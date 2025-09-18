Новини
Германската отбранителна компания „Райнметал“ обяви, че ще построи нов завод за боеприпаси в България

В Украйна: България ще произвежда оръжия и снаряди за ЗСУ
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

България ще произвежда оръжия и снаряди за Украйна, съобщава украинската телевизия FREEДОМ, позовавайки се на статия на DW.

В края на август германската отбранителна компания „Райнметал“ обяви, че ще построи нов завод за боеприпаси в България за 1 милиард евро. Значителна част от боеприпасите ще бъдат произведени за украинската армия, а Европейският съюз ще плаща за доставките.

Очаква се фабриките за боеприпаси в България, заедно с Германия, да играят ключова роля във въоръжаването на Украйна.

В началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, България бързо прехвърли оръжия от съветската епоха на атакуваната страна, които украинската армия успя веднага да използва. София дълго време пазеше тези доставки в тайна, страхувайки се от саботаж от страна на Русия.

Вече не е тайна, че България ще помага на Въоръжените сили на Украйна (ЗСУ). Боеприпасите ще минават през Румъния, а защо не и през западната акватория на Черно море.

България, Румъния и Турция ще увеличат присъствието си в Черно море поради заплахата, породена от Русия. Това включва създаването на съвместна морска група за разминиране, посочва украинската телевизия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    79 21 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #6, #71

    10:51 18.09.2025

  • 2 Путинистче идиотче

    39 24 Отговор
    Ща гинем повече от български снаряди.

    Коментиран от #128

    10:52 18.09.2025

  • 3 1000

    59 16 Отговор
    После България ще си плаща за далаверата ако въобще има такава за нея!

    Коментиран от #8, #13, #52

    10:52 18.09.2025

  • 4 честен ционист

    36 12 Отговор
    После ще произвежда и ВСУшники за Източния фронт.

    10:52 18.09.2025

  • 5 мдааа

    14 29 Отговор
    Груз200 хареса това 👍👍👍

    Коментиран от #62

    10:52 18.09.2025

  • 6 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    15 32 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Са плаща оръжието за Украйна....Вервай ми.

    Коментиран от #7

    10:53 18.09.2025

  • 7 1000

    37 10 Отговор

    До коментар #6 от "ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Ми що теглиха заем тогава?

    Коментиран от #11, #21

    10:53 18.09.2025

  • 8 Споко брато

    14 43 Отговор

    До коментар #3 от "1000":

    От запорираните руски авоари, по главата на Путин

    10:53 18.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    38 12 Отговор
    Украинците продължават да наливат Боза къде то трябва, че цял свят ги подържа, ама кой вярва на хора, които казват, че " град"- на украински е "мiсто", а градовете им се казват Ужгород, Миргород, Городок и т н

    10:54 18.09.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    20 47 Отговор
    България става Фактор в Европа.
    Чудесна новина 👍

    Коментиран от #12, #31

    10:54 18.09.2025

  • 11 Заема е за БОТАШ

    15 19 Отговор

    До коментар #7 от "1000":

    Да покрият вноските за БОТАШ.....

    Коментиран от #15, #16, #51

    10:55 18.09.2025

  • 12 1000

    5 15 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Става, става!

    Коментиран от #20

    10:55 18.09.2025

  • 13 Слава Україні

    11 25 Отговор

    До коментар #3 от "1000":

    След войната Бъл(N)ария няма да я има.

    10:55 18.09.2025

  • 14 България пак се вре

    55 6 Отговор
    Между шамарите. Народното събрание обявили война на САЩ и Британия в предишна световна война. А когато американски и британски военни самолети дошли да ни бомбардират, тези се чудели "защо" и "какво става"??? Тъпанари както и тогава, така и днеска

    10:57 18.09.2025

  • 15 Румбата

    15 14 Отговор

    До коментар #11 от "Заема е за БОТАШ":

    Какви ги надробих с Боташ.

