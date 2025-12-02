Украинската армия все още контролира северната част на стратегическия град Покровск в Източна Украйна, съобщиха днес пред Ройтерс военните части, сражаващи се в града, предаде БТА.

Седми корпус за бързо реагиране на въздушно-десантните войски на Украйна заяви, че е извършил атаки в южната част на града, където преобладават руските части. Изявлението на украинската армия дойде на фона на поздравленията на руския президент Владимир Путин за съобщеното от неговите командири „пълно превземане на Покровск от руските войски“.

Военни командири докладваха на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели фронтовите украински градове Покровск и Вовчанск, и че напредват по други направления в Украйна, предаде по-рано агенция Ройтерс.

Покровск, който е логистичен хъб в Донецка област, в продължение на месеци беше подложен на офанзива от страна на руските сили. Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас - регион, който се състои от украинските Донецка и Луганска област.

Руският президент Владимир Путин каза в неделя, че превземането на Покровск ще даде възможност на руските сили да продължат с офанзивата си в Украйна. "Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира решения за постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция", заяви Путин.