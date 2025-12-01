НАТО обмисля по-офанзивна стратегия срещу руската хибридна война

Председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне заяви, че Алиансът обсъжда възможността за по-активен и настъпателен подход в отговор на хибридните действия на Русия. В интервю за вестник „Файненшъл Таймс“, цитирано от италианската агенция АНСА, той посочи, че всички варианти за реакция са на масата, предава БТА.

„Разглеждаме всички опции“, подчерта Драгоне, като визира зачестилите кибератаки, саботажни действия и нарушения на въздушното пространство на страните членки от страна на Москва. По думите му НАТО вече реагира активно на т.нар. ИТ фронт, но се обсъжда възможността Алиансът да премине към по-агресивни и проактивни действия, вместо да остава в изцяло отбранителна позиция.

Адмиралът допълни, че в определени случаи „превантивен удар“ може да бъде разглеждан като форма на отбранителна операция. Той обаче уточни, че подобно мислене е нетипично за досегашния подход на НАТО и представлява сериозна промяна в стратегическата рамка на организацията.