    10:57 18.09.2025

  • 16 1000

    29 9 Отговор

    До коментар #11 от "Заема е за БОТАШ":

    Ми като слушаме Европа да спрем всичко руско единственото възможно нещо е Боташ! А Европа продължава да купува руски въглеводороди. Но на пуделите не е разрешено. Можем само да джавкаме и да плащаме!
    Щатите ще закрият и Боташ и всичко отвсякъде. Нефт и газ само през тях на техни цени.

    Коментиран от #22

    10:58 18.09.2025

  • 17 Русофилите ще произвеждат снаряди

    13 26 Отговор
    за трепане на маскали!
    Голем майтап!

    10:58 18.09.2025

  • 18 КОМЕНТАР

    3 8 Отговор
    Атанасов: Блокадата на НС е с цел да се даде знак на обществото кой управлява държавата

    10:59 18.09.2025

  • 19 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    7 18 Отговор
    Които са над 300 000 000 000 $$$$.....ша има пари поне за три години напред...минимум.

    10:59 18.09.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    15 23 Отговор

    До коментар #12 от "1000":

    След още Четири Года на Дунав мост ще срещаме руската армия от дрипави, окъсани руснаци с вързопи на гърба и отчаяно молещи за Българско грожданство 😁

    Коментиран от #23, #47

    10:59 18.09.2025

  • 21 Рон Джереми

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "1000":

    На тебе май трябва да ти се обяснява дословно всичко.

    "После България ще си плаща за далаверата ако въобще има такава за нея!"
    - "Европейският съюз ще плаща за доставките."

    "Ми що теглиха заем тогава?"
    - Райнметал и България влизат в Джойнт Венчър с по около 1 милиард евро всеки. Много ясно, че ни трябва заем.

    Коментиран от #25

    11:00 18.09.2025

  • 22 Не мисли за ЕС

    8 18 Отговор

    До коментар #16 от "1000":

    Има си хора за това.....бензин в Русия ..нет...в ЕС...ест.

    11:01 18.09.2025

  • 23 1000

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Злобното Джуджи":

    Ти няма да ги срещаш! Гледах на сапуньовица и твоето име пропадна. До Великден ще клатиш тия напукани пети!

    11:01 18.09.2025

  • 24 нннн

    19 3 Отговор
    Желязков се готви за украинска държавна награда. Гордейте се българи - гласуващи и негласуващи!

    Коментиран от #26

    11:02 18.09.2025

  • 25 Заема е за БОТАШ...

    14 10 Отговор

    До коментар #21 от "Рон Джереми":

    Румбата ни насади на големия....

    11:02 18.09.2025

  • 26 Така де

    0 14 Отговор

    До коментар #24 от "нннн":

    По добре украинска, отколкото за пиринска награда....

    11:03 18.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Събуди се, българино!

    24 5 Отговор
    Забелязали ли сте, че нито веднъж някой от Украйна, било президент, министър или други официални лица да благодари на България. Само Урсула дойде и ни натресе,като каза,че 1/3 от оръжията идват от България.

    Коментиран от #34

    11:05 18.09.2025

  • 29 БГ ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ

    7 18 Отговор
    Настанаха златни години за нас.....българско оръжие трепе руснаци, а ние трупаме дебели пачки.

    Коментиран от #48

    11:06 18.09.2025

  • 30 Я пък тоя

    7 0 Отговор
    И кога това?

    11:06 18.09.2025

  • 31 Кремък

    18 6 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    ,,Чудесната" новина е , че България става едно кръгче с едно кр ъстче в средата.
    Тоест мишена.
    Но още по-чудесната новина е , че Министерството на образУванието,с любезното съдействие на Слави Трифонов, ви създаде такива,че да се радвате на обвивката на бонбона.

    Коментиран от #38

    11:06 18.09.2025

  • 32 Данко Харсъзина

    9 9 Отговор
    От оръжията печелим, а от простите копейки само разходи и пакости. Изсмукаха милиони от бюджета за тлъсти депутатски заплати и субсидии за партията им, без да са свършили за 2 стотинки полезна работа.

