FT: Зеленски е посъветван да не се среща с Тръмп тази седмица

Украинският президент Володимир Зеленски е бил посъветван от близките си съветници, да не пътува до Вашингтон тази седмица, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да не рискува конфликт с него и да навреди на напредъка, постигнат по време на преговорите в Женева, пише Financial Times, цитиран от Фокус.



Според изданието в момента не е ясно дали Тръмп ще иска Зеленски да подпише мирното споразумение, което беше обсъдено в Женева.



FT пише още, че Вашингтон сега трябва да реши как и кога да представи проекта за мирно споразумение на Русия.



По-рано говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия не е получила официална информация след разговорите между украинската и американската делегации в Женева.



На 23 ноември в Женева, Швейцария, се проведоха преговори между САЩ и Украйна за мирен план за прекратяване на войната. В съвместното изявление на страните се казва, че делегациите са подготвили актуализиран нов рамков документ за прекратяване на войната в Украйна.



Според съобщения в медиите, страните са се споразумели по повечето от 28-те точки и са коригирали значителна част, съкращавайки плана с 9 точки. Спорните въпроси, относно териториите на Украйна и НАТО, са оставени на решението на Зеленски и Тръмп.



На 24 ноември РБК-Украйна писа, че Володимир Зеленски и Доналд Тръмп биха могли да се срещнат тази или следващата седмица, въпреки че точната дата не е била обсъждана в Женева. По-късно Белият дом заяви, че среща между двамата лидери не е планирана тази седмица.



По-рано Тръмп потвърди, че иска Володимир Зеленски да се съгласи с мирния план на САЩ до Деня на благодарността (четвъртък, 27 ноември).



На 24 ноември Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите, съобщи, че мирният план на САЩ е намален от 28 точки на 19 след преговори между украинската и американската делегации в Женева.

