Лукашенко предупреди САЩ: Във Венецуела ви чака втори Виетнам

Беларуският президент Александър Лукашенко предупреди американската страна, че военна конфронтация между Съединените щати и Венецуела може да доведе до повторение на войната във Виетнам.
Това заяви постоянният представител на Беларус в ООН Валентин Рибаков по държавния телевизионен канал "Первый информационный", цитиран от "Интерфакс".
"Беларуският президент говори много откровено с американската делегация по този въпрос и предупреди, че въвличането на Америка в подобна война би означавало просто повторение на Виетнамската война за Америка, което не е от интерес за никого - нито за американския народ, нито за венецуелския народ, нито пък за цялата международна общност", каза Рибаков.
Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Венецуела с наземни удари.
САЩ скоро ще започнат наземни удари срещу обекти на наркокартелите във Венецуела, заяви Тръмп.
"Ние се отървахме от 96% от наркотиците, които пристигат по вода. Сега започваме с сушата, на сушата е много по-лесно.
Скоро това ще започне да се случва. Това ще бъдат наземни удари не само по Венецуела, това ще бъдат наземни удари по лошите хора, които внасят наркотици и убиват нашите хора", заяви Тръмп.
САЩ извършват мащабно военно натрупване в южната част на Карибите, докато президентът Доналд Тръмп води кампания за свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Тази седмица САЩ са край бреговете на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:56 14.12.2025
2 Гласувайте хора!
Коментиран от #20
12:07 14.12.2025
3 Разгромът е близо
12:07 14.12.2025
4 Факти
Коментиран от #7
12:09 14.12.2025
5 Вовата съм
Коментиран от #12
12:11 14.12.2025
6 Лукашенко е пич
12:12 14.12.2025
7 Неоспорим факт
До коментар #4 от "Факти":Понятието "неандерталец с ядрени ракети" важи за всички. Никой няма интерес да се получи, в която и да е ядрена сила, а една гражданска война ще значи това, колкото и да ми се иска, да я гледам по телевизията.
Коментиран от #17
12:14 14.12.2025
8 САЩ ги чака разделяне на три държави.
Коментиран от #11, #21
12:17 14.12.2025
9 Русопут
12:20 14.12.2025
10 И Киев е Руски
12:21 14.12.2025
11 сирене
До коментар #8 от "САЩ ги чака разделяне на три държави.":Тексас традиционно има желание да се отделя
12:21 14.12.2025
12 Аврам
До коментар #5 от "Вовата съм":Трябва да внимаваш с производството на водка и износът и с теневия флот!
12:22 14.12.2025
13 Путин многоходовия
12:23 14.12.2025
14 404
12:25 14.12.2025
15 Мухахахааааа
12:26 14.12.2025
16 Руснаков
12:29 14.12.2025
17 Баце,
До коментар #7 от "Неоспорим факт":Прав си, обаче има "обаче"!
Руснаците имат една много вярна приказка- когато човек е идиoт, то това е за дълго. Колкото и да се опитваш да предпазиш идиoтa от грешките му, обречен си на неуспех просто защото идиoта е идиoт. Пресен пример са колективните мЪрсулки в ЕсеС. Самозатриха се икономически и политически, сега се напъват и да се натикат във война с Русия, та да се затрият окончателно.
Нещо такова се случва и в сащ.
Изобщо в идиотията има точка на невъзврата. И според мен ЕсеС и сащ вече са я подминали.
12:31 14.12.2025
18 САЩ кога ще ударят
12:31 14.12.2025
19 СЛОНА
12:33 14.12.2025
20 СЛОНА
До коментар #2 от "Гласувайте хора!":САМО ЗА ЗАБРАНАТА НА ЕЛЕКТРИЧКИТЕ ПРЕЗ ТЪМНАТА ЧАСТ СИ НАВЛЯКОХА ТАЗИ УЧАСТ!!!
ДЕДОГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБАТАТА!!
12:36 14.12.2025
21 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #8 от "САЩ ги чака разделяне на три държави.":Ти явно още не си научил че трима бедни не правят един богат. Какъв БРИКС? Другарите ти и за СИВ така ни баламосваха. Лукашенко явно иска да се .азпространяват наркотици. Не видяхте ли какво стана в Бразилия и Ел Салвадор? Терминираха ги като гниди.
12:39 14.12.2025
22 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #28
12:48 14.12.2025
23 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
12:48 14.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Българин
А който не иска да се бие, ще трябва да се подчинява.
13:13 14.12.2025
26 Смех
13:15 14.12.2025
27 Ангел
Коментиран от #32
13:17 14.12.2025
28 Ко речи?
До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT":А размер на yьо му нема ли?
13:23 14.12.2025
29 Надявам се
13:29 14.12.2025
30 Хахахаха
13:36 14.12.2025
31 Смешник
13:36 14.12.2025
32 Смешник
До коментар #27 от "Ангел":Под добре да дойде и оправи и нашите наркомани
13:38 14.12.2025