    Коментиран от #42

    11:06 18.09.2025

  • 33 Защо Германия не си ги произвежда?

    16 3 Отговор
    Тези нещастни оръжия и снаряди?!
    Защо Радев/Борисов/Б.Ноев ще се скъсат да ги канят,
    но не в собствените им къщи, а в държавата, която не им е бащиния?!
    Айде холан и на войнолюбците безпаметни

    Коментиран от #36

    11:07 18.09.2025

  • 34 Не щем благодарности

    5 13 Отговор

    До коментар #28 от "Събуди се, българино!":

    Въпреки че консула на Украйна ни благодари няколко пъти. Важно е българско оръжие да трепе путинисти....

    11:07 18.09.2025

  • 35 Копеите

    4 9 Отговор
    Ще работят в новия завод на Райнметал

    11:08 18.09.2025

  • 36 Споко брато

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Защо Германия не си ги произвежда?":

    Германия си произвежда снарядите....с един завод в БГ, производството ша нарасне още повече....

    11:08 18.09.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    6 13 Отговор
    Ако не са приходите от оръжията, които продаваме на Украйна, Ганю не само вода няма да има, ами и хляб няма да има.

    Коментиран от #40

    11:09 18.09.2025

  • 38 Я пъ тоа

    3 12 Отговор

    До коментар #31 от "Кремък":

    БГ отдавна е мишена за..Путин...и той е мишена за..НАС

    Коментиран от #61, #122

    11:10 18.09.2025

  • 39 Тези, които управляват Украйна

    12 2 Отговор
    Управляват България -
    някакви изпаднали в умопомрачение
    нахални подкупни хасари!
    Позор за българската държава
    и два пъти по-голям позор за високите й етажи!

    Коментиран от #41

    11:10 18.09.2025

  • 40 Я пъ тоа

    5 7 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    Магазини пълни, комунистите кратуни празни...

    11:11 18.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ай стига глупости бе, Данко!

    13 2 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Парите от оръжия и смърт ли са
    тези ЕДИНСТВЕНИТЕ от които живее България?!
    Стига писа глупости..

    Коментиран от #56

    11:12 18.09.2025

  • 43 Путинистче многополюсно

    4 10 Отговор
    С кеф ша бачкам в завода на Райнметал е БГ....

    11:13 18.09.2025

  • 44 Обективни истини

    13 3 Отговор
    До последния украински мъж, нали? Тези са в пъти по-тъпi и от нас, да умират за нищо , kretени.

    11:13 18.09.2025

  • 45 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Друг е въпросът, че докато построим заводите на Рейнметал, войната вече ще е свършила. Много добре зная темповете с които се строи в България.

    11:13 18.09.2025

  • 46 С ГЕРМАНИЯ И ИДИОТИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ

    11 3 Отговор
    ТРЕТА. НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!!!

    11:15 18.09.2025

  • 47 Кажи честно ... 🤣

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Злобното Джуджи":

    Никакъв шанс нямат да минат през Русе - там ги чакат осмокласниците, които никак не обичат хомосъветикус !

    11:15 18.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Механик

    2 4 Отговор
    Позитивни новини.

    11:16 18.09.2025

  • 51 Симеон Иванов

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Заема е за БОТАШ":

    Долно.пробна ЛЪЖА!
    Никаква връзка с Боташ нямат заемите. Боташ е ЗА ПОЛЗВАНЕ, и тогава проблеми и неустойки НЯМА.
    Ама ББ и ДП водят война с Радев и НАРОЧНО не го ползват - за да плащаме неустойки ...
    Ето това е ИСТИНАТА.

    11:17 18.09.2025

  • 52 Бих уточнил,ако

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "1000":

    въобще има Бъълария.

    Коментиран от #126

    11:17 18.09.2025

  • 53 Ае копейките

    3 8 Отговор
    Ако ви е лошичко ще ви мине.

