Лостът на Мадуро при преговори с Тръмп - петролът

Венецуелският президент Николас Мадуро има гъвкавостта и стимула да предложи товари със суров петрол, които страната продава предимно на Китай, като разменна монета, ако Венецуела проведе преговори със Съединените щати, пише "Ройтерс".

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която засили военното си присъствие в Карибите, заяви, че е отворена за разговори с Мадуро, чието правителство изпитва трудности да привлече чуждестранни инвестиции в нефтените находища на страната на фона на американските санкции.

Вчера САЩ официално определиха венецуелския "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация, с което засилиха натиска върху Мадуро на фона на подготовката на по-нататъшни операции през следващите дни.

Лостът със суровия петрол

Производството на петрол на Венецуела - членка на ОПЕК, се е стабилизирало на около 1,1 милиона барела на ден тази година - по-малко от 1/3 от историческия си връх в края на 90-те години. Над 80% от износа между юни и октомври е бил за Китай.

Тези товари, заедно с евентуални оперативни лицензи за американски компании, биха могли да бъдат най-добрият лост за Мадуро в евентуални преговори, смятат анализатори.

"Изпращането на повече петрол до САЩ и защитата на американските инвестиции във Венецуела е нещо, което Мадуро може лесно да предложи", заяви енергийният анализатор Томас О'Донъл. Предложението обаче "може да не е достатъчно сега, когато Вашингтон има превес", допълни той, имайки предвид настоящата стабилност на петролния пазар и ниските цени.

Министърът на петрола на Венецуела Делси Родригес вчера посочи, че САЩ са взели на мушка Венецуела заради огромните ѝ запаси от суров петрол.

"Те искат петролните и газови запаси на Венецуела. За нищо, без да плащат", изтъкна тя, като преди това отбеляза търсенето на тежкия суров петрол от страна на американските рафинерии в Персийския залив. САЩ произвеждат основно лек петрол.

Износът на венецуелски петрол за САЩ чрез лиценз за партньора на венецуелската държавна компания за петрол и природен газ PDVSA - Chevron, е спаднал през третото тримесечие до половината от обема на първото тримесечие.

Венецуела може да пренасочи товарите

Повечето от договорите за доставки на PDVSA бяха преустановени, след като САЩ наложиха санкции на страната през 2019 г., принуждавайки компанията да продава почти целия си петрол на спот пазара с големи отстъпки.

Тъй като PDVSA вече не е обвързана с дългосрочни споразумения за доставки, тя би могла да пренасочи товари със суров петрол, предназначени за китайски независими рафинерии, към САЩ и Европа съгласно ново политическо споразумение.

Вашингтон от години блокира плащанията в брой към PDVSA, но петролната компания има богат опит с петролни суапове, които ѝ позволяват да обменя суровината си за така необходимия внос на гориво.

Доставките на петрол от Венецуела за Китай са се увеличили през втората половина на 2025 г. до над 80% от общия износ - главно поради политиката на САЩ, предотвратяваща износа към други дестинации, в сравнение с 63% през цялата минала година. Това оставя място за диверсификация на дестинациите на износа.

По-гъвкави лицензи

Администрацията на Мадуро би могла да се съсредоточи и върху преговорите за повторното включване на американски лицензи на чуждестранни производители на петрол в страната, както поискаха някои венецуелски служители, което би позволило на износа на петрол за САЩ и Европа да тече по-свободно.

Въпреки че разполага с най-големите запаси от суров петрол в света, администрацията на Мадуро не успя да разпредели нефтените находища на Венецуела на опитни енергийни фирми през последните години по договорен модел, който той предложи, и привлече само малки инвеститори, които не допринасят значително за производството на страната.

Повечето западни енергийни фирми не са склонни да инвестират след експроприациите на чуждестранни петролни активи по време на управлението на бившия венецуелски лидер Уго Чавес и последвалите санкции на САЩ, нито да вложат огромния капитал, необходим за съживяване на застаряващата енергийна индустрия на Венецуела.

Подобни усилия за съживяване биха били огромно предизвикателство и за опозицията на правителството, която предлага да реформира петролната индустрия на Венецуела, ако встъпи в длъжност, тъй като ще са необходими мащабни промени само за да се върнем към нивата на производство от преди две десетилетия.

Администрацията на Тръмп е непоследователна по отношение на разрешенията, като предоставя временни лицензи на някои компании, а замразява други.