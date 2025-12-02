Новини
Украинската армия съобщи, че все още контролира част на Покровск
  Тема: Украйна

Украинската армия съобщи, че все още контролира част на Покровск

2 Декември, 2025 12:35 1 493 83

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • донбас

По-рано днес бе съобщено, че военни командири са докладвали на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели Покровск

Украинската армия съобщи, че все още контролира част на Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украинската армия все още контролира северната част на стратегическия град Покровск в Източна Украйна, съобщиха днес пред Ройтерс военните части, сражаващи се в града, предаде БТА.

Седми корпус за бързо реагиране на въздушно-десантните войски на Украйна заяви, че е извършил атаки в южната част на града, където преобладават руските части. Изявлението на украинската армия дойде на фона на поздравленията на руския президент Владимир Путин за съобщеното от неговите командири „пълно превземане на Покровск от руските войски“.

Военни командири докладваха на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели фронтовите украински градове Покровск и Вовчанск, и че напредват по други направления в Украйна, предаде по-рано агенция Ройтерс.

Покровск, който е логистичен хъб в Донецка област, в продължение на месеци беше подложен на офанзива от страна на руските сили. Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас - регион, който се състои от украинските Донецка и Луганска област.

Руският президент Владимир Путин каза в неделя, че превземането на Покровск ще даде възможност на руските сили да продължат с офанзивата си в Украйна. "Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира решения за постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция", заяви Путин.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    61 7 Отговор
    Коя част? Гробищната ли?

    12:37 02.12.2025

  • 2 Да де

    44 4 Отговор
    Барикадира я с телата на убитите украинци
    Гледах кадри..
    Така я ..дуржи

    12:37 02.12.2025

  • 3 Пич

    42 4 Отговор
    Маани я тая клоунска армия !!! Откъде знам ли - клоун им е президент !!!

    12:37 02.12.2025

  • 4 Един

    44 5 Отговор
    Направо целия го контролират...аман от тея глупости.

    12:38 02.12.2025

  • 5 аz CВО Победа 80

    6 12 Отговор
    Още ми кърпят здника след срещата с двама турски тираджии.

    12:38 02.12.2025

  • 6 Фен

    36 5 Отговор
    Тоя идиот Зе, нали не е украинец, няма да миряса, докато не ги избие всичките.

    12:39 02.12.2025

  • 7 Да контролира,

    32 4 Отговор
    ама в бели чували са там присъстващите укри в КрасноармейскПокровск/. Така и за Авдеевка и Бахмут писахте седмици наред ама накрая се оказаха без стратегическо значение,та и тук тъй ша стане.

    Коментиран от #76

    12:40 02.12.2025

  • 8 Космос

    9 45 Отговор
    Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.
    И тя руската армия като бг русофилите-пълни неудачници.
    4 години в Донбас.4 години путин в бункер.
    То не е и за коментиране.

    Коментиран от #11, #20, #28, #47, #77

    12:41 02.12.2025

  • 9 Я пък тоя

    9 11 Отговор
    Украйна още контролира улица Невського и източната част на ул. Кошового.
    Те толкова.

    Коментиран от #72

    12:42 02.12.2025

  • 10 Ъъъъъъъъ

    21 4 Отговор
    "Украинската армия все още контролира северната част на стратегическия град Покровск..."

    Това са украински фейкове!

    Коментиран от #17

    12:43 02.12.2025

  • 11 Ъъъъъъъъъ

    30 2 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    "Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.$

    И за НАТО щеше да се смята, че е сила, а Европа е богата, но не стана както си бяхме обещали.🤣

    12:45 02.12.2025

  • 12 Украйна побеждава само по телевизията

    28 2 Отговор
    и по някои новинарски сайтове. Стотици хиляди украински войници сега биват покосявани от артилерия и дронове на ФАБ и гният по полетата. Това е Украинската реалност.

    12:46 02.12.2025

  • 13 Кажете бе

    16 1 Отговор
    Каква част 1% или по-малко

    12:46 02.12.2025

  • 14 Стратега от Златна панега

    12 1 Отговор
    То пък един контрол, не ми го хвалете, хахахаха

    12:46 02.12.2025

  • 15 Руски колхозник

    22 2 Отговор
    Контролират пътният знак за Киев.

    12:46 02.12.2025

  • 16 Руската армия продължава напред

    20 2 Отговор
    Руските войски са поели контрола над Зелени Хай и Добропиля в Запорожка област, се съобщава от Руското министерство на отбраната.

    Коментиран от #18

    12:47 02.12.2025

  • 17 Я пък тоя

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":

    Така де, тези две улици дето ги написах в предишния коментар, са в северната част на северен Покровск.
    Съвсем накрая, до полето.

    12:47 02.12.2025

  • 18 Сметнах,сметах

    5 17 Отговор

    До коментар #16 от "Руската армия продължава напред":

    Вече трябваше да са пред Вашингтон.

    Коментиран от #24

    12:48 02.12.2025

  • 19 Стига бе

    6 19 Отговор
    Путин смята че Покровск е превзет.....до обет...после масово избиване на путинисти, както да сега.

    Коментиран от #23

    12:48 02.12.2025

  • 20 Нов свят

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    Едно си баба знае и все това си бае! Русия бавно поглъща Украйна и с това бавно движение унищожава ЕС. Русия не бърза, още година -две и ЕС ще се разпадне от вътрешни противоречия. Пари няма. Щатите също не желаят край на войната щом оръжията им се плащат гарантирано от европейците. За тях освен бизнес е лесно отстраняване на конкурента ЕС. Сега тази територия ще им принадлежи. Само потребители и това е чудесно за тях. Украйна ще страда десетилетия употребена и забравена от приятелите си.

    12:48 02.12.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    21 3 Отговор
    Накратко:

    1. Подобни съобщения ще слушаме поне още месец.

    2. По този начин Киев чисто пропагандно прикрива голямата зрада, че е загубил поредната "непревземаема" фортеця!

    Коментиран от #27, #37

    12:49 02.12.2025

  • 22 Механик

    17 4 Отговор
    В същност укрите дори и за Бахмут още не са си признали, че са го изгубили окончтелно.
    Вероятно ще го направят след 5 години. Така че да не бързаме да си признаят за Покровск.
    Има време и перемогата върви. Саде леопардовете малко дрифтят понеже вече има кал.
    То таман гъстата растителност се махна да не пречи и почнаха па дъждовете..
    Нищо. Напролет ще си връщаме Крим и Курск. Даже Зели ша си пие кафето там.

    Коментиран от #29

    12:52 02.12.2025

  • 23 Я пък тоя

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Стига бе":

    Не знам за путинисти, но Украйна даде над 35 000 жертви в Покровск.
    По руски данни са над 50 000 убити украинци.

    12:52 02.12.2025

  • 24 Абе какво ти пука?

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сметнах,сметах":

    саир да става, когато тогава. Не дръж на тези неща.

    12:53 02.12.2025

  • 25 Няма град Вовчанск,

    12 2 Отговор
    а е Волчанск,стига с тези изкелифищени имена дето си ги измисляте.

    12:53 02.12.2025

  • 26 ахааа

    7 2 Отговор
    контролира единствено един кенеф че са ...............до шия

    12:53 02.12.2025

  • 28 Мимч

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    Ако Путин беше я извършил без милост.сега Киев щеше да бъде пустош,но той се смили над невинните укри и затова бавно къса главата на змията..

    Коментиран от #34

    12:57 02.12.2025

  • 29 Я пък тоя

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Вие пък, в украйна още пишат " временно окупирания Крим, вие искате за Баахмут да признаят.

    12:57 02.12.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Нещо ми се губи "Стоян Георгиев"≈ "Пъстър свят" по темата?!?!?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    12:57 02.12.2025

  • 32 Нов свят

    15 1 Отговор

    До коментар #27 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    През Беларус една руска армия ще влезе в Киев за един ден. Там няма защита. Всички украйнски войски са на друго място. Но вече това не е целта. Киев сам ще падне но преди това трябва да се срине ЕС. Още няколкостотин милиарда налети в Украйна ще е краят на ЕС.

