Новини
Свят »
Германия »
Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3
  Тема: Украйна

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

4 Декември, 2025 16:06 1 426 41

  • отбрана-
  • arrow 3-
  • европа-
  • нато-
  • русия-
  • германия-
  • холцдорф

Германия се въоръжава: системата Arrow 3 е елемент от новия противоракетен щит, който ще защитава Европа и Германия от балистични ракети

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера. Новата отбранителна система премина вече в първа фаза на експлоатация. Бундесверът иска да унищожава балистични ракети още при навлизането им от космоса. Така Германия става първата страна след Израел, която интегрира Arrow 3 в отбраната си.

Въвеждането на тази система е непосредствена реакция на руската агресивна война срещу Украйна и нарастващата заплаха от съвременните ракети с дълъг обсег. Arrow 3 е елемент от преориентацията на Германия в сферата на сигурността. Опасността от пряк ракетен удар от голяма височина или от космоса се оценява като не особено висока за Германия и Европа. Въпреки това държави като Русия разполагат с балистични ракети с голям обсег, които достигат екстремни височини и в случай на криза могат да представляват сериозна заплаха.

Още новини от Украйна

Досега Германия нямаше военен отговор на това. Отдавна анализите на НАТО предупреждаваха за пропуск в защитата на Европа в това отношение. Arrow 3 трябва да го запълни.

Hit-to-Kill: прецизност вместо експлозия

Системата за противоракетна отбрана Arrow 3 е разработена съвместно от Израел и САЩ и е една от най-модерните в света, когато става въпрос за отбрана срещу междуконтинентални ракети. Системата за противовъздушна отбрана IRIS-T покрива къси разстояния до около 15 километра, “Пейтриът” – средни разстояния до около 50 километра. А Arrow 3 може да защитава от по-далечни заплахи. Тя може да прехваща атакуващи ракети на височина до 100 километра – на границата с космоса, и достига обхват до 2400 километра.

Arrow 3 се счита за технологичен лидер, но на висока цена: според оценки, една ракета Arrow 3 струва няколко милиона евро. “Пейтриът” и IRIS-T са значително по-евтини и в случай на нужда могат да бъдат използвани в по-голям брой.

Arrow 3 работи на т.нар. принцип „Hit-to-Kill“: приближаващата се ракета се унищожава не чрез експлозив, а чрез директен удар. Прехващащата ракета удря целта по нейната траектория, преди тя да достигне отново земната атмосфера. По този начин се образуват по-малко отломки, отколкото при експлозия от взривно устройство, което повишава безопасността над населените райони. За целта отбранителната система се нуждае от прецизно управление. Бойната глава разполага и със собствени сензори за корекция по време на полет.

Защита от бързи балистични ракети

Подобно на “Пейтриът”, Arrow 3 се състои от три основни компонента: радар за ранно предупреждение и бързо установяване на траектории, система за управление на бойни действия и анализ на заплахи с цел вземане на решение, и мобилна система за изстрелване на прехващащи ракети.

Системата е предназначена предимно за прехващане на балистични ракети. Става дума за оръжия, които след изстрелването си следват траектория, определена до голяма степен от гравитацията. Първоначално те се ускоряват чрез ракетния двигател, след което се издигат на голяма височина и в някои случаи дори могат да достигнат космоса, преди да достигнат целта си.

За разлика от крилатите ракети, които се управляват активно по време на целия полет, балистичните ракети се управляват само в началната фаза. Те са особено трудни за прехващане, защото летят изключително бързо, преодоляват големи разстояния и се издигат високо в атмосферата. Съвременните междуконтинентални ракети, като например руската „Сармат“, достигат скорости от над 20 000 километра в час.

Холцдорф: първата база на Arrow 3 в Германия

Първата база на противоракетната система е военното летище Холцдорф, южно от Берлин. Там се тестват персоналът, процедурите и интеграцията на системата в мрежата за противовъздушна отбрана на НАТО. Холцдорф служи като отправна точка за изграждането на национален защитен щит срещу ракети с голям обсег. Планират се още две бази в Бавария и Шлезвиг-Холщайн. Пълната защитна способност на системата Arrow 3 се очаква да бъде постигната през 2030 година. Разпределянето на системите на няколко места има за цел да гарантира, че защита ще бъде осигурена, дори и в случай на отказ на отделни компоненти в критична ситуация.

