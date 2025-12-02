Новини
Путин иска Украйна да се подчини на Русия. И надали ще се откаже от тази цел.

Нито един милиметър: целта на Путин за Украйна е ясна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Целта на Владимир Путин е ясна: той иска Украйна да се подчини на Русия . Точно това ни казват и поставяните от него условия и изисквания , които той постоянно повтаря. Две от тях са Украйна да бъде поне частично демилитаризирана и страната да се откаже от членство в НАТО , като това бъде записано в нейната конституция.

"Позицията гласи: Украйна трябва да е с неутрален, безблоков и безядрен статут, страната трябва да се демилитаризира и денацифицира", заяви Путин през юни 2024 по време на среща с дипломати в руското външно министерство.

Путин отказва легитимност на киевското ръководство

Путин представя политическото ръководство в Киев като "неонацистки режим", който се държи за властта. Аргументът на руския президент: редовният мандат на Володимир Зеленски е изтекъл, с което той вече не е легитимен президент. Според Кремъл украинското ръководство е допуснало фундаментална грешка, като не е провело президентски избори. Това води до "безсмислието" да се подписват споразумения с нея. Путин обаче игнорира факта, че украинските закони за извънредно положение не позволяват провеждането на избори по време на война.

Русия иска Украйна да отстъпи региони

Освен това Путин иска Украйна официално да отстъпи регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон на Москва. През септември 2022 тези територии бяха определени като руски в конституцията на Руската федерация в референдум, който не беше признат от международното право. Точно както и Крим през 2014 година.

Фактът, че руските въоръжени сили са превзели досега само част от тези региони, накара Путин да заяви миналата седмица в посока Киев следното: "Украинските войски ще се оттеглят от окупираните територии и тогава военните действия ще бъдат прекратени. Ако не се оттеглят, ще го наложим с оръжие."

"Ние не се нуждаем от примирие"

Руският президент повтаря своите искания като мантра от 2022 година насам . Той не е променил стратегиите си. "Най-важното е безусловното постигане на целите на военната специална операция", заявява Путин многократно, последно в Киргизстан.

Той не е склонен на компромиси: вече многократно е отхвърлял исканията за примирие. "Не се нуждаем от примирие", заяви Путин по време на годишната си пресконференция през декември миналата година. По-скоро Москва иска "дългосрочен и стабилен мир, който да гарантира сигурността на Руската федерация и нейните граждани".

Целта и стратегията са пределно ясни. И не са се променили през последните близо четири години. А тактиката? Той я променя най-вече на бойното поле. Когато военните му части не могат да продължат на едно място, те увеличават натиска на друго. На дипломатическия фронт обаче Путин не отстъпва нито милиметър. Поне не пред обществеността.

Автор: Бьорн Блашке (ARD)


Украйна
  • 1 Атина Палада

    12 38 Отговор
    Хаяско след края на СВО ще ходи в ЮАР

    Коментиран от #3, #9

    13:23 02.12.2025

  • 2 си дзън

    11 21 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп "вярва" в това.

    Коментиран от #6, #38

    13:24 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    37 9 Отговор
    Точно така трябва !!! Украйна да бъде с непрекъснато настъпен врат !!! Нищо не трябва да се дава на Урсулианците !!!

    13:26 02.12.2025

  • 6 Дзън дзън

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    та Бръм

    13:26 02.12.2025

  • 7 УКРАЙНА Е

    38 5 Отговор
    РУСКА ТЕРИТОРИЯ И ТОЧКА.АЙДЕ МАРШ НА ВСИЧКИ ФАШИСТИ.

    Коментиран от #19

    13:26 02.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    28 6 Отговор
    ХАХА! ВСИЧКИ СЕ ПРАВЯТ НА МИРОТВОРЦИ, А НЕ ПИТАТ ПУТИН ПОБЕДИТЕЛЯТ!

    Коментиран от #36

    13:27 02.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    31 5 Отговор
    Проблемът на Русия е един единствен,а именно,че е неприлично богата,което събужда много апетити към нея..

    Коментиран от #12, #40

    13:29 02.12.2025

  • 11 нннн

    27 4 Отговор
    А на преговорите в Истанбул 2022г Путин искаше само автономия на Донбас в рамките на Украйна и спазване на Минските споразумения.
    Лоши другарчета дадоха лоши съвети на Киевската хунта.

    Коментиран от #41

    13:31 02.12.2025

  • 12 То и

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Ти се мислиш за единствена, но си радост за всички мъже в квартала.

    Коментиран от #20

    13:32 02.12.2025

  • 13 Миролюб Войнов, анализатор

    7 1 Отговор
    И какво чака Германия, какво чакат германците ?
    Да кихат 157млрд евро за да станат милиметрите километри 👍

    13:32 02.12.2025

  • 14 АБВ

    12 3 Отговор
    Да, така е. Путин не иска примирие ! Путин иска мир ! Ако Дойче веле не знае разликата, да ме пита.

    13:33 02.12.2025

  • 15 Я пък тоя

    11 3 Отговор
    Украйна ще я подчини, това не е важно. Важното е, че ще докара Европа до просешка тояга, бедна, гладна, слаба.
    Европа вече се задъхва, иска да краде пари, ама и те ще свършат, а после? Как мозъците на белите салфетки не могат да проумеят какво ни чака.

    13:33 02.12.2025

  • 16 Механик

    15 2 Отговор
    Аман от анализи какво иска Путин, аман от "разкриване" на това което Путин желае, аман...
    Путин още в началото каза публично какво и иска да стане и до сега не си е променял исканията.
    Кое не разбрахте? Защо не го разбрахте като толкова ясно и категорично ви бе казано??
    какво дирите под вола, теле?

    Коментиран от #25

    13:33 02.12.2025

  • 17 Хасковски каунь

    8 3 Отговор
    И така трябва.
    Украинци и руснаци са едно. Искаха да ги разделят.

    13:35 02.12.2025

  • 18 Дубрутру, сватя

    4 3 Отговор
    само 0лигофрен може да си мечтае за нещо друго

    13:36 02.12.2025

  • 19 Лука

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "УКРАЙНА Е":

    Фашистите са зад теб старшинка. Явно не признаваш международните законии норми точно както варварите !

    13:38 02.12.2025

  • 20 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "То и":

    Щом казваш,че съм радост за очите на всички мъже ,значи не само го мисля а в действителност съм единствена :)))) Знаех си,че мисля правилно:)

    Коментиран от #21

    13:38 02.12.2025

  • 21 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    колежке-всъщност човека каза,че си к....а :)))

    Коментиран от #27

    13:39 02.12.2025

  • 22 Справедлив

    9 3 Отговор
    Победа за Русия и Путин.

    Коментиран от #28

    13:39 02.12.2025

  • 23 Да,бе

    8 1 Отговор
    Украинското ръководство е нелигитимно ,дори по тяхната конституция,а на Путин не му трябва Минск-3.Целите на СВО са официално оповестени още в началото.Изпозападналите заклинания са за вътрешна употреба...

    13:40 02.12.2025

  • 24 Заседание на Върховната рада

    8 1 Отговор
    в Украйна днес е било спряно след масова акция на депутати срещу правителството. Народни депутати от "Европейска солидарност" са блокирали трибуната на Върховната рада в Украйна във вторник с настояване за оставка на правителството. Това е било обявено от народния депутат Алексей Гончаренко в Telegram. По време на заседанието парламентаристи активно са скандираха "Правителството вън и оставка!" близо до председателя на Върховната Рада, Руслан Стефанчук, който се е принудил да обяви почивка. "Срещата ще бъде затворена засега," е казал Стефанчук като е отбелязвал, че трибуната е блокирана и не може да се продължи.

    13:40 02.12.2025

  • 25 Лука

    2 10 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Исканията на рашистите са ясни но не приемливи.

    13:42 02.12.2025

  • 26 Златната Тоалетна Чиния

    8 0 Отговор
    всичко беше ясно още на 24 февруари 2022 г.
    само заблудените си повярваха малко
    а и бяха доста послъгвани

    13:44 02.12.2025

  • 27 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Каза,че съм радост за очите на мъжете:)))))

    13:44 02.12.2025

  • 28 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 11 Отговор

    До коментар #22 от "Справедлив":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !

    Коментиран от #34

    13:46 02.12.2025

  • 29 Историк

    3 10 Отговор
    Нашите путинолизци да си отворят ушите и да чуят какво говори любимия им терорист Путин и да видят с очите си какво прави в Украйна, ако могат, защото той прави това,което иска. Само безмозъчните го оправдават.

    Коментиран от #32, #33

    13:49 02.12.2025

  • 30 И за какво

    5 2 Отговор
    И е на настъпващата страна примирие?!? Примирие трябва на Украйна за да се организира....Путин не е глупав да играе по свирката на запада. А какво точно като отстъпки предложи отсъпващата Украйна или според велето Украйна говори от името на силата

    13:50 02.12.2025

  • 31 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    И Одеса .На гребените море им не трябва

    13:51 02.12.2025

  • 32 404

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Путин прави това което нормалните хора на планетата искат

    13:53 02.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 какво постигнахте вчера,путинохили ????

    0 3 Отговор
    РАЗИГРАВАТ БАСНЯТА ЗА ЛИСИЦАТА И СВРАКАТА.........

    13:58 02.12.2025

  • 36 какво постигнахте вчера,путинохили ????

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    накрая ЩЕ РАЗБЕРЕШ КОЙ Е ПОБЕДИТЕЛЯТ.......

    14:00 02.12.2025

  • 37 Опааа

    4 0 Отговор
    Браво Вова! Слава! 🇷🇺

    14:01 02.12.2025

  • 38 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    При 40 билиона бидона напечатана шума дълг и най големия бюцбет за отбрана 800 обора с говеда из целия свят ,кой какво иска аджеба бе "професор" насороскан

    14:02 02.12.2025

  • 39 Съвет

    2 1 Отговор
    До панелените фашаги - прочетете внимателно световните статии за факта как третият райх се превърна в ЕС и 28 те заповеди на г-н президента Тръмп към смъркача !

    Коментиран от #44

    14:02 02.12.2025

  • 40 История

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Плановете за тая война сега са поне на 45-50 години. Тия апетити няма се наситят докато им преседнат в гърлата и не умрат от алчност.

    14:04 02.12.2025

  • 41 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Е, според руските искания през 22-ра беше и това, Украйна да остане без армия. Предполагам, случайно.

    14:09 02.12.2025

  • 42 Факт

    1 0 Отговор
    Путлер досега не е постигнал нищо положително като държавник, освен това, че успя да организира и реализира най-масовото и брутално убиване(война) на руснаци (рашисти).

    14:11 02.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нямаш достатъчно гънки по мозъка

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Съвет":

    за да даваш съвети.

    14:12 02.12.2025

  • 45 Фашагите

    0 0 Отговор
    Не са забравили погрома от ВСВ и затова сега въвличат други народи - страх ги е да повторят Хитлер , но никога не са се отказвали …. Жалко за света който ще се превърне в пустиня …

    14:12 02.12.2025

