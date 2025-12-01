New York Post: За ЕС е по-евтино да помогне на Киев да победи Русия, отколкото да се поддаде на отстъпките на Путин

Помощта за Украйна да победи Русия е по-евтина перспектива за Европа, отколкото да се поддаде на отстъпките на Кремъл, според ново проучване, озаглавено "Изборът на Европа“, проведено в Норвегия, предава New York Post, цитиран от Фокус.



Финансирането на военните усилия на Украйна в продължение на четири години ще струва на европейските правителства между 606 и 972 милиарда долара, но ще им струва почти двойно повече, между 1,4 и 1,8 трилиона долара, да укрепят източния си фланг, ако Москва постигне целта си.



"Неотдавнашният 28-точен мирен план, предложен от администрацията на Тръмп, илюстрира спешната необходимост Европа да поеме инициативата и отговорността за дипломатическите усилия за прекратяване на незаконната война на Русия“, се посочва в проучването, публикувано от Норвежкия институт за международни отношения и консултантите от Corisk.



Изследователите твърдят, че администрацията на Тръмп "не е запозната с реалните проблеми“ и са провели проучването си, като са приели, че Украйна почти няма да получи подкрепа от Съединените щати.



Без увеличена военна подкрепа за Украйна, докладът предвижда постепенна руска победа, която може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара.



Без увеличена военна подкрепа за Украйна, докладът предвижда постепенна руска победа, която може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара.



При този сценарий милиони бежанци ще напуснат Украйна и ще наводнят Европа, което ще струва на правителствата милиарди долари, според изследователите. Кремъл ще е укрепил геополитическото предимство на Русия и може да насочи погледа си към Арктика или Балтийския регион, което ще доведе до увеличаване на разходите за отбрана на страните от НАТО, за да се осигурят западните граници.



Но ако Европейският съюз успее да осигури до 972 милиарда долара за четири години за финансиране на украинската армия, докладът предполага, че решителна победа е в ръцете на Киев. Инжекцията ще позволи на милиони бежанци да се върнат по домовете си и да стабилизират региона, привличайки чуждестранни инвестиции.



"В случай на постоянен конфликт или руска победа, Украйна ще има постоянна нужда от подкрепа, докато в случай на украинска военна победа, западната подкрепа ще бъде значително намалена с течение на времето“, твърдят авторите.



Финансирането ще бъде използвано за допълнителни 8 милиона дрона, 95 бригади и до 2500 нови бойни танка, наред с друго оборудване. Докладът предлага също така необходимите средства да бъдат намерени чрез конфискация на замразени руски активи.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.9 Оценка 1.9 от 28 гласа.