Русия: Днес е важен ден за света
Русия: Днес е важен ден за света

2 Декември, 2025 10:33

Специалният пратеник на САЩ Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Русия: Днес е важен ден за света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, нарече 2 декември „важен за света“.

„Важен ден за света: екипът, който изготви мирното споразумение за Газа на президента [на САЩ Доналд] Тръмп, ще бъде в Москва, за да представи мирната програма на Тръмп за Украйна“, заяви Дмитриев, цитиран от агенция ТАСС.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще посети днес Москва за по-нататъшни преговори за прекратяването на войната в Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА. Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано, без да предостави повече информация.

Посещението бе предшествано от среща във Флорида в неделя между американски представители и украинска делегация. Съобщено бе, че на срещата е постигнат напредък, но бе подчертано, че все още предстои значителна работа.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин този следобед. Преговорите ще се съсредоточат върху американския план за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три и половина години. Планът беше разкритикуван от много наблюдатели като облагодетелстващ Русия.

Страните членки на ЕС и Украйна преработиха части от американския план съвместно с представители от САЩ, въпреки че няколко точки остават предмет на спор, отбелязва ДПА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    18 63 Отговор
    братушките се опозориха в Украйна

    Коментиран от #6, #16, #20

    10:34 02.12.2025

  • 2 Отец Дионисий

    22 9 Отговор
    Господ да ви помага!

    10:36 02.12.2025

  • 3 честен ционист

    14 23 Отговор
    Важен ден е и още как. Стефчо Витков носи мускатова ракия от Дунавский край за братишките.

    10:37 02.12.2025

  • 4 Българин

    16 53 Отговор
    Фашиста Путлер рано или късно ще капитулира.

    Коментиран от #5, #8, #13, #17

    10:37 02.12.2025

  • 5 честен ционист

    44 15 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Като видях отпора на левичарите вчера и загубих всякаква надежда. Вова ще е императора на света. Неизбежно е.

    10:38 02.12.2025

  • 6 Лука

    4 27 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Отдавна няма братушки ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !!!

    Коментиран от #30

    10:45 02.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мурка

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ЗА СЕГА НАТУТУ ГО ИЗПРЕВАРИ УКРИЯ УИДЕ У РЯКАТА---РУСТЪРЪ БАБОЛЮБ ДОИЧЕ НЕФЕЛЕПОТОМЦИТЕ НА КИЛЪРЪ ЛЕОПОЛД СТРЕМГЛАВО СЕ СПУСКАТ С ШЕИНАТА НА ЗАГУБАТА

    10:49 02.12.2025

  • 9 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 38 Отговор
    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    Коментиран от #10, #12, #28

    10:49 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 така, така

    23 4 Отговор
    Ясно е, че всички се вълнуват коя точно версия на плана ще бъде официално представена на руснаците. Не, че има някакво значение. И двете версии няма да бъдат приети добре от руснаците, но ако по първоначалната все пак може да стартират преговори, то по недоносчето на европейците никой няма да си губи времето.

    Всъщност основния момент в тази история е движението в правилната посока - наркомана и ЕС еволюираха в своето мислене - от връщане на границите от 1991, днес се борят за съхраняване на суверенитета на 0срайната.
    Може да е трудно, но поне в главите на обречените започват да идват по-адекватни опорки. Жалка картинка. Скоро ще се чудят оти ги ручеха жабетата.

    10:54 02.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ъъъъъъъъъъ

    15 4 Отговор
    "Страните членки на ЕС и Украйна преработиха части от американския план...."

    Част от страните членки....Само малка част от тях. Другите или не участваха, защото им е все тая, или не искаха да участват по обясними причини. 🤣

    10:59 02.12.2025

  • 15 Фашистка русия

    6 22 Отговор
    Всички мразят руския Агресор

    Коментиран от #31

    11:01 02.12.2025

  • 16 Ъъъъъъъъъъ

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "братушките се опозориха в Украйна"

    А Европа? 🤣
    Стигнаха до просешка тояга...Просят от Белгия, просят от страните членки, ще просят и от финансовите пазари.... А ни надухте главите, че Европа била богата, а НАТО било сила! 🤣

    Коментиран от #18, #23

    11:03 02.12.2025

  • 17 Враг Народу

    4 21 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Путин скоро ще бъде обявен за Враг на Народа по стара руска традиция!

