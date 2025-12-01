САЩ са повторили на украинската делегация искането на Путин за изтегляне от Донбас

Основен акцент на преговорите във Флорида между делегации на САЩ и Украйна е бил въпросът за териториите, предаде РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници.
Разговорите между украинската и американската делегации във Флорида не успяха да постигнат окончателно споразумение по проекта за мирно споразумение. Въпреки това украинската делегация твърди, че е бил постигнат напредък.
Преговорите вече не са фокусирани толкова върху рамката, която беше договорена в Женева, а върху останалите проблемни въпроси. Тоест, не казваме, че сега имаме 100% разбиране за окончателния текст, но това беше още една крачка напред, каза украински източник, запознат с разговорите.
Много внимание по време на разговорите е било обърнато на въпроса за териториите. Американците са били по-скоро в ролята на посредник. Те са предали на Украйна позицията на Руската федерация, която изисква пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.
Украинската страна е аргументирала на срещата защо подобен подход не е възможен: поради конституционни ограничения, мнението на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта. Следователно позицията на Украйна остава непроменена: дискусията за териториите трябва да започне от сегашната линия на контакт.
Влизането на Украйна в НАТО също е било обсъдено на преговорите. Както е известно, Русия иска да наложи вето за подобен сценарий.
Украйна предаде на американците позицията си относно членството в НАТО, предаде РБК-Украйна. По-специално, украинската делегация заяви, че курсът за членство в Алианса е залегнал в Конституцията и промяната ѝ с цел сключване на мирно споразумение би бил лош прецедент. Друг изказан аргумент е невъзможността за предоставяне на право на вето върху членството на която и да е държава в НАТО.
11:11 01.12.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #25, #88
11:12 01.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #19
11:12 01.12.2025
4 А бе
11:12 01.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:13 01.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #93
11:14 01.12.2025
7 койдазнай
Коментиран от #14, #61
11:15 01.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да се радват, че въобще е приета ❗
Че една кая мислеща се за акула, направо я пратиха да разгледа магазините и да си ходи ‼️
11:16 01.12.2025
9 проверих
при масовите стрелби са около 17 000 140 за същия период
направих справка за жертвите в Украйна от началото на войната и се оказаха ако може да им се вярва на украинците че са по-малко
излиза че САЩ и без война дават повече жертви
11:16 01.12.2025
10 ами да
11:17 01.12.2025
11 Мнение
Големия въпрос сега е кой загуби войната - Украина, Ес, Сащ или и трите заедно? Каква отговорност и от кого ще бъде поета за колосалните щети?
Коментиран от #18
11:17 01.12.2025
12 Стьопа Витков
11:17 01.12.2025
13 Диванен стратег
11:18 01.12.2025
14 ами да
До коментар #7 от "койдазнай":Не е за територии, а за ресурси. Война на изтощението не се прави с територии, а с ресурси, ама койдазнаи?! Виж в уикипедия не пише ли нещо по въпроса, единствения източник на мимолетни знания за сopocнята!
11:20 01.12.2025
15 Факти
11:20 01.12.2025
16 Донбас
37-ма бригада на морската пехота на украинските въоръжени сили публикува кадри на предаващите се окупатори.
Ивановка се намира на кръстопътя на Донецка и Днепропетровска област, в посока Межева.
На практика украинските въоръжени сили разчистиха северния бряг на река Вовча. Това предотвратява създаването на плацдарм от другата страна на реката и опростява отбраната на този район за Украйна.
Коментиран от #39, #66
11:20 01.12.2025
17 Ганя Путинофила
11:21 01.12.2025
18 койдазнай
До коментар #11 от "Мнение":Чупи -купи! Който е убивал и разрушавал, който е напдал и прогонвал, той ще плати и той ще си получи суровото възмездие!
Докато това не случи, войната само ще се разраства.
11:22 01.12.2025
19 Абсолютни съм сигурен, че той
До коментар #3 от "Атина Палада":всъщност Донбас ще се окаже, че не в имало каквото и да е било стратегическо значение.
Коментиран от #44
11:22 01.12.2025
20 Кеефф
11:23 01.12.2025
21 ?????
Минск 2015 - Истанбул 2022 - Флорида 2025.