    Коментиран от #65

    11:17 18.09.2025

  • 54 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    3 12 Отговор
    СССР, заедно с Германия, носи съвместно отговорност за началото на Втората световна война. Точно преди 86 години - на 17 септември 1939 г., СССР след като Германия нахлува и Полша. Сталин атакува от изток съгласно германско-съветския пакт Молотов-Рибентроп. Сталин в тайно споразумение с Хитлер раздели полската държава. Пактът прие разделянето на цяла Централна Европа.
    Едно от последиците от съветската инвазия в Полша е Катинското клане, за което руснаците дълго време не признават. В резултат на клането бяха убити около 22 000 представители на полския интелектуален елит. Умряха само защото бяха поляци.
    От 1939 г. Полша трябваше да чака до 1993 г. войниците на Съветския съюз да напуснат страната ни. Въпреки днешните опити на някои хора към исторически ревизионизъм, истината не може да бъде променена. Съветска Русия рамо до рамо с Хитлерова Германия нападна Полша.

    Коментиран от #95, #113

    11:18 18.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ай стига глупости бе, Данко!":

    В момента това са единствените пари в България. Никой не иска да произвежда домати, краставици, зарзават и каквото и да било друго. По официална статистика в момента в България има 200 000 здрави и прави млади хора, които нито работят, нито учат. Реално са драстично повече. Кой да изкарва пари? Пенциите ли?
    Държавата живее от продажбата на оръжие.

    11:18 18.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Роден в НРБ

    11 3 Отговор
    Ако имаме късмет докато построят завода няма да има украйна

    11:19 18.09.2025

  • 59 30 години без титла и 18 г - без медал

    6 2 Отговор
    ОТ СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА - БЪЛГАРИЯ ИЗЧЕЗНА!
    Къде е България в демокрацията на световни спортни
    първенства по лека атлетика?!

    Това виждаме днес от световното първенство по лека атлетика в Токио!
    Те седнали щастливия Райнметал да славословят,
    на оръжия и БАРУТ барут да се радват като от Третия свят,
    сигурно защото Рейна е собственост
    на щастливите глобалисти от Блек рок,
    на които парите им все не стигат и все за чуждите богатства завиждат.

    Позор за "високите етажи" на България, за които само парите са всичко,
    това държава, национално достойнство, чест, дълг към род народ и Родина
    нямат значение, защото станаха дървета без корен - трупи, които търкалят
    насам - натам, където пожелаят притежателите на световните авоари.
    Позор!

    11:20 18.09.2025

  • 60 Ха,ха

    2 3 Отговор
    Цел свят прави оръжия бе

    11:20 18.09.2025

  • 61 Кремък

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Я пъ тоа":

    И друг път съм го казвал,че ти го кажа и на теб.
    Англичаните имат една хубава поговорка за този случай.А тя е:
    ,,Не дразни тигъра с късата си пръчка"
    Ние българите имаме друга поговорка ,в която образно казано е,че когато си насе комо не изпълзявай на челото.Избери си едната.

    11:20 18.09.2025

  • 62 Груз 200 нъл знаиш,

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "мдааа":

    чепътува в десетки хиляди бели чували по посока Киев в рефрижераторни вагони и обмяната става в Беларус,само че за Москва последния път при предадени 1200 бели чувала,Русия не получи нито един. да не говорим че десетки хиляди поименно и със снимки украински пленници висят в Русия и акрите нямат насреща пленници за да ги обменят. Така,че опорката ти е е вярна но с посока Киев.

    11:21 18.09.2025

  • 63 Перо

    12 2 Отговор
    Унтерменшите от Киев си мислят, че ЕС трябва да ги издържа вечно! Вече свърши тая! В Германия дойде Алтернатива за Германия, защото икономиката им е пред фалит, Макрон също е пътник! А войната няма да е вечна!

    11:23 18.09.2025

  • 64 Няма бре...

