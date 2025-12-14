Новини
Лукашенко предупреди САЩ: Във Венецуела ви чака втори Виетнам

Лукашенко предупреди САЩ: Във Венецуела ви чака втори Виетнам

14 Декември, 2025 11:55 1 799 32

САЩ скоро ще започнат наземни удари срещу обекти на наркокартелите във Венецуела, заяви преди дни президентът Тръмп

Лукашенко предупреди САЩ: Във Венецуела ви чака втори Виетнам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Беларуският президент Александър Лукашенко предупреди американската страна, че военна конфронтация между Съединените щати и Венецуела може да доведе до повторение на войната във Виетнам.

Това заяви постоянният представител на Беларус в ООН Валентин Рибаков по държавния телевизионен канал "Первый информационный", цитиран от "Интерфакс".

"Беларуският президент говори много откровено с американската делегация по този въпрос и предупреди, че въвличането на Америка в подобна война би означавало просто повторение на Виетнамската война за Америка, което не е от интерес за никого - нито за американския народ, нито за венецуелския народ, нито пък за цялата международна общност", каза Рибаков.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Венецуела с наземни удари.

САЩ скоро ще започнат наземни удари срещу обекти на наркокартелите във Венецуела, заяви Тръмп.

"Ние се отървахме от 96% от наркотиците, които пристигат по вода. Сега започваме с сушата, на сушата е много по-лесно.

Скоро това ще започне да се случва. Това ще бъдат наземни удари не само по Венецуела, това ще бъдат наземни удари по лошите хора, които внасят наркотици и убиват нашите хора", заяви Тръмп.

САЩ извършват мащабно военно натрупване в южната част на Карибите, докато президентът Доналд Тръмп води кампания за свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Тази седмица САЩ са край бреговете на страната.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 10 Отговор
    Тръмп уволни джендърите в армията.Армията на САЩ е отслабена

    11:56 14.12.2025

  • 2 Гласувайте хора!

    30 7 Отговор
    БСП и ИТН да изчезват и да не се появяват повече в парламент!

    Коментиран от #20

    12:07 14.12.2025

  • 3 Разгромът е близо

    34 5 Отговор
    САЩ са държава в която всяко успешно откритие се монетизира максимално дълго. Измислиха "оранжева революция" и я ползват години наред, без значение кой е на власт там. Щом и ние я видяхме, у нас... Така и с войната като универсален метод за вътрешна консолидация и външен грабеж. Не отчитат, че докато живяха в охолство, все едно са на собствен остров, светът се промени. Сега има достатъчна сплотеност у всички, които ги мразят по някакъв повод, а те са сами.

    12:07 14.12.2025

  • 4 Факти

    18 10 Отговор
    "Не прекъсвай врага си, когато греши". Странно защо Русия и нейните болонки са толкова загрижени за Запада и постоянно му дават свети как да не прави грешки. Ще помисли човек, че Русия възприема Запада като първи приятел.

    Коментиран от #7

    12:09 14.12.2025

  • 5 Вовата съм

    39 6 Отговор
    Ама само колко са изобретателни краварите а? Наркотици - хахаха, колкото химическото оръжие Ирак а..странно как все на места с петрол и други ресурси намират удобно извинение да се наместя....Дали пък не е защото Венецуела е алтернатива на руския петрол, без който краварските рафинерии ще затворят

    Коментиран от #12

    12:11 14.12.2025

  • 6 Лукашенко е пич

    37 8 Отговор
    Винаги говори честно и е много умен човек. По времето на кромид цирка, той не позволи затваряне на страната му и масовото вапцане на населението, въпреки че тогава световната банка му предлага подкуп от 900 милиона долара кредит, за да си затвори страната. И се чудя, Бокича колко ли пари е взел, за са въведе "локдауна"? Бокича чак се престара, махаше пейките от парковете, въведе КПП-тата, създаде специален щаб, който да ни плаши денонощно, че яко ще се мре. Значи бая е захлебил, тлъст кредит са му отпуснали явно

    12:12 14.12.2025

  • 7 Неоспорим факт

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Понятието "неандерталец с ядрени ракети" важи за всички. Никой няма интерес да се получи, в която и да е ядрена сила, а една гражданска война ще значи това, колкото и да ми се иска, да я гледам по телевизията.

    Коментиран от #17

    12:14 14.12.2025

  • 8 САЩ ги чака разделяне на три държави.

    21 4 Отговор
    Скоро БРИКС ще освободи Флорида и Калифорния!

    Коментиран от #11, #21

    12:17 14.12.2025

  • 9 Русопут

    7 4 Отговор
    Йелоустоуне къде си?

