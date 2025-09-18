В Украйна: България ще произвежда оръжия и снаряди за ЗСУ

България ще произвежда оръжия и снаряди за Украйна, съобщава украинската телевизия FREEДОМ, позовавайки се на статия на DW.
В края на август германската отбранителна компания „Райнметал“ обяви, че ще построи нов завод за боеприпаси в България за 1 милиард евро. Значителна част от боеприпасите ще бъдат произведени за украинската армия, а Европейският съюз ще плаща за доставките.
Очаква се фабриките за боеприпаси в България, заедно с Германия, да играят ключова роля във въоръжаването на Украйна.
В началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, България бързо прехвърли оръжия от съветската епоха на атакуваната страна, които украинската армия успя веднага да използва. София дълго време пазеше тези доставки в тайна, страхувайки се от саботаж от страна на Русия.
Вече не е тайна, че България ще помага на Въоръжените сили на Украйна (ЗСУ). Боеприпасите ще минават през Румъния, а защо не и през западната акватория на Черно море.
България, Румъния и Турция ще увеличат присъствието си в Черно море поради заплахата, породена от Русия. Това включва създаването на съвместна морска група за разминиране, посочва украинската телевизия.
Последния Софиянец
Путинистче идиотче
1000
честен ционист
мдааа
ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Са плаща оръжието за Украйна....Вервай ми.
1000
До коментар #6 от "ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":Ми що теглиха заем тогава?
Споко брато
До коментар #3 от "1000":От запорираните руски авоари, по главата на Путин
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Злобното Джуджи
Чудесна новина 👍
Заема е за БОТАШ
До коментар #7 от "1000":Да покрият вноските за БОТАШ.....
1000
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Става, става!
Слава Україні
До коментар #3 от "1000":След войната Бъл(N)ария няма да я има.
България пак се вре
Румбата
До коментар #11 от "Заема е за БОТАШ":Какви ги надробих с Боташ.
1000
До коментар #11 от "Заема е за БОТАШ":Ми като слушаме Европа да спрем всичко руско единственото възможно нещо е Боташ! А Европа продължава да купува руски въглеводороди. Но на пуделите не е разрешено. Можем само да джавкаме и да плащаме!
Щатите ще закрият и Боташ и всичко отвсякъде. Нефт и газ само през тях на техни цени.
Русофилите ще произвеждат снаряди
Голем майтап!
10:58 18.09.2025
КОМЕНТАР
ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
Злобното Джуджи
До коментар #12 от "1000":След още Четири Года на Дунав мост ще срещаме руската армия от дрипави, окъсани руснаци с вързопи на гърба и отчаяно молещи за Българско грожданство 😁
Коментиран от #23, #47
10:59 18.09.2025
Рон Джереми
До коментар #7 от "1000":На тебе май трябва да ти се обяснява дословно всичко.
"После България ще си плаща за далаверата ако въобще има такава за нея!"
- "Европейският съюз ще плаща за доставките."
"Ми що теглиха заем тогава?"
- Райнметал и България влизат в Джойнт Венчър с по около 1 милиард евро всеки. Много ясно, че ни трябва заем.
Не мисли за ЕС
До коментар #16 от "1000":Има си хора за това.....бензин в Русия ..нет...в ЕС...ест.
1000
До коментар #20 от "Злобното Джуджи":Ти няма да ги срещаш! Гледах на сапуньовица и твоето име пропадна. До Великден ще клатиш тия напукани пети!
11:01 18.09.2025
нннн
Заема е за БОТАШ...
До коментар #21 от "Рон Джереми":Румбата ни насади на големия....
11:02 18.09.2025
Така де
До коментар #24 от "нннн":По добре украинска, отколкото за пиринска награда....
11:03 18.09.2025
Събуди се, българино!
БГ ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ
Я пък тоя
11:06 18.09.2025
Кремък
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":,,Чудесната" новина е , че България става едно кръгче с едно кр ъстче в средата.
Тоест мишена.
Но още по-чудесната новина е , че Министерството на образУванието,с любезното съдействие на Слави Трифонов, ви създаде такива,че да се радвате на обвивката на бонбона.
Данко Харсъзина
Защо Германия не си ги произвежда?
Защо Радев/Борисов/Б.Ноев ще се скъсат да ги канят,
но не в собствените им къщи, а в държавата, която не им е бащиния?!
Айде холан и на войнолюбците безпаметни
11:07 18.09.2025
Не щем благодарности
До коментар #28 от "Събуди се, българино!":Въпреки че консула на Украйна ни благодари няколко пъти. Важно е българско оръжие да трепе путинисти....
11:07 18.09.2025
Копеите
11:08 18.09.2025
Споко брато
До коментар #33 от "Защо Германия не си ги произвежда?":Германия си произвежда снарядите....с един завод в БГ, производството ша нарасне още повече....
11:08 18.09.2025
Данко Харсъзина
11:09 18.09.2025
Я пъ тоа
До коментар #31 от "Кремък":БГ отдавна е мишена за..Путин...и той е мишена за..НАС
Коментиран от #61, #122
Тези, които управляват Украйна
някакви изпаднали в умопомрачение
нахални подкупни хасари!
