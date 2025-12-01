НАТО обмисля по-офанзивна стратегия срещу руската хибридна война

Председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне заяви, че Алиансът обсъжда възможността за по-активен и настъпателен подход в отговор на хибридните действия на Русия. В интервю за вестник „Файненшъл Таймс“, цитирано от италианската агенция АНСА, той посочи, че всички варианти за реакция са на масата, предава БТА.
„Разглеждаме всички опции“, подчерта Драгоне, като визира зачестилите кибератаки, саботажни действия и нарушения на въздушното пространство на страните членки от страна на Москва. По думите му НАТО вече реагира активно на т.нар. ИТ фронт, но се обсъжда възможността Алиансът да премине към по-агресивни и проактивни действия, вместо да остава в изцяло отбранителна позиция.
Адмиралът допълни, че в определени случаи „превантивен удар“ може да бъде разглеждан като форма на отбранителна операция. Той обаче уточни, че подобно мислене е нетипично за досегашния подход на НАТО и представлява сериозна промяна в стратегическата рамка на организацията.
1 честен ционист
Коментиран от #5
12:52 01.12.2025
2 Адмирал Джузепе Каво Драгоне
Коментиран от #12
12:54 01.12.2025
3 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
12:55 01.12.2025
4 Адмирал Джузепе Каво Драгоне
Сега заместете Косово с Молдова и Ирак с Украйна.
12:55 01.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДрайвингПлежър
НАТО е една престъпна организация! Време е всички да го разберат преди шайка пълни ненормалници да са запалили нова война, която няма как да спечелят! Не че ми пука за тях, но за сега сме вързани с тая проказа, а арабите са твърде близо до нас!
12:57 01.12.2025
7 Превантивен удар?
12:57 01.12.2025
8 Я пък тоя
Ако мислят, че Путин ще се лигави с тях , както с Украйна, много се лъжат.
13:00 01.12.2025
9 провинциалист
13:01 01.12.2025
10 Кукурузец баце
13:10 01.12.2025
11 Баце ЕООД
13:11 01.12.2025
12 Ахаха
До коментар #2 от "Адмирал Джузепе Каво Драгоне":Ти ли ще ходиш на фронта е? Клавиатурен герой??
13:12 01.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
и след като още не го напада-
НАТОпорчените решиха, че може да нанесат "превантивен удар" с цел отбрана🤔❗
13:20 01.12.2025
14 Фори
13:26 01.12.2025
15 Никога не забравяйте кой е истинската
13:38 01.12.2025