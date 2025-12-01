Новини
НАТО обмисля по-офанзивна стратегия срещу руската хибридна война

1 Декември, 2025 12:50, обновена 1 Декември, 2025 12:49 618 15

Военният комитет на алианса допуска и превантивни действия в киберпространството

НАТО обмисля по-офанзивна стратегия срещу руската хибридна война - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне заяви, че Алиансът обсъжда възможността за по-активен и настъпателен подход в отговор на хибридните действия на Русия. В интервю за вестник „Файненшъл Таймс“, цитирано от италианската агенция АНСА, той посочи, че всички варианти за реакция са на масата, предава БТА.

„Разглеждаме всички опции“, подчерта Драгоне, като визира зачестилите кибератаки, саботажни действия и нарушения на въздушното пространство на страните членки от страна на Москва. По думите му НАТО вече реагира активно на т.нар. ИТ фронт, но се обсъжда възможността Алиансът да премине към по-агресивни и проактивни действия, вместо да остава в изцяло отбранителна позиция.

Адмиралът допълни, че в определени случаи „превантивен удар“ може да бъде разглеждан като форма на отбранителна операция. Той обаче уточни, че подобно мислене е нетипично за досегашния подход на НАТО и представлява сериозна промяна в стратегическата рамка на организацията.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Този Драгоне ще праща повестките на Ганчо.

    Коментиран от #5

    12:52 01.12.2025

  • 2 Адмирал Джузепе Каво Драгоне

    2 9 Отговор
    България е високоценен съюзник

    Коментиран от #12

    12:54 01.12.2025

  • 3 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    10 3 Отговор
    НАТО като се пенсионира може да ходи да работи в цирка, защото е пълна смешка

    12:55 01.12.2025

  • 4 Адмирал Джузепе Каво Драгоне

    4 3 Отговор
    „Вашите въоръжени сили са от решаващо значение за нашата мироопазваща мисия в Косово, както и за мисията на НАТО в Ирак“

    Сега заместете Косово с Молдова и Ирак с Украйна.

    12:55 01.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор
    Кво стана с НАТО е отбранителен съюз бе?!!!

    НАТО е една престъпна организация! Време е всички да го разберат преди шайка пълни ненормалници да са запалили нова война, която няма как да спечелят! Не че ми пука за тях, но за сега сме вързани с тая проказа, а арабите са твърде близо до нас!

    12:57 01.12.2025

  • 7 Превантивен удар?

    8 3 Отговор
    С какви средства? Кибер средства, ракети? Атаки по търговски съдове? Едни се опитват да спрат войната, други с всички сили се мъчат да я продължат. Трябва им враг иначе съществуването им се обезсмисля.

    12:57 01.12.2025

  • 8 Я пък тоя

    7 3 Отговор
    НАТО обмисля своя край.
    Ако мислят, че Путин ще се лигави с тях , както с Украйна, много се лъжат.

    13:00 01.12.2025

  • 9 провинциалист

    5 3 Отговор
    За хибридната дейност на Русия човек може да разбере само от хибридната дейност на НАТО.

    13:01 01.12.2025

  • 10 Кукурузец баце

    5 4 Отговор
    Най добрата стратегия за натото е да понаучи руския

    13:10 01.12.2025

  • 11 Баце ЕООД

    6 3 Отговор
    Тия глупаци си искат пердаха от Русия и това е...

    13:11 01.12.2025

  • 12 Ахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Адмирал Джузепе Каво Драгоне":

    Ти ли ще ходиш на фронта е? Клавиатурен герой??

    13:12 01.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 3 Отговор
    Над половин век СССР/Русия всеки момент ще нападне ЗАПАДНалИЯ свят....
    и след като още не го напада-
    НАТОпорчените решиха, че може да нанесат "превантивен удар" с цел отбрана🤔❗

    13:20 01.12.2025

  • 14 Фори

    0 5 Отговор
    Русия ще нападне веднага Европа .Тези бомби дето ги произвеждат повече от всички страни на НАТО взети заедно са подготвка за война! Европа се разоръжи напълно а Русия никога не е спирала въоръжаването.

    13:26 01.12.2025

  • 15 Никога не забравяйте кой е истинската

    4 0 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    13:38 01.12.2025

