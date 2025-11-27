POLITICO: Европа обмисля немислимото срещу Русия

Европа обмисля немислимото срещу Русия – да отвърне на удара, включително чрез кибератаки, пише POLITICO.

Русия използва дронове и свои агенти за атаки срещу страни в НАТО и сега Европа прави нещо, което изглеждаше немислимо само преди няколко години: планира как да отвърне.

Според двама висши европейски правителствени служители и трима дипломати от ЕС в момента се обсъжда възможността за офанзиви кибероперации срещу Русия, както и провеждането на изненадващи военни учения на НАТО близо до руската граница.

„Като цяло, Европа и Алиансът трябва да се запитат колко дълго сме готови да толерираме този вид хибридна война... [и] дали трябва да обмислим възможността самите ние да станем по-активни в тази област“, ​​заяви миналата седмица германският държавен секретар по отбраната Флориан Хан пред Welt TV.

Хибридните атаки не са нищо ново. През последните години Русия изпраща убийци срещу политически врагове във Великобритания, обвинявана е във взривяване на складове за оръжия, опитва се да дестабилизира ЕС чрез финансиране на крайнодесни политически партии, участва във война в социалните медии и се опитва да повлияе на изборите в страни като Румъния и Молдова.

Но мащабът и честотата на настоящите атаки са безпрецедентни. Между януари и юли в Европа са извършени над 110 саботажа и опита за атаки, главно в Полша и Франция, от хора, свързани с Москва.

Европа не иска война с Русия, въоръжена с ядрено оръжие, и затова трябва да измисли как да реагира по начин, който да възпре Москва, но да не прекрачи никакви червени линии на Кремъл, които биха могли да доведат до открита война.

Шведския началник на отбраната каза, че вече „не можем да си позволим да се страхуваме“. Честите руски провокации променят тона в европейските столици. Въпреки все по-ожесточената реторика, все още е открит въпросът какво означава един по-решителен отговор. Част от това се дължи на разликата между Москва и Брюксел. Руснаците не се свенят да погазват правилата, докато в Европа не е така.

На практика държавите биха могли да използват киберметоди, за да атакуват системи, критични за военните усилия на Русия. Европа също трябва да измисли как да отговори на мащабните дезинформационни кампании на Русия със собствените си усилия.

НАТО, от своя страна, е отбранителна организация и следователно е подозрителна към нападателните операции. „Асиметричните отговори са важна част от разговора“, каза един дипломат от НАТО, но „няма да се придържаме към същата тактика като Русия“. Вместо това, алиансът трябва да даде приоритет на демонстрации на сила, които илюстрират мощ и единство. „Несъмнено трябва да се направи повече по отношение на хибридните атаки“, каза един висш дипломат от НАТО.

Едно е сигурно: докато Путин засилва кампанията си за дестабилизиране на ЕС и НАТО, европейските столици обмислят как да отговорят.