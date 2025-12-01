САЩ са повторили на украинската делегация искането на Путин за изтегляне от Донбас

Основен акцент на преговорите във Флорида между делегации на САЩ и Украйна е бил въпросът за териториите, предаде РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници.

Разговорите между украинската и американската делегации във Флорида не успяха да постигнат окончателно споразумение по проекта за мирно споразумение. Въпреки това украинската делегация твърди, че е бил постигнат напредък.

Преговорите вече не са фокусирани толкова върху рамката, която беше договорена в Женева, а върху останалите проблемни въпроси. Тоест, не казваме, че сега имаме 100% разбиране за окончателния текст, но това беше още една крачка напред, каза украински източник, запознат с разговорите.

Много внимание по време на разговорите е било обърнато на въпроса за териториите. Американците са били по-скоро в ролята на посредник. Те са предали на Украйна позицията на Руската федерация, която изисква пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.

Украинската страна е аргументирала на срещата защо подобен подход не е възможен: поради конституционни ограничения, мнението на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта. Следователно позицията на Украйна остава непроменена: дискусията за териториите трябва да започне от сегашната линия на контакт.

Влизането на Украйна в НАТО също е било обсъдено на преговорите. Както е известно, Русия иска да наложи вето за подобен сценарий.

Украйна предаде на американците позицията си относно членството в НАТО, предаде РБК-Украйна. По-специално, украинската делегация заяви, че курсът за членство в Алианса е залегнал в Конституцията и промяната ѝ с цел сключване на мирно споразумение би бил лош прецедент. Друг изказан аргумент е невъзможността за предоставяне на право на вето върху членството на която и да е държава в НАТО.