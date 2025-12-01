Володимир Зеленски в Париж: Мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разговорите му с френския президент Еманюел Макрон, продължили няколко часа, са се фокусирали върху това как да се сложи край на войната, добавяйки, че мирът в Украйна трябва да бъде наистина траен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Войната трябва да приключи възможно най-скоро. Много зависи от участието на всеки лидер. Днес ще разговаряме и с други лидери", заяви Зеленски, който е на посещение в Париж, в публикация в "Екс".
1 ДрайвингПлежър
ако искаше мир щеше да разговаря с Путин, не с Макрон
Коментиран от #8
16:35 01.12.2025
2 Последния Софиянец
16:36 01.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #6, #18, #19
16:36 01.12.2025
4 Справедлив
Коментиран от #14, #30
16:36 01.12.2025
5 Тръмп
16:37 01.12.2025
6 Сила
До коментар #3 от "Атина Палада":Вече я загуби , още 2022 година , пролетта ...
16:37 01.12.2025
7 Атина Палада
16:38 01.12.2025
8 Сила
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Украйна тепърва ще я има , Русия е под въпрос ...
Коментиран от #24, #25
16:40 01.12.2025
9 Бай Ставри
16:40 01.12.2025
10 геле
16:40 01.12.2025
11 Внимавайте
16:41 01.12.2025
12 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
16:42 01.12.2025
13 Фотография
16:44 01.12.2025
14 Френските "целомъдрени" моми
До коментар #4 от "Справедлив":са били на мнение, че не могат да работят нормално, заради конската миризма на казаците.
Коментиран от #26
16:44 01.12.2025
15 Боруна Лом
16:44 01.12.2025
16 Някой
16:44 01.12.2025
17 Баце ЕООД
16:44 01.12.2025
18 Боруна Лом
До коментар #3 от "Атина Палада":ОФФФФ ЦОООО!КАСТРИРАНА!
16:45 01.12.2025
19 Да бе
До коментар #3 от "Атина Палада":Верно ли? Ма ти наистина, верно ли? Да не стане обратното само
16:45 01.12.2025
20 Смех, бате
Коментиран от #31
16:46 01.12.2025
21 Кой си ти
Тоя е под тежка наркоза.
16:46 01.12.2025
22 Kaлпазанин
16:46 01.12.2025
23 Зеля
16:47 01.12.2025
24 Атина Палада
До коментар #8 от "Сила":Като Република на РФ с ново име- Новорусия.
Покрайнината като име ще бъде заличено..
16:47 01.12.2025
25 Д-р Ох Боли
До коментар #8 от "Сила":Пий си хапчетата
16:47 01.12.2025
26 Справедлив
До коментар #14 от "Френските "целомъдрени" моми":Вярно е, защото френските "целомъдрени" моми се сночавали и с конете на казаците. Също както Макарончо се сношава със дядо си и конете от конюшната на Елисейския дворец.
16:47 01.12.2025
27 Пръсна се като консерва
16:48 01.12.2025
28 Страст, бате
16:49 01.12.2025
29 Атина Палада
16:49 01.12.2025
30 Ама
До коментар #4 от "Справедлив":в редовете на армията му 100% е имало украинци...
Хи хи хи ....
Коментиран от #32, #33, #34
16:50 01.12.2025
31 Бабодет
До коментар #20 от "Смех, бате":Ше ги "напляска" по д...та и двамата...
16:53 01.12.2025
33 Атина Палада
До коментар #30 от "Ама":Естествено,че е имало.Все едно в българската армия да кажеш,че на 100% е имало добруджанци .
16:54 01.12.2025
34 Справедлив
До коментар #30 от "Ама":По това време е нямало украинци, те са измислени по-късно.
Коментиран от #35
16:55 01.12.2025
35 Атина Палада
До коментар #34 от "Справедлив":Те са един народ..Измисли ги Ленин.
Затова казвам,че е имало..
.
16:57 01.12.2025
36 Сталин
16:58 01.12.2025
37 000
16:58 01.12.2025
