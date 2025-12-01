Новини
Саботаж в тила на врага! Тежки експлозии блокираха ключови железопътни маршрути за руската армия
  Тема: Украйна

Саботаж в тила на врага! Тежки експлозии блокираха ключови железопътни маршрути за руската армия

1 Декември, 2025

Руските служби за сигурност са се опитали да прикрият последствията от саботажите, но местните жители активно обсъждат експлозиите в социалните мрежи

Саботаж в тила на врага! Тежки експлозии блокираха ключови железопътни маршрути за руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Важна железопътна инфраструктура е била взривена в руските области Новосибирск и Брянск, нарушавайки движението на влакове, използвани за снабдяване на руската армия, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

Експлозията в Новосибирска област е станала на 20 ноември в селището Баришово по Западносибирската железница. Повреден е участък от релсите, което прави невъзможно преминаването на товарни влакове и нарушава логистичните маршрути на руските военни. На 28 ноември в град Унеча, Брянска област, е станала нова експлозия. На възловата гара Унеча по линията Брянск-Гомел - важен маршрут за прехвърлянето на гориво и военна техника към Беларус - е повредено съоръжение за превоз на гориво.

Според източници взривът е унищожил най-малко два вагона-цистерни и е повредил железопътния коловоз. Руските служби за сигурност са се опитали да прикрият последствията от саботажите, но местните жители активно обсъждат експлозиите в социалните мрежи.

Подобен инцидент е съобщен и на 21 октомври по железопътната линия между Псков и Санкт Петербург, където експлозия е повредила релсите, причинявайки частичен пожар в товарен влак и временно прекъсване на мобилния интернет. Това е прекъснало движението по маршрута и е нарушило логистиката на руските военни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 38 гласа.
