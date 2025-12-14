Лукашенко предупреди САЩ: Във Венецуела ви чака втори Виетнам

Беларуският президент Александър Лукашенко предупреди американската страна, че военна конфронтация между Съединените щати и Венецуела може да доведе до повторение на войната във Виетнам.

Това заяви постоянният представител на Беларус в ООН Валентин Рибаков по държавния телевизионен канал "Первый информационный", цитиран от "Интерфакс".

"Беларуският президент говори много откровено с американската делегация по този въпрос и предупреди, че въвличането на Америка в подобна война би означавало просто повторение на Виетнамската война за Америка, което не е от интерес за никого - нито за американския народ, нито за венецуелския народ, нито пък за цялата международна общност", каза Рибаков.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Венецуела с наземни удари.

САЩ скоро ще започнат наземни удари срещу обекти на наркокартелите във Венецуела, заяви Тръмп.

"Ние се отървахме от 96% от наркотиците, които пристигат по вода. Сега започваме с сушата, на сушата е много по-лесно.

Скоро това ще започне да се случва. Това ще бъдат наземни удари не само по Венецуела, това ще бъдат наземни удари по лошите хора, които внасят наркотици и убиват нашите хора", заяви Тръмп.

САЩ извършват мащабно военно натрупване в южната част на Карибите, докато президентът Доналд Тръмп води кампания за свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Тази седмица САЩ са край бреговете на страната.