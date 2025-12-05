Български шофьор на камион бе задържан в Гърция, карал в насрещното платно на магистралата

Водач на товарен автомобил от България е бил спрян от полицията край Солун тази сутрин и задържан, защото се движел по магистралата Солун – Атина в насрещното платно за движение, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.
Според първоначалната информация камионът се движел в насрещното платно югоизточно от града в участъка между пункта за пътни такси Малгара и пътния възел Клиди, където и бил спрян.
За щастие до произшествие не се стигнало, а обстоятелствата, при които камионът навлязъл в насрещното платно, се изясняват.
Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.