    9 0 Отговор
    Скоро ЗСУ няма да има

    11:23 18.09.2025

  • 65 Не бе чувстваме се идеално

    11 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ае копейките":

    и дори не ни е мъчно за вас,защото ще си заслужите съдбата като ви запаткат руските дронове и ракети. Ич не си умен щото ти е рудиментирало това което се намира в Кухата ти хралупа на раменете. Да се буташ в лапите на мечката е меко казано безмозъчна идея.

    Коментиран от #90

    11:24 18.09.2025

  • 66 Никой в Сопот

    9 2 Отговор
    Няма да позволи Райнметал там да стъпи

    11:25 18.09.2025

  • 67 Пламен

    2 5 Отговор
    Това е правилна политика

    11:25 18.09.2025

  • 68 Еколог

    7 3 Отговор
    Колкото и да е вредно производството на найлон , хиляди пъти по-вредно е производството на барут ! И предвид нуждите на украинската армия : , много по -перспективно икономически е да произвеждаме найлонови чували за умрелите укро войници на киевската хунта , отколкото замърсявания барут !

    11:26 18.09.2025

  • 69 Вижте какво пишат боклуците

    8 0 Отговор
    (София дълго време пазеше тези доставки в тайна, страхувайки се от саботаж от страна на Русия.).....

    Коментиран от #75

    11:26 18.09.2025

  • 70 любопитен

    8 1 Отговор
    А може ли списъка на тези които са взели това решение? ЩотУ, катУ дойдат онези от север да не се мотат а направо конкретно по въпроса!

    11:27 18.09.2025

  • 71 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За съжаление това не са пари за Украйна.

    11:27 18.09.2025

  • 72 Факт

    0 7 Отговор
    Минавам само да прочета коментарите на копейките и да им се посмея!!!!!!! 😂

    11:28 18.09.2025

  • 73 голям смях

    7 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ може да произвежда само цървули , нищо друго

    11:28 18.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 падналия ангел

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Вижте какво пишат боклуците":

    Пълна тъпня! Оръжието с емблемката от няколко кръга и в средата цифрата 10 русите го показваха още от началото на конфликта!

    11:30 18.09.2025

  • 76 (пазеше тези доставки в тайна)

    9 3 Отговор
    Се нарича контрабанда ! Търговия с оръжие в тайна е престъпление и по българският закон и според международното право впрочем. Интересно Външно министерство дали ще реагира на подобни изявления от украинските боклуци

    11:30 18.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ти го мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не го мисли":

    А ако вместо руснаци стане българи, пак ли ще бъдеш толкова категоричен ?

    11:33 18.09.2025

  • 79 Щирлиц в тила на врага

    8 14 Отговор
    Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна. Не го ли разбраха украинските нацисти толкова време?

    Коментиран от #82

    11:33 18.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Имаш бръмбари с GPS в кратуната

    14 6 Отговор

    До коментар #79 от "Щирлиц в тила на врага":

    Знаеш ли?

    Коментиран от #106

    11:35 18.09.2025

  • 83 БРАВО!

    12 3 Отговор
    ОТЛИЧНО!

    11:37 18.09.2025

  • 84 Да кажат

    10 10 Отговор
    Кой точно в София дълго време е "пазел тези доставки в тайна" ? Или прокуратурата да извика и да пита посланичката сексоложка. Нали уж сме правова държава и спазваме международното право ? ТАЙНИ ОРЪЖЕЙНИ ДОСТАВКИ ЗА ВОЮВАЩИ ДЪРЖАВИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

    11:37 18.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Браво на България !

    12 9 Отговор
    Ще помагаме на братска Украйна срещу агресора Русия .

    Коментиран от #101, #102

    11:38 18.09.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 защо

    5 6 Отговор
    А пък руснаците казват, че сме неприятелска държава. Не ги е срам.

