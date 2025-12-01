Новини
New York Post: За ЕС е по-евтино да помогне на Киев да победи Русия, отколкото да се поддаде на отстъпките на Путин
  Тема: Украйна

New York Post: За ЕС е по-евтино да помогне на Киев да победи Русия, отколкото да се поддаде на отстъпките на Путин

1 Декември, 2025 21:18

В случай на постоянен конфликт или руска победа, Украйна ще има постоянна нужда от подкрепа, докато в случай на украинска военна победа, западната подкрепа ще бъде значително намалена с течение на времето

New York Post: За ЕС е по-евтино да помогне на Киев да победи Русия, отколкото да се поддаде на отстъпките на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
New York Post New York Post

Помощта за Украйна да победи Русия е по-евтина перспектива за Европа, отколкото да се поддаде на отстъпките на Кремъл, според ново проучване, озаглавено "Изборът на Европа“, проведено в Норвегия, предава New York Post, цитиран от Фокус.

Финансирането на военните усилия на Украйна в продължение на четири години ще струва на европейските правителства между 606 и 972 милиарда долара, но ще им струва почти двойно повече, между 1,4 и 1,8 трилиона долара, да укрепят източния си фланг, ако Москва постигне целта си.

"Неотдавнашният 28-точен мирен план, предложен от администрацията на Тръмп, илюстрира спешната необходимост Европа да поеме инициативата и отговорността за дипломатическите усилия за прекратяване на незаконната война на Русия“, се посочва в проучването, публикувано от Норвежкия институт за международни отношения и консултантите от Corisk.

Изследователите твърдят, че администрацията на Тръмп "не е запозната с реалните проблеми“ и са провели проучването си, като са приели, че Украйна почти няма да получи подкрепа от Съединените щати.

Без увеличена военна подкрепа за Украйна, докладът предвижда постепенна руска победа, която може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара.

Без увеличена военна подкрепа за Украйна, докладът предвижда постепенна руска победа, която може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара.

При този сценарий милиони бежанци ще напуснат Украйна и ще наводнят Европа, което ще струва на правителствата милиарди долари, според изследователите. Кремъл ще е укрепил геополитическото предимство на Русия и може да насочи погледа си към Арктика или Балтийския регион, което ще доведе до увеличаване на разходите за отбрана на страните от НАТО, за да се осигурят западните граници.

Но ако Европейският съюз успее да осигури до 972 милиарда долара за четири години за финансиране на украинската армия, докладът предполага, че решителна победа е в ръцете на Киев. Инжекцията ще позволи на милиони бежанци да се върнат по домовете си и да стабилизират региона, привличайки чуждестранни инвестиции.

"В случай на постоянен конфликт или руска победа, Украйна ще има постоянна нужда от подкрепа, докато в случай на украинска военна победа, западната подкрепа ще бъде значително намалена с течение на времето“, твърдят авторите.

Финансирането ще бъде използвано за допълнителни 8 милиона дрона, 95 бригади и до 2500 нови бойни танка, наред с друго оборудване. Докладът предлага също така необходимите средства да бъдат намерени чрез конфискация на замразени руски активи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 28 гласа.
  • 1 ТАУРУС

    4 17 Отговор
    ТАУРУСИТЕ!

    21:21 01.12.2025

  • 2 Големи смешници са от ЕС

    40 4 Отговор
    Явно изпитват страх от корупцията, която ще се разплете след скандала в Украйна

    Коментиран от #27

    21:21 01.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, анализатор

    12 19 Отговор
    Значи Украйна няма как да победи Русия !!!
    Но Украйна може да унищожи Русия👍

    21:21 01.12.2025

  • 4 КЗББ и ДП

    19 4 Отговор
    Добра манипулация Европа да си завпе главата,надупена.САЩ знаят- битото куче, си остава бито.Вържете се и на фронта догодина

    21:22 01.12.2025

  • 5 Чики-Рики

    22 3 Отговор
    И тия са взели фалшив прах,май!

    21:22 01.12.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    31 5 Отговор
    Русия ако можеше да бъде победена, щеше да е победена досега! Русия е непобедима.

    Коментиран от #28

    21:22 01.12.2025

  • 7 Анализатор

    6 27 Отговор
    Освен това светът без пРоссия е по-красив!!!

    Коментиран от #25

    21:23 01.12.2025

  • 8 Феникс

    15 4 Отговор
    Кофти пак за победа мечтаем, лошо! Но това ще ускори разделението и разпада на ЕС! За мен е добре дошло, лошото е че цената ще я платят руснаците и украйнците със своят живот!