    Коментиран от #27

    11:03 02.12.2025

  • 18 прогнилия капитализъм

    7 17 Отговор

    До коментар #16 от "Ъъъъъъъъъъ":

    От 100 години чакате прогнилия капитализъм да падне, ама децата на братушките все на Запад бягат?!?!

    Коментиран от #19, #22

    11:04 02.12.2025

  • 19 Пепи Волгата

    1 17 Отговор

    До коментар #18 от "прогнилия капитализъм":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    11:09 02.12.2025

  • 20 Моряка

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Атинче,когато се образоваш малко по военните въпроси,тогава пиши по тази тема.Тогава ще разбереш,че Путин може да ликвидира Украйна(такава държава няма),само за 5 минути.Но вятъра щеше да ни поръси и нас с онзи добре познат от Чернобил прашец,от който няма спасение.Така че сутрин,обяд и вечер благодари на Путин,че нервите му засега са издържали.

    11:10 02.12.2025

  • 21 Решението

    27 2 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    11:10 02.12.2025

  • 22 Ъъъъъъъъъ

    16 4 Отговор

    До коментар #18 от "прогнилия капитализъм":

    "....ама децата на братушките все на Запад бягат?!?!"

    Не бягат! Отиват с пари там... И си купуват имоти, а не чакат на помощи. 🤣

    Коментиран от #25

    11:11 02.12.2025

  • 23 Копеи не философствай!

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна.Повече ще по ечрлиш отколкото тук.Марш!!!!

    11:11 02.12.2025

  • 24 Цвете

    4 2 Отговор
    КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ " ПРЕГОВОРИТЕ " ? НЕ СЕ НАПРИКАЗВАХТЕ, НЕ СЕ ДОГОВОРИХТЕ ,НО ЕВРОПА ЩЕ ПРИСЪСТВА НА ВАШИТЕ СДЕЛКИ.ТЯ Е НАЙ- УЯЗВИМА, ТАКА ЧЕ СИ ПРАВЕТЕ СМЕТКАТА ЗА САЩ, РУСИЯ И ЕВРОПА. 🌹🤔🌹☎️☎️☎️

    11:12 02.12.2025

  • 25 Ъъъъъъъъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ъъъъъъъъъъ

    11:14 02.12.2025

  • 26 гумата

    1 10 Отговор
    Руските убийци искат уважение , власт и пари. И САЩ им ги дадоха! Затова всеки, който е умен левовете в евро, злато и имоти. Левът нищо не струва от момента, когато руска партия дойде на власт в България. Мачът свършва.

    11:15 02.12.2025

  • 27 Ъъъъъъъъъ

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Враг Народу":

    "Путин скоро ще бъде обявен за Враг на Народа..."

    Вероятно! Ама само защото не приключи с Украйна в разумни срокове, а ги забави толкова време.🤣

    11:15 02.12.2025

  • 28 Да да, ама Не...

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    1 декември 1943 г. В Техеран Рузвелт, Сталин и Чърчил решават съдбата на Хитлер....
    А днес Тръмп и Путин решават съдбата на ЕС и ЗЕЛЕНСКИ, които са новия Хитлер!!!

    11:16 02.12.2025

  • 29 Както винаги.

    0 8 Отговор
    Руснаците отговарят без да ги пита някой.

    11:16 02.12.2025

  • 30 Симеон Иванов

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Ако ние българите бяхме избили Кобурготите и децата им, нямаше да преживеем националните катастрофи, и още щяхме да сме страна на две морета ....

    11:17 02.12.2025

  • 31 стоян георгиев

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Фашистка русия":

    Не говори от името на всички. Омразата е присъща на ниши индивиди като теб.

    11:22 02.12.2025

  • 32 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Ако днес не приключи ,укрия ще приключи и говеда и европейци ще ревът

    11:23 02.12.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъ

    5 1 Отговор
    Още един шамар за Акушерката:

    Европейската централна банка отказа да подкрепи заем за Украйна, използващ руски активи - FT

    Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да предостави гаранция за изплащането на репарационен заем от 140 милиарда евро на Украйна.

    Това съобщи вестник „Файненшъл таймс“, позовавайки се на няколко официални лица.

    Според публикацията, ЕЦБ е сметнала, че предложението на Европейската комисия е извън нейните правомощия.

    Решението създава допълнителни усложнения за Брюксел, който се опитва да си осигури заем за Украйна, използвайки замразени руски активи, съхранявани в белгийския депозитар Euroclear, добавя Financial Times.

    От друга страна, Белгия ще се съгласи с прехвърлянето на руски активи на Украйна, ако бъдат изпълнени три условия:

    • да предоставят правно обвързващи и безусловни гаранции;
    • да разпределят всички възможни правни рискове между всички страни от ЕС без изкючение;
    • да се осигури участието в програмата на всички държави, на чиято територия са замразени руски активи - тоест, заемът за Украйна да бъде обезпечен с тези активи, наред с други неща

    Коментиран от #43

    11:26 02.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Суха съчка

    2 0 Отговор
    САЩ пак застанаха от неправителната страна ген.Патън.

    11:50 02.12.2025

  • 37 С Русия е свършено

    3 1 Отговор
    Няма да бъде допуснато на американските бизнес фашисти на Тръмп и руските бизнес нацисти на Путин да режат държавите и народите, като някакви парчета месо.

    Коментиран от #40

    11:50 02.12.2025

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Потпише ли капитолация Пунтю од Пунтю става Капунтю!

    11:55 02.12.2025

  • 39 Републиканец

    0 0 Отговор
    САЩ, Поднебесната и Руската империи владеят света. Всички останали са дребни рибки и планктон. Храна за големите.

    11:57 02.12.2025

  • 40 Ъъъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "С Русия е свършено":

    "Няма да бъде допуснато на американските бизнес фашисти на Тръмп и руските бизнес нацисти на Путин да режат държавите и народите, като някакви парчета месо."

    И кой ще ги спре? Акушерката? Или г-жа Рюте? Или Кая? Или пък Макрон? Суриката? Кой? 🤣

    П.с

    Имайте предвид, че един германски генерал каза:

    "Европа преживя вероятно последното си мирно лято!"

    Каквото и да означава това....

    Коментиран от #42

    11:59 02.12.2025

  • 41 Кви тез блатни

    1 1 Отговор
    Изклецъци на снимката? Ще е ви взривяват и палят укритие още 50 години.Тротинеки ще хващате , през джамове ще летите,безследно ще изчезвате.Прошка няма.

    12:01 02.12.2025

  • 42 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Марш да пълниш барут!

    12:02 02.12.2025

  • 43 Изпражнението гайтанджиева

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъ":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #46

    12:03 02.12.2025

  • 44 Симо

    0 0 Отговор
    Кое е общото между всички войни по земята??? САЩ, един обединяващ фактор! Те са част от всяка война, зараждаща се, развиваща се и затихваща независимо в коя точка на земята е. Явно необходимото зло по пътя на съзряване на човечеството.

    12:07 02.12.2025

  • 45 Рублевка

    0 0 Отговор
    След капитулацията следва окупация и филтрация. Населението на Новорусия ще бъде изчистено от мутри, нацюги и военнопрестъпници. Ще настъпи век на строителството и благоденствие за нормалните хора.

    12:08 02.12.2025

  • 46 Ъъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Изпражнението гайтанджиева":

    И още "руски фейкове":

    Денят на страшния съд! Украинската отбрана се срива с часове

    Докато специалният представител на Тръмп, Стив Уиткоф е в Москва, където ще проведе изключително важна среща с руския президент относно „съдбата на Украйна“ , „съдбата на украинския фронт“ изглежда е решена...
    Ден след ден украинският фронт е с една крачка по-близо до своя колапс...
    Руснаците изглеждат неудържими и настъплението им е експлозивно... Само през ноември 2025 г. те превзеха повече от 500 квадратни километра , като настъплението им се оценява на 16,88 квадратни километра на ден...
    Военни анализатори посочват, че „съдбата на фронта е била решена“, след като отбранителните линии, за които се смяташе, че ще издържат месеци, са се сринали за часове, а ключови градове като Мирноград и Красни Лиман на практика са под руски контрол....
    И докато докладите говорят за огромни украински загуби с мащаба на бедствието, което претърпяха в Курск, експертите насочват вниманието си към още два фронта: в Запорожие, където се съобщава за срив на отбранителните линии и в Суми, където битката, според оценките, може да представлява „битката, която може да преобърне целия стратегически баланс“...

    Та така... "Руски фейкове"... Като няма украински такива....

    Коментиран от #47

    12:14 02.12.2025

  • 47 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    12:17 02.12.2025

  • 48 Четвърти вариант

    0 0 Отговор
    САЩ излиза от НАТО. В Европа си връща старото име. Американски Окупационен Корпус. САЩ и РФ сключват военен съюз и си поделят Германия. ЕС престава да съществува. Мирът е осигурен за 💯 години напред.

    12:17 02.12.2025

