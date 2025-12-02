Русия: Днес е важен ден за света

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, нарече 2 декември „важен за света“.
„Важен ден за света: екипът, който изготви мирното споразумение за Газа на президента [на САЩ Доналд] Тръмп, ще бъде в Москва, за да представи мирната програма на Тръмп за Украйна“, заяви Дмитриев, цитиран от агенция ТАСС.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще посети днес Москва за по-нататъшни преговори за прекратяването на войната в Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА. Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано, без да предостави повече информация.
Посещението бе предшествано от среща във Флорида в неделя между американски представители и украинска делегация. Съобщено бе, че на срещата е постигнат напредък, но бе подчертано, че все още предстои значителна работа.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин този следобед. Преговорите ще се съсредоточат върху американския план за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три и половина години. Планът беше разкритикуван от много наблюдатели като облагодетелстващ Русия.
Страните членки на ЕС и Украйна преработиха части от американския план съвместно с представители от САЩ, въпреки че няколко точки остават предмет на спор, отбелязва ДПА.
1 Атина Палада
10:34 02.12.2025
2 Отец Дионисий
10:36 02.12.2025
3 честен ционист
10:37 02.12.2025
4 Българин
10:37 02.12.2025
5 честен ционист
До коментар #4 от "Българин":Като видях отпора на левичарите вчера и загубих всякаква надежда. Вова ще е императора на света. Неизбежно е.
10:38 02.12.2025
6 Лука
До коментар #1 от "Атина Палада":Отдавна няма братушки ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !!!
10:45 02.12.2025
8 Мурка
До коментар #4 от "Българин":ЗА СЕГА НАТУТУ ГО ИЗПРЕВАРИ УКРИЯ УИДЕ У РЯКАТА---РУСТЪРЪ БАБОЛЮБ ДОИЧЕ НЕФЕЛЕПОТОМЦИТЕ НА КИЛЪРЪ ЛЕОПОЛД СТРЕМГЛАВО СЕ СПУСКАТ С ШЕИНАТА НА ЗАГУБАТА
10:49 02.12.2025
9 Путин е като хитлер но е в зародиш
10:49 02.12.2025
11 така, така
Всъщност основния момент в тази история е движението в правилната посока - наркомана и ЕС еволюираха в своето мислене - от връщане на границите от 1991, днес се борят за съхраняване на суверенитета на 0срайната.
Може да е трудно, но поне в главите на обречените започват да идват по-адекватни опорки. Жалка картинка. Скоро ще се чудят оти ги ручеха жабетата.
10:54 02.12.2025
14 Ъъъъъъъъъъ
Част от страните членки....Само малка част от тях. Другите или не участваха, защото им е все тая, или не искаха да участват по обясними причини. 🤣
10:59 02.12.2025
15 Фашистка русия
11:01 02.12.2025
16 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Атина Палада":"братушките се опозориха в Украйна"
А Европа? 🤣
Стигнаха до просешка тояга...Просят от Белгия, просят от страните членки, ще просят и от финансовите пазари.... А ни надухте главите, че Европа била богата, а НАТО било сила! 🤣
11:03 02.12.2025
17 Враг Народу
До коментар #4 от "Българин":Путин скоро ще бъде обявен за Враг на Народа по стара руска традиция!
11:03 02.12.2025
18 прогнилия капитализъм
До коментар #16 от "Ъъъъъъъъъъ":От 100 години чакате прогнилия капитализъм да падне, ама децата на братушките все на Запад бягат?!?!
11:04 02.12.2025
19 Пепи Волгата
До коментар #18 от "прогнилия капитализъм":Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!
11:09 02.12.2025
20 Моряка
До коментар #1 от "Атина Палада":Атинче,когато се образоваш малко по военните въпроси,тогава пиши по тази тема.Тогава ще разбереш,че Путин може да ликвидира Украйна(такава държава няма),само за 5 минути.Но вятъра щеше да ни поръси и нас с онзи добре познат от Чернобил прашец,от който няма спасение.Така че сутрин,обяд и вечер благодари на Путин,че нервите му засега са издържали.
11:10 02.12.2025
21 Решението
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
11:10 02.12.2025
22 Ъъъъъъъъъ
До коментар #18 от "прогнилия капитализъм":"....ама децата на братушките все на Запад бягат?!?!"
Не бягат! Отиват с пари там... И си купуват имоти, а не чакат на помощи. 🤣
11:11 02.12.2025
23 Копеи не философствай!
До коментар #16 от "Ъъъъъъъъъъ":Марш да пълниш снаряди за Украйна.Повече ще по ечрлиш отколкото тук.Марш!!!!
11:11 02.12.2025
24 Цвете
11:12 02.12.2025
25 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #22 от "Ъъъъъъъъъ":Ъъъъъъъъъъ
11:14 02.12.2025
26 гумата
11:15 02.12.2025
27 Ъъъъъъъъъ
До коментар #17 от "Враг Народу":"Путин скоро ще бъде обявен за Враг на Народа..."
