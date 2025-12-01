Брюксел изисква снимка и лична карта за наем на тротинетка

От тази седмица наемането на тротинетки в Брюксел ще става само чрез предоставяне на снимка на клиента и на личната му карта, съобщават местни медии. Всички частни тротинетки също ще получат регистрационни номера, предава БТА.

Целта на новите правила е да се ограничи възможността за извършване на престъпления с наети тротинетки. Промените са препоръчани от прокуратурата във връзка с борбата срещу разпространението на наркотици и честите пътнотранспортни инциденти с електрически превозни средства.

Властите са поискали от двете компании, предоставящи тротинетки под наем, да въведат технология за отключване чрез селфи, подобно на банковите приложения. Двете дружества са изразили готовност да обсъдят и съгласуват техническите решения за въвеждане на системата.