New York Post: За ЕС е по-евтино да помогне на Киев да победи Русия, отколкото да се поддаде на отстъпките на Путин

Помощта за Украйна да победи Русия е по-евтина перспектива за Европа, отколкото да се поддаде на отстъпките на Кремъл, според ново проучване, озаглавено "Изборът на Европа“, проведено в Норвегия, предава New York Post, цитиран от Фокус.
Финансирането на военните усилия на Украйна в продължение на четири години ще струва на европейските правителства между 606 и 972 милиарда долара, но ще им струва почти двойно повече, между 1,4 и 1,8 трилиона долара, да укрепят източния си фланг, ако Москва постигне целта си.
"Неотдавнашният 28-точен мирен план, предложен от администрацията на Тръмп, илюстрира спешната необходимост Европа да поеме инициативата и отговорността за дипломатическите усилия за прекратяване на незаконната война на Русия“, се посочва в проучването, публикувано от Норвежкия институт за международни отношения и консултантите от Corisk.
Изследователите твърдят, че администрацията на Тръмп "не е запозната с реалните проблеми“ и са провели проучването си, като са приели, че Украйна почти няма да получи подкрепа от Съединените щати.
Без увеличена военна подкрепа за Украйна, докладът предвижда постепенна руска победа, която може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара.
При този сценарий милиони бежанци ще напуснат Украйна и ще наводнят Европа, което ще струва на правителствата милиарди долари, според изследователите. Кремъл ще е укрепил геополитическото предимство на Русия и може да насочи погледа си към Арктика или Балтийския регион, което ще доведе до увеличаване на разходите за отбрана на страните от НАТО, за да се осигурят западните граници.
Но ако Европейският съюз успее да осигури до 972 милиарда долара за четири години за финансиране на украинската армия, докладът предполага, че решителна победа е в ръцете на Киев. Инжекцията ще позволи на милиони бежанци да се върнат по домовете си и да стабилизират региона, привличайки чуждестранни инвестиции.
"В случай на постоянен конфликт или руска победа, Украйна ще има постоянна нужда от подкрепа, докато в случай на украинска военна победа, западната подкрепа ще бъде значително намалена с течение на времето“, твърдят авторите.
Финансирането ще бъде използвано за допълнителни 8 милиона дрона, 95 бригади и до 2500 нови бойни танка, наред с друго оборудване. Докладът предлага също така необходимите средства да бъдат намерени чрез конфискация на замразени руски активи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАУРУС
21:21 01.12.2025
2 Големи смешници са от ЕС
Коментиран от #27
21:21 01.12.2025
3 Миролюб Войнов, анализатор
Но Украйна може да унищожи Русия👍
21:21 01.12.2025
4 КЗББ и ДП
21:22 01.12.2025
5 Чики-Рики
21:22 01.12.2025
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #28
21:22 01.12.2025
7 Анализатор
Коментиран от #25
21:23 01.12.2025
8 Феникс
21:24 01.12.2025
9 Точен
Коментиран от #15, #36
21:24 01.12.2025
10 Мимч
Коментиран от #16
21:24 01.12.2025
11 Ачо
21:26 01.12.2025
12 Сатана Z
Резултатът е ясен на първо четене но незнам Владимир Владимирович какво чака а ги запука като Сталин немците в Берлин
21:26 01.12.2025
13 Отреазвяващ
21:26 01.12.2025
14 Битките за Покровск са тежки
Коментиран от #23
21:26 01.12.2025
15 Оди у Русиа
До коментар #9 от "Точен":Дедовия ли ми търсиш е ЕС?
Коментиран от #24
21:26 01.12.2025
16 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #10 от "Мимч":Тя кокошката може и трици да сънува, ма Русийката пътува.......
21:27 01.12.2025
17 Тези ,,до 972 млрд.долара”
21:27 01.12.2025
18 Пич
21:28 01.12.2025
19 ?????
Що не я победиха тая Русия?
21:28 01.12.2025
20 Фейк на часа
1. Цитира се New York Post като нито се казва каква е статията, откога е, а също кой е автора.
