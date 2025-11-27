Зеленски обяви важна новина: Украйна ще преговаря със САЩ в близките дни

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че делегация от страната му и такава от САЩ ще се срещнат тези дни, за да обсъдят формулата, дискутирана в Женева, за да се стигне до мир и да се предоставят гаранции за сигурност на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Нашият екип ще се срещне с американските представители в края на седмицата, за да продължат да сближават точките, които получихме в резултат на преговорите в Женева във форма, която да ни поведе по пътя към мира и гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски по време на вечерното си видеообръщение. „Ще се състои среща на делегациите. Украинската ще бъде добре подготвена и фокусирана върху смислена работа“, допълни той.
Украинският президент заяви, че идната седмица ще се състои допълнителни преговори между двете делегации с негово участие, но не предостави допълнителни детайли.
„Подготвяме солидна основа за подобни преговори. Украйна ще стои здраво стъпила на крака. Винаги ще стои“, увери той.
Междувременно Укринформ съобщава, че в района на град Гуляйполе руските сили са екзекутирали петима украински военни, които са били пленени и не са можели да се отбраняват.
Тази сутрин „на Гуляйполското направление в Запорожка област руските военни хладнокръвно застреляха нашите защитници, които бяха в плен“, пише в заявление на главната прокуратура на Украйна.
Запорожката областна прокуратура образува досъдебно производство за нарушаване на законите и обичаите на войната, съчетано с умишлено убийство. Главната прокуратура подчерта, че умишленото убийство на военнопленници е грубо нарушение на Женевските конвенции и тежко международно престъпление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #30
23:08 27.11.2025
2 Граф Сен Жермен
23:09 27.11.2025
3 Пиночет
Коментиран от #9
23:09 27.11.2025
4 Тръмп
23:09 27.11.2025
5 Няма да преговаря
Коментиран от #12
23:10 27.11.2025
6 Делю Хайдутин
23:10 27.11.2025
7 Сатана Z
Коментиран от #10
23:12 27.11.2025
8 Пенсионер 69 годишен
23:12 27.11.2025
9 Идиот
До коментар #3 от "Пиночет":На 1 януари ще ви натоварят както и Виденов не го е правил.
23:13 27.11.2025
10 си дзън
До коментар #7 от "Сатана Z":Майката плаче за срутения руски космодрум, ама вече го няма.
Коментиран от #17, #26
23:14 27.11.2025
11 ФАКТ
23:14 27.11.2025
12 Шопо
До коментар #5 от "Няма да преговаря":Срока за подписване на капитулация изтече, няма какво да преговаря повече.
САЩ и Англия са подготвили Залужни за негов заместник.
23:15 27.11.2025
13 ФАКТ
23:15 27.11.2025
14 Кулак във Гулаг
23:17 27.11.2025
15 Още новини от Украйна
23:22 27.11.2025
16 .АВРАМ ЕВРЕВ
ТО НЯМА ДА.ИМА СМИСЪЛ ЗА УКРАЙН.НАРОД КОЛКОТО И ДА.ОСТАНЕ В УКР.
23:22 27.11.2025
17 Сатана Z
До коментар #10 от "си дзън":Я пак?Усещам влечението ти да ми се катериш по КРА.
23:25 27.11.2025
18 Бандеракючек
23:25 27.11.2025
19 Факт
23:32 27.11.2025
20 ?????
Или кво?
23:32 27.11.2025
21 Евроатлантик
По повод действията на окупаторите, болшинството рашисти в руския башибозук са престъпници (ypoди) и алкохолици, така, че няма изненада в това, че са убили военнопленници.
23:33 27.11.2025
22 така, така
Реалностите са тези, които показват какво ще се случи. А те сочат - руснаците ще диктуват какво да пише в мирния план.
Всеки, който таи илюзия или съмнения в тая посока е завършен наивник. В голямата политика няма място за наивници.
23:33 27.11.2025
23 Ха-ха-ха
Коментиран от #32
23:35 27.11.2025
24 Всичко е ясно
23:36 27.11.2025
25 Белия мечок
23:37 27.11.2025
26 Канадец
До коментар #10 от "си дзън":Американският астронавт на НАСА Крис Уилямс се присъедини в четвъртък към руските космонавти Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев за полет към Международната космическа станция (МКС). За този космодрум ли говориш ?
Коментиран от #28
23:55 27.11.2025
27 1302
00:00 28.11.2025
28 си дзън
До коментар #26 от "Канадец":Да. Ракетата излетяла и той се разпаднал. Шоу, руско шоу. Руснаците ще си седят горе
до пенсия.
00:01 28.11.2025
29 БАРС
00:13 28.11.2025
30 Надай се пони
До коментар #1 от "си дзън":Никакъв, просто и Бай ти Дончо и Зельо, ще се правят на шутове още известно време😉
00:13 28.11.2025
31 Горски
00:20 28.11.2025
32 По бункерите няма кръчмари,
До коментар #23 от "Ха-ха-ха":а плъхове и хлебарки.
00:40 28.11.2025