    12:59 02.12.2025

  • 33 На север

    10 1 Отговор
    от Покровск има гробища и автосервизи.

    12:59 02.12.2025

  • 34 ЪХЪ

    3 12 Отговор

    До коментар #28 от "Мимч":

    Путин е на един косъм живот ако помисли да се прави Натаняху.

    Коментиран от #42, #53

    13:00 02.12.2025

  • 35 Инна

    14 2 Отговор
    Руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на специалните операции и получи военни доклади.

    Президентът реагира много емоционално на изявленията на военните за смъртта на хиляди украински войници край Покровск.
    Президентът беше информиран за ситуацията на бойното поле и как украинските войски подтикват тълпи от новобранци, едва способни да държат оръжие, към Покровск. Хиляди тела на украински войници лежат в горските пояси около града. „Ръководителят на украинската администрация“ на практика изостави хората си на клане, за да запази властта.

    „Това е трагедия за украинския народ, свързана с престъпната политика на крадливата хунта, която завзе властта в Киев“, отговори Путин на доклада на военните.

    13:01 02.12.2025

  • 36 Запознат

    15 0 Отговор
    "Украинската армия все още контролира северната част на стратегическия град Покровск"

    Така е контролират на 20 километра северно от Покровск а в самия Покровск единственото което контролират са мазетата където все още се крият бандери и които руснаците вадят един по един като мишоци от дупките им.

    13:02 02.12.2025

  • 37 Повтаряй след мен

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо...
    По сто пъти на ден.Есеки ден докато дишаш.
    Докато хептен от-качиш.

    Коментиран от #51

    13:03 02.12.2025

  • 38 Забележете,

    4 12 Отговор
    първо пускаме кремълската пропаганда, че Покровск бил превзет за 28 път, после пускаме истината, че не било точно така!

    След 3 часа.

    И това всеки ден - първо партенката, колхозниците се възпаляват, после- не било баш тъй!

    Коментиран от #44

    13:03 02.12.2025

  • 39 Също,като Хитлер!

    11 1 Отговор
    До последно отричат...!
    Но в ерата на интернет,вече не върви...!

    13:03 02.12.2025

  • 40 Копейка

    2 7 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #49

    13:03 02.12.2025

  • 41 Мини се не мини и...

    2 10 Отговор
    Докладват на кремълският плъх че отново са превзели Покровск🤣🤣, и това за стотен път, иначе как ще са най великите ако не превземат нещо, па било и то градските тоалетни в Покровск 🤣

    Коментиран от #81

    13:04 02.12.2025

  • 42 Я пък тоя

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "ЪХЪ":

    Какъв косъм ви гони, Путин три пъти вече умря!

    13:04 02.12.2025

  • 43 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 80":

    Вратленцето!!

    Коментиран от #56

    13:04 02.12.2025

  • 44 Забелязахме!

    9 0 Отговор

    До коментар #38 от "Забележете,":

    Също като Курск!
    Тоя го превзел,оня го превзел...!
    И накрая забравиха ежедневното клише :
    ,,Чей Курск?!"...!

    13:06 02.12.2025

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор
    Ще товарим ли копейките или направо на ексрижате?

    13:06 02.12.2025

  • 46 Руската армия продължава напред

    10 0 Отговор
    Руските войски са напреднали още в Донецка и Запорожката област. В Покровския район е освободено от Киевския режим село Козацке. Това се съобщава от анализатори на проекта DeepState. Руски войски са освободили днес и с.Козацке (съветско име Московское) в Донецка област, а също така са напреднали в района на Покровск, Мирноград, близо до Шахове, Николаевка и в Запорожка край Каменско.

    13:06 02.12.2025

  • 47 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    Ако Путин не беше направил СВО ,светът още щеше да смята ,че..
    1- ваксите спасяват от ковидА
    2-Нато е военен съюз
    Обаче сега светът разбра,че ваксите не спасяват и НатЮ не е военен съюз.Светът видя,че ваксите са една голяма измама :)светът видя и глинените крака на МатЮ..

    13:06 02.12.2025

  • 48 Двойника на путин отиде ли си?

    2 7 Отговор
    Нали Адолф путин бе в Покровск? Приемаше парада? корумпирани руски военни..

    13:07 02.12.2025

  • 49 Бойко Шишев Кокорчев

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Копейка":

    Далаверата са парите от ЕС, които инвестираме в чекмеджета и имоти.

    За народа далаверата е, че го управляват умни и красиви хора. Иначе ако не сме ние ще му е зле.

    13:08 02.12.2025

  • 50 Сандо

    7 0 Отговор
    Съобщението е,че руските части са превзели града и в момента върви зачистване от останалите укрочасти.Така че и двете страни са прави,само дето едната е загубила града,а и ще загуби и останалите си бойци в него.

    13:08 02.12.2025

  • 51 Тоя - лудият с картечницата...

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Повтаряй след мен":

    ...,пак го изтърваха от Калотина...🤣😝😂👍👏!

    13:08 02.12.2025

  • 52 Да заснемат

    8 1 Отговор
    татусите с черепи и пречупени кръстове на пленените бандери и после да ги изпратят на всички конгресмени с еврейски произход в Конгреса на САЩ. Да си знаят.

    13:08 02.12.2025

  • 53 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "ЪХЪ":

    "Путин е на един косъм живот ако помисли да се прави Натаняху"

    Пък козячетата и евроатлантиците са безсмъртни нали - даже и радиация не ги лови. И кой ще отнеме живота на Путин ако се направи на Натаняхо можеш ли ми каза - то ако ставаше така до сега господарите ти да са го направили.

    13:09 02.12.2025

  • 54 Руската армия съобщи

    2 10 Отговор
    Че крайцера Москва е изплувал🤣

    Коментиран от #58, #59

    13:10 02.12.2025

  • 55 Кой ще е следващият град

    5 0 Отговор
    Залагайте момчета - кой град пада след това?

    Или Тръмп сключва мира… и връща да си довършим Ковида. Че има още останали неизползвани ваксини.

    13:11 02.12.2025

  • 56 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Копейкотрошач":

    Абе като гледам трошач си ама не на копейки ами на едни други мъжки атрибути.

    13:11 02.12.2025

  • 57 az СВО Победа 80

    10 1 Отговор
    Ситуацията за ВСУ е трагична и ще става все по-зле, поради липсата на жива сила и ресурси:

    1. Щурмови части от група войски „Запад“ на РФ са навлезли в Красни Лиман;

    2. Щурмови руски части водят улични боеве в Северск. Руските въоръжени сили освобождават приблизително 100 сгради дневно в Северск. Съдбата на града е предрешена.

    3. Около 30% от сградите в Константиновка вече са под руски контрол;

    4. Руските въоръжени сили успешно напредват в Днепропетровска област;

    5. Степногорск в Запорожка област е обкръжен.

    6. Руснаците са в Гуляйполе.

    7. Мирноград скоро ще бъде освободен

    8. В района на Купянск-Узловой в обкръжение са 15 батальона от ВСУ.

    Коментиран от #62, #64

    13:13 02.12.2025

  • 58 Я пък тоя

    6 4 Отговор

    До коментар #54 от "Руската армия съобщи":

    Голяма гордост, някакъв потопен крайцер, а случайно да видяхте Украйна как потъва?
    Няма да забравя, като капитулира Украйна да напиша. Украйна потъна и няма да изплува. Във ваша чест ще го напиша.

    13:14 02.12.2025

  • 59 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "Руската армия съобщи":

    Ами вероятността крайцера Москва да изплува е по-голяма от това киевската хунта да спечели - ама пък козячетата твърдят че щяла да спечели та не е чудно крайцера да изплува преди това.

    13:14 02.12.2025

  • 60 Браво на Зеленски

    6 2 Отговор
    Удържа най-накрая град Пикливск, както очакваха и западните му ръководители.

    Сега е ред на непобедимото Контранастъпление-3. Украйна трябва да си върне нещо. Независимо какво - трябва някаква победа. Не може само загуби, че ще излезе, чи Русия печели.

