Володимир Зеленски в Париж: Мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен
  Тема: Украйна

1 Декември, 2025 16:33 744 38

Зеленски заяви, че разговорите му с френския президент Еманюел Макрон, продължили няколко часа, са се фокусирали върху това как да се сложи край на войната

Володимир Зеленски в Париж: Мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разговорите му с френския президент Еманюел Макрон, продължили няколко часа, са се фокусирали върху това как да се сложи край на войната, добавяйки, че мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много зависи от участието на всеки лидер. Днес ще разговаряме и с други лидери", заяви Зеленски, който е на посещение в Париж, в публикация в "Екс".

Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    20 4 Отговор
    Ясно... мир ще има когато вече няма да има Украйна!
    ако искаше мир щеше да разговаря с Путин, не с Макрон

    Коментиран от #8

    16:35 01.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Ама какво прави в Париж?Преговорите са във Вашингтон.

    16:36 01.12.2025

  • 3 Атина Палада

    4 22 Отговор
    Русия ще загуби и тази война

    Коментиран от #6, #18, #19

    16:36 01.12.2025

  • 4 Справедлив

    20 1 Отговор
    Днес преди 200 лета на 01.12.1825 година умира Великият Александър I Руски Император. Посетил Париж с войските си и напоил коня си в река Сена. Там френските моми усвоили много руски тънкости от казаците на Императора. Бистро, бистро....Да отдадем почит на Александър I, вечна му памет!

    Коментиран от #14, #30

    16:36 01.12.2025

  • 5 Тръмп

    14 2 Отговор
    Пак се е дрогирал и объркал града.

    16:37 01.12.2025

  • 6 Сила

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Вече я загуби , още 2022 година , пролетта ...

    16:37 01.12.2025

  • 7 Атина Палада

    4 14 Отговор
    Зеленски унижи Хаяско

    16:38 01.12.2025

  • 8 Сила

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Украйна тепърва ще я има , Русия е под въпрос ...

    Коментиран от #24, #25

    16:40 01.12.2025

  • 9 Бай Ставри

    13 2 Отговор
    Ще го сложи на всичкото соросчета, евроатлантичета, краварчета и 3,14далчета У кафявата точка.

    16:40 01.12.2025

  • 10 геле

    18 2 Отговор
    когато укрия бъде отрязана от черно море ще има мир

    16:40 01.12.2025

  • 11 Внимавайте

    11 1 Отговор
    Вие двамката с макарончо, че Баба ще ви налепи шамарите

    16:41 01.12.2025

  • 12 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    12 1 Отговор
    Ако няма украйна, няма как да има руско -украинска война отново

    16:42 01.12.2025

  • 13 Фотография

    8 1 Отговор
    Как се пипат и гледат превъзбудено двата Паркетни Лъва..

    16:44 01.12.2025

  • 14 Френските "целомъдрени" моми

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Справедлив":

    са били на мнение, че не могат да работят нормално, заради конската миризма на казаците.

    Коментиран от #26

    16:44 01.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    НЕ СЕ РЪБЕТЕ НА РУСИЯ И СКЪСАЙ С ТЕЗИ ,, ПРИЯТЕЛЧЕТА,, И МИРЪТ ЩЕ Е ВЕЧЕН! ЖАЛКОТО Е ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ!

    16:44 01.12.2025

  • 16 Някой

    5 1 Отговор
    Когато тези на снимката се махнат, може да стане траен.

    16:44 01.12.2025

  • 17 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Той е в Париж от храброст, от храброст и нежелание да пудри нослето.. Мдам

    16:44 01.12.2025

  • 18 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    ОФФФФ ЦОООО!КАСТРИРАНА!

    16:45 01.12.2025

  • 19 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Верно ли? Ма ти наистина, верно ли? Да не стане обратното само

    16:45 01.12.2025

  • 20 Смех, бате

    4 1 Отговор
    Хомодружинката пак се събра, не могат един без друг ха ха

    Коментиран от #31

    16:46 01.12.2025

  • 21 Кой си ти

    2 1 Отговор
    Вижте снимката бе човециии!!!!!
    Тоя е под тежка наркоза.

    16:46 01.12.2025

  • 22 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Евреина не е само нелегитимен президент на укрия ,ами е и президент на света ,има ли място което все още не е посетил на света ,чудя се даже дали снимките от Киев дали не са фото колаж

    16:46 01.12.2025

  • 23 Зеля

    2 0 Отговор
    Поръчах на Макрона двуметров пилон за смяна на старото дилдо ама ми отказа. Трябвал му още.

    16:47 01.12.2025

  • 24 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Като Република на РФ с ново име- Новорусия.
    Покрайнината като име ще бъде заличено..

    16:47 01.12.2025

  • 25 Д-р Ох Боли

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Пий си хапчетата

    16:47 01.12.2025

  • 26 Справедлив

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Френските "целомъдрени" моми":

    Вярно е, защото френските "целомъдрени" моми се сночавали и с конете на казаците. Също както Макарончо се сношава със дядо си и конете от конюшната на Елисейския дворец.

    16:47 01.12.2025

  • 27 Пръсна се като консерва

    1 0 Отговор
    Трети танкер, превозващ руски петрол, избухна в морето.

    16:48 01.12.2025

  • 28 Страст, бате

    0 1 Отговор
    Бабето май ги пляска заедно щом влюбените се държат за ръце постоянно 😂😂😂

    16:49 01.12.2025

  • 29 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Обсъждането не е било за мирът в Украйна а за следите на откраднатите кинти от американските и европейските данъкоплатци,където в кражбата са замесени и белите нослета от влака за Киев..

    16:49 01.12.2025

  • 30 Ама

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Справедлив":

    в редовете на армията му 100% е имало украинци...
    Хи хи хи ....

    Коментиран от #32, #33, #34

    16:50 01.12.2025

  • 31 Бабодет

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смех, бате":

    Ше ги "напляска" по д...та и двамата...

    16:53 01.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ама":

    Естествено,че е имало.Все едно в българската армия да кажеш,че на 100% е имало добруджанци .

    16:54 01.12.2025

  • 34 Справедлив

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ама":

    По това време е нямало украинци, те са измислени по-късно.

    Коментиран от #35

    16:55 01.12.2025

  • 35 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Справедлив":

    Те са един народ..Измисли ги Ленин.
    Затова казвам,че е имало..
    .

    16:57 01.12.2025

  • 36 Сталин

    0 0 Отговор
    Ниското ниво на което Зеленски (подстрекаван от Тръмп) свали Европейските политици и всеки който се е докоснал до него ,показва нивото на което Зеленски прикрива мащабната корупционна схема при която връща по лични сметки пари от честни данъкоплатци на държавите на еничерите ….!!!!

    16:58 01.12.2025

  • 37 000

    0 0 Отговор
    Микрон е велик лидер. Почти като наполеон :)

    16:58 01.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