Нека ги съпоставят и да намерят логика за следващите преговори.
Коментиран от #28, #32
11:23 01.12.2025
22 Зеленски
11:23 01.12.2025
24 САЩ са повторили на украинската
11:25 01.12.2025
25 А где
До коментар #2 от "Вашето мнение":МОЧАТА?
Коментиран от #51
11:26 01.12.2025
26 !!!?
Коментиран от #43
11:26 01.12.2025
27 АМАH OT ИДИOTИ
КАКЪВ ДОНБАС, КАКВА УКРАИНСКА АРМИЯ?
🤣
В КРАЙНА СМЕТКА УKPИTE ЩЕ СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БРЯГ. 😆😛
11:27 01.12.2025
28 И Будапеща
До коментар #21 от "?????":1994....
11:28 01.12.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #23 от "И за какво им е Донбас?":Знаеш ли какъв е процентът на ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИ у САШтинско🤔❓
Ще се изненадАш ‼️
Коментиран от #90
11:29 01.12.2025
30 Тъстът на Джералд
11:30 01.12.2025
31 Сенчестите танкери
11:30 01.12.2025
32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "?????":"Винаги първото предложение на руснаците е най-добро!"🤔
Коментиран от #35, #68
11:31 01.12.2025
33 Факт
Путлер увеличава данък ДДС и акцизи върху алкохол и цигари за да може да издържи бюджета на непосилните разходи. Обикновения руснак със сигурност ще се зарадва на увеличените цени на алкохола 😁
За сметка на това минималната заплата скача до колосалните 350 $. Повече от два пъти по-ниска от тази в най-бедната европейска страна България.
Същевременно военният бюджет се увеличава с близо 12 милиарда долара, за да може да финансира завоевателната си война. Забележете почти същата сума 11,5 милиарда евро обаче Германия ще изпрати като помощ за Украйна през следващата година! Това е само ПОМОЩ и то САМО от Германия. Толкова за великата и могъща Русия!
Коментиран от #38
11:34 01.12.2025
34 Руснаците
11:34 01.12.2025
36 Пиночет
11:36 01.12.2025
37 На санскритски
11:36 01.12.2025
38 Това са безспорни
До коментар #33 от "Факт":Факти.
11:37 01.12.2025
39 Ъхъ
До коментар #16 от "Донбас":Е, и какво от това? Някъде ще пробият, някъде ще напреднат, но като цяло загубиха войната! Чети история, а не нацистка пропаганда!
11:38 01.12.2025
40 Таткото на Ерик
11:38 01.12.2025
41 Мдаааа
Коментиран от #57
11:39 01.12.2025
42 Седящия бик
11:40 01.12.2025
43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #26 от "!!!?":Охраната на Зеленски:
- Г-н президент, Путин Ви търси!
- По кой телефон?
- На вратата е!
🤔🤔
Коментиран от #49
11:40 01.12.2025
44 Абсолютно съм сигурен че, 1,5 милиона
До коментар #19 от "Абсолютни съм сигурен, че той":руснаци вече изгубих всякакво стратегическо значение.
Коментиран от #48
11:40 01.12.2025
45 Путин
11:41 01.12.2025
46 Чичак
Всичко ще бъде Украйна
Коментиран от #52
11:41 01.12.2025
47 Хаха
Коментиран от #50
11:42 01.12.2025
48 АБЕ ЧУВАМ ЧЕ
До коментар #44 от "Абсолютно съм сигурен че, 1,5 милиона":ФРЕОНА В РУСИЯ БИЛ НА СВЪРШВАНЕ
ПОЧНАЛИ ДА ОСОЛЯВАТ БРОЙЛЕРИТЕ
Коментиран от #69
11:42 01.12.2025
49 Орбан
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Вова,Зеленски те търси!-Путин-,,За това се крия"!
11:43 01.12.2025
50 ТОЧНО ТАКА
До коментар #47 от "Хаха":НА ЧЕЛО С КАЯ
КАТО ОНАЯ КАРТИНА ОТ ФРАНЦИЯ С ЖЕНАТА С БАЙРЯКА
АМА ПЪРВО ТРЯБВА ДА И СЛОЖАТ ИМПЛАМТИ
ЩОТ ИНАК НАРОДА НЕ МОЙ СЕ ВЪЗБУДИ
Коментиран от #64
11:46 01.12.2025
51 А каква е
До коментар #25 от "А где":цената на газа и кога ще се тегли следващия заем, че предишния се изхарчи и пак няма пари за заплати и пенсии?
Коментиран от #53, #56
11:47 01.12.2025
52 И ТАЯ ГОДИНА ЛИ БЕ
До коментар #46 от "Чичак":ПАК ЛИ Я ЗАГУБИ
АМИ ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА УКРАЙНА
САМО ТРЕБЕ ДА СЕ УТОЧНЯТ ГРАНИЦИТЕ
11:50 01.12.2025
53 ТИР
До коментар #51 от "А каква е":Твоите казаха че го лъскат и скоро ще го върнат на мястото му,,,,
11:50 01.12.2025
54 Льо Ман
11:50 01.12.2025
55 Колко %
Коментиран от #63
11:52 01.12.2025
56 ТИР
До коментар #51 от "А каква е":За 25 се отнася
11:52 01.12.2025
57 АМ ЧИ ТЪЙ ДЕ
До коментар #41 от "Мдаааа":ТЕ И КИТАЙЦИТЕ СА МРЪСНИЦИ
САМО НИЕ У МААЛАТА СМЕ УБАВЦИ
11:53 01.12.2025
58 стоян георгиев
11:53 01.12.2025
59 Тръмп
Сега Зелю се моли за такава но отговор няма.
НАТО било залегнало в конституцията.
Кой ви бръсне конституцията на шайка бандити
11:54 01.12.2025
60 Довечера !
11:54 01.12.2025
61 Разбира се
До коментар #7 от "койдазнай":войната не е за територии, правилно сказал Путя. Войната е да си повдигне егото на голям държавник, пълководец и человек - измишльотини от имперските времена.
Коментиран от #67
11:54 01.12.2025
62 Георги
11:54 01.12.2025
63 ОТ КЪДЕ
До коментар #55 от "Колко %":АМ ЧИ НЯМА ПОКРОВСК
ИМА КРАСНОАРМЕЙСК
Я ПИТАЙ СЕГА И ЗА ДИМИТРОВ
11:55 01.12.2025
64 хаха
До коментар #50 от "ТОЧНО ТАКА":Импланти ще и сложат,лесна работа...Акъл как ще и вкарат в кухата кратуна...🤣🤣🤣
Коментиран от #81
11:56 01.12.2025
65 Нщо ни мотаете!
Коментиран от #71
11:56 01.12.2025
66 Това
До коментар #16 от "Донбас":което си написал изобщо не е вярно. Кадрите на укрите са инсценировка както при Буча. В случая са използвали кадри от нахлуването си в Курска област.
11:57 01.12.2025
67 НЕ Е ТЪЙ БЕ
До коментар #61 от "Разбира се":ОСНОВНАТА ЦЕЛ Е ДА НАПРАЯТ КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НА ОБЩЕСТВЕН КЕНЕФ
НЯМАЛИ В ГРАДА И ПИКА....ЕЛИ ПО ЪГЛИТЕ
11:57 01.12.2025
68 !!!?
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не си чел "първото предложение на Русия" за Украйна от 24 февруари 2022 година ...сега Путлер се моли на Зеленски да благоволи да му приеме "второто предложение" а именно - да си изтегли войските от украинска територия !!!?
Коментиран от #75, #77, #78, #85
11:57 01.12.2025
69 Антитрол
До коментар #48 от "АБЕ ЧУВАМ ЧЕ":"ФРЕОНА В РУСИЯ БИЛ НА СВЪРШВАНЕ"
Сега фреона ли е новата опорка - те и яйцата бяха свършили, и бензина и ракетите свършиха още 2022 и оръжията и се биеха само с лопатки.
Нещо по-умно не ви ли раждат мозъчетата или то трябва да има нещо между ушите...
Коментиран от #76
11:58 01.12.2025
70 Българин
Наистина Тръмп се доказа като царя на сделките и съумя да защити и своите лични интереси, и тези на своите приятели!