    13:15 02.12.2025

  • 61 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Може разбира се но най-добре е вече градът да се нарича Красноармейск /не че ми харесва името -даже Покровск повече ми харесва /или бившият Покровск ...може руснаците сега да то нарекат и по друг начин макар че е малко вероятно...също и ВоВчанск -вече е Волчанск....Все пак пропагандата трябва да има някаква граница и да не противоречи или по-скоро/най-добре да не отрича военната реалност ...!?Това е Гьобелсов подход който се оказа неудачен ...но все пак в интерес на истината- много от Гьобелсовите идеи и практики са силно ефективни...!?

    13:16 02.12.2025

  • 63 Я пък тоя

    5 5 Отговор
    Очаквам включване от щастливеца дето не се е родил руснак, от какво стана с три дневата СВО, от превзеха ли Лисабон, от за четири години стигнаха до Покровск и други такива. Липсват ми!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #66, #69

    13:20 02.12.2025

  • 65 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    "и са избивани като пилци"

    Ами защо укрите отстъпват тогава щом избиват "ватенки като пилци" - можеш ли ми каза или за това трябва акъл....

    С повтаряне на едни и същи опорки не се става по-умен - даже обратното

    13:21 02.12.2025

  • 66 Димяща ушанка

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Я пък тоя":

    Утре влизам в Киев с груз 200!

    13:21 02.12.2025

  • 67 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    Хахахаха, докато пиша и един се включи.
    Овчи остави метрите до Киев, кажи колко армия остана на Украйна?

    13:22 02.12.2025

  • 68 доктор

    2 6 Отговор
    Като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #70, #80

    13:23 02.12.2025

  • 69 Читател

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Я пък тоя":

    Ами какво да правиш - толкова си могат нашите козячета - не виждаш ли че под всяка статия са едни и същи глупостите които пишат - даже и не ги пишат а копи-пейст от флашката.

    13:23 02.12.2025

  • 71 болгарин..

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    Евала на вова спря безумието на урсулците с тяхните задължителни бустери-за намаляване нанаселенит0 и разказа играта на неонатцистьите от кieвската хунта

    13:27 02.12.2025

  • 72 Мучо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Контролира обаче само четните номера на сградите

    13:27 02.12.2025

  • 73 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Я пък тоя:
    Генерал Бен Ходжис: Превземането на Покровск няма да даде стратегическо предимство на Русия, тя не може да победи Украйна.
    Още има откачени хора, това май е заразна билест.

    13:28 02.12.2025

  • 74 така, така

    4 0 Отговор
    Не бойте се, вицовете на военните сили на 0срайната край нямат,
    Горките, друго не им остана.

    13:28 02.12.2025

  • 75 Заседание на Върховната рада

    2 0 Отговор
    в Украйна днес е било спряно след масова акция на депутати срещу правителството. Народни депутати от "Европейска солидарност" са блокирали трибуната на Върховната рада в Украйна във вторник с настояване за оставка на правителството. Това е било обявено от народния депутат Алексей Гончаренко в Telegram. По време на заседанието парламентаристи активно са скандираха "Правителството вън и оставка!" близо до председателя на Върховната Рада, Руслан Стефанчук, който се е принудил да обяви почивка. "Срещата ще бъде затворена засега," е казал Стефанчук като е отбелязвал, че трибуната е блокирана и не може да се продължи.

    13:43 02.12.2025

  • 76 Мухаа ха!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да контролира,":

    Сменяй записа,досадник! От една година,само едно и също цвъкаш!

    Коментиран от #83

    13:45 02.12.2025

  • 77 E, тя нали Украйна разгроми руската

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    армия вече 3562 пъти и превзе Москва.

    13:47 02.12.2025

  • 79 Джанго без Окови

    2 0 Отговор
    Украйна контролира всички кенефи!

    13:53 02.12.2025

  • 80 Джанго без Окови

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "доктор":

    Майка ти и бащата,така ли...

    13:56 02.12.2025

  • 82 Хе,хе...- ,,все още..."...👍!

    1 0 Отговор
    Отричат до последно!
    Също,като комунист-на разпит...!

    14:05 02.12.2025

  • 83 Едно и също,бил ...- ,,цвъкал"...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мухаа ха!":

    Да,ама е Вярно...!!!

    14:08 02.12.2025