    12:20 14.12.2025

  • 10 И Киев е Руски

    18 4 Отговор
    Русия нанесе един от най-големите удари по Одеса в цялата Северноатлантическа война, съобщава NYT. Голяма част от града остана без електричество, отопление и вода. Украйна преди това атакува танкери в Черно море, на което Москва обеща да отвърне на удара, споменава небрежно авторът

    12:21 14.12.2025

  • 11 сирене

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ ги чака разделяне на три държави.":

    Тексас традиционно има желание да се отделя

    12:21 14.12.2025

  • 12 Аврам

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Вовата съм":

    Трябва да внимаваш с производството на водка и износът и с теневия флот!

    12:22 14.12.2025

  • 13 Путин многоходовия

    10 9 Отговор
    Пак ще съм многоходов и във Венецуела.

    12:23 14.12.2025

  • 14 404

    13 1 Отговор
    американски информационен бюлетин свиква срещи в западния военен лагер за мирни преговори? С кого преговарят за мир?

    12:25 14.12.2025

  • 15 Мухахахааааа

    8 2 Отговор
    Каза им го батла5а право куме в очи на тия м са голи каубоипирати

    12:26 14.12.2025

  • 16 Руснаков

    14 2 Отговор
    Добре че Клоуна има извинение...точно Венецуела,че и Мексико внася в САЩ наркотици,защо и там не започне удари...Целта е къде по голяма..

    12:29 14.12.2025

  • 17 Баце,

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Неоспорим факт":

    Прав си, обаче има "обаче"!
    Руснаците имат една много вярна приказка- когато човек е идиoт, то това е за дълго. Колкото и да се опитваш да предпазиш идиoтa от грешките му, обречен си на неуспех просто защото идиoта е идиoт. Пресен пример са колективните мЪрсулки в ЕсеС. Самозатриха се икономически и политически, сега се напъват и да се натикат във война с Русия, та да се затрият окончателно.
    Нещо такова се случва и в сащ.
    Изобщо в идиотията има точка на невъзврата. И според мен ЕсеС и сащ вече са я подминали.

    12:31 14.12.2025

  • 18 САЩ кога ще ударят

    3 1 Отговор
    5- районно в територията?

    12:31 14.12.2025

  • 19 СЛОНА

    13 4 Отговор
    ВРЕМЕ ИМ Е ,ЧЕ СА ЗАБРАВИЛИ КО СТАНА В ВИЕТНАМ

    12:33 14.12.2025

  • 20 СЛОНА

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гласувайте хора!":

    САМО ЗА ЗАБРАНАТА НА ЕЛЕКТРИЧКИТЕ ПРЕЗ ТЪМНАТА ЧАСТ СИ НАВЛЯКОХА ТАЗИ УЧАСТ!!!
    ДЕДОГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБАТАТА!!

    12:36 14.12.2025

  • 21 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    6 13 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ ги чака разделяне на три държави.":

    Ти явно още не си научил че трима бедни не правят един богат. Какъв БРИКС? Другарите ти и за СИВ така ни баламосваха. Лукашенко явно иска да се .азпространяват наркотици. Не видяхте ли какво стана в Бразилия и Ел Салвадор? Терминираха ги като гниди.

    12:39 14.12.2025

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #28

    12:48 14.12.2025

  • 23 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    7 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:48 14.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    0 4 Отговор
    Америка е за САЩ, ивропа за Русия, Всичко останало за Китай. Това е новият световен ред. На който не му харесва, да ходи на фронта в Русия да го променя!
    А който не иска да се бие, ще трябва да се подчинява.

    13:13 14.12.2025

  • 26 Смех

    3 3 Отговор
    Това да не е патравата руска армия.

    13:15 14.12.2025

  • 27 Ангел

    3 5 Отговор
    Путкашенко да не се бута там където не му е работата и да си гледа руските и беларуските наркомани...

    Коментиран от #32

    13:17 14.12.2025

  • 28 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT":

    А размер на yьо му нема ли?

    13:23 14.12.2025

  • 29 Надявам се

    2 1 Отговор
    Айде Дано е прав Лукашенко

    13:29 14.12.2025

  • 30 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Лошо, че не е предупредил путлера, че в Украйна го чака втори Афганистан!

    13:36 14.12.2025

  • 31 Смешник

    0 0 Отговор
    Това показва какъв миротворец всъщност е Тръмп

    13:36 14.12.2025

  • 32 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ангел":

    Под добре да дойде и оправи и нашите наркомани

    13:38 14.12.2025