Коментиран от #82
11:58 01.12.2025
71 АМИ РЕШЕНИЕТО
До коментар #65 от "Нщо ни мотаете!":Е СУПЕР ИЗГОДНО ЗА УКРАЙНА
ИЗМИСЛЕНАТА ДЪРЖАВА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪЩЕСТВУВА
НЕЗАСЛУЖЕНО
11:59 01.12.2025
72 АУУУУУ
Републиканецът Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили, публично разкритикува до основи онзи „план от 28 точки“, който във Вашингтон се опитват да пробутат като път към мира.
Уикър говори направо: да се принуждава Украйна да отстъпва земя на путинския касапин е абсурд. Решенията за числеността на армията и нейното разполагане се взимат само от украинското ръководство. Всякакви отстъпки пред диктатора не са компромис, а поощрение за хищника, който и без това се чувства безнаказан.
И най-важното – всякакви подаръци за Москва удрят не само по Украйна, но и по сигурността на САЩ и съюзниците им.
В Сената започват да разбират една проста истина: отстъпките пред тираните винаги завършват с нова беда.
11:59 01.12.2025
74 Боруна Лом
12:00 01.12.2025
75 Антитрол
До коментар #68 от "!!!?":"сега Путлер се моли на Зеленски да благоволи да му приеме "второто предложение"
Ха ха ха Путин ли прави "мирни планове" или господарите ти - този кой е под ред - май е десетия. Вярвате ли си на глупостите които пишете или трябва нещо да се пише че иначе няма за баничка.
12:01 01.12.2025
76 ТОВА ЗА ФРЕОНА Е ВЯРНО
До коментар #69 от "Антитрол":ХЛАДИЛНИТЕ ТИРОВЕ С БРОЙЛЕРИ НА ГРАНИЦАТА СА ВЕЧЕ ДЕСЕТКИ
12:01 01.12.2025
77 улав
До коментар #68 от "!!!?":Пийте си ги тези хапчета бе!
12:02 01.12.2025
78 т-п тpoл соросоиден
До коментар #68 от "!!!?":Викаш, предложенията са все по-добри, а и бандерите мачкат! Странно що тогава реват за достоен мир, при положение че започнаха с "Ще си вземем Крим с всички средства, нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в Хага", преминаха към писъци за справедлив мир и мир чрез сила, а сега се молят за достойна денацификация!
12:02 01.12.2025
79 гост
Коментиран от #86, #87
12:03 01.12.2025
80 Путин каза
Ако ли не със сира ще я изнесат.
Нито плаче, нито се моли.
Наркоманът плаче и се моли.
12:03 01.12.2025
81 АМИ И ТАМ
До коментар #64 от "хаха":ША И СЛОЖАТ ИМПЛАНТИ
НА ЧЕЛОТО
12:04 01.12.2025
83 Гьобелс
12:05 01.12.2025
84 Пет държави желаят да се обединят
12:05 01.12.2025
85 хаха
До коментар #68 от "!!!?":а а а ха ха ха
12:05 01.12.2025
86 Антитрол
До коментар #79 от "гост":"който ще бъде осъден от Хага"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - нещо не ви си говори за настоящето. Да не са назначили врачка в посолството и тя да ви какво какво ЩЕ ЩЕ ЩЕ станело.
12:06 01.12.2025
88 Зеления потник
До коментар #2 от "Вашето мнение":Ще гледа овалния кабинет , през крив макарон , нали го изгониха като въшливо коте от там ....
12:10 01.12.2025
89 А нещо
12:12 01.12.2025
90 стоян
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":До 29 ком - явно не правиш разлика от дървена американска красива къща от 300 квадрата с рузка дървена строена по времето на сталин и двора с кал до коленете - гледай филмите по ютуб ,, аналогов нет,,
12:12 01.12.2025
91 Макробиолог
12:14 01.12.2025
92 Макробиолог
12:15 01.12.2025
93 панчо
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти остави другото но гербаджиите пак ще трябва да махат знамето.
12:15 01.12.2025
94 Макробиолог
12:16 01.12.2025
95 Макробиолог
12:17 01.12.2025
96 Макробиолог
12:19 01.12.2025
97 Макробиолог
12:21 01.12.2025