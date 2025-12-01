Важна железопътна инфраструктура е била взривена в руските области Новосибирск и Брянск, нарушавайки движението на влакове, използвани за снабдяване на руската армия, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.
Експлозията в Новосибирска област е станала на 20 ноември в селището Баришово по Западносибирската железница. Повреден е участък от релсите, което прави невъзможно преминаването на товарни влакове и нарушава логистичните маршрути на руските военни. На 28 ноември в град Унеча, Брянска област, е станала нова експлозия. На възловата гара Унеча по линията Брянск-Гомел - важен маршрут за прехвърлянето на гориво и военна техника към Беларус - е повредено съоръжение за превоз на гориво.
Според източници взривът е унищожил най-малко два вагона-цистерни и е повредил железопътния коловоз. Руските служби за сигурност са се опитали да прикрият последствията от саботажите, но местните жители активно обсъждат експлозиите в социалните мрежи.
Подобен инцидент е съобщен и на 21 октомври по железопътната линия между Псков и Санкт Петербург, където експлозия е повредила релсите, причинявайки частичен пожар в товарен влак и временно прекъсване на мобилния интернет. Това е прекъснало движението по маршрута и е нарушило логистиката на руските военни.
Саботаж в тила на врага! Тежки експлозии блокираха ключови железопътни маршрути за руската армия
1 Декември, 2025 20:18 2 139 37
1 Бат Путин
20:20 01.12.2025
2 Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф
Срещата тече в момента!
20:20 01.12.2025
3 Помак
Коментиран от #27, #34
20:21 01.12.2025
4 Боруна Лом
20:21 01.12.2025
5 стоян
20:21 01.12.2025
6 Урки чака ви много заря
20:22 01.12.2025
7 Статия
20:23 01.12.2025
8 Kaлпазанин
20:26 01.12.2025
9 Зелен Наркоманов
20:27 01.12.2025
10 Да,бе
20:28 01.12.2025
11 Сатана Z
20:29 01.12.2025
12 Русия трябва да свиква
20:32 01.12.2025
13 Анализатор
Коментиран от #18
20:32 01.12.2025
14 Глас от бункера
20:36 01.12.2025
15 може
20:39 01.12.2025
16 Ха-ха-ха
20:39 01.12.2025
17 000
20:40 01.12.2025
18 Ха-ха-ха
До коментар #13 от "Анализатор":Ти не забелязваш ли че снимката е от Украйна.
20:41 01.12.2025
19 Тепърва ще започва партизанската война..
Коментиран от #20
20:41 01.12.2025
20 Степан Коваленко
До коментар #19 от "Тепърва ще започва партизанската война..":Важното е нацистка Украйна да бъда смляна унищожена и премахната от картата и руснаците така или иначе ще свършат тази работа!
20:44 01.12.2025
21 Кой разпореди
20:45 01.12.2025
22 Рижавото Тръмпи
20:45 01.12.2025
23 Сияна Белко
20:46 01.12.2025
24 ТИГО
20:47 01.12.2025
25 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Нощта 30 ноември 2025г F-16 Block 70 изпълни блестящо поредната си мисия. Задача - поразяване на Влака на Путин - товарен влак превозващ към Беларус мощна ядрена балистична междуконтинентална ракета Сармат UR100N - Ръката на Смъртта с краен адресат Венецуела !!! Лошо време, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, тъмница, пилотаж почти на сляпо само по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над гората, на прицела "граждански поезд" натоварен със странни цилиндрични неща, вираж, прицела фиксира платформите, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя прихващат платформата, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст отровен виолетов дим от токсично ракетно гориво се стеле над релсите, влака дерайлира, десетина кондуктори и машинисти с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - не пушете във влака. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #28, #29, #35
20:51 01.12.2025
26 Добре са ги ударили.Добре,добре.
20:56 01.12.2025
27 Въпрос
До коментар #3 от "Помак":А това в Украйна, какво е? Посрещане с хляб и сол ли?
21:02 01.12.2025
28 Дедо Запрянов съм
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Абе какъв влак на Путин бееее?
Ударили сте совалката на Дарт Вейдър, добре, че не е бил вътре.
Сега тре да се обЕснявам на император Палпатин.
21:03 01.12.2025
29 защото
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":И защо пък влак към Беларус ? От Камчатка е много по близко и по безопасно ! Аве ти да не си седял на течение ЕФ 16 блок 70 имаме само ние и те не летят , Украйна няма такива , има само ръждясали таралясници и те се крият някъде в миши дупки , не смеят да се покажат !
Коментиран от #36
21:03 01.12.2025
30 Хахахаха
21:04 01.12.2025
31 УКРОТЪПАЦИ ,ОТСВИРЕТЕ ЛАЙНОБРИТИТЕ
ЛОШОТО Е , ОТ ВСИЧКО ТОВА СТРАДАТ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА КАКТО ВИНАГИ!
21:17 01.12.2025
32 След маалко време
21:23 01.12.2025
33 Орел
21:26 01.12.2025
34 Дик диверсанта
До коментар #3 от "Помак":Дебилче, знаеш ли че преди 6 дни започна 46 месец?
Донецк Покровск е 51 километра.
21:33 01.12.2025
35 Дик диверсанта
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Ако не вярвате питайте русенци, те видяха самолетите.
21:35 01.12.2025
36 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #29 от "защото":".... ЕФ 16 блок 70 имаме само ние и те не летят..."
Господине, българските F-16 Block 70 летят всяка нощ !!!
Не летят за русофилите, руските шпиони и пенсионери от времето на соца 😁 Служим на България !!!
21:36 01.12.2025
37 УдоМача
21:36 01.12.2025