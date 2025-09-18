В Украйна: България ще произвежда оръжия и снаряди за ЗСУ

България ще произвежда оръжия и снаряди за Украйна, съобщава украинската телевизия FREEДОМ, позовавайки се на статия на DW.

В края на август германската отбранителна компания „Райнметал“ обяви, че ще построи нов завод за боеприпаси в България за 1 милиард евро. Значителна част от боеприпасите ще бъдат произведени за украинската армия, а Европейският съюз ще плаща за доставките.

Очаква се фабриките за боеприпаси в България, заедно с Германия, да играят ключова роля във въоръжаването на Украйна.

В началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, България бързо прехвърли оръжия от съветската епоха на атакуваната страна, които украинската армия успя веднага да използва. София дълго време пазеше тези доставки в тайна, страхувайки се от саботаж от страна на Русия.

Вече не е тайна, че България ще помага на Въоръжените сили на Украйна (ЗСУ). Боеприпасите ще минават през Румъния, а защо не и през западната акватория на Черно море.

България, Румъния и Турция ще увеличат присъствието си в Черно море поради заплахата, породена от Русия. Това включва създаването на съвместна морска група за разминиране, посочва украинската телевизия.