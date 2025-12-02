Говори Кремъл: Спадът на руските доставки на петрол за Индия е само временен

Доставките на руски петрол за Индия може да намалеят само временно, тъй като Русия планира да увеличи износа си на суровината, използвайки съвременни технологии, за да избегне въздействието на западните санкции. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Възможно е за много кратък период от време да има незначително намаление на обема на търговията с петрол“, заяви Песков пред индийски журналисти в отговор на въпрос относно въздействието на санкциите върху руския износ.

Изказването му предшества двудневна визита в Индия на руския президент Владимир Путин, който се очаква да пристигне в Делхи в четвъртък.

Индия, която е най-големият купувач на руски петрол, превозван чрез кораби, е намалила вноса на суров петрол от Москва под натиска на западните санкции, особено тези, наложени от Вашингтон върху най-големите руски производители на петрол „Роснефт“ и „Лукойл“, допълва Ройтерс.

Русия е най-големият доставчик на петрол за Индия. Азиатската страна е третият по големина вносител и потребител на петрол в света.

Москва работи за създаването на „необходимата среда“ за купувачите, които търсят нейния петрол, заяви Песков по време на видеоконференция, организирана от руската информационна агенция „Спутник“.

„Имаме богат опит в работата при режим на тези незаконни санкции“, каза той и добави: „Разполагаме със собствени технологии за това. Ще продължим да усъвършенстваме тези технологии, ако санкциите продължат“.

Търговията между Русия и Индия трябва да бъде защитена от натиска на трети страни, подчерта говорителят на руския президент, уточнявайки, че начините на плащане ще бъдат част от разговорите между Путин и индийския премиер Нарендра Моди.

„Считаме, че наложените санкции са незаконосъобразни от гледна точка на международното право“, подчерта Песков, цитиран от ТАСС

Санкциите могат да се считат за легитимни само ако са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, отбеляза говорителят.