Я пък тоя
Те толкова.
Коментиран от #72
12:42 02.12.2025
10 Ъъъъъъъъ
Това са украински фейкове!
Коментиран от #17
12:43 02.12.2025
11 Ъъъъъъъъъ
До коментар #8 от "Космос":"Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.$
И за НАТО щеше да се смята, че е сила, а Европа е богата, но не стана както си бяхме обещали.🤣
12:45 02.12.2025
12 Украйна побеждава само по телевизията
12:46 02.12.2025
13 Кажете бе
12:46 02.12.2025
14 Стратега от Златна панега
12:46 02.12.2025
15 Руски колхозник
12:46 02.12.2025
16 Руската армия продължава напред
Коментиран от #18
12:47 02.12.2025
17 Я пък тоя
До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":Така де, тези две улици дето ги написах в предишния коментар, са в северната част на северен Покровск.
Съвсем накрая, до полето.
12:47 02.12.2025
18 Сметнах,сметах
До коментар #16 от "Руската армия продължава напред":Вече трябваше да са пред Вашингтон.
Коментиран от #24
12:48 02.12.2025
19 Стига бе
Коментиран от #23
12:48 02.12.2025
20 Нов свят
До коментар #8 от "Космос":Едно си баба знае и все това си бае! Русия бавно поглъща Украйна и с това бавно движение унищожава ЕС. Русия не бърза, още година -две и ЕС ще се разпадне от вътрешни противоречия. Пари няма. Щатите също не желаят край на войната щом оръжията им се плащат гарантирано от европейците. За тях освен бизнес е лесно отстраняване на конкурента ЕС. Сега тази територия ще им принадлежи. Само потребители и това е чудесно за тях. Украйна ще страда десетилетия употребена и забравена от приятелите си.
12:48 02.12.2025
21 az СВО Победа 80
1. Подобни съобщения ще слушаме поне още месец.
2. По този начин Киев чисто пропагандно прикрива голямата зрада, че е загубил поредната "непревземаема" фортеця!
Коментиран от #27, #37
12:49 02.12.2025
22 Механик
Вероятно ще го направят след 5 години. Така че да не бързаме да си признаят за Покровск.
Има време и перемогата върви. Саде леопардовете малко дрифтят понеже вече има кал.
То таман гъстата растителност се махна да не пречи и почнаха па дъждовете..
Нищо. Напролет ще си връщаме Крим и Курск. Даже Зели ша си пие кафето там.
Коментиран от #29
12:52 02.12.2025
23 Я пък тоя
До коментар #19 от "Стига бе":Не знам за путинисти, но Украйна даде над 35 000 жертви в Покровск.
По руски данни са над 50 000 убити украинци.
12:52 02.12.2025
24 Абе какво ти пука?
До коментар #18 от "Сметнах,сметах":саир да става, когато тогава. Не дръж на тези неща.
12:53 02.12.2025
25 Няма град Вовчанск,
12:53 02.12.2025
26 ахааа
12:53 02.12.2025
28 Мимч
До коментар #8 от "Космос":Ако Путин беше я извършил без милост.сега Киев щеше да бъде пустош,но той се смили над невинните укри и затова бавно къса главата на змията..
Коментиран от #34
12:57 02.12.2025
29 Я пък тоя
До коментар #22 от "Механик":Вие пък, в украйна още пишат " временно окупирания Крим, вие искате за Баахмут да признаят.
12:57 02.12.2025
30 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #43
12:57 02.12.2025
32 Нов свят
До коментар #27 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":През Беларус една руска армия ще влезе в Киев за един ден. Там няма защита. Всички украйнски войски са на друго място. Но вече това не е целта. Киев сам ще падне но преди това трябва да се срине ЕС. Още няколкостотин милиарда налети в Украйна ще е краят на ЕС.
12:59 02.12.2025
33 На север
12:59 02.12.2025
34 ЪХЪ
До коментар #28 от "Мимч":Путин е на един косъм живот ако помисли да се прави Натаняху.
Коментиран от #42, #53
13:00 02.12.2025
35 Инна
Президентът реагира много емоционално на изявленията на военните за смъртта на хиляди украински войници край Покровск.