Вероятно! Ама само защото не приключи с Украйна в разумни срокове, а ги забави толкова време.🤣
11:15 02.12.2025
28 Да да, ама Не...
До коментар #9 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":1 декември 1943 г. В Техеран Рузвелт, Сталин и Чърчил решават съдбата на Хитлер....
А днес Тръмп и Путин решават съдбата на ЕС и ЗЕЛЕНСКИ, които са новия Хитлер!!!
11:16 02.12.2025
29 Както винаги.
11:16 02.12.2025
30 Симеон Иванов
До коментар #6 от "Лука":Ако ние българите бяхме избили Кобурготите и децата им, нямаше да преживеем националните катастрофи, и още щяхме да сме страна на две морета ....
11:17 02.12.2025
31 стоян георгиев
До коментар #15 от "Фашистка русия":Не говори от името на всички. Омразата е присъща на ниши индивиди като теб.
11:22 02.12.2025
32 Kaлпазанин
11:23 02.12.2025
33 Ъъъъъъъъъ
Европейската централна банка отказа да подкрепи заем за Украйна, използващ руски активи - FT
Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да предостави гаранция за изплащането на репарационен заем от 140 милиарда евро на Украйна.
Това съобщи вестник „Файненшъл таймс“, позовавайки се на няколко официални лица.
Според публикацията, ЕЦБ е сметнала, че предложението на Европейската комисия е извън нейните правомощия.
Решението създава допълнителни усложнения за Брюксел, който се опитва да си осигури заем за Украйна, използвайки замразени руски активи, съхранявани в белгийския депозитар Euroclear, добавя Financial Times.
От друга страна, Белгия ще се съгласи с прехвърлянето на руски активи на Украйна, ако бъдат изпълнени три условия:
• да предоставят правно обвързващи и безусловни гаранции;
• да разпределят всички възможни правни рискове между всички страни от ЕС без изкючение;
• да се осигури участието в програмата на всички държави, на чиято територия са замразени руски активи - тоест, заемът за Украйна да бъде обезпечен с тези активи, наред с други неща
11:26 02.12.2025
36 Суха съчка
11:50 02.12.2025
37 С Русия е свършено
11:50 02.12.2025
38 Архимандрисандрит Бибиян
11:55 02.12.2025
39 Републиканец
11:57 02.12.2025
40 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #37 от "С Русия е свършено":"Няма да бъде допуснато на американските бизнес фашисти на Тръмп и руските бизнес нацисти на Путин да режат държавите и народите, като някакви парчета месо."
И кой ще ги спре? Акушерката? Или г-жа Рюте? Или Кая? Или пък Макрон? Суриката? Кой? 🤣
П.с
Имайте предвид, че един германски генерал каза:
"Европа преживя вероятно последното си мирно лято!"
Каквото и да означава това....
11:59 02.12.2025
41 Кви тез блатни
12:01 02.12.2025
42 Копеи не философствай!
До коментар #40 от "Ъъъъъъъъъъ":Марш да пълниш барут!
12:02 02.12.2025
43 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъ":Руски фейкове.
12:03 02.12.2025
44 Симо
12:07 02.12.2025
45 Рублевка
12:08 02.12.2025
46 Ъъъъъъъъъ
До коментар #43 от "Изпражнението гайтанджиева":И още "руски фейкове":
Денят на страшния съд! Украинската отбрана се срива с часове
Докато специалният представител на Тръмп, Стив Уиткоф е в Москва, където ще проведе изключително важна среща с руския президент относно „съдбата на Украйна“ , „съдбата на украинския фронт“ изглежда е решена...
Ден след ден украинският фронт е с една крачка по-близо до своя колапс...
Руснаците изглеждат неудържими и настъплението им е експлозивно... Само през ноември 2025 г. те превзеха повече от 500 квадратни километра , като настъплението им се оценява на 16,88 квадратни километра на ден...
Военни анализатори посочват, че „съдбата на фронта е била решена“, след като отбранителните линии, за които се смяташе, че ще издържат месеци, са се сринали за часове, а ключови градове като Мирноград и Красни Лиман на практика са под руски контрол....
И докато докладите говорят за огромни украински загуби с мащаба на бедствието, което претърпяха в Курск, експертите насочват вниманието си към още два фронта: в Запорожие, където се съобщава за срив на отбранителните линии и в Суми, където битката, според оценките, може да представлява „битката, която може да преобърне целия стратегически баланс“...
Та така... "Руски фейкове"... Като няма украински такива....
12:14 02.12.2025
47 Да де
До коментар #46 от "Ъъъъъъъъъ":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
12:17 02.12.2025
48 Четвърти вариант
12:17 02.12.2025