2. Ако се зачетем във фейка разбираме, че това не било статия, а публикуване на някакво "проучване" в Норвегия. Нито се споменава какво значи "проучване", как се е провело и колко са участниците.
3. Магически след няколко реда това "проучване" в Норвегия става европейско "изследване". Абе някаква каша.
Приятна вечер, на мен не ми се занимава с евтини фейкове!
21:28 01.12.2025
21 Психиатър
Който няма достатъчно гънки по мозъка да влезе в някой сайт с ИИ и да пита защо цивилизования свят няма да допусне рашизма да надделее над свободния дух на Украйна.
Коментиран от #35
21:28 01.12.2025
22 Шопо
21:29 01.12.2025
23 Коношенко
До коментар #14 от "Битките за Покровск са тежки":"...Битките за Покровск са тежки..."
Кви битки....
Покровск падна преди месец и половина !!!
Бяха поканени чуждестранни журналисти да отразят Парада на Путин в Покровск. За съжаление снова его обманули ....😁😁😁
21:30 01.12.2025
24 Феникс
До коментар #15 от "Оди у Русиа":Ние сме насила натикани в ЕС и НАТО , но идва видов ден пиле, ако устискаме още едно поколения без типичната неолиберална промивка на децата, махалото ще се залюлее в обратна посока! :) Моите деца и тричките са върли русофили колкото и да не ви се иска на вас розовите понита! :)
21:30 01.12.2025
25 сноу
До коментар #7 от "Анализатор":Светът така или иначе си е красив,само откъм анал заторите грознее..
21:31 01.12.2025
26 Факт
21:31 01.12.2025
27 Европеец
До коментар #2 от "Големи смешници са от ЕС":Ника ти е верен...... Заглавието е прекалено глупаво, а за глупавите европейци въобще не си струва да коментирам..... Наливаха пари в празна каца без дъно, но за сметка пък на това украинската хунта напълни банковите си сметки....
21:32 01.12.2025
28 Европеец
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":И ника и коментара ти ми харесва.....
21:33 01.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тити
21:33 01.12.2025
31 Възмутен
Брюкселските чиновници вси повече се отдалечават от действителността
21:35 01.12.2025
32 така, така
Всъщност на ЕС ще му е много по-евтино войната да продължи, докато той се подготвя за война с Русия. ЕС вече прие, че ще увеличава разходите си за отбрана, така че тая част да не я споменават като икономисана. Не там икономическото разорение на хората, тепърва ще започва. ЕС го докара до такова дъно, че излизането от него е най-лесно през война, па дори и да бъде загубена.
Затова украинците са необходими като разходен материал. Освен всичко друго, този почти трилион се разглежда като инвестиция в изтощението на бъдещия военен противник.
Лошото е, ча тая сметка отново се прави без кръчмаря. За поред път историята ще се повтори, но вероятно руснака няма да е благосклонен, когато предявява претенциите си по отношение на репарациите, които ще дължим.
И как все успяваме да се набутаме от страната на булката! Каква е тая наша орисия!
21:35 01.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Умник
21:36 01.12.2025
35 МНОГО ДУМИ БЕ БАЦЕ
До коментар #21 от "Психиатър":АЗ ША СЪМ КРАТЪК
ТИ СИ НАИВЕН ДЕ....БИЛ
АМИ ВЯРВАЙ СИ
21:37 01.12.2025
36 Снайпер!
До коментар #9 от "Точен":Точен си в десятката! От този извод се страхуват в ЕК, защото гражданите на ЕС ще попитат, "Защо си унищожихме страните?", а трите видни "лидерки" Урсула, Кая и Мецола, ще туткат като заета линия, без да знаят, какво да кажат. Когато вземе да се разплита чорапът, няма и къде да избягат.
21:37 01.12.2025
37 Проучване проведено в Норвегия?
"По-евтино" било "Украйна да победи"?? Клоуни! А нямаше да е почти без пари ако не бяха пращали Борис Джонсън!?
Или по-рано, Пекарката на курабийки?
21:38 01.12.2025
38 ООН обвини Украйна в използване
21:38 01.12.2025