Президентът беше информиран за ситуацията на бойното поле и как украинските войски подтикват тълпи от новобранци, едва способни да държат оръжие, към Покровск. Хиляди тела на украински войници лежат в горските пояси около града. „Ръководителят на украинската администрация“ на практика изостави хората си на клане, за да запази властта.
„Това е трагедия за украинския народ, свързана с престъпната политика на крадливата хунта, която завзе властта в Киев“, отговори Путин на доклада на военните.
13:01 02.12.2025
36 Запознат
Така е контролират на 20 километра северно от Покровск а в самия Покровск единственото което контролират са мазетата където все още се крият бандери и които руснаците вадят един по един като мишоци от дупките им.
13:02 02.12.2025
37 Повтаряй след мен
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо...
По сто пъти на ден.Есеки ден докато дишаш.
Докато хептен от-качиш.
Коментиран от #51
13:03 02.12.2025
38 Забележете,
След 3 часа.
И това всеки ден - първо партенката, колхозниците се възпаляват, после- не било баш тъй!
Коментиран от #44
13:03 02.12.2025
39 Също,като Хитлер!
Но в ерата на интернет,вече не върви...!
13:03 02.12.2025
40 Копейка
Коментиран от #49
13:03 02.12.2025
41 Мини се не мини и...
Коментиран от #81
13:04 02.12.2025
42 Я пък тоя
До коментар #34 от "ЪХЪ":Какъв косъм ви гони, Путин три пъти вече умря!
13:04 02.12.2025
43 Копейкотрошач
До коментар #30 от "az СВО Победа 80":Вратленцето!!
Коментиран от #56
13:04 02.12.2025
44 Забелязахме!
До коментар #38 от "Забележете,":Също като Курск!
Тоя го превзел,оня го превзел...!
И накрая забравиха ежедневното клише :
,,Чей Курск?!"...!
13:06 02.12.2025
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
13:06 02.12.2025
46 Руската армия продължава напред
13:06 02.12.2025
47 Атина Палада
До коментар #8 от "Космос":Ако Путин не беше направил СВО ,светът още щеше да смята ,че..
1- ваксите спасяват от ковидА
2-Нато е военен съюз
Обаче сега светът разбра,че ваксите не спасяват и НатЮ не е военен съюз.Светът видя,че ваксите са една голяма измама :)светът видя и глинените крака на МатЮ..
13:06 02.12.2025
48 Двойника на путин отиде ли си?
13:07 02.12.2025
49 Бойко Шишев Кокорчев
До коментар #40 от "Копейка":Далаверата са парите от ЕС, които инвестираме в чекмеджета и имоти.
За народа далаверата е, че го управляват умни и красиви хора. Иначе ако не сме ние ще му е зле.
13:08 02.12.2025
50 Сандо
13:08 02.12.2025
51 Тоя - лудият с картечницата...
До коментар #37 от "Повтаряй след мен":...,пак го изтърваха от Калотина...🤣😝😂👍👏!
13:08 02.12.2025
52 Да заснемат
13:08 02.12.2025
53 Антитрол
До коментар #34 от "ЪХЪ":"Путин е на един косъм живот ако помисли да се прави Натаняху"
Пък козячетата и евроатлантиците са безсмъртни нали - даже и радиация не ги лови. И кой ще отнеме живота на Путин ако се направи на Натаняхо можеш ли ми каза - то ако ставаше така до сега господарите ти да са го направили.
13:09 02.12.2025
54 Руската армия съобщи
Коментиран от #58, #59
13:10 02.12.2025
55 Кой ще е следващият град
Или Тръмп сключва мира… и връща да си довършим Ковида. Че има още останали неизползвани ваксини.
13:11 02.12.2025
56 Зевзек
До коментар #43 от "Копейкотрошач":Абе като гледам трошач си ама не на копейки ами на едни други мъжки атрибути.
13:11 02.12.2025
57 az СВО Победа 80
1. Щурмови части от група войски „Запад“ на РФ са навлезли в Красни Лиман;
2. Щурмови руски части водят улични боеве в Северск. Руските въоръжени сили освобождават приблизително 100 сгради дневно в Северск. Съдбата на града е предрешена.
