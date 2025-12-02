Русия твърди, че е превзела Покровск. Украйна отрича

Владимир Путин обяви, че руската армия е превзела Покровск и определи това като "важна победа". Украйна обаче отрича. Русия не за първи път обявява подобна новина.

Украйна отхвърли руското твърдение за пълното превземане на град Покровск. Украинските войски продължават да контролират северната част на града, посочиха от украинската армия пред агенция Ройтерс. Освен това украинските части нанасят удари в южната част на града, където руските войски имат преимущество.

"Елиминирането на врага в градските райони на Покровск продължава", казват от източното командване на украинската армия в онлайн медиите. Руските войници, които са издигнали руското знаме в центъра на града, са избягали. По думите на украинските военни това е било пропагандна акция.

Малко преди срещата с американския специален пратеник Стив Уиткоф руският президент Владимир Путин обяви, че руската армия е превзела стратегически важния град в източната част на Украйна. Във видеообръщение Путин заяви, че превземането е важна победа, която ще помогне на Русия да постигне военните си цели .

Ожесточени боеве за Покровск - вече повече от година

Не за първи Русия обявява пълното превземане на града. Покровск се намира в региона на Донецк и се счита за важен логистичен център . Там се пресичат няколко пътища и железопътни линии, които са важни за снабдяването на украинската армия. Градът е обект на ожесточени сражения от есента на 2024 и в момента е почти напълно разрушен.

Руската армия се опитва да превземе Покровск от повече от година. От септември стотици руски войници са нахлули в града. През ноември Украйна изпрати подкрепление, включително и специални части. Киев винаги е отричал, че украинските войници са обкръжени.

Русия обяви също така, че и град Вовчанск в региона Харков, който е обект на сражения от май 2024, е бил превзет. Но и това не е потвърдено от Украйна.