FT: Зеленски е посъветван да не се среща с Тръмп тази седмица
  Тема: Украйна

FT: Зеленски е посъветван да не се среща с Тръмп тази седмица

25 Ноември, 2025 08:50 1 717 34

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

Според съобщения в медиите, страните са се споразумели по повечето от 28-те точки и са коригирали значителна част, съкращавайки плана с 9 точки

FT: Зеленски е посъветван да не се среща с Тръмп тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е бил посъветван от близките си съветници, да не пътува до Вашингтон тази седмица, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да не рискува конфликт с него и да навреди на напредъка, постигнат по време на преговорите в Женева, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Според изданието в момента не е ясно дали Тръмп ще иска Зеленски да подпише мирното споразумение, което беше обсъдено в Женева.

FT пише още, че Вашингтон сега трябва да реши как и кога да представи проекта за мирно споразумение на Русия.

По-рано говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия не е получила официална информация след разговорите между украинската и американската делегации в Женева.

На 23 ноември в Женева, Швейцария, се проведоха преговори между САЩ и Украйна за мирен план за прекратяване на войната. В съвместното изявление на страните се казва, че делегациите са подготвили актуализиран нов рамков документ за прекратяване на войната в Украйна.

Според съобщения в медиите, страните са се споразумели по повечето от 28-те точки и са коригирали значителна част, съкращавайки плана с 9 точки. Спорните въпроси, относно териториите на Украйна и НАТО, са оставени на решението на Зеленски и Тръмп.

На 24 ноември РБК-Украйна писа, че Володимир Зеленски и Доналд Тръмп биха могли да се срещнат тази или следващата седмица, въпреки че точната дата не е била обсъждана в Женева. По-късно Белият дом заяви, че среща между двамата лидери не е планирана тази седмица.

По-рано Тръмп потвърди, че иска Володимир Зеленски да се съгласи с мирния план на САЩ до Деня на благодарността (четвъртък, 27 ноември).

На 24 ноември Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите, съобщи, че мирният план на САЩ е намален от 28 точки на 19 след преговори между украинската и американската делегации в Женева.


Украйна
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Оценка 4.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокаински

    32 2 Отговор
    Когато белите защитни линии се разпадат, не остава нищо друго освен да обвиниш духа на коката за лошото качество!

    08:52 25.11.2025

  • 2 си дзън

    7 32 Отговор
    Трябва време на изкукалия дедо Тръмп да разбере за какво става въпрос, да преспи
    няколко дена и тогава среща.

    Коментиран от #7, #11

    08:53 25.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    40 2 Отговор
    Мястото на зеленски е в Сибир и той го знае.

    Коментиран от #24

    08:53 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Защо така, 😁, питам за един

    17 2 Отговор
    приятел в Кийв?

    08:53 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соня

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За какво става въпрос, според теб нежен?

    08:54 25.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    21 2 Отговор
    FT: Зеленски е посъветван да не се среща с Тръмп тази седмица, само с Путин.

    Коментиран от #34

    08:54 25.11.2025

  • 10 име

    34 2 Отговор
    Следващото мирно предложение ще е още по-късо, само една точка: безусловна капитулация на Украйна.

    08:54 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    27 1 Отговор
    Г-н Зеленски е посъветван да се крие на всяка цена от г-н Тръмп, ако трябва в Русия.

    08:57 25.11.2025

  • 15 Хаха

    26 1 Отговор
    Как му е набрал Тръмп, ще подпише Зелето каквото му поднесът. Но Урсурите ги е страх от мир!!!

    08:58 25.11.2025

  • 16 Марко

    16 1 Отговор
    ....На 24 ноември Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите, съобщи, че мирният план на САЩ е намален от 28 точки на 19 след преговори между украинската и американската делегации в Женева....

    А в същото инфо ни се съобщава, че двете най-важни точки, за НАТО и украинските територии, ще бъдат обсъдени в личен разговор между Зеленски и Тръмп! Съобщава ни се и как съветниците на Бялото носле са намерили цаката на тези две точки - нослето не отива да се срещне с Тръмп и точките си остават 19.
    Гениално, точно като за детска градина😂

    08:59 25.11.2025

  • 17 И Земята ще си отдъхне

    17 1 Отговор
    Малко по малко всички западни "демократи" ще виснат по стълбовете.

    09:01 25.11.2025

  • 18 Бай Ставри

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "ПРО СИА КАНЕЦ ФИЛМА":

    Добре е да посетиш логопед, ако нямаш парички заповядай, аз ще те излекувам безплатно.

    09:01 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 сладкопоен чучулиг

    11 1 Отговор
    Владимир каза, че планът от 28 точки е бил обсъден с Дончо преди и по време на срещата им в Аляска.
    Володимир не е страна в мирния процес, а пионка в процеса на война, започната преди да го назначат на власт.

    09:05 25.11.2025

  • 21 Бай Ставри

    8 1 Отговор
    А бележка от личния лекар взел ли е?

    09:06 25.11.2025

  • 22 си дзън

    2 7 Отговор
    Зеленски ще чака руснаците да загасят А50, че се запалил тая нощ.

    09:07 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Моряка

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    И защо в това все по привлекателно място Сибир?За такива,като Зеленото,си има Колима.Деввят мясецов снег,останлое -зима.И не е нужно разходи за охрана.

    09:08 25.11.2025

  • 25 Хохо Бохо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "КОПАНИЕ ЕирИЕнИЕЕЕЕЕЕЕЕ":

    Съвсем се смахна. Путин акъла ти взе, на твбе, на нато и на бандеристан. Укрите такъв бой ги дере, че не е истина Сало кокаина

    09:08 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 българин

    9 1 Отговор
    а в това време руснаците си тепат на талази укрите и така до санитарния минимум

    09:10 25.11.2025

  • 28 нннн

    11 1 Отговор
    И после да не се среща. Зеленият потник предизвиква погнуса, а Тръмп е гнуслив.

    09:11 25.11.2025

  • 29 Дедо ви...

    10 0 Отговор
    Какво са го посъветвали,........в белия дом изобщо няма подготовка за такава среща. Да не го посрещат пак комадира на полета и стюардесите на стълбата

    09:17 25.11.2025

  • 30 ЕСССР

    5 1 Отговор
    " Тичай по тъча" каза треньорката Другарката Урсула на играча Зеленски с номер 4О4! и ще те вземем в отбор ЕСССР!

    09:18 25.11.2025

  • 31 Бандеракючек

    2 8 Отговор
    путин има стимул да продължи войната! След края на войната бандата на четиримата (путин, медведев, лавров и захарова) ще бъде тикната в пaндиза от електората си, така както е станало с бандата отговорна за "културната революция" в Китай! По горе споменатите са виновни за ниската култура на населението на русия, причинено от неравната борба за насъщния, и животът в нищета! Знаете ли, господа, че по време на културната революция (китайски вариант на голoдомора) китайците са варяли кора от 🌲 дърветата, за да има кво да кушат?! Същото предстои в русия!

    Коментиран от #33

    09:23 25.11.2025

  • 32 бай Ставри

    5 1 Отговор
    Тия дето го съветват, май му гласят среща с Бандера. А е по-добре да се срещне с Тръмп и Путин, отколкото със Степан Бандера.

    09:27 25.11.2025

  • 33 Гледал си

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бандеракючек":

    филми за възрастни и си се превъзбудил.

    09:55 25.11.2025

  • 34 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    ха ха путин няма да се срещне с съветван нацист,вече няколко пъти го "съветваха" след преговори,значи е излишно,бял байрак само оправя нещата за останалите живи

    10:23 25.11.2025