    11:38 18.09.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ще изручаме

    8 7 Отговор
    и ние бахура щото се правим барабар Петко с мъжете, ама карай да е весело…. Няма да ни е за сефте

    11:38 18.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Важното е че хурките

    6 5 Отговор
    Неизбежно ще го отнесат и със и без жипиес. И днес отново врещят в ужас навсякъде в Украйна

    11:40 18.09.2025

  • 95 За тва прословуто

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Катинско клане е в отгвор на клането по времето на Пилсуцки,който жестоко коли и убива руснаците по тези земи по време на ВОСР и нападението над младата държава с цел да заграби територии,които са руски по време на царска Русия населени с руснаци. Не можеш да правиш жестокост и да очакваш,че няма ад ти се върне. руснаците си вземат своите земи и не искат чужди,както тогава така и сега. А,когато споменаваш за това клане ,проучи и причините довели до него.Ето и малко за четене по темата довела до това клане. На 22 ноември 1918 г. е обявен за Временен държавен глава на Полша. През 1920 г. е обявен за Маршал на Полша. На 26 април същата година започва война срещу Болшевишка Русия. След множество променливи битки Полша успява да извоюва победа над Червената армия през август 1920 г. Според сключения на следващата година в Рига мирен договор, полската граница се премества с около 200 км в източна посока. да не се чудиш после що така са постъпили с поляците руснаците. Между другото вместо да ги изтрият от картат на света след ВСВ ,те им увиличават територията за сметка на Германия,така,че полските съсли трябва да са благодарни на руснаците,но понеже са съдрани шушляци скачат срещу нея,но историята показва,че винаги се оакват накрая.

    Коментиран от #104, #121

    11:42 18.09.2025

  • 96 доктор

    2 5 Отговор
    Нарича се лекуване на руснаци.Работи безотказно.

    11:42 18.09.2025

  • 97 Украйнец ли е

    6 2 Отговор
    Все е на половина мъртъв. И с крак и без крак

    11:42 18.09.2025

  • 98 Бай Ганьо

    4 5 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    11:42 18.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Марш да пълните снаряди атлантенца !

    3 4 Отговор
    В Райнметал за 2420 лв бруту .... ши пълните баруту

    Коментиран от #109

    11:44 18.09.2025

  • 101 И ша го отнесе барабар

    3 6 Отговор

    До коментар #86 от "Браво на България !":

    с любимата ти 00zет крайна.

    11:46 18.09.2025

  • 102 Срещу агресора Израел

    3 7 Отговор

    До коментар #86 от "Браво на България !":

    Що не помагаш бре? По морално ще е

    11:46 18.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Дон Корлеоне

    5 4 Отговор

    До коментар #105 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":

    С две думи палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    11:49 18.09.2025

  • 109 Митрофанова

    6 3 Отговор

    До коментар #100 от "Марш да пълните снаряди атлантенца !":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    11:52 18.09.2025

  • 110 Да си го правят в Киев

    4 4 Отговор
    Завода за барути на Райнметал. На нас не ни трябва. Райнметал е добре дошъл в България но ако превозни средства и техника тук произвежда. Химия НЕ! 1 тон взрив 40-55000 кубика вода замърсява

    11:54 18.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Ефрейтор

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пръдлю,":

    Искаш да те срещна?

    11:58 18.09.2025

  • 113 За Раковски знаем,

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    че е масон-сатанист, във физическа връзка с италианския масон Джузепе Мацини и с черния масонски папа и наместник на дявола Алберт Пайк, и използва българите в своите частни военни формирования - 1-ва и 2-ра Български легии, - като в Белград се представя за български княз.

    Рожденото му име е Съби Стойков Попович.

    12:01 18.09.2025

  • 114 Пепи Волгата

    3 2 Отговор
    Да се избиват!Аз съм на ЕВРО!

    Коментиран от #131

    12:05 18.09.2025

  • 115 Пръч

    5 4 Отговор
    За вцяко руско кучe ще има по куршум! Вцеки снаряд, юмрук в мутpата на гнилия комунизъм!

    12:06 18.09.2025

  • 116 гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Факт е мурджо !":

    Това са руски фейкове.

    12:06 18.09.2025

  • 117 Генерал Ананас Анасов ДеСайБе-ДСБ

    3 4 Отговор
    В Русия
    Руската Армия ШЕ праща рояци! ДРОНОВЕ ГЕРАН-2 с термобарични взривове и БОЕН РАДИУС 2500 км насочва и от Руска Сателитна система ГЛОНАС към НЕприятелски ВРАЖИ заводи и складовете с оръжия
    Алло СОПОР ВМЗ чувате ли

    Коментиран от #123

    12:06 18.09.2025

  • 118 Нов мощен удар

    4 3 Отговор
    В зурлите на копейките.

    12:07 18.09.2025

  • 119 Само така!

    4 3 Отговор
    Европа трябва да се въоръжи и да въоръжи Украйна!

    Руската орда- в Азия и Желязна завеса между Русия и Европа!

    Едва след като се случи това могат да се обсъждат бъдещи и строго лимитирани отношения.

    12:11 18.09.2025

  • 120 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Барабар Петко с мъжете!

    12:11 18.09.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Ще праща дронове

    3 3 Отговор

    До коментар #117 от "Генерал Ананас Анасов ДеСайБе-ДСБ":

    Рошава гарга 3 ,с които да снима как рубладжиите обменят рубли за евро!

    12:14 18.09.2025

  • 124 Някой

    3 3 Отговор
    Вкарването ни в чужда война е национално предателство. Това че ще спечелим уж някакви пари, които да компенсират предни давани оръжия, изобщо не го променя. По принцип има правилото да не се продават оръжия на държави във война. Това го твърдеше преди Русия покрай конфликта май между азери и арменци.
    Никой управляващ няма правото да обслужва чужди държави или организации, а да се ръководи само и единствено от интереса на народа на България - има го в клетва в конституцията в която се кълнят депутати, министри и президент и вице. В НК има раздел 2 предателство и шпионство. Там нарушават член 98 насърчаване на чужда държава към война срещу България - русофобите правят това, а фобия значи страх и е психическо заболяване. Член 103 за нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация. Примерно за реактори да ни ограбят с 30-ина милиарда лева, за Южен поток и отделно за оръжия. Член 105 за обслужване на чужда държава като шпионин - например за одобрени от посолството за службите. Огромна част от политиците ни са си за до 15 години затвор по НК.

    12:15 18.09.2025

  • 125 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 2 Отговор
    ВОЙНАТА е ЕВРЕЙската ЖЪТВА
    Казал го големия сащ предприемач Хенри ФОРД
    ЖЪТВА за банкерите ционисти раздаващи заеми за Въоръжаване на 2те враждуващи страни
    Жътва за Оръжейните търговци
    Жътва за посредниците при оръжейните сделки
    Жътва за еврейските търговци на човешки органи
    Жътва за военни и полицаи
    Жътва за строителните фирми които възстановяват след война
    и отново жътва за Еврейските банкери
    затворен цикъл на жънене

    12:15 18.09.2025

  • 126 България

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бих уточнил,ако":

    я е имало преди Русия и ще я има след Русия -- след като РФ се разпадне подобно на СССР. Капейките нека се пукат от яд :)

    Коментиран от #129

    12:27 18.09.2025

  • 127 Тов. Сталин

    1 1 Отговор
    Би било нелепо да идентифицираме хитлеристката клика с германския народ, с германската държава. Опитът от историята ни казва, че хитлери идват и си отиват, но германският народ, но германската държава остава.
    — Заповед на Народния комисар на отбраната на СССР от 23 февруари 1942 г. № 55

    12:29 18.09.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Кривогледа лайкова

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Пепи Волгата":

    Аз също избрах ЕВРОТО!

    12:41 18.09.2025

  • 132 Мим

    1 0 Отговор
    Този завод,който ще произвежда оръжия за укрите ,едвали ще има бъдеще.Може би ще бъде изложен на посещение от някой ,,Орешник,,след построяване...

    12:45 18.09.2025

