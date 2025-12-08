Новини
Свят »
Гърция »
Многочасови блокади на граничните пунктове с България са планирани за днес в Гърция

8 Декември, 2025 11:42 539 14

  • гърция-
  • българия-
  • фермери-
  • промахон-
  • кулата

През граничния пункт Промахон на границата с България няма да бъдат пропускани товарни автомобили за осем часа

Многочасови блокади на граничните пунктове с България са планирани за днес в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Многочасови блокади на граничните пунктове с България и със Северна Македония са планирали за днес протестиращите гръцки земеделски стопани днес следобед, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

По-конкретно през граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България няма да бъдат пропускани товарни автомобили за осем часа до 20 ч. вечерта. Леки автомобили и автобуси ще преминават свободно.

Пунктът Ексохи (срещу Гоце Делчев) ще е затворен за девет часа до 21 ч. вечерта. Участниците в протеста са съобщили, че ще спрат пропускането на товарни автомобили от всякакъв тип, а леките автомобили и туристическите автобуси ще преминават по обходни маршрути.

За четири часа, от 18 ч. до късно вечерта, ще бъде блокиран граничният пункт Евзони на границата на Гърция със Северна Македония. На пункта Ники на същата граница движението ще бъде спряно за два часа от 11 ч.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    11:44 08.12.2025

  • 2 БАЦО

    1 0 Отговор
    Ше одиме у Крим .. Нема паре .

    11:45 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    4 6 Отговор
    Гърчолята вече взеха, каквото им беше нужно от Ганя - водата. Сега може да го блокират както по времето на Социализъма.

    Коментиран от #10

    11:45 08.12.2025

  • 4 оня с коня

    2 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    11:45 08.12.2025

  • 5 голям кеф

    2 2 Отговор
    и под гръцко робство сме били 300 години ха ха ха

    11:45 08.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Британия

    3 3 Отговор
    Тези селяни с тракторите си търсят правата от държавата, и не са като българските олигофрени да трошат в София който си мислеха че с идиотски протести ще направят нещо

    Коментиран от #11

    11:49 08.12.2025

  • 8 име

    1 1 Отговор
    Спирайте им водата от нашите реки на тия нагли къpлeжи. Още утре ще отворят и този път, и пътя Рудозем-Ксанти, че и ще направят пътища и магистрали където кажем!

    11:50 08.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор
    Проблем с България ли имат византийците
    или защото само България няма да извика посланика им и да го нарита 🤔❗

    Коментиран от #12

    11:57 08.12.2025

  • 10 Пишеш за да пушеш

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Така е всяка година. И всички граници се блокират. Ама ти откъде да го знаеш това?

    Коментиран от #13

    11:59 08.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Британия":

    И как си търсят правата от ТЯХНАТА държава,
    като блокират НАШАТА граница🤔❗
    Що не блокират границата си с Турция,
    че да видят колко бързо ще им решат проблема🤔❗

    12:01 08.12.2025

  • 12 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Както винаги - ПРОZZ ..

    Коментиран от #14

    12:02 08.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пишеш за да пушеш":

    И все се сещат да протестират, когато нямат полска работа 🤔
    Що не блокират границата когато има оран или сеитба, или прибират реколта🤔

    12:04 08.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Нормално заключение,
    за прасето и магарето диамантите са ПРОZZто камъни които не стават нито за ядене,
    нито за търкаляне в тях ‼️

    12:08 08.12.2025

