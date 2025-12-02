Русия: Днес е важен ден за света

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, нарече 2 декември „важен за света“.

„Важен ден за света: екипът, който изготви мирното споразумение за Газа на президента [на САЩ Доналд] Тръмп, ще бъде в Москва, за да представи мирната програма на Тръмп за Украйна“, заяви Дмитриев, цитиран от агенция ТАСС.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще посети днес Москва за по-нататъшни преговори за прекратяването на войната в Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА. Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано, без да предостави повече информация.

Посещението бе предшествано от среща във Флорида в неделя между американски представители и украинска делегация. Съобщено бе, че на срещата е постигнат напредък, но бе подчертано, че все още предстои значителна работа.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин този следобед. Преговорите ще се съсредоточат върху американския план за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три и половина години. Планът беше разкритикуван от много наблюдатели като облагодетелстващ Русия.

Страните членки на ЕС и Украйна преработиха части от американския план съвместно с представители от САЩ, въпреки че няколко точки остават предмет на спор, отбелязва ДПА.