Позор за българската държава
и два пъти по-голям позор за високите й етажи!
11:10 18.09.2025
Я пъ тоа
До коментар #37 от "Данко Харсъзина":Магазини пълни, комунистите кратуни празни...
11:11 18.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
Ай стига глупости бе, Данко!
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Парите от оръжия и смърт ли са
тези ЕДИНСТВЕНИТЕ от които живее България?!
Стига писа глупости..
Путинистче многополюсно
Обективни истини
Данко Харсъзина
С ГЕРМАНИЯ И ИДИОТИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ
Кажи честно ... 🤣
До коментар #20 от "Злобното Джуджи":Никакъв шанс нямат да минат през Русе - там ги чакат осмокласниците, които никак не обичат хомосъветикус !
Механик
Симеон Иванов
До коментар #11 от "Заема е за БОТАШ":Долно.пробна ЛЪЖА!
Никаква връзка с Боташ нямат заемите. Боташ е ЗА ПОЛЗВАНЕ, и тогава проблеми и неустойки НЯМА.
Ама ББ и ДП водят война с Радев и НАРОЧНО не го ползват - за да плащаме неустойки ...
Ето това е ИСТИНАТА.
52 Бих уточнил,ако
До коментар #3 от "1000":въобще има Бъълария.
11:17 18.09.2025
53 Ае копейките
54 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Едно от последиците от съветската инвазия в Полша е Катинското клане, за което руснаците дълго време не признават. В резултат на клането бяха убити около 22 000 представители на полския интелектуален елит. Умряха само защото бяха поляци.
От 1939 г. Полша трябваше да чака до 1993 г. войниците на Съветския съюз да напуснат страната ни. Въпреки днешните опити на някои хора към исторически ревизионизъм, истината не може да бъде променена. Съветска Русия рамо до рамо с Хитлерова Германия нападна Полша.
56 Данко Харсъзина
До коментар #42 от "Ай стига глупости бе, Данко!":В момента това са единствените пари в България. Никой не иска да произвежда домати, краставици, зарзават и каквото и да било друго. По официална статистика в момента в България има 200 000 здрави и прави млади хора, които нито работят, нито учат. Реално са драстично повече. Кой да изкарва пари? Пенциите ли?
Държавата живее от продажбата на оръжие.
58 Роден в НРБ
59 30 години без титла и 18 г - без медал
Къде е България в демокрацията на световни спортни
първенства по лека атлетика?!
Това виждаме днес от световното първенство по лека атлетика в Токио!
Те седнали щастливия Райнметал да славословят,
на оръжия и БАРУТ барут да се радват като от Третия свят,
сигурно защото Рейна е собственост
на щастливите глобалисти от Блек рок,
на които парите им все не стигат и все за чуждите богатства завиждат.
Позор за "високите етажи" на България, за които само парите са всичко,
това държава, национално достойнство, чест, дълг към род народ и Родина
нямат значение, защото станаха дървета без корен - трупи, които търкалят
насам - натам, където пожелаят притежателите на световните авоари.
Позор!
60 Ха,ха
61 Кремък
До коментар #38 от "Я пъ тоа":И друг път съм го казвал,че ти го кажа и на теб.
Англичаните имат една хубава поговорка за този случай.А тя е:
,,Не дразни тигъра с късата си пръчка"
Ние българите имаме друга поговорка ,в която образно казано е,че когато си насе комо не изпълзявай на челото.Избери си едната.
62 Груз 200 нъл знаиш,
До коментар #5 от "мдааа":чепътува в десетки хиляди бели чували по посока Киев в рефрижераторни вагони и обмяната става в Беларус,само че за Москва последния път при предадени 1200 бели чувала,Русия не получи нито един. да не говорим че десетки хиляди поименно и със снимки украински пленници висят в Русия и акрите нямат насреща пленници за да ги обменят. Така,че опорката ти е е вярна но с посока Киев.
63 Перо
64 Няма бре...
65 Не бе чувстваме се идеално
До коментар #53 от "Ае копейките":и дори не ни е мъчно за вас,защото ще си заслужите съдбата като ви запаткат руските дронове и ракети. Ич не си умен щото ти е рудиментирало това което се намира в Кухата ти хралупа на раменете. Да се буташ в лапите на мечката е меко казано безмозъчна идея.
11:24 18.09.2025
66 Никой в Сопот
67 Пламен
68 Еколог
69 Вижте какво пишат боклуците
70 любопитен
71 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За съжаление това не са пари за Украйна.
72 Факт
73 голям смях
75 падналия ангел
До коментар #69 от "Вижте какво пишат боклуците":Пълна тъпня! Оръжието с емблемката от няколко кръга и в средата цифрата 10 русите го показваха още от началото на конфликта!
76 (пазеше тези доставки в тайна)
78 Ти го мисли
До коментар #41 от "Не го мисли":А ако вместо руснаци стане българи, пак ли ще бъдеш толкова категоричен ?
