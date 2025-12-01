Володимир Зеленски е пред труден избор! Ето ги основните кандидати за поста на Андрий Ермак

Към момента има поне четирима кандидати за поста нов ръководител на Администрацията на президента след оставката на Андрий Ермак. Това се посочва в материала на УП, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.



Преди ден Володимир Зеленски проведе четири важни срещи: с Михайло Федоров, Денис Шмигал, Павло Палиса и Кирило Буданов, отбеляза политическият стратег Олег Постернак. Според него вероятно те са основните кандидати за поста на новия ръководител на кабинета на президента.



''Тази позиция е предимно политическа, а не бюрократична и свързана с властта. В крайна сметка Андрей Ермак всъщност превърна ръководителя на ОП в главен дипломат на Украйна, като донякъде намали ролята на Министерството на външните работи.



Според мен президентът ще назначи някой от военните. Това би било уместно в условията на военно положение и би трябвало да съответства на определени външнополитически възможности на тази позиция. Така че сега ръководителят на президентската администрация трябва да има дипломатически връзки, включително неформални, международна репутация, да бъде силен играч и да разбира политическото поле'', подчертава Постернак.



Вземайки предвид тези критерии, политическият стратег отбелязва, че някои кандидати за поста веднага "се разминават“. В края на краищата, някои от тях ще трябва да отделят много време, за да се запознаят с вътрешнополитическите тънкости на украинската политика, смята анализаторът.



"Мисля, че най-добрият кандидат би бил началникът на Службата за държавна сигурност Кирило Буданов. Той отговаря максимално на критериите за тази позиция в условията на военно положение, което е много важно“, подчерта политическият стратег.



Оливър Карол от The Economist съобщи по-рано, че Кирило Буданов вероятно е заминал за Съединените щати като ръководител на преговарящата делегация. Нека припомним, че преди това главен преговарящ от Украйна беше Андрий Ермак. Предварително беше планирано той да отиде в Маями на 29-30 ноември като част от мирните преговори.



Други вероятни кандидати за позицията



Според различни оценки има няколко кандидати, които биха могли да заменят Андрий Ермак. Сред основните кандидатури се споменават имената на бившия военен Павло Палиса, заместник-началникът на кабинета Виктор Микита, настоящият премиер Юлия Свириденко и нейният предшественик Денис Шмигал. В момента има кадрова борба за тази позиция, твърди Артьом Бронжуков, заместник-директор на Аналитичния център "Политика“.



Според него, Зеленски има голямо доверия на Шмигал и го вижда като потенциален наследник. Но самият Зеленски и обкръжението му се опитват да разберат кои хора и на кои позиции ще изпълняват по-добре задълженията си. Например, ръководителят на Офиса в Украйна е изключително политическа фигура, но без избирателен мандат. Затова, от друга страна, може да се помисли за назначаване на някой популярен, например Михайло Федоров, министър на цифровата трансформация, размишлява Бронжуков.



Приоритет е войната



Президентът на Украйна Володимир Зеленски и обкръжението му многократно са подчертавали, че войната е най-висшият приоритет за страната. Състоянието на фронта, готовността на Въоръжените сили на Украйна и държавата като цяло да отблъснат руската агресия е най-голямото предизвикателство за Украйна. Без него другите вътрешни процеси са от второстепенно значение, подчертава ръководителят на Украинския център за сигурност и сътрудничество Сергий Кузан.



Разбира се, в условията на война е най-логично човекът, който трябва да ръководи ключовия спомагателен орган на президента, да бъде пряко свързан с войната. За да могат военните да я разбират, а тя от своя страна да чува военните и да прилага това в подходящи решения. В момента такъв отговорен човек в офиса е Павло Палиса, отбеляза Кузан.



Според експерта, правителственият и икономическият компонент в Украйна има силен лидер в лицето на Юлия Свириденко.



"Сега започнахме глобални реформи за децентрализация на армията и укрепване на възможностите на бригадите като гръбнак на украинската армия. Павло Палиса в момента е отговорен за всички реформи в армията. Но, разбира се, това е работа на цялата страна. Всички държавни органи, без изключение, трябва да работят, за да осигурят тази политика“, подчерта анализаторът.