Arrow 3 беше официално въведена в експлоатация от Израел в началото на 2017 г. За разлика от известната противоракетна система „Железен купол“, която отблъсква предимно ракетни атаки от Газа и Ливан, Arrow 3 е разработен специално за ракети с голям обсег. С разполагането на системата в Германия, тя за първи път става част от европейската противовъздушна отбрана European Sky Shield Initiative, в която Германия е активен участник.

В края на септември 2023 г. Германия и Израел сключиха в Берлин сделка за закупуването на системата Arrow 3 – най-голямата сделка за въоръжение с Израел досега. Според данни на германското министерство на отбраната обемът на сделката възлиза на над 3,6 милиарда евро. Част от сумата ще бъде инвестирана в пакети за поддръжка и обслужване, които да гарантират функционирането на системата в продължение на десетилетия. За Европа Arrow 3 е едновременно и стъпка към по-голяма независимост от оръжейните системи на САЩ.

Автор: Ралф Бозен


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    28 4 Отговор
    А с едни дрончета не могат да се оправят ....

    16:08 04.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    27 3 Отговор
    Изгубени в превода🤔
    Цяла Европа ( и Руската част) ли🤔❓

    16:08 04.12.2025

  • 3 Лопата с орехи

    31 5 Отговор
    Не дочетопх буламача

    16:09 04.12.2025

  • 4 Дас Хаген

    21 4 Отговор
    Като еврейския гевгир!

    16:09 04.12.2025

  • 5 Мурка

    24 3 Отговор
    новият щит може много-------------- НАИ ВЕЧЕ ДА НАПЪЛНИ НЯКОИ БАНКОВИ СМЕТКИ-

    16:09 04.12.2025

  • 6 онзи

    26 7 Отговор
    Путин ще ви оправи , всичко по реда си .

    Коментиран от #36

    16:10 04.12.2025

  • 7 КОМЕНТАР

    22 0 Отговор
    КОГАТО РАКЕТИТЕ СЛЕДВАТ РЕЛЕФА НА ЗЕМНАТА КОРА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЛОШО

    16:11 04.12.2025

  • 8 Дориана

    9 10 Отговор
    Забравят , че има по- висши сили, които могат да унищожат подобни ракети. По същия начин както не се допуска колонизирането на Марс и кражба на ресурси от Луната.А, Висшите сили определено не са с Европа.

    16:12 04.12.2025

  • 9 Улаф Шморц

    24 7 Отговор
    При война Русия Европа нещата няма да се развиват както в Украйна! Няма да има пазене на цивилно население! Всички ще сме мишена, само че това не може да уври в тъпите глави на евро лидерите!

    16:12 04.12.2025

  • 10 Лопата Орешник

    20 4 Отговор
    Ако не хваща Орешник и Посейдон, само перат пари, уж че нещо правят!!

    16:14 04.12.2025

  • 11 Пластмаси-джасмаси ! 😀

    18 5 Отговор
    Айде , дойчовците почнаха да снасят парички за щатски железа ! Въпреки че е Украйна видяха колко полза има от Джавелини ,Айбрамси , хаймърси , ..

    16:14 04.12.2025

  • 12 Трол

    5 15 Отговор
    Ето кое ще сваля орешниците.

    Коментиран от #17

    16:14 04.12.2025

  • 13 Уфф

    22 5 Отговор
    Тази система не успя да защити Израел дори от Иранските ракети, какво остава за руските хипер звукови, маневриращи и крилати ракети!??

    16:15 04.12.2025

  • 14 Анонимен

    17 4 Отговор
    Ще ни защитава надежно,както защитава Тенекиен купол от атаките на хутите от Йемен.Както се казва на гол тумбак чифте пищофи.Всяка ракета точно в десятката.

    16:15 04.12.2025

  • 15 Вярвате

    21 4 Отговор
    ли си че ще можете да унищожите нещо което се движи с над 12 000к!? Вярвайте си - парите не са ваши! От стадото са.

    16:15 04.12.2025

  • 16 000

    14 3 Отговор
    Поредните глупости.

    16:17 04.12.2025

  • 17 Всъщност

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Трябва да има чип от украинска пералня . За да е сигурна работата .

    16:17 04.12.2025

  • 18 Абе

    13 2 Отговор
    щом нема да защитава и свето, както украинската армия, ряпа да яде системата.....

    16:19 04.12.2025

  • 19 БРАВО

    13 4 Отговор
    Вместо да разтягате локуми, сложете я веднага на територията на република Бандеристан и още на следващата вечер ще се рабере колко бързо може да бъде унищожена от руските ракети.