    21:24 01.12.2025

  • 9 Точен

    21 4 Отговор
    Русия ще победи и със САЩ, и без САЩ. Тръмп е наясно с това, а Китай винаги ще е на страната на Русия. Големият губещ и по икономически, и по военни причини е Баба европа.

    Коментиран от #15, #36

    21:24 01.12.2025

  • 10 Мимч

    18 4 Отговор
    Тия са ,като болна кокошка просо сънува...

    Коментиран от #16

    21:24 01.12.2025

  • 11 Ачо

    4 12 Отговор
    Говори се че на метър умират по двама руснаци.

    21:26 01.12.2025

  • 12 Сатана Z

    14 2 Отговор
    "Украинската победа" е в главите на отчаяните евро фашисти.Украинския ХАМАС срещу непобедимата армия на Русия!
    Резултатът е ясен на първо четене но незнам Владимир Владимирович какво чака а ги запука като Сталин немците в Берлин

    21:26 01.12.2025

  • 13 Отреазвяващ

    14 1 Отговор
    Е,ще спечелят ли?Когато чуеш рак да пръдне.

    21:26 01.12.2025

  • 14 Битките за Покровск са тежки

    14 3 Отговор
    Според заместник-командира на 108-ми отделен батальон "Вълци на Да Винчи" Алексей Махрински, Украинските защитници вече не могат да възстановят контрола над Покровск, тъй като врагът има числено предимство в личния състав. Сега в Покровск фронтовата линия минава по железопътната линия. Врагът е труден за откриване поради гъста мъгла и ниска видимост. При прочистване на някое място от руски бойци веднага пристигат още и още повече Руснаци, просто те са на всякъде и са много.

    Коментиран от #23

    21:26 01.12.2025

  • 15 Оди у Русиа

    2 13 Отговор

    До коментар #9 от "Точен":

    Дедовия ли ми търсиш е ЕС?

    Коментиран от #24

    21:26 01.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, анализатор

    6 12 Отговор

    До коментар #10 от "Мимч":

    Тя кокошката може и трици да сънува, ма Русийката пътува.......

    21:27 01.12.2025

  • 17 Тези ,,до 972 млрд.долара”

    9 3 Отговор
    по колко се падат на човек в ЕС?

    21:27 01.12.2025

  • 18 Пич

    14 1 Отговор
    Хахаха........ ама как само сащисаните подливат вода на тъпите Урсулианци !!! Майсторски..... не за да пийнат , а за да се издавят !!! Европа няма никакви пари вече , нито ресурси , нито енергийни източници !!! Сал като в средновековието едни ветърни мелници са и останали !!!

    21:28 01.12.2025

  • 19 ?????

    13 3 Отговор
    А досега не помагаха ли?
    Що не я победиха тая Русия?

    21:28 01.12.2025

  • 20 Фейк на часа

    13 3 Отговор
    Това печели наградата за Фейк на месеца, при положение, че днес сме първият ден от декември. Накратко:
    1. Цитира се New York Post като нито се казва каква е статията, откога е, а също кой е автора.
    2. Ако се зачетем във фейка разбираме, че това не било статия, а публикуване на някакво "проучване" в Норвегия. Нито се споменава какво значи "проучване", как се е провело и колко са участниците.
    3. Магически след няколко реда това "проучване" в Норвегия става европейско "изследване". Абе някаква каша.
    Приятна вечер, на мен не ми се занимава с евтини фейкове!

    21:28 01.12.2025

  • 21 Психиатър

    24 14 Отговор
    Само индивиди с критично ниско ниво на обща култура и интелект могат да си представят Русия като краен победител в тази война.
    Който няма достатъчно гънки по мозъка да влезе в някой сайт с ИИ и да пита защо цивилизования свят няма да допусне рашизма да надделее над свободния дух на Украйна.

    Коментиран от #35

    21:28 01.12.2025

  • 22 Шопо

    3 5 Отговор
    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи Русия.

    21:29 01.12.2025

  • 23 Коношенко

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Битките за Покровск са тежки":

    "...Битките за Покровск са тежки..."

