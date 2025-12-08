Многочасови блокади на граничните пунктове с България са планирани за днес в Гърция

Многочасови блокади на граничните пунктове с България и със Северна Македония са планирали за днес протестиращите гръцки земеделски стопани днес следобед, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.
По-конкретно през граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България няма да бъдат пропускани товарни автомобили за осем часа до 20 ч. вечерта. Леки автомобили и автобуси ще преминават свободно.
Пунктът Ексохи (срещу Гоце Делчев) ще е затворен за девет часа до 21 ч. вечерта. Участниците в протеста са съобщили, че ще спрат пропускането на товарни автомобили от всякакъв тип, а леките автомобили и туристическите автобуси ще преминават по обходни маршрути.
За четири часа, от 18 ч. до късно вечерта, ще бъде блокиран граничният пункт Евзони на границата на Гърция със Северна Македония. На пункта Ники на същата граница движението ще бъде спряно за два часа от 11 ч.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
11:44 08.12.2025
2 БАЦО
11:45 08.12.2025
3 честен ционист
Коментиран от #10
11:45 08.12.2025
4 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
11:45 08.12.2025
5 голям кеф
11:45 08.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Британия
Коментиран от #11
11:49 08.12.2025
8 име
11:50 08.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
или защото само България няма да извика посланика им и да го нарита 🤔❗
Коментиран от #12
11:57 08.12.2025
10 Пишеш за да пушеш
До коментар #3 от "честен ционист":Така е всяка година. И всички граници се блокират. Ама ти откъде да го знаеш това?
Коментиран от #13
11:59 08.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #7 от "Британия":И как си търсят правата от ТЯХНАТА държава,
като блокират НАШАТА граница🤔❗
Що не блокират границата си с Турция,
че да видят колко бързо ще им решат проблема🤔❗
12:01 08.12.2025
12 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Както винаги - ПРОZZ ..
Коментиран от #14
12:02 08.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #10 от "Пишеш за да пушеш":И все се сещат да протестират, когато нямат полска работа 🤔
Що не блокират границата когато има оран или сеитба, или прибират реколта🤔
12:04 08.12.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Нормално заключение,
за прасето и магарето диамантите са ПРОZZто камъни които не стават нито за ядене,
нито за търкаляне в тях ‼️
12:08 08.12.2025