Български шофьор на камион бе задържан в Гърция, карал в насрещното платно на магистралата

Водач на товарен автомобил от България е бил спрян от полицията край Солун тази сутрин и задържан, защото се движел по магистралата Солун – Атина в насрещното платно за движение, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

Според първоначалната информация камионът се движел в насрещното платно югоизточно от града в участъка между пункта за пътни такси Малгара и пътния възел Клиди, където и бил спрян.

За щастие до произшествие не се стигнало, а обстоятелствата, при които камионът навлязъл в насрещното платно, се изясняват.

Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.