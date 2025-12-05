Новини
Български шофьор на камион бе задържан в Гърция, карал в насрещното платно на магистралата

5 Декември, 2025 11:34

Обстоятелствата, при които камионът навлязъл в насрещното платно, се изясняват

Български шофьор на камион бе задържан в Гърция, карал в насрещното платно на магистралата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водач на товарен автомобил от България е бил спрян от полицията край Солун тази сутрин и задържан, защото се движел по магистралата Солун – Атина в насрещното платно за движение, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

Според първоначалната информация камионът се движел в насрещното платно югоизточно от града в участъка между пункта за пътни такси Малгара и пътния възел Клиди, където и бил спрян.

За щастие до произшествие не се стигнало, а обстоятелствата, при които камионът навлязъл в насрещното платно, се изясняват.

Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    6 0 Отговор
    Този направо се е самоубил !!

    11:37 05.12.2025

  • 2 явно

    5 0 Отговор
    като се е събудил си е мислил че е в Англия.

    11:39 05.12.2025

  • 3 Алексей Навални, репресиран

    3 1 Отговор
    Абе български шофьор....
    Защо не напишете за многодетната майка от Омск, Русия осъдена ефективно на Три Года затвор за един-единствен коментар в соц.мрежите ??? Страх ме хваща като си помисля колко ли от свободомислищите коментатори тук ще заминат в любимата си Русия, ако Русия победи Украйна и тръгне към китната ни Татковина 😁

    11:54 05.12.2025

  • 4 стига де,

    6 0 Отговор
    Какво толкова, от къде да знае човека, че в Гърция е забранено? В България може!

    Коментиран от #5

    11:57 05.12.2025

  • 5 Да,да

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "стига де,":

    Абсолютно!

    12:08 05.12.2025

