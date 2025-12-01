Новини
Свят »
Белгия »
Брюксел изисква снимка и лична карта за наем на тротинетка

Брюксел изисква снимка и лична карта за наем на тротинетка

1 Декември, 2025 10:59 571 7

  • брюксел-
  • лична карта-
  • тротинетка-
  • наем-
  • мерки-
  • безопасност

Нови мерки за контрол и безопасност в борбата с престъпления и инциденти

Брюксел изисква снимка и лична карта за наем на тротинетка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От тази седмица наемането на тротинетки в Брюксел ще става само чрез предоставяне на снимка на клиента и на личната му карта, съобщават местни медии. Всички частни тротинетки също ще получат регистрационни номера, предава БТА.

Целта на новите правила е да се ограничи възможността за извършване на престъпления с наети тротинетки. Промените са препоръчани от прокуратурата във връзка с борбата срещу разпространението на наркотици и честите пътнотранспортни инциденти с електрически превозни средства.

Властите са поискали от двете компании, предоставящи тротинетки под наем, да въведат технология за отключване чрез селфи, подобно на банковите приложения. Двете дружества са изразили готовност да обсъдят и съгласуват техническите решения за въвеждане на системата.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    9 1 Отговор
    Но не изискват никакъв документ за нахлуващите мигранти, хранени, поени и отглеждани на помощи!
    Пълна пародия ...

    11:02 01.12.2025

  • 2 Механик

    8 2 Отговор
    Иска снимка и лична карта, за да отключи тротинетката, но трябва да имаш и розАв вибратор, за да дадеш контакти да потеглиш.
    За нормалните хора е забранено да ползват тротинетки.
    п.п.
    Не че нормалните ще искат. Ама то и в Брюксел нормални едва ли има.

    11:15 01.12.2025

  • 3 Емили с тротинетката

    5 1 Отговор
    Скоро ще си извадя шофьорска книжка с пол "Х" в нея.

    11:16 01.12.2025

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Шоуто ще настане, когато гепят тротинетката на селфаджията.

    11:22 01.12.2025

  • 5 Тервел

    3 1 Отговор
    Във Варна милиционерите се правят на слепи като видят някой без каска и жилетка , каращ електрическа тротинетка по пешеходните зони , но скачат като хищници като видят някой с лична тротинетка който се прибира след работа ,а вече е тъмно.

    11:23 01.12.2025

  • 6 Тервел

    2 1 Отговор
    Във Варна милиционерите се правят на слепи като видят някой без каска и жилетка , каращ електрическа тротинетка под наем по пешеходните зони , но скачат като хищници като видят някой с лична тротинетка който се прибира след работа ,а вече е тъмно.

    11:24 01.12.2025

  • 7 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор
    Как ли пък не се сетиха да пратят тротинетки на укро героите за да обърнат играта? Все пак пропагандата каза, че русите превземат Покровск на мотори 😂😂😂

    11:25 01.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания