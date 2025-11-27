Новини
Зеленски обяви важна новина: Украйна ще преговаря със САЩ в близките дни
Зеленски обяви важна новина: Украйна ще преговаря със САЩ в близките дни

27 Ноември, 2025 23:06

Украинска и американска делегация ще се срещнат, за да обсъдят формулата за мира и сигурността, заяви Зеленски

Зеленски обяви важна новина: Украйна ще преговаря със САЩ в близките дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че делегация от страната му и такава от САЩ ще се срещнат тези дни, за да обсъдят формулата, дискутирана в Женева, за да се стигне до мир и да се предоставят гаранции за сигурност на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Нашият екип ще се срещне с американските представители в края на седмицата, за да продължат да сближават точките, които получихме в резултат на преговорите в Женева във форма, която да ни поведе по пътя към мира и гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски по време на вечерното си видеообръщение. „Ще се състои среща на делегациите. Украинската ще бъде добре подготвена и фокусирана върху смислена работа“, допълни той.

Украинският президент заяви, че идната седмица ще се състои допълнителни преговори между двете делегации с негово участие, но не предостави допълнителни детайли.

„Подготвяме солидна основа за подобни преговори. Украйна ще стои здраво стъпила на крака. Винаги ще стои“, увери той.

Междувременно Укринформ съобщава, че в района на град Гуляйполе руските сили са екзекутирали петима украински военни, които са били пленени и не са можели да се отбраняват.

Тази сутрин „на Гуляйполското направление в Запорожка област руските военни хладнокръвно застреляха нашите защитници, които бяха в плен“, пише в заявление на главната прокуратура на Украйна.

Запорожката областна прокуратура образува досъдебно производство за нарушаване на законите и обичаите на войната, съчетано с умишлено убийство. Главната прокуратура подчерта, че умишленото убийство на военнопленници е грубо нарушение на Женевските конвенции и тежко международно престъпление.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    6 29 Отговор
    След преговорите какъв ли шут ще бие на руснаците този път дедо Дончо.

    Коментиран от #30

    23:08 27.11.2025

  • 2 Граф Сен Жермен

    25 3 Отговор
    Значи, Зеленски е привикан за бъхтене! Иначе би означавало мишката да надделее над котката!

    23:09 27.11.2025

  • 3 Пиночет

    4 24 Отговор
    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #9

    23:09 27.11.2025

  • 4 Тръмп

    24 4 Отговор
    Ти нямаш карти да преговаряш!

    23:09 27.11.2025

  • 5 Няма да преговаря

    19 3 Отговор
    а ще изпълнява.

    Коментиран от #12

    23:10 27.11.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    20 4 Отговор
    Да не воюва със САЩ та преговаря?

    23:10 27.11.2025

  • 7 Сатана Z

    21 3 Отговор
    Украйна и САЩ водят война срещу Русия! Двете трябва да намерят начин да изпълнят условията на Владимир Путин иначе ....плаче майката!

    Коментиран от #10

    23:12 27.11.2025

  • 8 Пенсионер 69 годишен

    18 3 Отговор
    Има мнения в Украйна и САЩ Зеленски да бъде арестуван от ФБР в неговия кабинет за корупция и разпалване на война. Британската охрана на Зеленски ще окаже съдействие.

    23:12 27.11.2025

  • 9 Идиот

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    На 1 януари ще ви натоварят както и Виденов не го е правил.

    23:13 27.11.2025

  • 10 си дзън

    3 16 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Майката плаче за срутения руски космодрум, ама вече го няма.

    Коментиран от #17, #26

    23:14 27.11.2025

  • 11 ФАКТ

    3 6 Отговор
    ЗЕЕЛНСКИ КАЗА.. до ПОСЛЕДНОАТА ГРУЗЗ 200

    23:14 27.11.2025

  • 12 Шопо

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Няма да преговаря":

    Срока за подписване на капитулация изтече, няма какво да преговаря повече.
    САЩ и Англия са подготвили Залужни за негов заместник.

    23:15 27.11.2025

  • 13 ФАКТ

    3 10 Отговор
    НИКАФФ схансе за галките русхки си г ани.... САМо си удалгават АГОНИАТА.. УКРАИНЦИТЕ са непробиваеми.. БУЛЕТ ПРУУВВВ....

    23:15 27.11.2025

  • 14 Кулак във Гулаг

    5 0 Отговор
    Зависи в какъв цикъл ще хванат Тръндю.

    23:17 27.11.2025

  • 15 Още новини от Украйна

    8 1 Отговор
    Кво станА с "перемогата" бе,укрофили? Колко села си върнахте днес та Трън си счупи краката от бързане да ви спасява г-за?

    23:22 27.11.2025

  • 16 .АВРАМ ЕВРЕВ

    7 1 Отговор
    ТИЯ ДНИ А !? КОЙ ПО ТОЧНО КАТО ОДТАНАН ЖИВИ УКРАЙНЦИ В УКРАЙНА ОКОЛО.1.МИЛИОН ЛИ ?
    ТО НЯМА ДА.ИМА СМИСЪЛ ЗА УКРАЙН.НАРОД КОЛКОТО И ДА.ОСТАНЕ В УКР.

    23:22 27.11.2025

  • 17 Сатана Z

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Я пак?Усещам влечението ти да ми се катериш по КРА.

    23:25 27.11.2025

  • 18 Бандеракючек

    3 8 Отговор
    Зеленски трябва да хване цаката на материалиста Тръндю! Със часовник Картие и блага дума ще постигне повече, отколкото само с блага дума!

    23:25 27.11.2025

  • 19 Факт

    1 0 Отговор
    Явно има развитие!

    23:32 27.11.2025

  • 20 ?????

    7 2 Отговор
    Нали вчера щеше да преговаря.
    Или кво?

    23:32 27.11.2025

  • 21 Евроатлантик

    19 10 Отговор
    Украйна няма друг избор освен да продължи да продължи борбата срещу нацисткия агресор Русия.
    По повод действията на окупаторите, болшинството рашисти в руския башибозук са престъпници (ypoди) и алкохолици, така, че няма изненада в това, че са убили военнопленници.

    23:33 27.11.2025

  • 22 така, така

    8 12 Отговор
    Клоуна може да ръси каквото си иска, той се бори за своето оцеляване (вече в буквалния смисъл).
    Реалностите са тези, които показват какво ще се случи. А те сочат - руснаците ще диктуват какво да пише в мирния план.
    Всеки, който таи илюзия или съмнения в тая посока е завършен наивник. В голямата политика няма място за наивници.

    23:33 27.11.2025

  • 23 Ха-ха-ха

    7 16 Отговор
    И какво и е важното на новината? Ами че те все си преговарят ама файда йок. Щото все забравят че кръчмаря сборува сметката.

    Коментиран от #32

    23:35 27.11.2025

  • 24 Всичко е ясно

    6 4 Отговор
    На наркомана ще му набият канчето!

    23:36 27.11.2025

  • 25 Белия мечок

    3 3 Отговор
    Чакам тия от снимката за закуска на Колима.

    23:37 27.11.2025

  • 26 Канадец

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Американският астронавт на НАСА Крис Уилямс се присъедини в четвъртък към руските космонавти Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев за полет към Международната космическа станция (МКС). За този космодрум ли говориш ?

    Коментиран от #28

    23:55 27.11.2025

  • 27 1302

    4 2 Отговор
    После все пак ще трябва да питат и горския.

    00:00 28.11.2025

  • 28 си дзън

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Канадец":

    Да. Ракетата излетяла и той се разпаднал. Шоу, руско шоу. Руснаците ще си седят горе
    до пенсия.

    00:01 28.11.2025

  • 29 БАРС

    5 2 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО РАШКИТЕ ДА СА УБИЛИ УКРО ПЛЕННИЦИ.ОПРАТНОТО УКРИТЕ УБИВАТ СВОИТЕ АКО ТРЪГНАТ ДА СЕ ПРЕДАВАТ.КАЗВАТ ГО ПЛЕНЕНИТЕ УКРАИНЦИ ДАЖЕ КАЗВАТ ,ЧЕ РАШКИТЕ СПАСЯВАТ РАНЕНИТЕ УКРАИНЦИ ИЗОСТАВПНИ ОТ КОМАНДВАНЕТО ИМ .НАЙ СРОКОЙНО ГОВОРЕШЕ ПЛЕНЕН УКРАИНЕЦ ИЗПИТ БРАДЯСАЛ И С НЕ МНОГО ЧИСТИ ДРЕХИ.КАЗА ЧЕ СА ГИ НАХРАНИЛИ ДОБРЕ РАШКИТЕ И ПЕЧЕНО МЕСО ИМ ДАЛИ .ИНАЧЕ АКО РАШКИТЕ СА УБИВАЛИ ПЛЕНЕНИ ТО 100% СА ЧУЖДИ НАЕМНИЦИ.ТАХ ПУТИН ОБЯВИ НИКАКЪВ ПЛЕН РАЗТРЕЛ.НО ДАЛИ СА УБИТИ ОТ УКРАИНЦИ УКРО СОДАТИТЕ ИЛИ ТИЯ НАЕМНИЦИ ВСИЧКО ВИНАГИ СЕ ПРЕПИСВА НА РАША

    00:13 28.11.2025

  • 30 Надай се пони

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Никакъв, просто и Бай ти Дончо и Зельо, ще се правят на шутове още известно време😉

    00:13 28.11.2025

  • 31 Горски

    4 2 Отговор
    КРАЯ НА КЪРВАВИЯ КИЕВСКИ РЕЖИМ ДОЙДЕ! ЗЕЛЕНИЯ ПРИСВОЙ 48 МИЛИАРДА ОТ ПОМОЩИТЕ ЗА ВОЙНАТА ДАВАНИ ОТ ЗАЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ! ОПЦИЯТА ЗА БЯГСТВО Е ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИЛИ ИЗРАЕЛ, КЪДЕТО ЖИВЕЯТ РОДИТЕЛИТЕ МУ! Над 2 150 000 украински жертви до момента:))) САМО ПРИПОМНЯМ :))) ДИКТАТОРА ГО ТЪРСЯТ ЗА 48 МИЛИАРДА ДОЛАРА ОТКРАДНАТИ. Отдавна се знае,че Зеля е наркозависим,при това зависим от т.н. тежки наркотици. Предполагам,че и мозъкът му е изпържен,но така е най-удобен за бандитите в Киев,а и за розовите брюкселски евролиберали-военолюбци. Но...всеки си заслужава съдбата. На тази личност съдбата хич няма да е лесна. Това, че шмърка, е също обществена тайна, но по-стряскащото, че тези вредни навици като че ли са възприети от повечето европейски лидери. Случайно попаднах на едно интервю с Мелони наскоро, как въртеше очи и подсмърчаше само, въобще показваше типични признаци на наркотично въздействие.

    00:20 28.11.2025

  • 32 По бункерите няма кръчмари,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха-ха":

    а плъхове и хлебарки.

    00:40 28.11.2025

