Нито един милиметър: целта на Путин за Украйна е ясна

Целта на Владимир Путин е ясна: той иска Украйна да се подчини на Русия . Точно това ни казват и поставяните от него условия и изисквания , които той постоянно повтаря. Две от тях са Украйна да бъде поне частично демилитаризирана и страната да се откаже от членство в НАТО , като това бъде записано в нейната конституция.
"Позицията гласи: Украйна трябва да е с неутрален, безблоков и безядрен статут, страната трябва да се демилитаризира и денацифицира", заяви Путин през юни 2024 по време на среща с дипломати в руското външно министерство.
Путин отказва легитимност на киевското ръководство
Путин представя политическото ръководство в Киев като "неонацистки режим", който се държи за властта. Аргументът на руския президент: редовният мандат на Володимир Зеленски е изтекъл, с което той вече не е легитимен президент. Според Кремъл украинското ръководство е допуснало фундаментална грешка, като не е провело президентски избори. Това води до "безсмислието" да се подписват споразумения с нея. Путин обаче игнорира факта, че украинските закони за извънредно положение не позволяват провеждането на избори по време на война.
Русия иска Украйна да отстъпи региони
Освен това Путин иска Украйна официално да отстъпи регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон на Москва. През септември 2022 тези територии бяха определени като руски в конституцията на Руската федерация в референдум, който не беше признат от международното право. Точно както и Крим през 2014 година.
Фактът, че руските въоръжени сили са превзели досега само част от тези региони, накара Путин да заяви миналата седмица в посока Киев следното: "Украинските войски ще се оттеглят от окупираните територии и тогава военните действия ще бъдат прекратени. Ако не се оттеглят, ще го наложим с оръжие."
"Ние не се нуждаем от примирие"
Руският президент повтаря своите искания като мантра от 2022 година насам . Той не е променил стратегиите си. "Най-важното е безусловното постигане на целите на военната специална операция", заявява Путин многократно, последно в Киргизстан.
Той не е склонен на компромиси: вече многократно е отхвърлял исканията за примирие. "Не се нуждаем от примирие", заяви Путин по време на годишната си пресконференция през декември миналата година. По-скоро Москва иска "дългосрочен и стабилен мир, който да гарантира сигурността на Руската федерация и нейните граждани".
Целта и стратегията са пределно ясни. И не са се променили през последните близо четири години. А тактиката? Той я променя най-вече на бойното поле. Когато военните му части не могат да продължат на едно място, те увеличават натиска на друго. На дипломатическия фронт обаче Путин не отстъпва нито милиметър. Поне не пред обществеността.
Автор: Бьорн Блашке (ARD)