    Кви битки....
    Покровск падна преди месец и половина !!!
    Бяха поканени чуждестранни журналисти да отразят Парада на Путин в Покровск. За съжаление снова его обманули ....😁😁😁

    21:30 01.12.2025

  • 24 Феникс

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оди у Русиа":

    Ние сме насила натикани в ЕС и НАТО , но идва видов ден пиле, ако устискаме още едно поколения без типичната неолиберална промивка на децата, махалото ще се залюлее в обратна посока! :) Моите деца и тричките са върли русофили колкото и да не ви се иска на вас розовите понита! :)

    21:30 01.12.2025

  • 25 сноу

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анализатор":

    Светът така или иначе си е красив,само откъм анал заторите грознее..

    21:31 01.12.2025

  • 26 Факт

    3 1 Отговор
    Уфа, Норвегия е най-печеливша от войната!

    21:31 01.12.2025

  • 27 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Големи смешници са от ЕС":

    Ника ти е верен...... Заглавието е прекалено глупаво, а за глупавите европейци въобще не си струва да коментирам..... Наливаха пари в празна каца без дъно, но за сметка пък на това украинската хунта напълни банковите си сметки....

    21:32 01.12.2025

  • 28 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    И ника и коментара ти ми харесва.....

    21:33 01.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тити

    4 0 Отговор
    Европа 3 щедра само на обещания а на действия кръгла нула.

    21:33 01.12.2025

  • 31 Възмутен

    7 0 Отговор
    Значи ако имало "руска победа" "Украйна ще имала постоянна нужда от подкрепа" - да се смееш ли да плачеш ли?

    Брюкселските чиновници вси повече се отдалечават от действителността

    21:35 01.12.2025

  • 32 така, така

    2 0 Отговор
    Поредния блъф за наивници.

    Всъщност на ЕС ще му е много по-евтино войната да продължи, докато той се подготвя за война с Русия. ЕС вече прие, че ще увеличава разходите си за отбрана, така че тая част да не я споменават като икономисана. Не там икономическото разорение на хората, тепърва ще започва. ЕС го докара до такова дъно, че излизането от него е най-лесно през война, па дори и да бъде загубена.
    Затова украинците са необходими като разходен материал. Освен всичко друго, този почти трилион се разглежда като инвестиция в изтощението на бъдещия военен противник.

    Лошото е, ча тая сметка отново се прави без кръчмаря. За поред път историята ще се повтори, но вероятно руснака няма да е благосклонен, когато предявява претенциите си по отношение на репарациите, които ще дължим.
    И как все успяваме да се набутаме от страната на булката! Каква е тая наша орисия!

    21:35 01.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Умник

    1 0 Отговор
    Най евтино е да няма Украйна, ама има голям поблем - няма кой да върне заемите. За укаинците (простолюдието им) най-изгодно е пак да няма Украйна. и като се замисля, зеления и компания май и те така са решили, щото гепят като за последно и явно знаят, че връщане на изпросеното няма да има. Европа да си приготви чаша със студена вода.

    21:36 01.12.2025

  • 35 МНОГО ДУМИ БЕ БАЦЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Психиатър":

    АЗ ША СЪМ КРАТЪК
    ТИ СИ НАИВЕН ДЕ....БИЛ
    АМИ ВЯРВАЙ СИ

    21:37 01.12.2025

  • 36 Снайпер!

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Точен":

    Точен си в десятката! От този извод се страхуват в ЕК, защото гражданите на ЕС ще попитат, "Защо си унищожихме страните?", а трите видни "лидерки" Урсула, Кая и Мецола, ще туткат като заета линия, без да знаят, какво да кажат. Когато вземе да се разплита чорапът, няма и къде да избягат.

    21:37 01.12.2025

  • 37 Проучване проведено в Норвегия?

    0 0 Отговор
    Не знам за каква "победа" на Украйна бълнуват, ама явно страх ги тресе данъкоплатците на Европа да не ги насметат и питат, за какъв ... им прибираха парите без да ги питат дори. И в чии банкови сметки потънаха!

    "По-евтино" било "Украйна да победи"?? Клоуни! А нямаше да е почти без пари ако не бяха пращали Борис Джонсън!?
    Или по-рано, Пекарката на курабийки?

    21:38 01.12.2025

  • 38 ООН обвини Украйна в използване

    0 0 Отговор
    на забранени мини и ще има санкции. Украйна продължава да използва забранени противопехотни мини, от натрупани запаси или вероятно ги произвежда самостоятелно, казва Йешуа Мозер-Пуангсуан, съавтор на доклада за използването на противопехотни мини през 2025 г. на Института на ООН за изследвания на разоръжаването.

    21:38 01.12.2025

