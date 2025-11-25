FT: Зеленски е посъветван да не се среща с Тръмп тази седмица

Украинският президент Володимир Зеленски е бил посъветван от близките си съветници, да не пътува до Вашингтон тази седмица, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да не рискува конфликт с него и да навреди на напредъка, постигнат по време на преговорите в Женева, пише Financial Times, цитиран от Фокус.
Според изданието в момента не е ясно дали Тръмп ще иска Зеленски да подпише мирното споразумение, което беше обсъдено в Женева.
FT пише още, че Вашингтон сега трябва да реши как и кога да представи проекта за мирно споразумение на Русия.
По-рано говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия не е получила официална информация след разговорите между украинската и американската делегации в Женева.
На 23 ноември в Женева, Швейцария, се проведоха преговори между САЩ и Украйна за мирен план за прекратяване на войната. В съвместното изявление на страните се казва, че делегациите са подготвили актуализиран нов рамков документ за прекратяване на войната в Украйна.
Според съобщения в медиите, страните са се споразумели по повечето от 28-те точки и са коригирали значителна част, съкращавайки плана с 9 точки. Спорните въпроси, относно териториите на Украйна и НАТО, са оставени на решението на Зеленски и Тръмп.
На 24 ноември РБК-Украйна писа, че Володимир Зеленски и Доналд Тръмп биха могли да се срещнат тази или следващата седмица, въпреки че точната дата не е била обсъждана в Женева. По-късно Белият дом заяви, че среща между двамата лидери не е планирана тази седмица.
По-рано Тръмп потвърди, че иска Володимир Зеленски да се съгласи с мирния план на САЩ до Деня на благодарността (четвъртък, 27 ноември).
На 24 ноември Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите, съобщи, че мирният план на САЩ е намален от 28 точки на 19 след преговори между украинската и американската делегации в Женева.
25 Ноември, 2025 08:50 1 717 34
1 Кокаински
08:52 25.11.2025
2 си дзън
няколко дена и тогава среща.
Коментиран от #7, #11
08:53 25.11.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #24
08:53 25.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Защо така, 😁, питам за един
08:53 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соня
До коментар #2 от "си дзън":За какво става въпрос, според теб нежен?
08:54 25.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факти
Коментиран от #34
08:54 25.11.2025
10 име
08:54 25.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Трол
08:57 25.11.2025
15 Хаха
08:58 25.11.2025
16 Марко
А в същото инфо ни се съобщава, че двете най-важни точки, за НАТО и украинските територии, ще бъдат обсъдени в личен разговор между Зеленски и Тръмп! Съобщава ни се и как съветниците на Бялото носле са намерили цаката на тези две точки - нослето не отива да се срещне с Тръмп и точките си остават 19.
Гениално, точно като за детска градина😂
08:59 25.11.2025
17 И Земята ще си отдъхне
09:01 25.11.2025
18 Бай Ставри
До коментар #13 от "ПРО СИА КАНЕЦ ФИЛМА":Добре е да посетиш логопед, ако нямаш парички заповядай, аз ще те излекувам безплатно.
09:01 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 сладкопоен чучулиг
Володимир не е страна в мирния процес, а пионка в процеса на война, започната преди да го назначат на власт.
09:05 25.11.2025
21 Бай Ставри
09:06 25.11.2025
22 си дзън
09:07 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Моряка
До коментар #3 от "Вашето мнение":И защо в това все по привлекателно място Сибир?За такива,като Зеленото,си има Колима.Деввят мясецов снег,останлое -зима.И не е нужно разходи за охрана.
09:08 25.11.2025
25 Хохо Бохо
До коментар #4 от "КОПАНИЕ ЕирИЕнИЕЕЕЕЕЕЕЕ":Съвсем се смахна. Путин акъла ти взе, на твбе, на нато и на бандеристан. Укрите такъв бой ги дере, че не е истина Сало кокаина
09:08 25.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 българин
09:10 25.11.2025
28 нннн
09:11 25.11.2025
29 Дедо ви...
09:17 25.11.2025
30 ЕСССР
09:18 25.11.2025
31 Бандеракючек
Коментиран от #33
09:23 25.11.2025
32 бай Ставри
09:27 25.11.2025
33 Гледал си
До коментар #31 от "Бандеракючек":филми за възрастни и си се превъзбудил.
09:55 25.11.2025
34 факуса
До коментар #9 от "Факти":ха ха путин няма да се срещне с съветван нацист,вече няколко пъти го "съветваха" след преговори,значи е излишно,бял байрак само оправя нещата за останалите живи
10:23 25.11.2025