79 Щирлиц в тила на врага
82 Имаш бръмбари с GPS в кратуната
До коментар #79 от "Щирлиц в тила на врага":Знаеш ли?
83 БРАВО!
84 Да кажат
86 Браво на България !
89 защо
91 Ще изручаме
94 Важното е че хурките
95 За тва прословуто
До коментар #54 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Катинско клане е в отгвор на клането по времето на Пилсуцки,който жестоко коли и убива руснаците по тези земи по време на ВОСР и нападението над младата държава с цел да заграби територии,които са руски по време на царска Русия населени с руснаци. Не можеш да правиш жестокост и да очакваш,че няма ад ти се върне. руснаците си вземат своите земи и не искат чужди,както тогава така и сега. А,когато споменаваш за това клане ,проучи и причините довели до него.Ето и малко за четене по темата довела до това клане. На 22 ноември 1918 г. е обявен за Временен държавен глава на Полша. През 1920 г. е обявен за Маршал на Полша. На 26 април същата година започва война срещу Болшевишка Русия. След множество променливи битки Полша успява да извоюва победа над Червената армия през август 1920 г. Според сключения на следващата година в Рига мирен договор, полската граница се премества с около 200 км в източна посока. да не се чудиш после що така са постъпили с поляците руснаците. Между другото вместо да ги изтрият от картат на света след ВСВ ,те им увиличават територията за сметка на Германия,така,че полските съсли трябва да са благодарни на руснаците,но понеже са съдрани шушляци скачат срещу нея,но историята показва,че винаги се оакват накрая.
96 доктор
97 Украйнец ли е
98 Бай Ганьо
100 Марш да пълните снаряди атлантенца !
101 И ша го отнесе барабар
До коментар #86 от "Браво на България !":с любимата ти 00zет крайна.
102 Срещу агресора Израел
До коментар #86 от "Браво на България !":Що не помагаш бре? По морално ще е
108 Дон Корлеоне
До коментар #105 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":С две думи палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!
109 Митрофанова
До коментар #100 от "Марш да пълните снаряди атлантенца !":От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!
110 Да си го правят в Киев
112 Ефрейтор
До коментар #55 от "Пръдлю,":Искаш да те срещна?
113 За Раковски знаем,
До коментар #54 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":че е масон-сатанист, във физическа връзка с италианския масон Джузепе Мацини и с черния масонски папа и наместник на дявола Алберт Пайк, и използва българите в своите частни военни формирования - 1-ва и 2-ра Български легии, - като в Белград се представя за български княз.
Рожденото му име е Съби Стойков Попович.
114 Пепи Волгата
115 Пръч
116 гайтанджиева
До коментар #106 от "Факт е мурджо !":Това са руски фейкове.
117 Генерал Ананас Анасов ДеСайБе-ДСБ
Руската Армия ШЕ праща рояци! ДРОНОВЕ ГЕРАН-2 с термобарични взривове и БОЕН РАДИУС 2500 км насочва и от Руска Сателитна система ГЛОНАС към НЕприятелски ВРАЖИ заводи и складовете с оръжия
Алло СОПОР ВМЗ чувате ли
118 Нов мощен удар
119 Само така!
Руската орда- в Азия и Желязна завеса между Русия и Европа!
Едва след като се случи това могат да се обсъждат бъдещи и строго лимитирани отношения.
120 Я пък тоя
123 Ще праща дронове
До коментар #117 от "Генерал Ананас Анасов ДеСайБе-ДСБ":Рошава гарга 3 ,с които да снима как рубладжиите обменят рубли за евро!
124 Някой
Никой управляващ няма правото да обслужва чужди държави или организации, а да се ръководи само и единствено от интереса на народа на България - има го в клетва в конституцията в която се кълнят депутати, министри и президент и вице. В НК има раздел 2 предателство и шпионство. Там нарушават член 98 насърчаване на чужда държава към война срещу България - русофобите правят това, а фобия значи страх и е психическо заболяване. Член 103 за нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация. Примерно за реактори да ни ограбят с 30-ина милиарда лева, за Южен поток и отделно за оръжия. Член 105 за обслужване на чужда държава като шпионин - например за одобрени от посолството за службите. Огромна част от политиците ни са си за до 15 години затвор по НК.
125 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Казал го големия сащ предприемач Хенри ФОРД
ЖЪТВА за банкерите ционисти раздаващи заеми за Въоръжаване на 2те враждуващи страни
Жътва за Оръжейните търговци
Жътва за посредниците при оръжейните сделки
Жътва за еврейските търговци на човешки органи
Жътва за военни и полицаи
Жътва за строителните фирми които възстановяват след война
и отново жътва за Еврейските банкери
затворен цикъл на жънене
126 България
До коментар #52 от "Бих уточнил,ако":я е имало преди Русия и ще я има след Русия -- след като РФ се разпадне подобно на СССР. Капейките нека се пукат от яд :)
127 Тов. Сталин
— Заповед на Народния комисар на отбраната на СССР от 23 февруари 1942 г. № 55
131 Кривогледа лайкова
До коментар #114 от "Пепи Волгата":Аз също избрах ЕВРОТО!
132 Мим