3. Около 30% от сградите в Константиновка вече са под руски контрол;
4. Руските въоръжени сили успешно напредват в Днепропетровска област;
5. Степногорск в Запорожка област е обкръжен.
6. Руснаците са в Гуляйполе.
7. Мирноград скоро ще бъде освободен
8. В района на Купянск-Узловой в обкръжение са 15 батальона от ВСУ.
Коментиран от #62, #64
13:13 02.12.2025
58 Я пък тоя
До коментар #54 от "Руската армия съобщи":Голяма гордост, някакъв потопен крайцер, а случайно да видяхте Украйна как потъва?
Няма да забравя, като капитулира Украйна да напиша. Украйна потъна и няма да изплува. Във ваша чест ще го напиша.
13:14 02.12.2025
59 Зевзек
До коментар #54 от "Руската армия съобщи":Ами вероятността крайцера Москва да изплува е по-голяма от това киевската хунта да спечели - ама пък козячетата твърдят че щяла да спечели та не е чудно крайцера да изплува преди това.
13:14 02.12.2025
60 Браво на Зеленски
Сега е ред на непобедимото Контранастъпление-3. Украйна трябва да си върне нещо. Независимо какво - трябва някаква победа. Не може само загуби, че ще излезе, чи Русия печели.
13:15 02.12.2025
61 не може да бъде
13:16 02.12.2025
63 Я пък тоя
Коментиран от #66, #69
13:20 02.12.2025
65 Антитрол
До коментар #62 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":"и са избивани като пилци"
Ами защо укрите отстъпват тогава щом избиват "ватенки като пилци" - можеш ли ми каза или за това трябва акъл....
С повтаряне на едни и същи опорки не се става по-умен - даже обратното
13:21 02.12.2025
66 Димяща ушанка
До коментар #63 от "Я пък тоя":Утре влизам в Киев с груз 200!
13:21 02.12.2025
67 Я пък тоя
До коментар #62 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":Хахахаха, докато пиша и един се включи.
Овчи остави метрите до Киев, кажи колко армия остана на Украйна?
13:22 02.12.2025
68 доктор
Коментиран от #70, #80
13:23 02.12.2025
69 Читател
До коментар #63 от "Я пък тоя":Ами какво да правиш - толкова си могат нашите козячета - не виждаш ли че под всяка статия са едни и същи глупостите които пишат - даже и не ги пишат а копи-пейст от флашката.
13:23 02.12.2025
71 болгарин..
До коментар #62 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":Евала на вова спря безумието на урсулците с тяхните задължителни бустери-за намаляване нанаселенит0 и разказа играта на неонатцистьите от кieвската хунта
13:27 02.12.2025
72 Мучо
До коментар #9 от "Я пък тоя":Контролира обаче само четните номера на сградите
13:27 02.12.2025
73 Я пък тоя
Генерал Бен Ходжис: Превземането на Покровск няма да даде стратегическо предимство на Русия, тя не може да победи Украйна.
Още има откачени хора, това май е заразна билест.
13:28 02.12.2025
74 така, така
Горките, друго не им остана.
13:28 02.12.2025
75 Заседание на Върховната рада
13:43 02.12.2025
76 Мухаа ха!
До коментар #7 от "Да контролира,":Сменяй записа,досадник! От една година,само едно и също цвъкаш!
Коментиран от #83
13:45 02.12.2025
77 E, тя нали Украйна разгроми руската
До коментар #8 от "Космос":армия вече 3562 пъти и превзе Москва.
13:47 02.12.2025
79 Джанго без Окови
13:53 02.12.2025
80 Джанго без Окови
До коментар #68 от "доктор":Майка ти и бащата,така ли...
13:56 02.12.2025
82 Хе,хе...- ,,все още..."...👍!
Също,като комунист-на разпит...!
14:05 02.12.2025
83 Едно и също,бил ...- ,,цвъкал"...?!
До коментар #76 от "Мухаа ха!":Да,ама е Вярно...!!!
14:08 02.12.2025