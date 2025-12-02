Говори Кремъл: Спадът на руските доставки на петрол за Индия е само временен

Доставките на руски петрол за Индия може да намалеят само временно, тъй като Русия планира да увеличи износа си на суровината, използвайки съвременни технологии, за да избегне въздействието на западните санкции. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
„Възможно е за много кратък период от време да има незначително намаление на обема на търговията с петрол“, заяви Песков пред индийски журналисти в отговор на въпрос относно въздействието на санкциите върху руския износ.
Изказването му предшества двудневна визита в Индия на руския президент Владимир Путин, който се очаква да пристигне в Делхи в четвъртък.
Индия, която е най-големият купувач на руски петрол, превозван чрез кораби, е намалила вноса на суров петрол от Москва под натиска на западните санкции, особено тези, наложени от Вашингтон върху най-големите руски производители на петрол „Роснефт“ и „Лукойл“, допълва Ройтерс.
Русия е най-големият доставчик на петрол за Индия. Азиатската страна е третият по големина вносител и потребител на петрол в света.
Москва работи за създаването на „необходимата среда“ за купувачите, които търсят нейния петрол, заяви Песков по време на видеоконференция, организирана от руската информационна агенция „Спутник“.
„Имаме богат опит в работата при режим на тези незаконни санкции“, каза той и добави: „Разполагаме със собствени технологии за това. Ще продължим да усъвършенстваме тези технологии, ако санкциите продължат“.
Търговията между Русия и Индия трябва да бъде защитена от натиска на трети страни, подчерта говорителят на руския президент, уточнявайки, че начините на плащане ще бъдат част от разговорите между Путин и индийския премиер Нарендра Моди.
„Считаме, че наложените санкции са незаконосъобразни от гледна точка на международното право“, подчерта Песков, цитиран от ТАСС
Санкциите могат да се считат за легитимни само ако са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, отбеляза говорителят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
Коментиран от #4
15:34 02.12.2025
2 Истината
Колко още може да издържи, преди да се сгромоляса както СССР и се разпадне на 22 Републики ?
15:35 02.12.2025
3 Гориил
Коментиран от #6, #8, #10, #11
15:37 02.12.2025
4 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Най-великият Президент на 21 век":Колега,
добре ли си? Ако нямаш здравна осигуровка да те заведа при познат лекар. Изписва шарени хапчета , ама и действат да знаеш
15:39 02.12.2025
5 Миролюб Войнов, икономист
Днес Андрей Костин - управител на руската Външнотърговска банка (ВТБ) призова рублата да се освободи от измисления фиксиран курс, инак скоро руснаците ще минат на бартерна вътрешна търговия.
На руския пазар напълно отсъстват бензина, картофите и ушанките ))
Коментиран от #7
15:40 02.12.2025
7 Атина Палада
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, икономист":Забрави яйцата:))))
15:47 02.12.2025
9 само да кажа че
15:47 02.12.2025
11 Атина Палада
До коментар #3 от "Гориил":Вчера го писах..Причината Венецуела не е петрола! Главната причина е геостратегическа.
Но шанса на САЩ за Венецуела е един до два процента.При такъв малък шанс ,САЩ няма да рискуват.
15:50 02.12.2025
12 Софиянци,
15:53 02.12.2025