    16:20 04.12.2025

  • 20 Мишел

    14 4 Отговор
    Русия се превъоръжи с хиперзвукови ракети, срещу които НатО няма противооръжие.

    16:20 04.12.2025

  • 21 Мерцан

    14 3 Отговор
    Нищо не може какво ще спре ракета с ядрен заряд? Цървули дори да я прихване радиацията не може да спре! Лъжат едва ли имат нещо пък и не тествано!

    16:20 04.12.2025

  • 22 KЪСНО Е чадо.

    15 5 Отговор
    Там за където ЕС е тръгнал , Русия вече се връща и ЧАКА нововъведенията Ви.

    16:21 04.12.2025

  • 23 Как точно се лови

    13 5 Отговор
    хиперзвукова руска ракета с на баба ви хвърчилата? Това е все едно да гониш ферари с каруца. Тези ни вземат за много прости като тях. 😄

    16:23 04.12.2025

  • 24 УдоМача

    7 3 Отговор
    Ще ще..........

    16:25 04.12.2025

  • 25 Хихихи

    9 3 Отговор
    Нищо не може !

    16:26 04.12.2025

  • 26 така, така

    3 3 Отговор
    Абе да правят, каквото искат, но да помнят, че в Израел лъснаха доста несъвършенства на "железният" им купол.
    Всяко нещо пред нищото е за предпочитане, но от някои неща спасение няма.

    Коментиран от #28

    16:39 04.12.2025

  • 27 Вартоломеев

    1 2 Отговор
    Световните лидери са откачили ! Ескалацията във въоръжаването ескалира. Трета световна война е неизбежна ! Малцина ще оцелеят.

    16:43 04.12.2025

  • 28 Евроатлантик

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "така, така":

    Ти пък сега ! Видя се , че племената на хутите пробиха израелския щит с копията си , като швейцарско сирене . НО ! Само за няколко десетки милиарда долара отгоре , евреите и янките предлагат да предоставят допълнителни подобрения !

    Коментиран от #32

    16:46 04.12.2025

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    2 4 Отговор
    "според оценки, една ракета Arrow 3 струва няколко милиона евро"

    Това е главното е тази статия. Другото е колко ракети месечно е способна да произведе Германия, кой ще ги купи и откъде пари. Тези ракети се изстрелват по три и показаха много ниска ефективност.

    16:53 04.12.2025

  • 30 Какъв щит

    3 0 Отговор
    Това е Джамия.

    16:54 04.12.2025

  • 31 Умният знае много, глупакът знае всичко

    5 4 Отговор
    Въпрос- след като Русия има най- модерните оръжия, защо се страхува от НАТО?

    Коментиран от #33, #37

    16:56 04.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сериозен ли си ?.

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Умният знае много, глупакът знае всичко":

    Русия се страхува , трепери ... И пак трета година пердаши натото и украинското му пушечно месо !

    Коментиран от #35, #40

    17:02 04.12.2025

  • 34 Въпрос

    1 0 Отговор
    А кога ще ги пробват истински@@@@@@@@@@@@

    17:03 04.12.2025

  • 35 трета година

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сериозен ли си ?.":

    не е ли трети ден? Днес ще са в Киев както обещаха преди 3.... години..,.ъъъъ... дена де.

    17:03 04.12.2025

  • 36 именно

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "онзи":

    Само трябва да изчакат реда си , да минат двата дена за превземането на Украйна от Путин 😂😂😂.... Немци в Русия няма,но гладни ватенки в Германия с лопата да ги ринеш. Избягали от богата Русия за да гладуват в Германия 😂

    17:04 04.12.2025

  • 37 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Умният знае много, глупакът знае всичко":

    Русия не се страхува от НатО, Русия страхува НатО.

    Коментиран от #38

    17:04 04.12.2025

  • 38 не бе

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    пе де Рассия определено трепери. вижда се по лаенето на пияндурното бившо протеже на ка Путин

    17:05 04.12.2025

  • 39 Евродебил

    2 2 Отговор
    И тоя кьор фишек ще е като леопардите и ефките дето щяха да обръщат войната срещу въоражените до зъби с кирки и лопати руснаци,но щом сте рекли....

    17:05 04.12.2025

  • 40 Умният знае много, глупакът знае всичко

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сериозен ли си ?.":

    Сериозен съм.
    Нали приближаването на НАТО до руската граница е една от причините за СВО.
    Та...
    Защо се страхува?

    17:08 04.12.2025

  • 41 604

    0 0 Отговор
    Те германците тех си не моът защити че ся и цяла европа....лол

    17:30 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания