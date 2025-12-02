Новини
Говори Кремъл: Спадът на руските доставки на петрол за Индия е само временен
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Спадът на руските доставки на петрол за Индия е само временен

2 Декември, 2025 15:33 508 12

Считаме, че наложените санкции са незаконосъобразни от гледна точка на международното право, подчерта Дмитрий Песков

Говори Кремъл: Спадът на руските доставки на петрол за Индия е само временен - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доставките на руски петрол за Индия може да намалеят само временно, тъй като Русия планира да увеличи износа си на суровината, използвайки съвременни технологии, за да избегне въздействието на западните санкции. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Възможно е за много кратък период от време да има незначително намаление на обема на търговията с петрол“, заяви Песков пред индийски журналисти в отговор на въпрос относно въздействието на санкциите върху руския износ.

Още новини от Украйна

Изказването му предшества двудневна визита в Индия на руския президент Владимир Путин, който се очаква да пристигне в Делхи в четвъртък.

Индия, която е най-големият купувач на руски петрол, превозван чрез кораби, е намалила вноса на суров петрол от Москва под натиска на западните санкции, особено тези, наложени от Вашингтон върху най-големите руски производители на петрол „Роснефт“ и „Лукойл“, допълва Ройтерс.

Русия е най-големият доставчик на петрол за Индия. Азиатската страна е третият по големина вносител и потребител на петрол в света.

Москва работи за създаването на „необходимата среда“ за купувачите, които търсят нейния петрол, заяви Песков по време на видеоконференция, организирана от руската информационна агенция „Спутник“.

„Имаме богат опит в работата при режим на тези незаконни санкции“, каза той и добави: „Разполагаме със собствени технологии за това. Ще продължим да усъвършенстваме тези технологии, ако санкциите продължат“.

Търговията между Русия и Индия трябва да бъде защитена от натиска на трети страни, подчерта говорителят на руския президент, уточнявайки, че начините на плащане ще бъдат част от разговорите между Путин и индийския премиер Нарендра Моди.

„Считаме, че наложените санкции са незаконосъобразни от гледна точка на международното право“, подчерта Песков, цитиран от ТАСС

Санкциите могат да се считат за легитимни само ако са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, отбеляза говорителят.


Русия
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-великият Президент на 21 век

    3 7 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    Коментиран от #4

    15:34 02.12.2025

  • 2 Истината

    5 6 Отговор
    Руслямия е в икономически, социален и продоволствен колапс! Милиони в РФ мръзнат и гладуват.
    Колко още може да издържи, преди да се сгромоляса както СССР и се разпадне на 22 Републики ?

    15:35 02.12.2025

  • 3 Гориил

    4 1 Отговор
    Стефан Витков, придружен от кортеж, се втурва с шеметна скорост от летище Внуково към Москва.Русия се нуждае от гаранции за целостта на активите в случай на смяна на режима във Венецуела. Руските петролни и газови компании в момента контролират над 11% от производството.

    Коментиран от #6, #8, #10, #11

    15:37 02.12.2025

  • 4 Хасковски каунь

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Колега,
    добре ли си? Ако нямаш здравна осигуровка да те заведа при познат лекар. Изписва шарени хапчета , ама и действат да знаеш

    15:39 02.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, икономист

    4 2 Отговор
    Нищо подобно, руската икономика потъва !!!
    Днес Андрей Костин - управител на руската Външнотърговска банка (ВТБ) призова рублата да се освободи от измисления фиксиран курс, инак скоро руснаците ще минат на бартерна вътрешна търговия.
    На руския пазар напълно отсъстват бензина, картофите и ушанките ))

    Коментиран от #7

    15:40 02.12.2025

  • 7 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, икономист":

    Забрави яйцата:))))

    15:47 02.12.2025

  • 9 само да кажа че

    0 2 Отговор
    Изобщо не ми пука за проблемите на радиоактивното блато?

    15:47 02.12.2025

  • 11 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Вчера го писах..Причината Венецуела не е петрола! Главната причина е геостратегическа.
    Но шанса на САЩ за Венецуела е един до два процента.При такъв малък шанс ,САЩ няма да рискуват.

    15:50 02.12.2025

  • 12 Софиянци,

    0 0 Отговор
    Ще ви издам една тайна. По времето на СССР, миньорите в Донбас изкарваха от 700 до 1000 рубли. Не ги интересуваше колко струва долара, защото БИЛЕТЧЕТО В ТРАМВАЯ СТРУВАШЕ 3 КОПЕЙКИ. Хлябът 14 копейки. Нямаше електромери, газомери, водомери и топломери, а всяко семейство ползваше според потребностите си. ЖИЛИЩАТА ГИ РАЗДАВАХА БЕЗПЛАТНО. ПО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН СССР премахват купонната система преди Англия и Франция. Всяка година ПОНИЖАВАХА цените и увеличаваха заплатите, като за 10 години понижението на цените е наполовина.

    15:53 02.12.2025

